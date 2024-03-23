1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Твангсте - Кенигсберг - Калининград
Начало: Площадь Победы
Расписание: В любое время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
7 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Кёнигсберг - город призрак
Начало: По договорённости
Расписание: Понедельник, Вторник, среда, Четверг, пятница Суббота, Воскресенье
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Амалиенау - истории старинных вилл
Начало: Калининград, проспект Победы 1, у входа в ЦПКиО
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана23 марта 2024Амалиенау глазами местного жителяС большой любовью, и вниманием Евгегений ведёт в мир истории и архитеркуты Амалиенау. Глубокая и интересная информация, умело выстроенный неформальный
- ЮЮлия17 марта 2024Обзорная по Калининграду на двухэтажном автобусеПобывали на 2-ух экскурсиях с компанией «Янтарный Кенигсберг»: обзорная по городу и Куршская коса + сыроварня. Остались приятные впечатления от
- ННади16 марта 2024Обзорная по Калининграду на двухэтажном автобусеПрекрасная организация экскурсии. Девочки менеджеры на посадке работали очень четко и быстро. Наш экскурсовод Надежда прекрасный рассказчик, очень интересно и
- ЮЮлия16 марта 2024Обзорная по Калининграду на двухэтажном автобусеЗамечательная экскурсия! Нас было 3 взрослых и 2 детей 6 лет, всем понравилось. Информативно, интересно. Наши искренние рекомендации!
- NNikita13 марта 2024Амалиенау глазами местного жителяЭкскурсия понравилась, очень интересно и познавательно) Гид Евгений очень хорошо, понятно и увлеченно обо всем рассказывал, спасибо!
- ДДиана9 января 2024Прекрасный гид Геннадий. Все было супер! Необычная подача информации, очень запоминающаяся, прекрасное чувство юмора, красивый литературный язык
- ВВиталий1 января 2024АмалиенауОчень понравилась экскурсия. Очень душевно и интересно. Открыли для себя город по новому. Были с семьей, в конце подарили подарок на память и дали рекомендации по городу, что очень приятно. Спасибо!
- ГГалина8 ноября 2023Район немецких вилл АмалиенауЮлия прекрасный гид. Ориентирована на туристов. Рассказ замечательный.
- ЮЮрий23 октября 2023Большое спасибо за насыщенную и интересную экскурсию.
- SSergey20 октября 2023Отличная обзорная экскурсия по следам старого Кёнигсберга в современном Калининграде. Уделили достаточно времени самым примечательным местам исторического наследия. Наряду с
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Кирха памяти королевы Луизы»
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