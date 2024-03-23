Кирха памяти королевы Луизы – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Кирха памяти королевы Луизы» в Калининграде, цены от 7 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Твангсте - Кенигсберг - Калининград
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Твангсте - Кенигсберг - Калининград
Начало: Площадь Победы
Расписание: В любое время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
7 700 за всё до 4 чел.
Кёнигсберг - город призрак
Индивидуальная
3.5 часа
15 отзывов
Кёнигсберг - город призрак
Начало: По договорённости
Расписание: Понедельник, Вторник, среда, Четверг, пятница Суббота, Воскресенье
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Амалиенау - истории старинных вилл
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Амалиенау - истории старинных вилл
Начало: Калининград, проспект Победы 1, у входа в ЦПКиО
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    23 марта 2024
    Амалиенау глазами местного жителя
    С большой любовью, и вниманием Евгегений ведёт в мир истории и архитеркуты Амалиенау. Глубокая и интересная информация, умело выстроенный неформальный
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    диалог с гостями, позволяет почувствовать себя частью этого уникально места. Однозначно рекомендую всем, и особенно тем, кому интересно глубокое погружение в тему. Обязательно воспользуемся услугами гида при следующем визите в город. Евгению активных заинтересованых (как он сам) гостей и новых программ и маршрутов. С Благодарностью, Светлана и Александр

  • Ю
    Юлия
    17 марта 2024
    Обзорная по Калининграду на двухэтажном автобусе
    Побывали на 2-ух экскурсиях с компанией «Янтарный Кенигсберг»: обзорная по городу и Куршская коса + сыроварня. Остались приятные впечатления от
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    организации, сопровождении и транспорте (водители превосходные). Отдельную благодарность и восхищение хотелось бы выразить потрясающему гиду Надежде. Профессионально, качественно, информативно, с прекрасной подачей информации по классике русского языка она познакомила и влюбила нас в Калининград и его области! Приятно, когда человек с душой и ответственностью подходит к своему делу! С любовью из Питера❤️

  • Н
    Нади
    16 марта 2024
    Обзорная по Калининграду на двухэтажном автобусе
    Прекрасная организация экскурсии. Девочки менеджеры на посадке работали очень четко и быстро. Наш экскурсовод Надежда прекрасный рассказчик, очень интересно и
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    с юмором доносила до нас информацию. А водитель Александр просто феерично провозил нас по узеньким улочкам города. Спасибо компании Янтарный Кенигсберг за чудесный день!

  • Ю
    Юлия
    16 марта 2024
    Обзорная по Калининграду на двухэтажном автобусе
    Замечательная экскурсия! Нас было 3 взрослых и 2 детей 6 лет, всем понравилось. Информативно, интересно. Наши искренние рекомендации!
  • N
    Nikita
    13 марта 2024
    Амалиенау глазами местного жителя
    Экскурсия понравилась, очень интересно и познавательно) Гид Евгений очень хорошо, понятно и увлеченно обо всем рассказывал, спасибо!
  • Д
    Диана
    9 января 2024
    Кёнигсберг - город призрак
    Прекрасный гид Геннадий. Все было супер! Необычная подача информации, очень запоминающаяся, прекрасное чувство юмора, красивый литературный язык
  • В
    Виталий
    1 января 2024
    Амалиенау
    Очень понравилась экскурсия. Очень душевно и интересно. Открыли для себя город по новому. Были с семьей, в конце подарили подарок на память и дали рекомендации по городу, что очень приятно. Спасибо!
  • Г
    Галина
    8 ноября 2023
    Район немецких вилл Амалиенау
    Юлия прекрасный гид. Ориентирована на туристов. Рассказ замечательный.
  • Ю
    Юрий
    23 октября 2023
    Кёнигсберг - город призрак
    Большое спасибо за насыщенную и интересную экскурсию.
  • S
    Sergey
    20 октября 2023
    Кёнигсберг - город призрак
    Отличная обзорная экскурсия по следам старого Кёнигсберга в современном Калининграде. Уделили достаточно времени самым примечательным местам исторического наследия. Наряду с
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    историческими справками гид делился личными историями как житель города. Также Геннадий уберёг дождевиками от внезапно налетевшего ливня, с ним не страшно ехать в любую погоду.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Кирха памяти королевы Луизы»

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  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
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  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Кирха памяти королевы Луизы" можно забронировать 3 экскурсии от 7 500 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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