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диалог с гостями, позволяет почувствовать себя частью этого уникально места. Однозначно рекомендую всем, и особенно тем, кому интересно глубокое погружение в тему. Обязательно воспользуемся услугами гида при следующем визите в город. Евгению активных заинтересованых (как он сам) гостей и новых программ и маршрутов. С Благодарностью, Светлана и Александр