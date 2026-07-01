29 отзывов оставили туристы

Это не просто фотосессия, а настоящее погружение в прошлое удивительного города. Куда заведут нас брусчатые улочки старинного Амалиенау? Я помогу отыскать секретные знаки Кёнигсберга и укажу на интересные архитектурные детали особняков. А красивые фотографии станут приятным дополнением к прогулке.

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Описание фото-прогулки

Следами былых времен

Мы неспешно прогуляемся по самым живописным улочкам «города-сада» Амалиенау, а также свернём в их тайные «закоулки». Вы увидите кирхи, яркие виллы с башенками и террасами, вальмовыми крышами, загадочными маскаронами, барельефами и лепниной. Мы пройдёмся по узким брусчатым дорожкам, посчитаем старинные пожарные гидранты и полюбуемся вековыми деревьями. Я проведу вас в популярные места и скрытые от посторонних глаз уголки района.

Вы узнаете, какие секреты хранят старые виллы и какова судьба их владельцев.

Закончится прогулка в уютной и красивой кофейне в сердце Амалиенау. Здесь, среди пряничных домиков и цветущих роз, за чашечкой вкусного кофе, я поделюсь личными рекомендациями для лучшего отдыха.

Непринужденная фотосессия

На протяжении всей прогулки я буду много фотографировать в жанре «лайф-стайл». Выбрав наиболее живописные локации, я постараюсь поймать живые эмоции в лучшем ракурсе. В процессе съёмки я буду помогать и подсказывать, чтобы этот процесс принёс удовольствие и лучший результат.

Через 2-3 дня после встречи каждый получит ссылку на облачный фотоальбом для скачивания.

Организационные детали

Пожалуйста, обратите внимание на формат фотопрогулки — она проходит в группе, а это значит, что к вам могут присоединиться другие путешественники