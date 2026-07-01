29 отзывов оставили туристы

Ощутить дух Кёнигсберга на улочках самого атмосферного района и получить красивые фото на память
Это не просто фотосессия, а настоящее погружение в прошлое удивительного города.
Куда заведут нас брусчатые улочки старинного Амалиенау? Я помогу отыскать секретные знаки Кёнигсберга и укажу на интересные архитектурные детали особняков. А красивые фотографии станут приятным дополнением к прогулке.
Мы неспешно прогуляемся по самым живописным улочкам «города-сада» Амалиенау, а также свернём в их тайные «закоулки». Вы увидите кирхи, яркие виллы с башенками и террасами, вальмовыми крышами, загадочными маскаронами, барельефами и лепниной. Мы пройдёмся по узким брусчатым дорожкам, посчитаем старинные пожарные гидранты и полюбуемся вековыми деревьями. Я проведу вас в популярные места и скрытые от посторонних глаз уголки района. Вы узнаете, какие секреты хранят старые виллы и какова судьба их владельцев.
Закончится прогулка в уютной и красивой кофейне в сердце Амалиенау. Здесь, среди пряничных домиков и цветущих роз, за чашечкой вкусного кофе, я поделюсь личными рекомендациями для лучшего отдыха.
Непринужденная фотосессия
На протяжении всей прогулки я буду много фотографировать в жанре «лайф-стайл». Выбрав наиболее живописные локации, я постараюсь поймать живые эмоции в лучшем ракурсе. В процессе съёмки я буду помогать и подсказывать, чтобы этот процесс принёс удовольствие и лучший результат.
Через 2-3 дня после встречи каждый получит ссылку на облачный фотоальбом для скачивания.
Организационные детали
Пожалуйста, обратите внимание на формат фотопрогулки — она проходит в группе, а это значит, что к вам могут присоединиться другие путешественники
Итоговое количество фотографий у каждого участника прогулки может быть разным, в зависимости от активности в процессе съёмки, но не менее 40 (и до 150)
Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS 7D Mark II или Canon EOS 6D
Фотопрогулку можно провести индивидуально, а также дополнить её островом Канта. Подробности в переписке
Прогулки проводятся в лёгкий дождь под прозрачным зонтом. В случае очень плохой погоды согласовывается перенос.
ежедневно в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Центральный парк культуры и отдыха
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1550 туристов
Я родилась и живу в прекрасном городе, существующем в двух измерениях — Калининграде и Кёнигсберге, в самой красивой его части — историческом районе Амалиенау. Люблю свой город и уже давно читать дальшеуменьшить
увлечена изучением его невероятной истории.
Я краевед, урбанист, сторителлер и фотограф.
Когда хочу показать город, создаю ощущение погружения в прошлое, открываю то, что обычно незаметно на первый взгляд. Для меня важно увлечь и оставить приятные воспоминания о прогулке и атмосферное послевкусие.
Я провожу душевные фотопрогулки, на которых не только влюбляю в Калининград, показываю уникальные места и детали прошлого, но и дарю фотовоспоминания, подчёркивая, как вы красивы в моменте. А ещё, проверено, заряжаю отличным настроением.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 416 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
409
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Ирина
Прогулка замечательная, атмосферная. Я житель Калининграда и в этих местах бывала много раз, даже 7 лет работала на улице Чапаева, по которой мы шли и заканчивали маршрут. И, честно сказать, читать дальшеуменьшить
много раз проходила мимо и столько интересных исторических фактов не знала. А это все благодарна нашему фото экскурсоводу Анастасии. Как много теплоты и душевности в ее исторических рассказах и информация воспринималась очень легко. Причем, Анастасия, ещё использовала наглядный фотоматериал, как это выглядело тогда то, и что потом происходило. Просто крутой формат. Фотографии супер. Очень профессиональные, яркие, сочные. Как фотограф, Анастасия, каждого участника просила принять ту или иную позу, сделать вот так или вообще не обращать внимание во время прогулки на ее съёмку. И получилось живо и красиво. Теперь останется на долгую память, да и в соцсетях я из использую и все ставят лайки. Рекомендую Анастасию и ее фото маршрут по Амалинау. Я встретилась с собой!
+1
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Наталья
Фото прогулка прошла отлично. Анастасия не только сделалв потрясающие снимки, но и рассказала много интересных фактов.
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П
Полина
в конце фотосесии подружились с девочками. Получилось и пофоткаться и послушать про район и подружиться
+6
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А
Анастасия
Спасибо большое Анастасии за такую замечательную фотопрогулку! 100% рекомендую всем - очень интересные рассказы и непринуждённая атмосфера. Огромный плюс, что Анастасия коренной житель этого района и знает очень много интересных фактов, а также супер локаций для фото. Когда приеду ещё раз в Калининград обязательно обращусь к Анастасии для заказа новой фотопрогулки ☺️
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Ольга
Анастасия, спасибо за такую душевную, красивую, атмосферную, интересную прогулку! Фото просто великолепны!!!! С большим удовольствием погуляю с Вами во время следующего моего визита в любимый Калининград!
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Полина
Прогулка и фотосессия прошли просто отлично! Анастасия очень много знает про историю района, рассказ у неё идёт легко и интересно - одно удовольствие слушать. Фото получились очень атмосферными, очень понравилось, что были определённые точки и лёгкие подсказки как лучше встать или наоборот продвигаться. Всё было классно❤️
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