29 отзывов оставили туристы

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Фото-экскурсия по атмосферному Амалиенау

Прогуляться меж старинных вилл под увлекательные истории о жителях района и получить фото на память

5
29 отзывов
Анастасия
Анастасия – Гид из Калининграда
Это не просто фотосессия 📷, а настоящее погружение в прошлое удивительного города.

Куда заведут нас брусчатые улочки старинного Амалиенау? Я помогу отыскать секретные знаки Кенигсберга, укажу на интересные архитектурные детали особняков и поделюсь историями первых переселенцев, в числе которых была моя бабушка.

А чудесные фотографии 📸 станут приятным дополнением к экскурсии 🧭.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Фото-экскурсия по атмосферному Амалиенау
Фото-экскурсия по атмосферному Амалиенау

Что вас ожидает

Следами былых времен
Мы побываем на четырех основных «магистралях» старого района Амалиенау — Лавскер Аллее, Каштаниен Аллее, Керте Аллее и Хуфен Алее. Вы увидите кирхи, яркие виллы с башенками и террасами, вальмовыми крышами, загадочными маскаронами, барельефами и лепниной. Хранители прошлого, здания-старожилы откроют свои секреты и поделятся интересными фактами о своих жильцах. Мы пройдемся по дорожками, покрытыми «золотом», посчитаем пожарные гидранты и полюбуемся вековыми деревьями. Я познакомлю вас с историей 📖 города К на примере удивительного района Амалиенау, проведу в скрытые от туристических глаз уголки и уютные дружественные кофейни, где для вас действует скидка. А если повезет, мы даже сможем зайти в гости и осмотреть изнутри старинную виллу!

Фотосессия без стресса
На протяжении всей прогулки я буду фотографировать в жанре «лайф-стайл». Выбрав наиболее подходящие для вас локации, я постараюсь поймать живые эмоции в лучшем ракурсе. Уже в этот или на следующий день каждый получит от меня памятный «фотопривет» с 30-50 (или даже больше) снимками!

Организационные детали

  • После прогулки в течение двух дней вы получите от 30 до 50 обработанных фотографий, готовых к печати
  • Еда и напитки в кафе оплачиваются отдельно, в дружественных заведениях для посетителей экскурсии 🧭 действует скидка
Начало и место завершения
🚩 у Центрального парка
Фото-экскурсия по атмосферному Амалиенау
Фото-экскурсия по атмосферному Амалиенау
Фото-экскурсия по атмосферному Амалиенау
Фото-экскурсия по атмосферному Амалиенау
Фото-экскурсия по атмосферному Амалиенау
Фото-экскурсия по атмосферному Амалиенау
Фото-экскурсия по атмосферному Амалиенау

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анастасия
Анастасия
Привет! Меня зовут Анастасия, я родилась и живу в прекрасном городе, существующем в двух измерениях — Калининград и Кенигсберг. Я «краевед-любитель», а еще фанат фотографии. Я объединяю эти две мои страсти в своих «впечатлениях», чтобы помочь вам максимально проникнуться атмосферой города К и взглянуть на него под другим углом. Я не профессиональный экскурсовод, но очень увлеченный и интересующийся, поэтому все истории я рассказываю «своими словами», стараясь не нагружать датами, а передавать атмосферу и создавать приятные воспоминания :)
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29 отзывов оставили туристы

9 октября 2020
Экскурсия с малой группой - пожалую лучший формат прогулки по одному из самых живописных мест города. Ты не просто смотришь на интересную архитектуру, но узнаёшь историю и забавные факты из прошлого и настоящего. ИМХО экскурсию надо удлинять минимум на час) Еще есть где погулять, на что посмотреть, а Анастасии есть что рассказать!
5 октября 2020
Экскурсия прошла на Ура! Мы были на одной волне с гидом, много смеялись, шутили и в непринужденной легкой форме узнавали про Калининград/Кёнигсберг интересные подробности. Видно, что Настя не специально заучивала механически факты, а, действительно живет историей города и района Амалиенау, в котором выросла. За три часа прогулки не было ни одной неловкой паузы, Настя все время рассказывала и показывала что-то интересное. Остались очень довольны прогулкой!
4 октября 2020
Напитаться атмосферой Амалиенау погулять по улочкам, узнать историю домой, заметить детали-да, это у нас получилось. А еще фото! Атмосферные, настоящие, прямой праздник души доя любителей фотографироваться. Мест для фото очень много. Через 2 дня получила на яндекс диск. Очень классно! Подойдет всем и детям, т. к. темп неспешный, а маршрут безопасный, парам-будет отличное совместное фото и просто любителям захватывающих историй и интересной архитуктуры!
1 октября 2020
Мне, конечно, крайне повезло и с правильным выбором экскурсии и тем обстоятельством, что я была на ней одна! Так получилось, что другие участники не пошли, а Настя не стала отменять или переносить дату и я насладилась красотами Калининград на все сто)) И это была не экскурсия, а личный рассказ о пережитых годах таких же людей как и мы с вами, наших бабушек и дедушках. Такая душевная и тёплая встреча двух приятелей, не больше не меньше! Все было очень интересно, атмосферно, душевно и красиво! Ну и конечно же, вишенка на торте - крутые фотки, в стильной обработке! Рекомендую однозначно!!!
29 сентября 2020
Все супер! Анастасия сама влюблена в Амалиенау и Калининград! И оттого ее экскурсия особенно интересная! Отличный рассказчик! Очень терпеливая! Эти несколько часов были очень интересные! Рекомендую!!!! Хочу на другие экскурсии с Анастасией!
25 сентября 2020
Экскурсия 24 сентября с замечательной, очень светлой и позитивной Настей, в не менее чудесной компании. Впечатления супер, положительных эмоций море!! Здорово, когда есть такие эрудированные и неравнодушные, влюблённые в свой город люди! Настя, спасибо большое! Экскурсию и гида однозначно рекомендую!
Екатерина
25 сентября 2020
Настенька отличный гид и просто прекрасный человечек! Шикарные снимки, уйма полезной информации и любовь к города в каждом слове!
22 сентября 2020
Прогулка просто замечательная! Анастасия показала красивейшие места, рассказала много интересного, буквально заставила влюбиться в этот старинный район. Экскурсия прошла в приятной и дружественной атмосфере, а фото получились эмоциональными и живыми. Весьма рекомендую к посещению!
Alexandra
20 сентября 2020
Экскурсия очень понравилась. Чувствуется, как Анастасия любит своё дело. Рассказала много интересного, ну и сам формат экскурсии понравился. Буду советовать друзьям.
19 сентября 2020
Все понравилось, Анастасия молодец, энтузиаст своего дела). С большим увлечением рассказывала об истории города, домов, людей. Сделала хорошие фото на память, мой Инстаграмм пополнился красивыми авторскими фото)). Спасибо!!!
16 сентября 2020
Интересные истории и атмосферные фото Амалиенау, лично для меня, оказался самым красивым и историческим районом во всем Калининграде. Именно поэтому захотелось взять экскурсию, чтобы узнать о нем побольше. Анастасия замечательный гид! ты как будто гуляешь со своим лучшим другом, который рассказывает интересные истории, показывает неочевидные городские места, известные только местным. И как бонус, в процессе тебя ещё и фотографируют в классных, атмосферных локациях. Еще Анастасия очень внимательный гид: заботилась об участниках группы, ответила на все вопросы. Очень чувствуется ее любовь и уважение к городу, его истории. А работа Анастасии как фотографа заслуживает отдельной похвалы! Во время съемки уделила внимание и нашла подход абсолютно к каждому, кадры сделала в нескольких локациях и очень быстро отдала фотографии. И в итоге получились офигенными:) Очень понравился такой формат: неспешная прогулка, истории и рассказы, фотосъёмка, а в завершении – вкуснейший кофе. Однозначно рекомендую, ведь вы получаете 2в1 – интересную экскурсию и атмосферную фотосессию в самом красивом районе Калининграда. Спасибо Анастасии!
14 сентября 2020
Анастасия- прекрасная, позитивная девушка! Отличный рассказчик. Осталась довольна экскурсией и всем увиденным! А ещё очень круто, что все это сопровождалось фотосессией и хорошим, легким настроением! Спасибо за экскурсию)
11 сентября 2020
Данная экскурсия для людей которые хотят узнать новое о городе, не особо напрягаясь большим количеством сухих исторических фактов. У Анастасии получается хорошо вести тему в виде экскурсии-прогулки, видно огромное желание поделиться информацией которую нельзя найти в интернете. Анастасия не профессиональный фотограф, но это придает особый стиль ее фотографии "она чувствует эмоции людей". Спасибо Анастасии!
10 сентября 2020
Замечательный гид, отличная насыщенная экскурсия!!! Будет интересно как для туристов, которые в первые в Калининграде, так и местные жители откроют для себя много нового и интересного в истории города.
7 сентября 2020
Сегодняшняя экскурсия была просто потрясающая. Не часто встретишь экскурсовода, у которого горят глаза и замирает дыхание от любви к своему городу. Ритм подойдет всем без исключения. Это такая милая прогулка в кругу друзей. Да, надо заметить, что нас было всего 6 человек, мы мило общались, восторгались, смеялись. И при все при этом получали огромный объем информации с фотографиями прошлых лет, воспоминаниями близких людей Анастасии. Ну и фотографирование тоже легко, играючи. Спасибо огромное Анастасии за знания, атмосферу, общение и подарочек в конце экскурсии. И всей нашей команде спасибо. Я прямо рекомендую Анастасию и ее экскурсию.
Ещё 14 отзывов

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