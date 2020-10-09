29 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Следами былых времен

Мы побываем на четырех основных «магистралях» старого района Амалиенау — Лавскер Аллее, Каштаниен Аллее, Керте Аллее и Хуфен Алее. Вы увидите кирхи, яркие виллы с башенками и террасами, вальмовыми крышами, загадочными маскаронами, барельефами и лепниной. Хранители прошлого, здания-старожилы откроют свои секреты и поделятся интересными фактами о своих жильцах. Мы пройдемся по дорожками, покрытыми «золотом», посчитаем пожарные гидранты и полюбуемся вековыми деревьями. Я познакомлю вас с историей 📖 города К на примере удивительного района Амалиенау, проведу в скрытые от туристических глаз уголки и уютные дружественные кофейни, где для вас действует скидка. А если повезет, мы даже сможем зайти в гости и осмотреть изнутри старинную виллу!

Фотосессия без стресса

На протяжении всей прогулки я буду фотографировать в жанре «лайф-стайл». Выбрав наиболее подходящие для вас локации, я постараюсь поймать живые эмоции в лучшем ракурсе. Уже в этот или на следующий день каждый получит от меня памятный «фотопривет» с 30-50 (или даже больше) снимками!

Организационные детали