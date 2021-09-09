Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Что вас ожидает

Амалиенау: люди, парки и немецкая кирха

Мы погуляем по живописному парку XVIII века, увидим кирху памяти королевы Луизы, охотничий домик кайзера и капеллу Святого Адальберта. Пройдем по извилистым зеленым улочкам с круговыми площадями и увидим сохранившиеся немецкие виллы. Я расскажу о выросших здесь талантливых людях, чьи имена вошли в мировую историю науки, культуры и искусства.

Изящная архитектура

Мы не только рассмотрим фасады старинных особняков, но и заглянем в некоторые парадные. Вы оцените удивительной красоты метлахскую плитку и деревянные резные перила. А также получите представление о разных архитектурных стилях: модерне, барокко и классицизме. Кроме того, я раскрою, как любили проводить время местные жители в начале прошлого столетия: что они готовили, чем интересовались и как строили быт.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.