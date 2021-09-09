Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Амалиенау: прошлое и настоящее

Погулять по старинному району с немецкими виллами и раскрыть его богатую историю

5
29 отзывов
Амалиенау — один из самых уютных и красивых уголков Калининграда.

Вы расшифруете его архитектурные стили, оцените круговые площади и заглянете в парадные с резными перилами и необычной плиткой.

Я расскажу, как жили здесь люди в начале XX века и как живут сейчас, покажу экзотические растения и помогу проникнуться местной идиллической атмосферой.
Амалиенау: прошлое и настоящее
Амалиенау: прошлое и настоящее
Амалиенау: прошлое и настоящее
Амалиенау: прошлое и настоящее
Амалиенау: прошлое и настоящее
Амалиенау: прошлое и настоящее
Амалиенау: прошлое и настоящее
Амалиенау: прошлое и настоящее
Амалиенау: прошлое и настоящее
Амалиенау: прошлое и настоящее

Что вас ожидает

Амалиенау: люди, парки и немецкая кирха

Мы погуляем по живописному парку XVIII века, увидим кирху памяти королевы Луизы, охотничий домик кайзера и капеллу Святого Адальберта. Пройдем по извилистым зеленым улочкам с круговыми площадями и увидим сохранившиеся немецкие виллы. Я расскажу о выросших здесь талантливых людях, чьи имена вошли в мировую историю науки, культуры и искусства.

Изящная архитектура

Мы не только рассмотрим фасады старинных особняков, но и заглянем в некоторые парадные. Вы оцените удивительной красоты метлахскую плитку и деревянные резные перила. А также получите представление о разных архитектурных стилях: модерне, барокко и классицизме. Кроме того, я раскрою, как любили проводить время местные жители в начале прошлого столетия: что они готовили, чем интересовались и как строили быт.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

🚩 Начало и место завершения: у центрального парка
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Привет! Меня зовут Елена, я филолог по образованию и коренная калининградка. Несколько лет назад переехала в Амалиенау — и теперь живу в одной из старинных вилл. Проходя по улицам своего района, я каждый раз останавливалась, рассматривая причудливые архитектурные элементы на домах. Постепенно стала собирать о них информацию, читать воспоминания прежних жителей. С радостью поделюсь накопленными знаниями и интересными историями.
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29 реальных отзывов от туристов

Елена
9 сен 2021
25 августа 2021 г мы (нас было двое) были на экскурсии с Еленой. Прекрасный экскурсовод, прекрасный рассказчик, много знает и очень хорошая подача материала. Калининград вновь открылся с новой стороны, город прекрасен. Мы гуляли по району Амалиенау 2 часа, время пробежало незаметно, усталости не было, узнали много нового и интересно. Очень рекомендую эту экскурсию с Еленой, вы узнаете город и полюбите его! СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
К
8 сен 2021
Интересная и познавательная экскурсия от отличного гида. Рассказывает легко, понятно, доступно. Благодаря Елене посмотрели на город с другой стороны, и теперь хочется вернуться в Калининград снова.
Это был наш первый опыт индивидуальных экскурсий. Очень довольны. Рекомендуем всей семьей!
О
6 сен 2021
Очень понравилась экскурсия. Маршрут отлично составлен, интересная информация, даже удалось зайти в пару вилл.
Гид очень в материале и приятная в общении)
Л
6 сен 2021
Нам очень понравилась экскурсия. Елена прекрасно рассказала о Амалиенау, об истории домов, провела по интересным местам района. Спасибо большое.
А
5 сен 2021
Большое спасибо гиду Елене за интересную и познавательную экскурсию! Были второй раз с экскурсией в этом районе, но каждый гид интересен по- своему. Елена рассказала нам много нового, того, что не слышали в прошлый раз. Хорошая речь, эрудиция и в целом приятный человек! Рекомендую!
М
3 сен 2021
Посетили экскурсию Амалиенау: прошлое и настоящее. Очень понравилась гид Елена, все было преподнесено в интересной и исчерпывающей информации. Прогулялись по прекрасным улочкам этого интересного района, в отдельные места даже смогли заглянуть изнутри.
Е
28 авг 2021
Вместо заявленных 2, 5 часа продолжительность экскурсии составила 1 час 45 минут.
Елена
Ответ гида:
Дорогая Елена! Мы с вами прошли все объекты, которые запланированы в экскурсии. Их по количеству 27.

Перед началом экскурсии я сообщила вам, что время варьируется в зависимости от того в каком темпе мы двигаемся, обычно это 2-2, 5 часа. Мы действительно шли быстрее, чем обычно мы ходим с гостями и мне показалось, что вы спешили. Вы не останавливались и продолжали идти, и мне приходилось рассказывать об объектах по дороге. Поэтому наша экскурсия по времени составила 1-45. Так это индивидуальная экскурсия я стараюсь подстраиваться под темп гостей, с одной туристкой например недавно мы проходили тот же маршрут за 3 часа 15 мин.
А
28 авг 2021
Спасибо огромное Елене за интересную экскурсию по прекрасному Амалиенау! Интересные истории, факты, архитектура. Время пролетело незаметно. Рекомендуем однозначно! Елена, спасибо Вам большое!
Е
20 авг 2021
Замечательная интересная экскурсия, достаточно подробностей об архитектурных стилях, истории района, его улиц, самих зданий и их владельцах в разные периоды. Всё рассказано и показано с любовью! Спасибо Елене за эту экскурсию!
E
20 авг 2021
Огромное спасибо Елене за интересную экскурсию. Получили удовольствие и от общения и от увиденного. Всем рекомендую.
Т
12 авг 2021
Люблю такое - история через судьбы конкретных людей. После экскурсии перелистала фото - запомнилось все, про каждый дом, что показала Елена на Нашем маршруте. Понравилось очень. На одном дыхании все прошло. Спасибо!
О
11 авг 2021
Давно собирались на экскурсию по Амалиенау и ни на минуту не пожалели, что выбрали гида Елену. Отлично прогулялись. Узнали много интересно и важного не только о домах, но и о создателях и жителях этого чудесного Района. Спасибо Елене за искренний душевный рассказ и чудесное настроение)
А
9 авг 2021
Отлично!
О
3 авг 2021
Елена молодец! Все четко, компетентно, интересно. Увидели то, что никогда бы не заметили, блуждая по Амалиенау самостоятельно. Прекрасно, когда экскурсовод знает, как показать удачный ракурс, делает акцент на интересных деталях. Спасибо большое за экскурсию!
О
3 авг 2021
Елена - доброжелательная и улыбчивая молодая женщина, опытный гид. 2, 5 часа увлекательной прогулки, которая началась в парке и продолжилась в районе Амалиенау. Эта экскурсия позволила увидеть именно Кёнигсберг, тот, который мы искали в Калининграде. Это были интересных историй про дома, расположенные в районе Амалиенау, их прежних и настоящих владельцев.
Для нас эта экскурсия стала второй по "интересности" после экскурсии на Куршскую косу и в Зеленоградск.
Конечно, рекомендую!
Ещё 14 отзывов

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