Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Амалиенау, жемчужина Калининграда, приглашает вас на уникальное путешествие во времени.Эта экскурсия раскроет перед вами великолепие архитектурных стилей, тайны старинных особняков и истории известных личностей, оставивших свой след в истории района.Вы

увидите, как тесно переплетены прошлое и настоящее на улицах Амалиенау, где каждый камень хранит свою уникальную историю. Откройте для себя красоту зеленых парков, изящество старинных вилл и почувствуйте дух времени, благодаря которому Амалиенау стал любимым местом для многих поколений

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки по Амалиенау - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а зелёные улочки и парки радуют глаз. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться красотой района, хотя возможны дожди и прохлада. Зимой прогулка будет менее комфортной из-за холода, но всё же позволит ощутить атмосферу старинного Калининграда.

Сейчас август — это идеальное время.