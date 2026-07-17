Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Лучшее время для прогулки по Амалиенау - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а зелёные улочки и парки радуют глаз. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться красотой района, хотя возможны дожди и прохлада. Зимой прогулка будет менее комфортной из-за холода, но всё же позволит ощутить атмосферу старинного Калининграда.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кирха памяти королевы Луизы
Охотничий домик кайзера
Капелла Святого Адальберта
Вилла Арон
Описание экскурсии
Амалиенау: люди, парки и немецкая кирха
Мы погуляем по живописному парку XVIII века, увидим кирху памяти королевы Луизы, охотничий домик кайзера и капеллу Святого Адальберта. Пройдем по извилистым зеленым улочкам с круговыми площадями и увидим сохранившиеся немецкие виллы. Я расскажу о выросших здесь талантливых людях, чьи имена вошли в мировую историю науки, культуры и искусства.
Изящная архитектура
Мы не только рассмотрим фасады старинных особняков, но и заглянем в некоторые парадные. Вы оцените удивительной красоты метлахскую плитку и деревянные резные перила. А также получите представление о разных архитектурных стилях: модерне, барокко и классицизме. Кроме того, я раскрою, как любили проводить время местные жители в начале прошлого столетия: что они готовили, чем интересовались и как строили быт.
Организационные детали
Выбирайте удобную обувь для прогулки, одевайтесь по погоде
Прогулка начинается и заканчивается у Центрального парка и там же заканчивается
По маршруту заходим в виллу Арон, в магазинчик, где представлены изделия наших калининградских мастеров, в том числе янтарные украшения и комната с немецкой мебелью
По запросу я могу провести для вас групповую экскурсию — детали уточняйте в переписке
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центрального парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3861 туриста
Привет! Меня зовут Елена, я филолог по образованию, профессиональный экскурсовод и коренная калининградка. Несколько лет назад переехала в Амалиенау — и теперь живу в одной из старинных вилл. Проходя по читать дальшеуменьшить
улицам своего района, я каждый раз останавливалась, рассматривая причудливые архитектурные элементы на домах. Постепенно стала собирать о них информацию, читать воспоминания прежних жителей. С радостью поделюсь накопленными знаниями и интересными историями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 429 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Прогулка с Еленой была очень интересная и познавательная. Мы с удовольствием погрузились в тонкости архитектуры, особенности жизни в Амалиенау. По данному району очень советую прогуляться с гидом, чтобы прочувствовать его атмосферу и обратить своё внимание на детали, которые очень важны. Спасибо, Елена! Нам всё понравилось😊
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Александр
Большое спасибо Елене за погружение в атмосферу Амалиенау. Показала нам совершенно другой Калининград, с сохранившимися историческими достопримечательностями. Было очень интересно слушать. На все вопросы получили ответы. Маршрут был составлен очень удобно. Рекомендую!
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Т
Татьяна
Очень приятно и познавательно прогулялись всей семьей (родители и дети-подростки) с Еленой по историческому району Амалиенау вечером после знойного дня. Много увлекательных фактов из прошлого и настоящего вилл и их жителей, флоры района, с демонстрацией фотографий и даже артефактов. 🤩 Живописно и ароматно! Елена, большое спасибо! Рекомендуем 👍
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Валерия
Экскурсия нам понравилась, мы довольны! Елена замечательный рассказчик, отличный экскурсовод. Очень много деталей и подробностей знает. Не было ни одного вопроса, на который бы у Елены не нашлось ответа. А её серая сумочка вас ещё удивит, но не будем спойлерить) Прогулка вышла замечательной, мы остались под приятным впечатлением. Одним словом — рекомендуем! 👍
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Ю
Юля
Все прекрасно, большое спасибо, было комфортно, интересно, познавательно. Хорошо погуляли, стали умнее, прекрасно пообщались:)
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Н
Наталья
Прекрасно и познавательно провели время на экскурсии по самому красивейшему району Калининграда. Елена рассказала много интересных фактов о прошлом и настоящем города. Мы остались довольны. Приходите на экскурсию к Елене, не пожалеете!
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