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Новогодний тур в Калининград

Встретьте Новый год в самом западном уголке России — в Калининграде! Этот тур — идеальный способ провести праздники в атмосфере европейского города с богатой историей.

Вы познакомитесь с наследием Восточной Пруссии,
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увидите знаковые достопримечательности и проводите старый год с шампанским в самом сердце города. Программа предлагает идеальный баланс между экскурсиями и свободным временем.

Вы сможете исследовать Калининград, насладиться суровой красотой Балтийского побережья на уникальной Куршской косе, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Подарите себе настоящее новогоднее приключение, наполненное открытиями и незабываемыми впечатлениями.

Новогодний тур в КалининградФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новогодний тур в КалининградФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новогодний тур в КалининградФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Калининграду

Прибытие в Калининградскую область.

По желанию за дополнительную плату трансфер до отеля.

Заселение в гостиницу с 14:00 (после экскурсии).

14:00-17:00 Обзорная экскурсия по Калининграду на двухэтажном автобусе!

Приехав в Калининградскую область на отдых, первым делом необходимо познакомиться с городом. Для гостей нашего региона мы подготовили ознакомительную экскурсию по Калининграду.

За три экскурсионных часа Вы увидите:

  • главную площадь города, областной драматический театр, калининградский зоопарк, проспект мира и Кирху Королевы Луизы;
  • мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана;
  • прогуляемся по острову И. Канта, узнаем историю Кафедрального собора;
  • проедем рядом с музеем Фридландские ворота и музеем янтаря.

Таким образом, Вы увидите все знаковые достопримечательности нашего города, потратив при этом минимум времени.

Провожаем старый год с шампанским и мандаринами в самом сердце города!

Окончание экскурсии.

Обзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по Калининграду
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Свободный день или экскурсия по фортам опционально

Завтрак в отеле (при покупке тура с завтраками).

Свободный день.

По желанию за доплату экскурсия:

14:15 Экскурсия по фортам (Форт 1 и Форт 11), 2500 руб. /1800 руб.

Посадка в экскурсионный автобус у отеля.

Ни для кого не секрет, что Кенигсберг называют городом-крепостью.

Почти с самого своего основания развивал свою фортификационно-оборонительную структуру.

На каждое движение военной мысли в Европе Кенигсберг реагировал незамедлительно.

Постоянно совершенствуя и обновляя оборону города.

Многие из этих укреплений неплохо сохранились до наших дней, и у Вас будет возможность своими глазами увидеть всю мощь старого города.

Во время экскурсии Вам покажут башню «Дона», башню «Врангель», бастион «Обертайх», бастион «Грольман» и другие редюиты, равелины и казармы.

Мы посетим форт 1 "Штайн".

Генрих Фридрих Карл фон унд цум Штайн – именно так полностью звучит имя прусского государственного деятеля, в честь которого назван Форт N 1 «Штайн», совсем недавно открыл свои двери для гостей и жителей Янтарного края.

Здесь Вы узнаете об отмене крепостного права в Пруссии, о том, как этот человек связан с российским императором Александром I и много других интересных фактов.

Завершим мы нашу поездку посещением еще одного из знамнитого сохранившегося форта бывшего Кенигсберга – форт № 11 «Дёнхофф», где также узнаем историю его появления, отличительные черты и о том, как форт был взят штурмом в апреле 1945 года.

Окончание экскурсии.

Свободный день или экскурсия по фортам опциональноСвободный день или экскурсия по фортам опциональноСвободный день или экскурсия по фортам опциональноСвободный день или экскурсия по фортам опциональноСвободный день или экскурсия по фортам опциональноСвободный день или экскурсия по фортам опционально
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Сыроварня Шаакендорф, Куршская коса и Зеленоградск

Завтрак в отеле (при покупке тура с завтраками).

08:30-17:30 Экскурсия «Сыроварня Шаакендорф, Куршская коса и Зеленоградск».

Посадка в экскурсионный автобус у отеля.

Начнется наша экскурсия весьма необычно.

Отправимся мы на небольшое семейное предприятие – сыроварню Шаакендорф, где, безусловно, отведаем местную продукцию: 6 сортов сыра, 4 вида шоколада, зефир, марципан и бокал вина.

Это несомненно поможет задать настроение на весь день всем, без исключения.

Национальный парк «Куршская коса» расположен в приграничной с Литвой части Калининградской области на узкой полоске суши между соленым Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом.

Мы отправимся в царство песчаных дюн и уникальных природных ландшафтов.

Со смотровой площадки «Высота Эфа» Вам откроется завораживающий вид на Куршский залив и небольшие деревушки, а спустившись к морю, возможно, Вам удастся разгадать тайну поющих песков.

Прогулявшись по национальному парку, наше путешествие продолжится в курортном городе Зеленоградске.

Неспешная прогулка по узким улочкам бывшего Кранца и виды с променада на Балтийское море никого не оставят равнодушным.

Окончание экскурсии.

Сыроварня Шаакендорф, Куршская коса и ЗеленоградскСыроварня Шаакендорф, Куршская коса и ЗеленоградскСыроварня Шаакендорф, Куршская коса и ЗеленоградскСыроварня Шаакендорф, Куршская коса и ЗеленоградскСыроварня Шаакендорф, Куршская коса и ЗеленоградскСыроварня Шаакендорф, Куршская коса и ЗеленоградскСыроварня Шаакендорф, Куршская коса и Зеленоградск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Пос. Янтарный и г. Светлогорск

Завтрак в отеле (при покупке тура с завтраками).

Освобождение номеров.

09:30-17:30 Экскурсия «пос. Янтарный, г. Светлогорск».

Посадка в экскурсионный автобус у отеля.

Поселок Янтарный – это место, где спрятаны самые главные сокровища балтийского побережья.

Именно здесь расположено крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря.

Мы посетим небольшое производство, на котором нам расскажут о добыче и обработке этого солнечного камня.

Мы прогуляемся по старинному парку, увидим дом промышленника Морица Беккера и его семьи, лютеранскую кирху конца 19 века, а также, без преувеличения, один из лучших пляжей России и Европы, обладающий престижной международной наградой Голубой Флаг.

Раушен – Светлогорск покорит вас своей романтической атмосферой: частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями санаториев и пансионатов начала, узкими тихими улочками и самыми завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной балтийской волной.

А все любители КВН смогут сделать фотографию рядом с современным театром эстрады, где теперь встречают Маслякова и его команду.

Кроме того, город наполнен дендрариумными парками, что превращает его в настоящий ботанический рай.

В процессе данной экскурсии Вам представится уникальная возможность побывать на производстве и своими глазами увидеть, как обрабатывают солнечный камень, какие изделия из него изготавливают и где еще можно применить янтарь.

Окончание экскурсии.

По желанию за доплату трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал.

Пос. Янтарный и г. СветлогорскПос. Янтарный и г. СветлогорскПос. Янтарный и г. СветлогорскПос. Янтарный и г. Светлогорск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Калининграда.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ОтельОдноместныйДвухместныйТрехместный
Гостиница «Академическая», 10 минут до центра (без
завтрака)
34 20025 20025 200
Гостиница «Москва»***, центр города (завтрак входит в
стоимость проживания)
55 20048 70046 000

Варианты проживания

Гостиница «Академическая»

3 ночи

Гостиница «Академическая» находится в Калининграде. В числе услуг: парковка для личного авто, трансфер, доступ в интернет, детская площадка, гладильная, прачечная, лифт для доступа к верхним этажам, стойка регистрации работает круглосуточно.

Номерной фонд представлен категориями «Стандарт» и «Комфорт». Все комнаты оборудованы современной техникой и необходимой мебелью, чтобы проживание вдали от дома было комфортным и беззаботным.

Вкусно и сытно поесть можно в любом ресторане или столовой неподалеку. Здесь Вы не только отведаете свои любимые блюда, но и попробуете что-то новое и необычное.

В конференц-зале можно провести переговоры или деловую встречу. Он оборудован мягкими сиденьями, флипчартом, проекционным экраном и кондиционером.

Гостиница «Академическая»Гостиница «Академическая»Гостиница «Академическая»Гостиница «Академическая»Гостиница «Академическая»Гостиница «Академическая»Гостиница «Академическая»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Москва»

3 ночи

Гостиница расположилась в центре г. Калининград. В 1,6 км протекает река Преголя.

Проведена реновация номерного фонда, из оснащения будут: комфортабельные спальные места, свежее постельное белье, индивидуальный сейф, а также собственная ванная комната. Wi-Fi и телевизор скрасят отдых в отеле. Имеется электрический чайник и мини-бар.

Поблизости есть множество различных кафе и ресторанов. Для разнообразия досуга можно прогуляться до таких интересных мест, как Центральный парк, музей «Альтер-Хаус», а также памятники Высоцкому, барону Мюнхгаузену и Фридриху Шиллеру.

Расстояние до аэропорта составит 19,3 км, а до Северного железнодорожного вокзала — 0,9 км.

Гостиница «Москва»Гостиница «Москва»Гостиница «Москва»Гостиница «Москва»Гостиница «Москва»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (3 ночи)
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
  • Входные билеты по программе
  • Экологический сбор на Куршской косе
  • Бокал шампанского, мандарины
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Трансфер: из/в аэропорт - 2000 руб. из/на ж/д вокзал - 1700 руб
  • Из/в аэропорт - 2000 руб
  • Из/на ж/д вокзал - 1700 руб
  • Питание, не указанное в программе тура: завтраки, обеды, ужины
  • Экскурсия во 2 день (Форт 1 и Форт 11), (по желанию, бронируется при покупке тура) - 2500 руб. чел./1800 руб. чел
Место начала и завершения?
Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Могут ли быть изменения в программе?

Компания оставляет за собой право менять последовательность посещения объектов, не меняя программы в целом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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