1 день

Обзорная экскурсия по Калининграду

Прибытие в Калининградскую область.

По желанию за дополнительную плату трансфер до отеля.

Заселение в гостиницу с 14:00 (после экскурсии).

14:00-17:00 Обзорная экскурсия по Калининграду на двухэтажном автобусе!

Приехав в Калининградскую область на отдых, первым делом необходимо познакомиться с городом. Для гостей нашего региона мы подготовили ознакомительную экскурсию по Калининграду.

За три экскурсионных часа Вы увидите:

главную площадь города, областной драматический театр, калининградский зоопарк, проспект мира и Кирху Королевы Луизы;

мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана;

прогуляемся по острову И. Канта, узнаем историю Кафедрального собора;

проедем рядом с музеем Фридландские ворота и музеем янтаря.

Таким образом, Вы увидите все знаковые достопримечательности нашего города, потратив при этом минимум времени.

Провожаем старый год с шампанским и мандаринами в самом сердце города!

Окончание экскурсии.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160