Нас ждет путешествие по самому западному городу России — Балтийску.
Со мной вы посетите древнюю шведскую крепость, увидите самый большой памятник женщине в Европе и проплывете на пароме до Балтийской косы, на которой расположены древний форт, немецкий военный аэродром и музейный комплекс.
Описание экскурсииМы посетим: - Крепость Pillau, которая была заложена шведами в XVII веке и до сих пор действует по своему прямому назначению, как военная часть; - Историческую часть города; - Военную гавань; - Пройдёмся по Морскому бульвару мимо немецких ДОТов и батарей кинжального огня; - Посетим Елизаветинский форт, где расположен самый большой памятник женщине в Европе; - Изюминкой экскурсии станет посещение Балтийской косы, куда мы поплывём на пароме. На косе находятся ангары аэродрома Люфтваффе, древний форт, музейный комплекс "Старый люнет" и многие другие не менее интересные объекты. Важная информация: Для посещения Балтийской косы нужно взять с собой паспорт. Мы можем отправиться на экскурсию на вашем автомобиле или на автомобиле гида. В период повышенного спроса может потребоваться предоплата для закрепления даты и времени.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Pillau
- Историческая часть Балтийска с архитектурой XIX века
- Военная гавань
- Елизаветинский форт
- Балтийская коса (аэродром Нойтиф, форт Западный)
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный минивен с водителем
Что не входит в цену
- Билет на катер// паром до косы: 200р
- Билет в крепость Пиллау: /n взрослый - 500 рублей/n льготный - 300 рублей/n дети до 7 лет - бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, Сквер Мать-Россия
Завершение: Калининград, Площадь победы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 9:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
- Для посещения Балтийской косы нужно взять с собой паспорт
- Мы можем отправиться на экскурсию на вашем автомобиле или на автомобиле гида
- В период повышенного спроса может потребоваться предоплата для закрепления даты и времени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Ю
Очень интересная, хорошо продуманная экскурсия. Чувствуется, что гид всерьёз увлечён историей Балтийска и вообще Калининградской области. Огромный объём материала, но хорошо структурированный и очень легко доступный к восприятию. Увидели очень
А
Отлично провели время! Семен - историк, поэтому информация была исчерпывающей. Экскурсия началась не с Балтийска, а с посадки в трансфер в Калининграде и на протяжении всего времени. Все рассказали, показали,
Ю
Экскурсию проводил коллега Семёна Дмитрий! Спасибо большое. Пока ехали по Калининграду, он постоянно что-то рассказывал, обращал внимание на то или иное здание или улицу. В самом Балтийске всё было так
А
Сегодня гуляли по Балтийску с Семёном, и это оказался лучший способ провести один из отпускных дней:)
Интереснейшие рассказы, грамотно спланированный ход экскурсии, выдержанный хронометраж, даже когда мы меняли и перестраивали маршрут
Интереснейшие рассказы, грамотно спланированный ход экскурсии, выдержанный хронометраж, даже когда мы меняли и перестраивали маршрут
О
Были на экскурсии в Балтийск 11.05.2021. Семёну большое спасибо за экскурсию. Посмотрели сам город. Была поездка на катере по проливу, посмотрели военные корабли. Переправились на Балтийскую косу. Осмотрели форт, ангары,
А
Очень интересная и познавательная экскурсия! Семён составил грамотный маршрут, много рассказал о городе Балтийск, провёл нас по всем достопримечательностям города, организовал переплаву на Балтийскую косу, нам не пришлось долго ждать
