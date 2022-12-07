Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Нас ждет путешествие по самому западному городу России — Балтийску.



Со мной вы посетите древнюю шведскую крепость, увидите самый большой памятник женщине в Европе и проплывете на пароме до Балтийской косы, на которой расположены древний форт, немецкий военный аэродром и музейный комплекс. 5 10 отзывов

Семён Ваш гид в Калининграде Индивидуальная экскурсия 20 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-9 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 8 часов 1-9 человек

Описание экскурсии Мы посетим: - Крепость Pillau, которая была заложена шведами в XVII веке и до сих пор действует по своему прямому назначению, как военная часть; - Историческую часть города; - Военную гавань; - Пройдёмся по Морскому бульвару мимо немецких ДОТов и батарей кинжального огня; - Посетим Елизаветинский форт, где расположен самый большой памятник женщине в Европе; - Изюминкой экскурсии станет посещение Балтийской косы, куда мы поплывём на пароме. На косе находятся ангары аэродрома Люфтваффе, древний форт, музейный комплекс "Старый люнет" и многие другие не менее интересные объекты. Важная информация: Для посещения Балтийской косы нужно взять с собой паспорт. Мы можем отправиться на экскурсию на вашем автомобиле или на автомобиле гида. В период повышенного спроса может потребоваться предоплата для закрепления даты и времени.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Крепость Pillau

Историческая часть Балтийска с архитектурой XIX века

Военная гавань

Елизаветинский форт

Балтийская коса (аэродром Нойтиф, форт Западный) Что включено Услуги гида

Комфортабельный минивен с водителем Что не входит в цену Билет на катер// паром до косы: 200р

Билет в крепость Пиллау: /n взрослый - 500 рублей/n льготный - 300 рублей/n дети до 7 лет - бесплатно Где начинаем и завершаем? Начало: Калининград, Сквер Мать-Россия Завершение: Калининград, Площадь победы Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно 9:30 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел. Важная информация Для посещения Балтийской косы нужно взять с собой паспорт

Мы можем отправиться на экскурсию на вашем автомобиле или на автомобиле гида

В период повышенного спроса может потребоваться предоплата для закрепления даты и времени Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.