Сергей проводит ещё 5 экскурсий

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Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия

Рассмотреть памятники военно-морского города и прогуляться по заповедным пляжам Балтики

Сергей
Сергей – экскурсионное агентство из Калининграда
Отправляемся к западному рубежу России! В группе до 40 человек вы посетите Балтийск — город 🏙️, в котором сочетаются первозданная природа, довоенная архитектура и мощь Балтийского флота.

Вы познакомитесь с историей 📖 бывшего Пиллау, прогуляетесь 👣 по живописному пляжу.

А затем на пароме отправитесь на Балтийскую косу, где у вас будет свободное время для прогулки.
Задать вопросОбычно отвечает за 20 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7.5 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 450 ₽ за человека

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Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия
Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия

Что вас ожидает

Останки старинных крепостей, величественные монументы, истории 📖 морских сражений, дикие пляжи и мощеные улочки — всё это вы найдете в славном Балтийске. В программе:

  • Набережная Балтийского флота. Вы пройдете вдоль моря 🌊, рассматривая военные и торговые корабли, крейсеры и подводные лодки. Мы расскажем о временах, когда Балтийск был закрытым городом, и откроем страницы его военно-морской истории 📖.
  • Пляж 🏖️ Балтийска — один из самых живописных и чистых в Калининградской области
  • Крепость Пиллау 17 века постройки, которая помнит не одно сражение
  • Памятник Елизавете Петровне, возвышающийся над Балтийским морем
  • Действующий маяк, у которого вы сделаете яркие атмосферные фотографии
  • Улочки старого города, на которых вы почувствуете архитектурное влияние Швеции, Германии и России
  • Балтийская коса, куда мы доберемся на пароме. Здесь вы осмотрите Западный форт, посетите удивительный музей 🖼 Старый Люнет. А после у вас будет свободное время, чтобы побродить по безлюдным пляжам, наслаждаясь нетронутой природой.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на автобусе 🚌 в группе до 40 человек
  • Мы собираем группу с 8 точек в Калининграде: вы можете выбрать наиболее подходящее место посадки в автобус. Начало экскурсии 🧭 в 10:00.
  • В случае отмены паромного сообщения по причине непогоды посещение Балтийской косы заменяется на визит в музей 🖼 Балтийского флота
  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в одном из 8 мест в Калининграде на выбор
Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия
Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия
Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия
Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия
Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия
Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия
Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия
Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия
Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия
Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия
Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия

Экскурсия проводится в четверг и воскресенье в 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Сергей
Сергей
Работаем с 2005 года. В нашей команде 5 высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии: мы расскажем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Мы показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает. На экскурсии мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интереснейшие места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.
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Сергей проводит ещё 5 экскурсий

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