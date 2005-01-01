Сергей проводит ещё 5 экскурсий

Останки старинных крепостей, величественные монументы, истории 📖 морских сражений, дикие пляжи и мощеные улочки — всё это вы найдете в славном Балтийске. В программе:
Набережная Балтийского флота. Вы пройдете вдоль моря 🌊, рассматривая военные и торговые корабли, крейсеры и подводные лодки. Мы расскажем о временах, когда Балтийск был закрытым городом, и откроем страницы его военно-морской истории 📖.
Пляж 🏖️ Балтийска — один из самых живописных и чистых в Калининградской области
Крепость Пиллау 17 века постройки, которая помнит не одно сражение
Памятник Елизавете Петровне, возвышающийся над Балтийским морем
Действующий маяк, у которого вы сделаете яркие атмосферные фотографии
Улочки старого города, на которых вы почувствуете архитектурное влияние Швеции, Германии и России
Балтийская коса, куда мы доберемся на пароме. Здесь вы осмотрите Западный форт, посетите удивительный музей 🖼 Старый Люнет. А после у вас будет свободное время, чтобы побродить по безлюдным пляжам, наслаждаясь нетронутой природой.
Организационные детали
Экскурсия ⛳ проходит на автобусе 🚌 в группе до 40 человек
Мы собираем группу с 8 точек в Калининграде: вы можете выбрать наиболее подходящее место посадки в автобус. Начало экскурсии 🧭 в 10:00.
В случае отмены паромного сообщения по причине непогоды посещение Балтийской косы заменяется на визит в музей 🖼 Балтийского флота
Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в одном из 8 мест в Калининграде на выбор
Экскурсия проводится в четверг и воскресенье в 09:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Работаем с 2005 года. В нашей команде 5 высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии: мы расскажем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Мы показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает. На экскурсии мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интереснейшие места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.