Мы побываем в морском городе Балтийске, расположенном в 43 километрах от Калининграда. Это самый западный населенный пункт России. Начиная с XV века и вплоть до 1946 года, город 🏙️ носил название Пиллау, которое переводится с прусского языка как «крепость». Пиллау был последним оплотом Восточной Пруссии — он пал под натиском советских войск незадолго до победы над фашистской Германией, в апреле 1945 года.

Обратите внимание! В разные дни недели вас ожидает разная программа:

По понедельникам:

Узнаете историю 📖 становления Балтийского флота, прогуливаясь по набережной, где стоят военные корабли и гражданские суда рядом с паромной переправой перед памятником Петру I и маяком знаменитого архитектора Шинкеля. Увидите православную церковь ⛪ адмирала Ф. Ушакова, шведскую крепость и прусские казармы, памятник императрице Елизавете Петровне. Прогуливаясь по молу и пляжу. Музей 🖼 Балтийского флота.

По субботам: