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Экскурсия в Балтийск «Город-крепость»

4.7
0 отзывов
Спутник К.
Спутник К. – Гид из Калининграда
Экскурсия ⛳ в самый западный город 🏙️ России.

Вы увидите старинную крепость Пиллау, который посещал еще Пётр I.

Именно Пиллау послужила прообразом Петропавловской крепости в Петербурге.

На прогулке 👣 по Балтийску вы увидите хорошо сохранившиеся фортификационные сооружения и, конечно, множество кораблей.

Вас ждёт знакомство с увлекательной историей 📖 крепости, города и флота.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Экскурсия в Балтийск «Город-крепость»
Экскурсия в Балтийск «Город-крепость»

Что вы увидите

  • По понедельникам:
  • башня Дона
  • бастион Обертайх
  • казарма Кронпринц
  • бастион Грольман
  • Музей Балтийского флота
  • трёхмерная панорама «Кёнигсберг-45. Последний штурм»
  • мемориал «1200 гвардейцам»форте №11 «Дёнхофф»
  • По субботам:
  • крепость Фридрихсбург (Фридрихсбургские ворота)
  • исторический центр
  • крепость Пиллау
  • маяк архитектора Шинкеля
  • Свято-Георгиевский морской собор
  • музей Балтийского флота
  • Набережная
  • Елизаветинский форт
Мы побываем в морском городе Балтийске, расположенном в 43 километрах от Калининграда. Это самый западный населенный пункт России. Начиная с XV века и вплоть до 1946 года, город 🏙️ носил название Пиллау, которое переводится с прусского языка как «крепость». Пиллау был последним оплотом Восточной Пруссии — он пал под натиском советских войск незадолго до победы над фашистской Германией, в апреле 1945 года.

Обратите внимание! В разные дни недели вас ожидает разная программа:

    По понедельникам:

    • Узнаете историю 📖 становления Балтийского флота, прогуливаясь по набережной, где стоят военные корабли и гражданские суда рядом с паромной переправой перед памятником Петру I и маяком знаменитого архитектора Шинкеля. Увидите православную церковь ⛪ адмирала Ф. Ушакова, шведскую крепость и прусские казармы, памятник императрице Елизавете Петровне. Прогуливаясь по молу и пляжу. Музей 🖼 Балтийского флота.

    По субботам:

    • Экскурсия начинается с посещения крепости Фридрихсбург (Фридрихсбургские ворота), современная экспозиция которой посвящена кораблестроению на Руси с древнейших времен. Далее вас ожидает экскурсия ⛳ по историческому центру, осмотр крепости Пиллау, по образу и подобию которой была впоследствии была построена Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге, памятника Петру I, действующего маяка знаменитого архитектора Шинкеля, православного Свято-Георгиевского морского собора, посещение музея Балтийского флота, а также прогулка 👣 по набережной к Елизаветинскому форту. И вы, конечно же, увидите военные корабли, которые несут службу в Балтийском море 🌊, охраняя западные рубежи России.
    Что входит
    • Транспорт
    • Экскурсионное обслуживание
    • Входные билеты
    Что не входит
    • Личные расходы
    • Питание
    Начало и место завершения
    🚩 ул. Октябрьская 8
    Экскурсия в Балтийск «Город-крепость»
    Экскурсия в Балтийск «Город-крепость»
    Экскурсия в Балтийск «Город-крепость»

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    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Спутник К.
    Спутник К.
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