трёхмерная панорама «Кёнигсберг-45. Последний штурм»
мемориал «1200 гвардейцам»форте №11 «Дёнхофф»
По субботам:
крепость Фридрихсбург (Фридрихсбургские ворота)
исторический центр
крепость Пиллау
маяк архитектора Шинкеля
Свято-Георгиевский морской собор
музей Балтийского флота
Набережная
Елизаветинский форт
Мы побываем в морском городе Балтийске, расположенном в 43 километрах от Калининграда. Это самый западный населенный пункт России. Начиная с XV века и вплоть до 1946 года, город 🏙️ носил название Пиллау, которое переводится с прусского языка как «крепость». Пиллау был последним оплотом Восточной Пруссии — он пал под натиском советских войск незадолго до победы над фашистской Германией, в апреле 1945 года.
Обратите внимание! В разные дни недели вас ожидает разная программа:
По понедельникам:
Узнаете историю 📖 становления Балтийского флота, прогуливаясь по набережной, где стоят военные корабли и гражданские суда рядом с паромной переправой перед памятником Петру I и маяком знаменитого архитектора Шинкеля. Увидите православную церковь ⛪ адмирала Ф. Ушакова, шведскую крепость и прусские казармы, памятник императрице Елизавете Петровне. Прогуливаясь по молу и пляжу. Музей 🖼 Балтийского флота.
По субботам:
Экскурсия начинается с посещения крепости Фридрихсбург (Фридрихсбургские ворота), современная экспозиция которой посвящена кораблестроению на Руси с древнейших времен. Далее вас ожидает экскурсия ⛳ по историческому центру, осмотр крепости Пиллау, по образу и подобию которой была впоследствии была построена Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге, памятника Петру I, действующего маяка знаменитого архитектора Шинкеля, православного Свято-Георгиевского морского собора, посещение музея Балтийского флота, а также прогулка 👣 по набережной к Елизаветинскому форту. И вы, конечно же, увидите военные корабли, которые несут службу в Балтийском море 🌊, охраняя западные рубежи России.
Что входит
Транспорт
Экскурсионное обслуживание
Входные билеты
Что не входит
Личные расходы
Питание
Начало и место завершения
🚩 ул. Октябрьская 8
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.