Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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Два в одном: Балтийск и Балтийская коса

Исследовать западный рубеж страны, услышать военные истории и покататься на пароме

Алексей
Алексей – Гид из Калининграда
Балтийск запомнится вам старинным маяком, живописной набережной, военными кораблями и могучей крепостью Пиллау.

А Балтийская коса очарует нетуристическим колоритом: тишиной, безлюдными пляжами и красотой дикой природы.

Я не дам вам заскучать в путешествии и расскажу о богатой истории 📖 этих мест и связанных с ними знаменитых людях.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 900 ₽ за экскурсию

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Два в одном: Балтийск и Балтийская коса
Два в одном: Балтийск и Балтийская коса

Что вас ожидает

Брутальный Балтийск
Вы увидите военные корабли, стоящие на охране западных рубежей страны, старинный маяк и музей 🖼 балтийского флота. А также оцените по-европейски оригинальную архитектуру казарм и посетите крепость Пиллау — цитадель немецкого наследия XVII века. Я расскажу, как зарождался Балтийск, какое место в истории 📖 России занимал город 🏙️ Пиллау и какие военные операции здесь проходили.

Чинная и строгая Балтийская коса
На пароме вы переправитесь на Балтийскую косу, где не только насладитесь чудесными пейзажами, но и раскроете тайны сложнейшей наступательной Восточно-Прусской операции советской армии. Вас ждут интересные и важные инженерные оборонительные объекты: форт «Западный» и аэродром Нойтиф, с которого в июне 1941 года взлетали самолеты для бомбардировки СССР.

Организационные детали

В стоимость не включены: крепость Пиллау — 300 рублей взрослые, 150 рублей дети, паром — 70 рублей за человека.

Два в одном: Балтийск и Балтийская коса
Два в одном: Балтийск и Балтийская коса
Два в одном: Балтийск и Балтийская коса
Два в одном: Балтийск и Балтийская коса
Два в одном: Балтийск и Балтийская коса
Два в одном: Балтийск и Балтийская коса
Два в одном: Балтийск и Балтийская коса
Два в одном: Балтийск и Балтийская коса
Два в одном: Балтийск и Балтийская коса
Два в одном: Балтийск и Балтийская коса
Два в одном: Балтийск и Балтийская коса
Два в одном: Балтийск и Балтийская коса
Два в одном: Балтийск и Балтийская коса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей, в Калининграде живу и работаю с 2000 года, образование высшее. Вдохновлён городом и областью и готов делится своими знаниями и информацией. Помимо экскурсионной деятельности хорошо ориентируюсь в вопросах недвижимости, региональной экономики и промышленности.
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Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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