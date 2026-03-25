Алексей проводит ещё 1 экскурсию

Балтийск запомнится вам старинным маяком, живописной набережной, военными кораблями и могучей крепостью Пиллау. А Балтийская коса очарует нетуристическим колоритом: тишиной, безлюдными пляжами и красотой дикой природы. Я не дам вам заскучать в путешествии и расскажу о богатой истории этих мест и связанных с ними знаменитых людях.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Брутальный Балтийск

Вы увидите военные корабли, стоящие на охране западных рубежей страны, старинный маяк и музей балтийского флота. А также оцените по-европейски оригинальную архитектуру казарм и посетите крепость Пиллау — цитадель немецкого наследия XVII века. Я расскажу, как зарождался Балтийск, какое место в истории России занимал город Пиллау и какие военные операции здесь проходили.

Чинная и строгая Балтийская коса

На пароме вы переправитесь на Балтийскую косу, где не только насладитесь чудесными пейзажами, но и раскроете тайны сложнейшей наступательной Восточно-Прусской операции советской армии. Вас ждут интересные и важные инженерные оборонительные объекты: форт «Западный» и аэродром Нойтиф, с которого в июне 1941 года взлетали самолеты для бомбардировки СССР.

Организационные детали