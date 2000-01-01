Алексей проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Брутальный Балтийск

Вы увидите военные корабли, стоящие на охране западных рубежей страны, старинный маяк и музей 🖼 балтийского флота. А также оцените по-европейски оригинальную архитектуру казарм и посетите крепость Пиллау — цитадель немецкого наследия XVII века. Я расскажу, как зарождался Балтийск, какое место в истории 📖 России занимал город 🏙️ Пиллау и какие военные операции здесь проходили.

Чинная и строгая Балтийская коса

На пароме вы переправитесь на Балтийскую косу, где не только насладитесь чудесными пейзажами, но и раскроете тайны сложнейшей наступательной Восточно-Прусской операции советской армии. Вас ждут интересные и важные инженерные оборонительные объекты: форт «Западный» и аэродром Нойтиф, с которого в июне 1941 года взлетали самолеты для бомбардировки СССР.

Организационные детали

В стоимость не включены: крепость Пиллау — 300 рублей взрослые, 150 рублей дети, паром — 70 рублей за человека.