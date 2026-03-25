Алексей проводит ещё 1 экскурсию

Балтийск запомнится вам старинным маяком, живописной набережной, военными кораблями и могучей крепостью Пиллау.
А Балтийская коса очарует нетуристическим колоритом: тишиной, безлюдными пляжами и красотой дикой природы.
Я не дам вам заскучать в путешествии и расскажу о богатой истории этих мест и связанных с ними знаменитых людях.
А Балтийская коса очарует нетуристическим колоритом: тишиной, безлюдными пляжами и красотой дикой природы.
Я не дам вам заскучать в путешествии и расскажу о богатой истории этих мест и связанных с ними знаменитых людях.
Описание экскурсии
Брутальный Балтийск
Вы увидите военные корабли, стоящие на охране западных рубежей страны, старинный маяк и музей балтийского флота. А также оцените по-европейски оригинальную архитектуру казарм и посетите крепость Пиллау — цитадель немецкого наследия XVII века. Я расскажу, как зарождался Балтийск, какое место в истории России занимал город Пиллау и какие военные операции здесь проходили.
Чинная и строгая Балтийская коса
На пароме вы переправитесь на Балтийскую косу, где не только насладитесь чудесными пейзажами, но и раскроете тайны сложнейшей наступательной Восточно-Прусской операции советской армии. Вас ждут интересные и важные инженерные оборонительные объекты: форт «Западный» и аэродром Нойтиф, с которого в июне 1941 года взлетали самолеты для бомбардировки СССР.
Организационные детали
- В стоимость не включены: посещение крепости Пиллау — 500 рублей/взрослые, 300 рублей/дети, паром — 200 рублей за человека.
- Экскурсия проводится на новом автомобиле Hyundai Creta 2021 года
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2668 туристов
Здравствуйте, дорогие гости нашего края, меня зовут Алексей, я являюсь профессиональным и дипломированным гидом. Экскурсия со мной пройдет ярко, позитивно, познавательно и максимально комфортно. Вы увидите самые интересные, красивые места, лучшие локации и виды. Гарантирую, что после моей экскурсии вы будете знать о Калининграде и области больше, чем среднестатистический местный житель. Жду вас, до скорых встреч.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всегда приятно путешествовать в хорошей и комфортной компании!
Алексей -отличный гид, внимательный путеводитель и интересный рассказчик, который точно сориентируется и поймёт, что нужно именно вашей компании)
Наша экскурсия прошла замечательно, Алексей учёл
Алексей -отличный гид, внимательный путеводитель и интересный рассказчик, который точно сориентируется и поймёт, что нужно именно вашей компании)
Наша экскурсия прошла замечательно, Алексей учёл
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Я
Прекрасное посещение Балтийска и Балтийской косы. Алексей не просто приятный и эрудированных рассказчик, но и грамотный организатор – вся поездка была в комфортном размеренном темпе, но мы все успели посмотреть!
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Е
Спасибо большое за хорошо проведенное время. Чудесно погуляли по Балтийской косе, узнали новую и увлекательную информацию о Балтийске. Время пролетело быстро, интересно. Рекомендую это маленькое путешествие.
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В
Просто великолепная во всех отношениях экскурсия. Знающий и внимательный экскурсовод. С потрясающим багажом знаний и желанием делиться информацией без навязчивости. Очень интересный собеседник. Построение экскурсии без нареканий, с хорошей проработкой времени, что создается впечатление интересного общения, а не «забега по локациям». Однозначно вернусь еще на другие маршруты и порекомендую.
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Ю
спасибо Алексею, экскурсия интересная, времени бы побольше, чтобы и город успеть посмотреть и погулять на Балтийской косе
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Ю
Ездили с гидом Евгением. Очень понравилось, гид прекрасный, масса интересной информации.
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