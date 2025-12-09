Вас ждет прогулка по Черняховску с его уникальной немецкой архитектурой и старинными уютными улочками, живописные кирхи, руины средневекового замка Инстербург. Мы найдем всех черняховских котов и узнаем тайну сердца героя.
Описание квестаГлавная прелесть Черняховска — сохранившиеся и заботливо отреставрированные исторические здания. Эти здания в стиле эклектики и неоготики являются остатками старого немецкого города Инстербург. Мы отправимся на прогулку по центральным улочкам города, чтобы вы могли внимательнее рассмотреть особенности городской архитектуры. Также мы исследуем руины замка Инстербург, построенного рыцарями Тевтонского ордена еще в XIV веке. Среди этих руин до сих пор витает дух древности. Посетим храм Святого Бруно и собор Архангела Михаила, которые поразят вас своим великолепием. Во время прогулки вас ждет увлекательное приключение — кото-квест, во время которого мы попытаемся найти все скульптуры Черняховских котов! А еще вы узнаете тайну сердца героя. Полководец Барклай де Толли в 1818 году отправился на лечение, но не доехал до места, скончался в нескольких километрах от Инстербурга. По преданию именно там закопано сердце полководца, и нам предстоит отыскать это место.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Барклаю де Толли
- Собор Архангела Михаила
- Храм Святого Бруно
- Водонапорная башня
- Руины замка Инстербург
- Скульптуры кошек на улицах города
- Обелиск - сердце Барклая
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес в Калининграде
Завершение: Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: начало экскурсии возможно каждый день с 9:00 до 12:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
