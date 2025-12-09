Описание Фото Ответы на вопросы Вас ждет прогулка по Черняховску с его уникальной немецкой архитектурой и старинными уютными улочками, живописные кирхи, руины средневекового замка Инстербург. Мы найдем всех черняховских котов и узнаем тайну сердца героя.

Юлия Ваш гид в Калининграде Написать вопрос Индивидуальная квест-экскурсия Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-4 человека На чём проводится На автомобиле Когда начало экскурсии возможно каждый день с 9:00 до 12:00 5% Скидка на заказ 18000 выгода 900 ₽ 17 100 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание квеста Главная прелесть Черняховска — сохранившиеся и заботливо отреставрированные исторические здания. Эти здания в стиле эклектики и неоготики являются остатками старого немецкого города Инстербург. Мы отправимся на прогулку по центральным улочкам города, чтобы вы могли внимательнее рассмотреть особенности городской архитектуры. Также мы исследуем руины замка Инстербург, построенного рыцарями Тевтонского ордена еще в XIV веке. Среди этих руин до сих пор витает дух древности. Посетим храм Святого Бруно и собор Архангела Михаила, которые поразят вас своим великолепием. Во время прогулки вас ждет увлекательное приключение — кото-квест, во время которого мы попытаемся найти все скульптуры Черняховских котов! А еще вы узнаете тайну сердца героя. Полководец Барклай де Толли в 1818 году отправился на лечение, но не доехал до места, скончался в нескольких километрах от Инстербурга. По преданию именно там закопано сердце полководца, и нам предстоит отыскать это место.

начало экскурсии возможно каждый день с 9:00 до 12:00 Выбрать дату