Замок Инстербург – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Замок Инстербург» в Калининграде, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
К литовско-польской границе: мегапутешествие на восток области - 7 городов
На машине
8 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
К литовско-польской границе: мегапутешествие на восток области - 7 городов
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
33 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в русскую Европу
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в русскую Европу
Начало: Калининград, Ленинский проспект 81
Расписание: Ежедневно. По договорённости с путешественником
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000 за всё до 6 чел.
Замки и кирхи восточной Пруссии, от Калининграда в Инстенбург
Пешая
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки и кирхи восточной Пруссии, от Калининграда в Инстенбург
Начало: Калининград, Центральная площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 100 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    3 ноября 2024
    К литовско-польской границе: мегапутешествие на восток области - 7 городов
    Максимально информативная и познавательная экскурсия, много интересных и красивых мест
  • Н
    Наталья
    22 сентября 2024
    К литовско-польской границе: мегапутешествие на восток области - 7 городов
    Замечательная поездка, Олег просто удивительный человек, экскурсия с ним действительно индивидуальная для каждой компании, предлагает несколько маршрутов, по интересам. Рекомендую, благодарю за морю эмоций и впечатлений! ❤️
  • Ш
    Шикова
    11 августа 2023
    Путешествие по следам тевтонских рыцарей в Восточной Пруссии
    Мы ездили вчетвером по замкам Пруссии с гидом Сергеем. И мы остались очень довольны экскурсией, без экскурсовода довольно тяжело проникнуться
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    этой не простой темой, представить себе какими были замки в момент своей постройки и расцвета. Сергей нам все очень подробно объяснил, рассказал много легенд Калининграда, в том числе и про Янтарную комнату и ее странные поиски. Большое ему спасибо. Индивидуальные экскурсии forever, никакой спешки и беготни.

  • З
    Захарова
    18 мая 2022
    Тайны тевтонских замков: от Вальдау до Рагнита
    Большое спасибо Вячеславу! Чудесная экскурсия, очень насыщенная, интересная, познавательно, яркая! Хорошо продумано маршрут, мы увидели очарование уютных немецких маленьких городов, величественные, хотя и разрушенные замки, прекрасную прусскую природу.
  • g
    gal_b
    17 мая 2021
    Путешествие по следам тевтонских рыцарей в Восточной Пруссии
    Отлично! Спасибо гиду Сергею, увидели много нового, услышали много интересного. Прекрасно и с пользой провели день. Увидели не только старинные замки, но и просто жизнь за городом: поля и посёлки, леса, озера и реки. Было здорово. С удовольствием порекомендую всем.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Замок Инстербург»

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  7. Высота Эфа
  8. Рыбная деревня
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  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в декабре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Замок Инстербург" можно забронировать 3 экскурсии от 16 000 до 33 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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