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этой не простой темой, представить себе какими были замки в момент своей постройки и расцвета. Сергей нам все очень подробно объяснил, рассказал много легенд Калининграда, в том числе и про Янтарную комнату и ее странные поиски. Большое ему спасибо. Индивидуальные экскурсии forever, никакой спешки и беготни.