9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
К литовско-польской границе: мегапутешествие на восток области - 7 городов
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
33 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в русскую Европу
Начало: Калининград, Ленинский проспект 81
Расписание: Ежедневно. По договорённости с путешественником
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки и кирхи восточной Пруссии, от Калининграда в Инстенбург
Начало: Калининград, Центральная площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 100₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей3 ноября 2024Максимально информативная и познавательная экскурсия, много интересных и красивых мест
- ННаталья22 сентября 2024Замечательная поездка, Олег просто удивительный человек, экскурсия с ним действительно индивидуальная для каждой компании, предлагает несколько маршрутов, по интересам. Рекомендую, благодарю за морю эмоций и впечатлений! ❤️
- ШШикова11 августа 2023Путешествие по следам тевтонских рыцарей в Восточной ПруссииМы ездили вчетвером по замкам Пруссии с гидом Сергеем. И мы остались очень довольны экскурсией, без экскурсовода довольно тяжело проникнуться
- ЗЗахарова18 мая 2022Тайны тевтонских замков: от Вальдау до РагнитаБольшое спасибо Вячеславу! Чудесная экскурсия, очень насыщенная, интересная, познавательно, яркая! Хорошо продумано маршрут, мы увидели очарование уютных немецких маленьких городов, величественные, хотя и разрушенные замки, прекрасную прусскую природу.
- ggal_b17 мая 2021Путешествие по следам тевтонских рыцарей в Восточной ПруссииОтлично! Спасибо гиду Сергею, увидели много нового, услышали много интересного. Прекрасно и с пользой провели день. Увидели не только старинные замки, но и просто жизнь за городом: поля и посёлки, леса, озера и реки. Было здорово. С удовольствием порекомендую всем.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Замок Инстербург»
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