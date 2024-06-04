Экскурсии с элементами квеста в Калининграде

Найдено 16 экскурсий в категории «Квесты» в Калининграде, цены от 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
🚗 На машине
Квест
2.5 часа
140 отзывов
Приключение с хомлинами: семейный квест-экскурсия по Калининграду
Погрузитесь в мир волшебства с квестом по Калининграду. Откройте тайны гномиков-хомлинов вместе с близкими и получите незабываемые впечатления
Начало: У центрального входа в зоопарк
«Выполняя веселые задания квеста, мы разберемся, кто такие хомлины и кто их создал, у каких именно хозяев они могут поселиться и что они любят»
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
🚗 На машине
Квест
3 часа
25 отзывов
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
Обойти все места обитания хомлинов в Калининграде и найти настоящие сокровища
«Я устрою для вас квест-прогулку, чтобы малыши не скучали, а вы увидели всё самое интересное»
11 июня в 15:00
19 июня в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.
О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
19 отзывов
О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
Открыть город с необычных ракурсов и узнать множество интересных фактов, соревнуясь в веселом квесте
Начало: На площади Победы
«Задачки на логику, загадки и интерактивные игры помогут вам заработать баллы и получить заслуженные призы по окончании квеста»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
4 670 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия-квест по Калининграду
🚗 На машине
Квест
4 часа
2 отзыва
Обзорная экскурсия-квест по Калининграду
Остров Канта, довоенный Марауненхоф и Королевская гора - с блокнотом в руке по городу «К»
Начало: В центре города
«Количество участников экскурсии-квеста не ограничено»
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
9 отзывов
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
Обойти самые сказочные локации Кёнигсберга в поисках скрытых деталей и вкусных призов
Начало: На площади Победы
«С шутливыми заданиями квеста справятся и взрослые, и дети (в том числе самые маленькие»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 900 за всё до 10 чел.
На поиски фортов Калининграда - квест на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Квест
7 часов
8 отзывов
Квест-экскурсия по фортам Калининграда на внедорожнике
Станьте исследователями фортов Калининграда, покорите исторические сооружения и получите уникальные трофеи
«С вашей компанией будет не просто гид, но опытный гонщик, а квест пройдет на подготовленном внедорожнике»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2480019 840 за всё до 4 чел.
Калининград: обзорная экскурсия с элементами квеста
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
4 отзыва
Калининград: обзорная экскурсия с элементами квеста
Погулять по Старому городу в мини-группе и раскрыть его историю в интерактивном формате
Начало: У Медового моста
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 200 за человека
Квест-экскурсия «Все городские ворота Кёнигсберга»
🚗 На машине
Квест
2.5 часа
1 отзыв
Квест-экскурсия «Все городские ворота Кёнигсберга»
Выяснить, какие ворота сохранились в Калининграде, как они называются и где их можно увидеть
Начало: У вашего отеля в Калининграде
«А мы организуем вашу встречу с городом в формате квеста и подскажем, что ещё можно посмотреть»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
5 990 за всё до 4 чел.
Тайны Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
62 отзыва
Тайны Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
Познакомиться с историей и ключевыми местами города, разгадывая загадки и выполняя задания
Начало: У магазина Спар рядом с железнодорожным вокзалом З...
«Продолжительность детской экскурсии-квеста 1,5-2 часа»
28 авг в 08:30
31 авг в 08:30
от 4 670 за всё до 7 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Остров Канта и его окрестности»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Остров Канта и его окрестности»
Начало: Блиндаж-бункер Отто Ляша
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790 за всё до 10 чел.
Детективная экскурсия-квест «Дело о Янтарной комнате»
🚗 На машине
Квест
8 часов
Детективная экскурсия-квест «Дело о Янтарной комнате»
Проследить путь шедевра от Кёнигсберга до Балтийска и приблизиться к разгадке пропажи века
Начало: У вашего отеля в Калининграде или по договорённост...
«Квест начинается на Центральной площади, близ фундамента Королевского замка»
12 000 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия «Орден Чёрного Орла, или Последний рыцарь Восточной Прусcии»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Квест-экскурсия «Орден Чёрного Орла, или Последний рыцарь Восточной Прусcии»
Разгадать загадки и узнать тайны арт-квартала Южного Амалиенау (в группе)
Начало: У Центрального парк культуры и отдыха
Расписание: в среду и пятницу в 09:30
3 июля в 09:30
5 июля в 09:30
600 за человека
Сокровища Фридланда и Гердауэна: семейная квест-экскурсия
🚗 На машине
Квест
7 часов
Сокровища Фридланда и Гердауэна: семейная квест-экскурсия
Открыть для себя Правдинск и Железнодорожный в увлекательном формате
Начало: У вашего отеля
«Уникальность квест-экскурсии заключается в том, что вы не просто гуляете по городу и слушаете историю, а выполняете задания»
9 июля в 10:00
13 июля в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия для детей «Тайна затонувшего корабля» (7-12 лет)
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия для детей «Тайна затонувшего корабля» (7-12 лет)
Изучить территорию Музея Мирового океана и найти сокровища
Начало: недалеко от Музея мирового океана
«Квест будет интересен детям 7–12 лет»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
4 400 за всё до 10 чел.
Кубок леса: квест по Куршской Косе
🚗 На машине
скидка
15%
Квест
7.5 часов
Кубок леса: квест по Куршской Косе
Увидеть главное на Куршской косе в формате соревновательной командной игры для взрослых и детей
Начало: В Калининграде
«Я же предлагаю сделать классическую прогулку ещё увлекательнее, дополнив её игровым квестом»
9 июля в 09:00
13 июля в 09:00
1200010 200 за всё до 4 чел.
Экскурсия-квест по острову Канта: в поисках следов Кнайпхофа
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест по острову Канта: в поисках следов Кнайпхофа
Исследовать сердце Калининграда всей семьёй или c друзьями, решая задания и добираясь до истин
Начало: В Рыбной деревне
«Самого внимательного участника ждёт приятный приз в конце квеста»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
3 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    4 июня 2024
    «Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
    Все просто супер! Ольге большое спасибо за отлично проведённое время.
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    «Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
    Мне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,что мы посетили всех хомлинов,узнали историю их создания,много интересного о Калининграде,сама экскурсия составлена в виде квеста
    Мне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,чтоМне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,чтоМне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,чтоМне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,чтоМне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,чтоМне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,чтоМне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,чтоМне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,чтоМне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,чтоМне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,что
  • А
    Александр
    2 июня 2024
    «Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
    Специально искали экскурсию – квест, чтобы было интересно детям. Нашли экскурсию Ольги и не пожалели! Ольга познакомила нас с замечательными
    читать дальше

    Калининградскими человечками – хомлинами, рассказала об их истории и показала, где они живут. Дети с удовольствием разгадывали загадки от хомлинов, составляли кодовое слово и в конце получили приятные сувениры! А по пути к хомлинам Ольга рассказывала интересные факты о Калининграде. Еще очень понравился формат экскурсии – между точками переезжали на машине, а в самых интересных местах немного прогуливались пешком – дети не устали. Все прошло просто замечательно, масса положительных эмоций! С радостью съездим на другие квесты Ольги.

    Специально искали экскурсию – квест, чтобы было интересно детям. Нашли экскурсию Ольги и не пожалели! ОльгаСпециально искали экскурсию – квест, чтобы было интересно детям. Нашли экскурсию Ольги и не пожалели! ОльгаСпециально искали экскурсию – квест, чтобы было интересно детям. Нашли экскурсию Ольги и не пожалели! ОльгаСпециально искали экскурсию – квест, чтобы было интересно детям. Нашли экскурсию Ольги и не пожалели! ОльгаСпециально искали экскурсию – квест, чтобы было интересно детям. Нашли экскурсию Ольги и не пожалели! ОльгаСпециально искали экскурсию – квест, чтобы было интересно детям. Нашли экскурсию Ольги и не пожалели! ОльгаСпециально искали экскурсию – квест, чтобы было интересно детям. Нашли экскурсию Ольги и не пожалели! Ольга
  • М
    Мария
    2 июня 2024
    В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
    Всем доброго времени суток. Мы заказали эту экскурсию и совершенно не знали, что ожидать. Нас было трое, ребёнок 11 лет
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    и муж истинный немец, который немного понимает по-русски. Экскурсия очень продуктивная, для тех кто не знает город, это оптимально. За это время, мы имели глубокое представление о городе и его знаковых достопримечательностях, узнали много исторических фактов и легенда о хомлинах, заинтересует даже самого неисправимого скептика. Мы осталось очень довольны и рекомендуем именно нашего гида Ирину, приятного, эрудированного человека, что в наше время не всегда встречается. Мы с удовольствием вспоминаем проведённое время вместе! И да, вернемся к мужу, он остался в полном восторге. Благодарю вас Ирина Анатольевна!

  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
    Заказала квест-экскурсию для внука 9лет, выбирала форму и продолжительность экскурсии, чтобы внуку было интересно, этим требованиям идеально подошла экскурсия, которую
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    с нами провела Ирина, увлекательно, с юмором, она сумела и много нам показать, и не наскучить. Плюс к этому Ирина прекрасный водитель, было очень комфортно Спасибо большое за это путешествие, мы обязательно вернёмся в Калининград и вновь встретимся с Ириной на следующем маршруте, буду советовать Гида Ирину своим друзьям Всех благ Ирине!

    Заказала квест-экскурсию для внука 9лет, выбирала форму и продолжительность экскурсии, чтобы внуку было интересно, этим требованиям
  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
    Очень приятно было окунуться в сказку и послушать историю про Хомлинов! Время пролетело незаметно. Мы посмотрели ключевые места Калининграда в поисках Хомлинов. Большое Спасибо!
    Очень приятно было окунуться в сказку и послушать историю про Хомлинов! Время пролетело незаметно. Мы посмотрелиОчень приятно было окунуться в сказку и послушать историю про Хомлинов! Время пролетело незаметно. Мы посмотрелиОчень приятно было окунуться в сказку и послушать историю про Хомлинов! Время пролетело незаметно. Мы посмотрели
  • В
    Валентина
    21 мая 2024
    Калининград: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Сегодня были на пешеходной экскурсии с Лорой, остались очень довольны! Информации много, все очень интересно! Замечательная подача - в красках и с юмором) В каких-то моментах демонстрировала распечатанные фото, советовала рестораны. Нам было очень комфортно, время пролетело незаметно! Спасибо Лоре огромнейшее!!!!!
  • Е
    Екатерина
    16 мая 2024
    Тайны Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
    Счастлив ребенок, счастлива мама) А я оказалась на экскурсии в компании двух детей 25 и 6 лет, и оба под
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    впечатлением от красивого и уютного города, от легкой экскурсии, от нашего прекрасного экскурсовода Натальи. И взрослым, и ребенку было интересно. Более того, формат экскурсии квест с получением карточек и в конце призов за них максимально подходит для детей. Сын, порой, отвечал на такие вопросы, на которые я и сама бы не смогла ответить, и, конечно, как любой ребенок был рад поощрениям. С детьми однозначно советую!

  • Е
    Елизавета
    14 мая 2024
    Обзорная экскурсия-квест по Калининграду
    Экскурсия очень понравилась! В не обыкновенном формате в виде монотонного рассказа, а наоборот, с загадками и головоломками в ходе истории про Калининград и его достопримечательности! Рекомендую!
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Калининград: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Очень довольны пешей прогулкой по центру городу. Лора посоветовала еще сходить на органный концерт. Это полный восторг! Также дала шпаргалки куда еще нам поехать в остальные дни отпуска. И еще сделала много бомбических фото!!!
    Очень довольны пешей прогулкой по центру городу. Лора посоветовала еще сходить на органный концерт. Это полный

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Квесты»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
  2. «Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
  3. О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
  4. Обзорная экскурсия-квест по Калининграду
  5. Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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