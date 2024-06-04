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Квест
2.5 часа
Приключение с хомлинами: семейный квест-экскурсия по Калининграду
Погрузитесь в мир волшебства с квестом по Калининграду. Откройте тайны гномиков-хомлинов вместе с близкими и получите незабываемые впечатления
Начало: У центрального входа в зоопарк
«Выполняя веселые задания квеста, мы разберемся, кто такие хомлины и кто их создал, у каких именно хозяев они могут поселиться и что они любят»
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Квест
3 часа
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
Обойти все места обитания хомлинов в Калининграде и найти настоящие сокровища
«Я устрою для вас квест-прогулку, чтобы малыши не скучали, а вы увидели всё самое интересное»
11 июня в 15:00
19 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Квест
2.5 часа
О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
Открыть город с необычных ракурсов и узнать множество интересных фактов, соревнуясь в веселом квесте
Начало: На площади Победы
«Задачки на логику, загадки и интерактивные игры помогут вам заработать баллы и получить заслуженные призы по окончании квеста»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
4 670₽ за всё до 10 чел.
Квест
4 часа
Обзорная экскурсия-квест по Калининграду
Остров Канта, довоенный Марауненхоф и Королевская гора - с блокнотом в руке по городу «К»
Начало: В центре города
«Количество участников экскурсии-квеста не ограничено»
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
Обойти самые сказочные локации Кёнигсберга в поисках скрытых деталей и вкусных призов
Начало: На площади Победы
«С шутливыми заданиями квеста справятся и взрослые, и дети (в том числе самые маленькие»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 900₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Квест
7 часов
Квест-экскурсия по фортам Калининграда на внедорожнике
Станьте исследователями фортов Калининграда, покорите исторические сооружения и получите уникальные трофеи
«С вашей компанией будет не просто гид, но опытный гонщик, а квест пройдет на подготовленном внедорожнике»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2480019 840₽ за всё до 4 чел.
Квест
2.5 часа
Калининград: обзорная экскурсия с элементами квеста
Погулять по Старому городу в мини-группе и раскрыть его историю в интерактивном формате
Начало: У Медового моста
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 200₽ за человека
Квест
2.5 часа
Квест-экскурсия «Все городские ворота Кёнигсберга»
Выяснить, какие ворота сохранились в Калининграде, как они называются и где их можно увидеть
Начало: У вашего отеля в Калининграде
«А мы организуем вашу встречу с городом в формате квеста и подскажем, что ещё можно посмотреть»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
5 990₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Тайны Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
Познакомиться с историей и ключевыми местами города, разгадывая загадки и выполняя задания
Начало: У магазина Спар рядом с железнодорожным вокзалом З...
«Продолжительность детской экскурсии-квеста 1,5-2 часа»
28 авг в 08:30
31 авг в 08:30
от 4 670₽ за всё до 7 чел.
Квест
3 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Остров Канта и его окрестности»
Начало: Блиндаж-бункер Отто Ляша
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790₽ за всё до 10 чел.
Квест
8 часов
Детективная экскурсия-квест «Дело о Янтарной комнате»
Проследить путь шедевра от Кёнигсберга до Балтийска и приблизиться к разгадке пропажи века
Начало: У вашего отеля в Калининграде или по договорённост...
«Квест начинается на Центральной площади, близ фундамента Королевского замка»
12 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
3 часа
Квест-экскурсия «Орден Чёрного Орла, или Последний рыцарь Восточной Прусcии»
Разгадать загадки и узнать тайны арт-квартала Южного Амалиенау (в группе)
Начало: У Центрального парк культуры и отдыха
Расписание: в среду и пятницу в 09:30
3 июля в 09:30
5 июля в 09:30
600₽ за человека
Квест
7 часов
Сокровища Фридланда и Гердауэна: семейная квест-экскурсия
Открыть для себя Правдинск и Железнодорожный в увлекательном формате
Начало: У вашего отеля
«Уникальность квест-экскурсии заключается в том, что вы не просто гуляете по городу и слушаете историю, а выполняете задания»
9 июля в 10:00
13 июля в 10:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия для детей «Тайна затонувшего корабля» (7-12 лет)
Изучить территорию Музея Мирового океана и найти сокровища
Начало: недалеко от Музея мирового океана
«Квест будет интересен детям 7–12 лет»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
4 400₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Квест
7.5 часов
Кубок леса: квест по Куршской Косе
Увидеть главное на Куршской косе в формате соревновательной командной игры для взрослых и детей
Начало: В Калининграде
«Я же предлагаю сделать классическую прогулку ещё увлекательнее, дополнив её игровым квестом»
9 июля в 09:00
13 июля в 09:00
1200010 200₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест по острову Канта: в поисках следов Кнайпхофа
Исследовать сердце Калининграда всей семьёй или c друзьями, решая задания и добираясь до истин
Начало: В Рыбной деревне
«Самого внимательного участника ждёт приятный приз в конце квеста»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
3 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий4 июня 2024Все просто супер! Ольге большое спасибо за отлично проведённое время.
- ННаталья3 июня 2024Мне и моим детям очень понравилась экскурсия,которую провела нам гид Ольга. Информация подавалась доступно,маршрут составлен так,что мы посетили всех хомлинов,узнали историю их создания,много интересного о Калининграде,сама экскурсия составлена в виде квеста
- ААлександр2 июня 2024Специально искали экскурсию – квест, чтобы было интересно детям. Нашли экскурсию Ольги и не пожалели! Ольга познакомила нас с замечательными
- ММария2 июня 2024Всем доброго времени суток. Мы заказали эту экскурсию и совершенно не знали, что ожидать. Нас было трое, ребёнок 11 лет
- ННаталья27 мая 2024Заказала квест-экскурсию для внука 9лет, выбирала форму и продолжительность экскурсии, чтобы внуку было интересно, этим требованиям идеально подошла экскурсия, которую
- ЕЕкатерина26 мая 2024Очень приятно было окунуться в сказку и послушать историю про Хомлинов! Время пролетело незаметно. Мы посмотрели ключевые места Калининграда в поисках Хомлинов. Большое Спасибо!
- ВВалентина21 мая 2024Сегодня были на пешеходной экскурсии с Лорой, остались очень довольны! Информации много, все очень интересно! Замечательная подача - в красках и с юмором) В каких-то моментах демонстрировала распечатанные фото, советовала рестораны. Нам было очень комфортно, время пролетело незаметно! Спасибо Лоре огромнейшее!!!!!
- ЕЕкатерина16 мая 2024Счастлив ребенок, счастлива мама) А я оказалась на экскурсии в компании двух детей 25 и 6 лет, и оба под
- ЕЕлизавета14 мая 2024Экскурсия очень понравилась! В не обыкновенном формате в виде монотонного рассказа, а наоборот, с загадками и головоломками в ходе истории про Калининград и его достопримечательности! Рекомендую!
- ООльга13 мая 2024Очень довольны пешей прогулкой по центру городу. Лора посоветовала еще сходить на органный концерт. Это полный восторг! Также дала шпаргалки куда еще нам поехать в остальные дни отпуска. И еще сделала много бомбических фото!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Квесты»
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