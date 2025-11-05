Экскурсия-квест по Амалиенау предлагает уникальную возможность узнать о богатой истории района. Участники посетят парк Луизенваль, кирху королевы Луизы и исторические виллы. Вилла Арона откроет свои двери, чтобы показать обстановку 19 века. Участники узнают, как строили на болотах, почему марципан продавали в аптеках и где находили клады. Это приключение подходит для всей семьи и завершится рекомендациями лучших кафе
5 причин купить этот квест
- 🔍 Увлекательные задания
- 🏰 Посещение исторических вилл
- 🗝️ Тайны марципана и кладов
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🎁 Возможность купить сувениры
Что можно увидеть
- Парк Луизенваль
- Кирха королевы Луизы
- Вилла Арона
- Дом архитектора Фридриха Хайтмана
Описание квеста
- Парк Луизенваль 18 века
- Кирха королевы Луизы
- Исторические виллы начала 20 века
- Вилла Арона (зайдём внутрь), где вы сможете насладится обстановкой 19 века и купить сувениры
- Дом знаменитого архитектора Фридриха Хайтмана, благодаря которому этот район появился
- И это ещё не всё!
Вы узнаете:
- Какие решения нашли архитекторы, чтобы застроить район на болотистой местности
- Какими приспособлениями пользовались горожане, чтобы зайти в дом в чистой обуви
- Почему марципан продавали сначала только в аптеках
- Как спасали детей во время Хрустальной ночи
- Где находили клады жители Калининграда
А также загадаете желание у маленького сказочного жителя — хомлина!
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям с 7 лет. Но вы также можете взять с собой ребёнка младшего возраста
- В завершение прогулки я поделюсь с вами адресами кафе с вкусной едой
в понедельник, среду и пятницу в 15:00, во вторник в 12:30, в четверг в 10:30, в субботу и воскресенье в 11:00
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1200 ₽
|Дети до 12 лет
|800 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Победы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 15:00, во вторник в 12:30, в четверг в 10:30, в субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 3205 туристов
Отзывы и рейтинг
5
Фотографии от путешественников
О
Ольга
5 ноя 2025
Елена грамотный экскурсовод, интересный рассказчик!
Всем рекомендую!!!
П
Полякова
5 ноя 2025
Познавательно, интересно, Елена замечательный рассказчик и путеводитель по Амалиенау!!!
М
Марина
30 окт 2025
Прекрасная экскурсия. Из суеты центра города мы попали в спокойный, тихий и очень красивый район. С Еленой комфортно и интересно. Элементы квеста тоже понравились, это не было навязчиво или не кстати. Однозначно рекомендую.
Ю
Юлия
29 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Интересный район, рекомендуем.
Д
Дарья
29 окт 2025
Очень понравилась экскурсия! Советую!
А
Андрей
23 окт 2025
Елена отличный гид! Рассказала, показала, приобняла покружила и поставила. Спасибо:)
Если серьезно, все очень доступно, просто и понятно. Кто хочет понять, расслабиться и получить удовольствие от экскурсии— срочно сюда!
С
Светлана
20 окт 2025
Очень понравилась неспешная прогулка с информативным рассказом. Елена рассказала нам о каждом доме и не только. Подойдет всем любознательным.
А
Анна
13 окт 2025
Прогулка очень понравилась, гуляли без суеты и спешки. Елена - позитивная девушка, с юмором комментировала некоторые моменты) Легко и просто рассказывала об истории района, о том как было и что есть сейчас, дополняла рассказ фотографиями интерьеров домов изнутри. Рекомендую 👍
Л
Лилия
10 окт 2025
Елена провела экскурсию весьма интересно и не избито.
2,5 часа пролетели незаметно.
Мне стало очевидно, что самостоятельная прогулка по этому району, без экскурсовода, не дала бы мне и трети информации, полученной с Еленой.
Как человек, эта интеллигентная девушка также произвела приятное впечатление.
Светлана
9 окт 2025
Экскурсия понравилась. Район интересный. Советую к посещению.
С
Соболева
7 окт 2025
Елена, спасибо за проведённую экскурсию, было интересно и познавательно.
М
Мизина
26 сен 2025
Нам очень понравилось. Было 6 человек. Очень удобно, доступно, приятно. Темп экскурсии не быстрый и не медленный. Вот все к месту. Елене большое спасибо.
С
Светлана
20 июл 2025
Экскурсия понравилась.
Елена хорошо знает историю района и города в целом.
Отвечает на возникающие вопросы
Шебеста
11 июл 2025
Хочется поблагодарить Елену за такое потрясающее времяпрепровождение! Профессионально и увлеченно) Формат экскурсии с элементами квеста- это оочень интересно, нетривиально и познавательно. Рекомендую! 👍🏻
Юлия
24 июн 2025
Экскурсия очень понравилась. Сама бы я многие детали не заметила, так что советую)
