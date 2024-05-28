В этой экскурсии я предлагаю путешественникам повернуть взор в сторону от приморских городов — на север и восток области. Здесь вы найдёте множество осколков Восточной Пруссии. Проедете через Полесский район с землями ниже уровня моря, маяком, кирхами.
И побываете в городе Черняховск, который впитал лучшее из немецкой архитектуры и замкового наследия Тевтонского ордена.
И побываете в городе Черняховск, который впитал лучшее из немецкой архитектуры и замкового наследия Тевтонского ордена.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Наш путь будет неблизким по меркам Калининградской области, а день — насыщенным. План такой:
- Посёлок Тургенево, где вы увидите реформаторскую кирху Гросс Легиттен.
- Город Полесск: посетим возрождаемую пивоварню Бланкенштайн и средневековый замок Лабиау, а также посмотрим на каналы реки Дейма.
- Посёлок Заливино с одним из трёх сохранившихся немецких маяков. Я расскажу вам и об этом конкретном сооружении, и о маячном деле.
- Замок Лаукен, повидавший интересные события с 14 века и сегодня ставший школой.
- Посёлок Залесье: заглянем в кирху Меляукен и познакомимся с историей концентрационного лагеря Хохенбрух и деятельностью легендарной разведгруппы «Джек».
- Город Черняховск, он же Инстербург. Гуляя по атмосферным улицам, осмотрим все главные достопримечательности: горбатый мост, костёл Святого Бруно, кирху Архангела Михаила, руины замков Инстербург и Георгенбург.
Организационные детали
Путешествие проходит на автомобиле Renault Kaptur. Транспорт включён в стоимость.
Дополнительные расходы
- Посещение маяка в Заливино — 200-300 руб. с человека
- Посещение пивоварни Бланкенштайн — 200-300 руб. с человека
- Питание по желанию в одном из кафе по маршруту
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл и Марго — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 67 туристов
Привет, мы Кирилл и Марго! А это — Калининград, знакомься, не бойся, мы покажем его тебе, просто протяни руку и ты узнаешь насколько он удивительно красивый, таинственный, уникальный и захватывающий. Мы живём здесь, в самом его сердце и приглашаем тебя увидеть его таким, каким его видим мы:)Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
28 мая 2024
Много интересного увидели и узнали на экскурсии с Кириллом. Кирилл - очень приятный и спокойный человек, хороший рассказчик. Показал много как исторических памятников, так и красивых природных пейзажей. Рекомендую.
Вероника
6 мая 2024
Очень душевное путешествие по Полесскому району и Черняховску. Старинные кирхи и замки, замечательный маяк в Заливино, постепенно восстанавливающийся силами энтузиастов пивоваренный завод Бланкештайн (пиво рекомендую))), музей немецкой (и не только)
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