Черняховск - город, где история оживает на каждом шагу.
Участники экскурсии увидят восстановленные довоенные здания, посетят руины замка Инстербург и замок Георгенбург, который скоро станет музеем.
В городе находятся памятники Наполеону и Барклаю де Толли, а также здание школы, где во время Первой мировой войны располагался лазарет.
Кинотеатр начала ХХ века, где выступали Марлен Дитрих и Любовь Орлова, станет завершающим аккордом экскурсии
Участники экскурсии увидят восстановленные довоенные здания, посетят руины замка Инстербург и замок Георгенбург, который скоро станет музеем.
В городе находятся памятники Наполеону и Барклаю де Толли, а также здание школы, где во время Первой мировой войны располагался лазарет.
Кинотеатр начала ХХ века, где выступали Марлен Дитрих и Любовь Орлова, станет завершающим аккордом экскурсии
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные замки и руины
- 🗿 Исторические памятники
- 🎬 Кинотеатр с историей
- 🚶♂️ Прогулка по городу
- 📚 Обучение реставраторов
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Черняховска - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями на свежем воздухе. В апреле и октябре также можно посетить город, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия возможна, но стоит подготовиться к холодной погоде.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Замок Инстербург
- Замок Георгенбург
- Памятник Барклаю де Толли
- Памятник И.Д. Черняховскому
- Кинотеатр начала ХХ века
Описание экскурсииЧто вас ждет Не секрет, что многие едут в Калининградскую область, как в «Русскую Европу». Туда мы вас и отвезем — в этом городе прекрасно все. По дороге остановимся, чтобы поближе рассмотреть, как устроен шлюз и зачем их строил. Почти 90% довоенной застройки города активно приводятся в порядок, на руинах замка Инстербург, который мы посетим, обучаются реставраторы, сохранившийся замок Георгенбург готовится стать музеем. В этом городе когда-то останавливался Наполеон Бонапарт и находится единственный конный памятник М. Б. Барклаю де Толли, памятник И. Д. Черняховскому, чьим именем назван город, а в школе в годы Первой Мировой располагался лазарет и медсестрами служили особы царской крови. Сегодня это чудесный город, где прогулявшись, мы подкрепимся, а также посетим кинотеатр начала ХХ века, где в разное время выступали Марлен Дитрих и Любовь Орлова, представляя свои фильмы. Этот город забирает сердце без остатка, в чем вам предстоит убедиться лично.
По воскресеньям с 09:00 до 17:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Инстербург
- Конезавод Георгенбург
- Кинотеатр начала 20 века
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Посещение замка Инстербург
- Посещение кинотеатра начала 20 века
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Шевченко, 11А
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям с 09:00 до 17:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие в прошлое: Город-призрак Кёнигсберг в Калининграде
Познайте Калининград через истории Кёнигсберга: от острова Канта до тайн Амалиенау и Ратсхоф
Начало: По договорённости
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:30
от 12 300 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Самые красивые улицы Калининграда
Прогулка по историческим районам Калининграда на трамвае и пешком: Амалиенау, остров Канта и другие достопримечательности. Уникальный маршрут для всех
Начало: В районе парка Центральный
Завтра в 13:00
25 сен в 13:00
7800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Полесск и Черняховск - скрытые жемчужины
Путешествие вглубь Калининградской области: от древних замков до уникальных маяков. Увлекательный маршрут, полный историй и открытий
Начало: В Калининграде
25 сен в 08:00
26 сен в 08:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.