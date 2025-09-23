Черняховск - город, где история оживает на каждом шагу.



Участники экскурсии увидят восстановленные довоенные здания, посетят руины замка Инстербург и замок Георгенбург, который скоро станет музеем.



В городе находятся памятники Наполеону и Барклаю де Толли, а также здание школы, где во время Первой мировой войны располагался лазарет.



Кинотеатр начала ХХ века, где выступали Марлен Дитрих и Любовь Орлова, станет завершающим аккордом экскурсии

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения Черняховска - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями на свежем воздухе. В апреле и октябре также можно посетить город, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия возможна, но стоит подготовиться к холодной погоде.

Сейчас сентябрь — это идеальное время.