Отдых среди дикой природы

Вы проведете запоминающееся время в уникальном национальном парке «Куршская коса». Здесь вас ждут невероятные ландшафты, чистейших воздух, знакомство с историей рукотворных дюн и возможность встретить диких зверей, кабанов и лис, которые не боятся людей. Мы пройдем по маршруту «Танцующий лес» и поднимемся на самую высокую дюну — «Высоту Эфа», со смотровых площадок которой открывается чудесный вид на Куршский залив и дюны.

Усатый-полосатый Зеленоградск

Город-курорт очарует Вас своими узкими сказочными улицами! Нас ждёт пешеходная прогулка с осмотром многочисленных граффити и арт-объектов, посвящённых «усатым-полосатым» питомцам. Мы познакомимся с архитектурным достоянием города, сохранившимися фасадами бывших рыбацких домиков и нарядных отелей. Осмотрим здания Мурариума, Домика ангелов и в конце выйдем к парку «Плантаже» — городскому парку, открытому в Кранце еще в конце XIX века. Обратите внимание! Посещение Зеленоградска предусмотрено только на экскурсиях с началом в 09:00 или 10:00.

Вкусное завершение дня

В конце экскурсии вы увидите работу сыроваров в семейной сыроварне «Шаакен Дорф» с последующей дегустацией нескольких видов сыров и шоколада с бокалом вина. Понравившиеся образцы можно будет купить в магазинчике при производстве.