Мы отправляемся к двум занимательным местам Калининградской области.
В национальном парке «Куршская коса» отдохнем от городской суеты и побродим вокруг очаровательных пейзажей.
А чтобы утолить чувство голода после увлекательной прогулки, посетим сыроварню «Шаакен Дорф», на которой попробуем сочные сыры и шоколад.
Описание экскурсии
Отдых среди дикой природы
Вы проведете запоминающееся время в уникальном национальном парке «Куршская коса». Здесь вас ждут невероятные ландшафты, чистейших воздух, знакомство с историей рукотворных дюн и возможность встретить диких зверей, кабанов и лис, которые не боятся людей. Мы пройдем по маршруту «Танцующий лес» и поднимемся на самую высокую дюну — «Высоту Эфа», со смотровых площадок которой открывается чудесный вид на Куршский залив и дюны.
Усатый-полосатый Зеленоградск
Город-курорт очарует Вас своими узкими сказочными улицами! Нас ждёт пешеходная прогулка с осмотром многочисленных граффити и арт-объектов, посвящённых «усатым-полосатым» питомцам. Мы познакомимся с архитектурным достоянием города, сохранившимися фасадами бывших рыбацких домиков и нарядных отелей. Осмотрим здания Мурариума, Домика ангелов и в конце выйдем к парку «Плантаже» — городскому парку, открытому в Кранце еще в конце XIX века. Обратите внимание! Посещение Зеленоградска предусмотрено только на экскурсиях с началом в 09:00 или 10:00.
Вкусное завершение дня
В конце экскурсии вы увидите работу сыроваров в семейной сыроварне «Шаакен Дорф» с последующей дегустацией нескольких видов сыров и шоколада с бокалом вина. Понравившиеся образцы можно будет купить в магазинчике при производстве.
Понедельник, Среда, Суббота в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк «Куршская коса»
- Танцующий лес
- Высота Эфа (подъем на смотровую площадку)
- Сыроварня «Шаакен Дорф»
Что включено
- Автобусный тур
- Экскурсионное обслуживание
- Въезд на Куршскую косу
Что не входит в цену
- Питание
- Дегустация - 400 руб. /чел. (в зависимости от выбранного билета)
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Среда, Суббота в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 235 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
4 ноя 2025
Очень хорошо! Гид Ирина прекрасный профессионал! Всё по делу, никакой воды и простоя за все время экскурсии. Всё по существу. Огромная благодарность!
И
Ирина
29 окт 2025
E
Eлена
28 окт 2025
С
Светлана
27 окт 2025
Все очень понравилось. Только подвела погода.
Л
Людмила
27 окт 2025
Е
Екатерина
23 окт 2025
Е
Елизавета
15 окт 2025
А
Александр
15 окт 2025
Очень насыщенная экскурсия, Много и интересно рассказывал гид. Подъем на высоту Эфа не прост физически, пожилые туристы и и мамы с детьми не успели за экскурсоводом… Еще есть пожелание к сыроварне - на дегустации не представлены твердые сыры, а хотелось бы попробовать прежде чем покупать в магазине.
И
Иван
13 окт 2025
1) Экскурсовод просто замечательный. Профессионал своего дела. Очень интересно, душевно - замечательно. Абсолютно приятные воспоминания о нем.
Все объяснял, рассказывал, дарил подарки людям (янтарь, шоколадки, кулон из янтаря)
2) экскурсия небольшая. Дегустация
Все объяснял, рассказывал, дарил подарки людям (янтарь, шоколадки, кулон из янтаря)
2) экскурсия небольшая. Дегустация
М
Мария
10 окт 2025
Все понравилось! Материал, подача, виды! Зеленогорск - прекрасен. Дегустатция и продукция- все здорово!!!
Н
Наталья
10 окт 2025
П
Полина
9 окт 2025
Очень классный экскурсовод, время пролетело незаметно
Н
Надежда
5 окт 2025
С
Светлана
2 окт 2025
Экскурсия понравилась, наш гид Виктория рассказывала очень интересно, занимала нас удивительными историческими и ботаническими сведениями. Подъём на косу в горку, непростой для пожилых людей, имейте в виду. Свободного времени у
Е
Елена
30 сен 2025
В этой экскурсии мы не только прогулялись, но и познакомились с историей природного парка, его легендами и интересными случаями. Мне очень понравилась работа гида - и полезной информацией снабдила (где поесть, где туалет), и в историю погрузила. Благодарю за комфортный и интересный отдых!
