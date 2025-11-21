Лучший день в Калининграде: экскурсия по центру + дегустация сыра

читать дальше

моим детям 16 и 7 лет очень понравилось. Гид Андрей рассказал: почему рыцари пришли на землю пруссов и как появился город Кёнигсберг. Интересные особенности жизни И. Канта, познакомил с милыми Хомлинами и раскрыл их тайные способности.

Приятно, что в экскурсию включена дегустация сыров. Отдельное спасибо, за возможность полакомиться вкусными сырами от местной сыроварни. Впервые попробовала сырный кофе — здесь без комментариев, это надо пробовать)…

После дегустации и небольшого отдыха в кафе, мы отправились дальше изучать город. Нас ждал необычный музей открыток и оригинальный вкус запечённого марципана.

В самом деле, сегодня был лучший день в Калининграде!

Рекомендую экскурсию всем!