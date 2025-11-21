Мои заказы

Лучший день в Калининграде: экскурсия по центру + дегустация сыра

Увидеть достопримечательности, услышать легенды прошлого и попробовать деликатесы (всё включено)
Мы пройдём по центру Калининграда — там, где зарождался старый Кёнигсберг. Вы увидите Кафедральный собор, Рыбную деревню и Музей открытки в маленьком замке. Узнаете историю семи мостов и познакомитесь с хомлинами. Я расскажу историю города, легенды прошлых лет и современные байки. В завершение прогулки вас ждёт дегустация ремесленных сыров и мясных деликатесов.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • остров Канта и узкие улочки Рыбной деревни.
  • три сохранившихся кёнигсбергских моста — Деревянный, Медовый и Высокий, а также современный Юбилейный.
  • Кафедральный собор и могилу Иммануила Канта.
  • здание Кёнигсбергской биржи и парк скульптур.
  • новую синагогу и восстановленный приют для детей-сирот с вальмовой крышей.
  • домик смотрителя Высокого моста, где сегодня расположен Музей открыток.
  • здание филиала Третьяковской галереи и строящийся филиал Большого театра.
  • кёнигсбергскую ведьму, сидящую на крыше.

Вы узнаете:

  • когда и зачем немецкие рыцари пришли на землю пруссов.
  • какое природное явление поспособствовало строительству города.
  • какие причуды и привычки были у Иммануила Канта.
  • какое редкое явление можно наблюдать на реке Преголя.
  • в чём особенность каждого хомлина и почему они помогают калининградцам и гостям города.

А ещё:

  • вы выясните, какие известные люди бывали в Кёнигсберге.
  • продегустируете местные ремесленные сыры, приготовленные из натурального молока по итальянской рецептуре.
  • побываете в маленьком кафе, спрятанном в одном из переулков и откроете новый вкус сырного кофе.
  • получите советы, как приятно завершить день и куда стоит заглянуть после прогулки.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет.
  • Программа длится примерно 1,5 часа, затем дегустация крафтового сыра в кафе — 25–40 минут (входит в стоимость). Дегустация проходит без сопровождения организатора.
  • Отдельно оплачиваются напитки — по желанию.
  • Маршрут простой — около 2 км. Завершится программа у Юбилейного моста.
  • Возможна индивидуальная экскурсия (в этом случае можно с маленькими детьми) — детали уточняйте в переписке.

ежедневно в 10:00, 12:00, 14:15 и 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Медового моста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:15 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 280 туристов
Друзья, приветствую вас в Калининграде! Я дипломированный и аттестованный гид, провожу экскурсии в Калининграде и области. С удовольствием стану вашим проводником в Янтарном крае. Живу в Калининграде и на Куршской
читать дальше

косе, поэтому покажу больше, расскажу лучше и интереснее, чем многие мои коллеги. Никаких аудиогидов, только живое общение и позитивные эмоции. Если готовы к новым открытиям и приключениям, тогда поехали! До встречи!

Отзывы и рейтинг

Юлия
Юлия
21 ноя 2025
Вот только сейчас закончилась экскурсия, мы дегустируем сыры и решила написать пока свежо воспоминания.
Спасибо большое Андрею за экскурсию, нам повезло и мы были вдвоём, поэтому это была индивидуальная экскурсия. Андрей очень интересный собеседник, узнали много интересного. Всем советую.
Привет из Старой Руссы. 😂
В
Виктория
21 ноя 2025
Я приезжала в Калининград на неделю и брала кучу экскурсий, так вышло, что эта экскурсия была у меня последней, прямо перед вылетом, и у меня было с чем сравнить. Мне
читать дальше

очень понравилось, маршрут, информация на экскурсии, многое я слышала впервые, хоть и была до этого на обзорных, отдельное удовольствие — сырная дегустация, я даже взяла в подарок пару сыров, а со мной такое редко случается. Советую от всей души, по центру лучше этой экскурсии не найдёте.

И
Иван
18 ноя 2025
Интересная экскурсия по городу. Понравилось обращение внимания на детали, которые не бросаются в глаза! Комфортная и приятная прогулка!
Виктория
Виктория
2 ноя 2025
Спасибо большое Андрею за экскурсию!
Полтора часа конечно же было мало, приедем еще и возьмем подольше))
Дегустация сыра просто супер!
Спасибо большое 🥰🥰🥰
Д
Дарья
29 окт 2025
Зачётная экскурсия! Всё легко, понятно и интересно, местами весело)
Это, конечно, всё индивидуально, но мы вдвоём, объелись сырной тарелкой и сырным кофе.
Буду рекомендовать друзьям!
М
Марина
26 окт 2025
Просто чудесная экскурсия!
Хочу поблагодарить Андрея за милые сувениры, приятный сюрприз и полезные рекомендации!
Это была яркая и насыщенная экскурсия, с юмором, легендами и забавной мистикой. Было интересно и познавательно, мне и
читать дальше

моим детям 16 и 7 лет очень понравилось. Гид Андрей рассказал: почему рыцари пришли на землю пруссов и как появился город Кёнигсберг. Интересные особенности жизни И. Канта, познакомил с милыми Хомлинами и раскрыл их тайные способности.
Приятно, что в экскурсию включена дегустация сыров. Отдельное спасибо, за возможность полакомиться вкусными сырами от местной сыроварни. Впервые попробовала сырный кофе — здесь без комментариев, это надо пробовать)…
После дегустации и небольшого отдыха в кафе, мы отправились дальше изучать город. Нас ждал необычный музей открыток и оригинальный вкус запечённого марципана.
В самом деле, сегодня был лучший день в Калининграде!
Рекомендую экскурсию всем!

