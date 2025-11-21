Лучший день в Калининграде: экскурсия по центру + дегустация сыра

Мы пройдём по центру Калининграда — там, где зарождался старый Кёнигсберг. Вы увидите Кафедральный собор, Рыбную деревню и Музей открытки в маленьком замке. Узнаете историю семи мостов и познакомитесь с хомлинами. Я расскажу историю города, легенды прошлых лет и современные байки. В завершение прогулки вас ждёт дегустация ремесленных сыров и мясных деликатесов.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- остров Канта и узкие улочки Рыбной деревни.
- три сохранившихся кёнигсбергских моста — Деревянный, Медовый и Высокий, а также современный Юбилейный.
- Кафедральный собор и могилу Иммануила Канта.
- здание Кёнигсбергской биржи и парк скульптур.
- новую синагогу и восстановленный приют для детей-сирот с вальмовой крышей.
- домик смотрителя Высокого моста, где сегодня расположен Музей открыток.
- здание филиала Третьяковской галереи и строящийся филиал Большого театра.
- кёнигсбергскую ведьму, сидящую на крыше.
Вы узнаете:
- когда и зачем немецкие рыцари пришли на землю пруссов.
- какое природное явление поспособствовало строительству города.
- какие причуды и привычки были у Иммануила Канта.
- какое редкое явление можно наблюдать на реке Преголя.
- в чём особенность каждого хомлина и почему они помогают калининградцам и гостям города.
А ещё:
- вы выясните, какие известные люди бывали в Кёнигсберге.
- продегустируете местные ремесленные сыры, приготовленные из натурального молока по итальянской рецептуре.
- побываете в маленьком кафе, спрятанном в одном из переулков и откроете новый вкус сырного кофе.
- получите советы, как приятно завершить день и куда стоит заглянуть после прогулки.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет.
- Программа длится примерно 1,5 часа, затем дегустация крафтового сыра в кафе — 25–40 минут (входит в стоимость). Дегустация проходит без сопровождения организатора.
- Отдельно оплачиваются напитки — по желанию.
- Маршрут простой — около 2 км. Завершится программа у Юбилейного моста.
- Возможна индивидуальная экскурсия (в этом случае можно с маленькими детьми) — детали уточняйте в переписке.
ежедневно в 10:00, 12:00, 14:15 и 16:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Медового моста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:15 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 280 туристов
Друзья, приветствую вас в Калининграде! Я дипломированный и аттестованный гид, провожу экскурсии в Калининграде и области. С удовольствием стану вашим проводником в Янтарном крае. Живу в Калининграде и на Куршской
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
21 ноя 2025
Вот только сейчас закончилась экскурсия, мы дегустируем сыры и решила написать пока свежо воспоминания.
Спасибо большое Андрею за экскурсию, нам повезло и мы были вдвоём, поэтому это была индивидуальная экскурсия. Андрей очень интересный собеседник, узнали много интересного. Всем советую.
Привет из Старой Руссы. 😂
Спасибо большое Андрею за экскурсию, нам повезло и мы были вдвоём, поэтому это была индивидуальная экскурсия. Андрей очень интересный собеседник, узнали много интересного. Всем советую.
Привет из Старой Руссы. 😂
В
Виктория
21 ноя 2025
Я приезжала в Калининград на неделю и брала кучу экскурсий, так вышло, что эта экскурсия была у меня последней, прямо перед вылетом, и у меня было с чем сравнить. Мне
И
Иван
18 ноя 2025
Интересная экскурсия по городу. Понравилось обращение внимания на детали, которые не бросаются в глаза! Комфортная и приятная прогулка!
Виктория
2 ноя 2025
Спасибо большое Андрею за экскурсию!
Полтора часа конечно же было мало, приедем еще и возьмем подольше))
Дегустация сыра просто супер!
Спасибо большое 🥰🥰🥰
Полтора часа конечно же было мало, приедем еще и возьмем подольше))
Дегустация сыра просто супер!
Спасибо большое 🥰🥰🥰
Д
Дарья
29 окт 2025
Зачётная экскурсия! Всё легко, понятно и интересно, местами весело)
Это, конечно, всё индивидуально, но мы вдвоём, объелись сырной тарелкой и сырным кофе.
Буду рекомендовать друзьям!
Это, конечно, всё индивидуально, но мы вдвоём, объелись сырной тарелкой и сырным кофе.
Буду рекомендовать друзьям!
М
Марина
26 окт 2025
Просто чудесная экскурсия!
Хочу поблагодарить Андрея за милые сувениры, приятный сюрприз и полезные рекомендации!
Это была яркая и насыщенная экскурсия, с юмором, легендами и забавной мистикой. Было интересно и познавательно, мне и
Хочу поблагодарить Андрея за милые сувениры, приятный сюрприз и полезные рекомендации!
Это была яркая и насыщенная экскурсия, с юмором, легендами и забавной мистикой. Было интересно и познавательно, мне и
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастротур по Калининграду
Погрузитесь в гастрономическое путешествие по Калининграду: пиво, сыр, марципан и многое другое ждут вас на этом уникальном туре
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8667 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Советск и Неман с дегустацией сыров
Групповая экскурсия на северо-восток области: старинные улочки, руины замка и знаменитый «Тильзитер»
Начало: В одном из 5 мест в центре Калининграда на выбор
Расписание: в понедельник, среду и воскресенье в 08:00
7 дек в 08:00
14 дек в 08:00
2150 ₽ за человека
Индивидуальная
Личный папарацци в Калининграде
Запечатлеть красочные кадры вашего путешествия
Начало: На Ленинском проспекте
1 дек в 13:00
2 дек в 10:00
5500 ₽ за человека