Над Калининградской землей и в наши дни витает дух средневековья. И мы предлагаем гостям города окунуться в эту атмосферу. Мы отвезем Вас в знаменитый замок, основанный на месте прусской крепости 1270 года – замок Шаакен. Здесь Вас познакомят с историей возникновения этого уникального сооружения, этапами его становления и процветания. Вы увидите коллекцию средневекового оружия, музей инквизиции и предметы быта жителей того времени.

Далее мы отправимся на небольшое семейное производство. Шаакендорф существует относительно недавно, но уже доказал, что предприятие производит одни из лучших сортов сыров в нашем регионе. Вы сами сможете в этом убедится, попробовав около 6 разных сортов полутвердых и твердых сыров. Насладится бокалом вина с вкуснейшим шоколадом местного производства. Желающие смогут приобрести понравившийся продукт в магазине при сыроварне. А на обратном пути сделаем остановку для фото-паузы у знаменитого замок-отеля «Нессельбек».