Гастрономическое средневековье

Приглашаем вас в путешествие во времени - туда, где до сих пор витает дух средневековья, а страницы...

4.8
10 отзывов
Приглашаем вас в путешествие во времени — туда, где до сих пор витает дух средневековья, а страницы прусской истории хранятся в памятниках архитектуры.

Вы побываете в замке Шаакен и узнаете, чем была знаменита в свое время крепость, на месте которой он был построен.

Затем вас ждет посещение сыроварни «Шаакен Дорф», где вам предложат попробовать сыры, сваренные по старинным рецептам, а на обратном пути вы сделаете фото на память у замка-отеля «Нессельбек».
Гастрономическое средневековье
Гастрономическое средневековье
Гастрономическое средневековье
Гастрономическое средневековье
Гастрономическое средневековье

Что вы увидите 🤩

  • Средневековый орденский замок
  • орудия пыток
  • наряды и предметы быта того времени
  • здание сыроварни и стилизованный замок-отель.
Над Калининградской землей и в наши дни витает дух средневековья. И мы предлагаем гостям города окунуться в эту атмосферу. Мы отвезем Вас в знаменитый замок, основанный на месте прусской крепости 1270 года – замок Шаакен. Здесь Вас познакомят с историей возникновения этого уникального сооружения, этапами его становления и процветания. Вы увидите коллекцию средневекового оружия, музей инквизиции и предметы быта жителей того времени.
Далее мы отправимся на небольшое семейное производство. Шаакендорф существует относительно недавно, но уже доказал, что предприятие производит одни из лучших сортов сыров в нашем регионе. Вы сами сможете в этом убедится, попробовав около 6 разных сортов полутвердых и твердых сыров. Насладится бокалом вина с вкуснейшим шоколадом местного производства. Желающие смогут приобрести понравившийся продукт в магазине при сыроварне. А на обратном пути сделаем остановку для фото-паузы у знаменитого замок-отеля «Нессельбек».
🚩 Начало и место завершения: Площадь Победы, 10
 Что входит
  • В стоимость входит транспортное и экскурсионное обслуживание.
 Что не входит
  • Входной билет в замок Шаакен - 350 руб. /человек
  • Экскурсия + дегустация в сыроварне «Шаакен Дорф» - 350 руб. /человек
Важная информация
  • Уважаемые туристы
  • обратите пожалуйста внимание на то
  • что входные билеты оплачиваются дополнительно перед отправлением на экскурсию.
Время проведения: по четвергам и субботам с 10:15 до 14:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Янтарный К.
Янтарный К.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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