🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 25 отзывов История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы Увлекательная авто-пешеходная экскурсия для всех, кого интересует Кёнигсберг в Калининграде Начало: У Дома Советов 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 110 отзывов Популярное предложение Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по легендам и природе Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес на экскурсии по Куршской косе и Зеленоградску Начало: Адрес вашего пребывания в Калининграде или Зеленог... 12 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 21 отзыв Легенды Черняховска: старинный Инстербург Прогуляться по средневековому городу, увидеть рыцарские замки и узнать их секреты Начало: Калининград, ул. Шевченко д. 2 к 5 13 335 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 107 отзывов Подземный Кёнигсберг: легенды старого города Ощутить мощь фортификационных сооружений и заглянуть в мрачные закоулки города-крепости Начало: У входа в музей янтаря 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 85 отзывов Янтарный и Светлогорск: легенды балтийского взморья Исследуйте тайны янтаря и архитектурные шедевры Светлогорска, наслаждаясь индивидуальным подходом 13 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 527 отзывов Куршская коса для детей и взрослых Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску Начало: Калининград, Ул Невского «Вы увидите, где находился грозный замок «Росситен», описанный в новелле Гофмана «Майорат», и узнаете о его коте, который хранил легенды Пруссии и «мурчал» их немецкому сказочнику» 9 999 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 9 часов 454 отзыва Куршская коса и Зеленоградск: замок Шаакен и сыроварня Погрузитесь в историю и природу Калининградской области, открыв для себя уникальные места и вкусы Начало: В центре Калининграда Расписание: ежедневно в 08:30 3 734 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Легенды и истории вечернего Кёнигсберга Увидеть главные места притяжения города после захода солнца и раскрыть их секреты Начало: На площади Победы «Не секрет, что именно с заходом солнца на улицах города оживают его многовековые тайны и легенды» 3 100 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 21 отзыв Балтийск - Балтийская коса: западный форпост и поющие пески Военно-морской флот, шведская крепость, русские императоры и прусские легенды Начало: У входа в гостиницу «Калининград» «На пароме вы услышите легенду о русалке Пилле и сказочной стране, поднявшейся со дна моря» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 13 отзывов Рыбный Кёнигсберг и 12 оттенков пенного Послушать городские байки и легенды под рыбные закуски и местное пиво от 7 990 ₽ за всё до 16 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 7 отзывов На поиски средневековых прусских городов Ладушкин, Мамоново и Кройцбург: старинные крепости, кирхи и легенды о рыцарях и алхимиках Начало: У входа в гостиницу «Калининград» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 16 отзывов Секреты и сокровища Luisenallee Услышать предания и легенды, прогуливаясь по старинным улочкам, и проникнуться духом Калининграда Начало: На перекрестке проспекта Мира и ул. Комсомольская 2 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Для своих - просто Кёниг Открыть все грани города, от прусских церквей до легенд о троллях, на нескучной обзорной прогулке Начало: У Кафедрального собора «Легенды и байки Кёнига — словно бусины, нанизанные на острый шпиль собора» 4 150 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 13 отзывов Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы Отправиться на поиски философского камня и изучить мистические уголки Калининградской области Начало: У входа в гостиницу «Калининград» «Под его стенами вы услышите легенду о рыбе-льве, расшифруете символику обнявшихся скелетов и разберетесь в языческих заповедях братьев-монахов» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 14 отзывов Жемчужина Восточной Пруссии: путеводитель по истории Погрузитесь в уникальную атмосферу древнего Калининграда, открывая секреты его замков и сражений «На высоком холме, при въезде в поселок, вас встретит средневековый замок Гердауэн — я расскажу, что за легенда связана с его вторым именем, а позже разберем, почему так назвали и бывший пивоваренный завод» 13 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 20% скидка Мини-группа 2.5 часа 284 отзыва Мистический Кёнигсберг: путешествие в тайны прошлого Калининграда Исследуйте скрытую сторону Калининграда, раскрывая тайны и легенды древнего Кёнигсберга в увлекательной экскурсии Начало: С каждым путешественником обговаривается индивидуа... Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 18:00 и 20:30, в воскресенье в 18:00 2750 2 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 272 отзыва Куршская коса из Калининграда: путеводитель по дюнам и лесам Откройте для себя тайны Куршской косы: от мистического Танцующего леса до величественных дюн, соприкоснитесь с дикой природой Начало: В Калининграде, Зеленоградске, Пионерском, Светлог... «А еще пройдете по кромке Балтийского моря, вдохнете ароматы хвои, услышите древние предания куршей и легенды тевтонского ордена» 12 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 20 отзывов Легенда Балтики: групповая экскурсия на Куршскую косу и в Зеленоградск Посетить Высоту Эфа, Танцующий лес, Куршскую косу и Зеленоградск в поездке на автобусе Начало: Октябрьская 4,Рыбная Деревня Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 09:45, в среду в 09:15, в воскресенье в 10:15 2 000 ₽ за человека