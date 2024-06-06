1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
Увлекательная авто-пешеходная экскурсия для всех, кого интересует Кёнигсберг в Калининграде
Начало: У Дома Советов
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по легендам и природе
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес на экскурсии по Куршской косе и Зеленоградску
Начало: Адрес вашего пребывания в Калининграде или Зеленог...
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Легенды Черняховска: старинный Инстербург
Прогуляться по средневековому городу, увидеть рыцарские замки и узнать их секреты
Начало: Калининград, ул. Шевченко д. 2 к 5
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
13 335₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Подземный Кёнигсберг: легенды старого города
Ощутить мощь фортификационных сооружений и заглянуть в мрачные закоулки города-крепости
Начало: У входа в музей янтаря
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Янтарный и Светлогорск: легенды балтийского взморья
Исследуйте тайны янтаря и архитектурные шедевры Светлогорска, наслаждаясь индивидуальным подходом
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Куршская коса для детей и взрослых
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
Начало: Калининград, Ул Невского
«Вы увидите, где находился грозный замок «Росситен», описанный в новелле Гофмана «Майорат», и узнаете о его коте, который хранил легенды Пруссии и «мурчал» их немецкому сказочнику»
10 июня в 14:30
16 июня в 14:30
9 999₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
9 часов
Куршская коса и Зеленоградск: замок Шаакен и сыроварня
Погрузитесь в историю и природу Калининградской области, открыв для себя уникальные места и вкусы
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Легенды и истории вечернего Кёнигсберга
Увидеть главные места притяжения города после захода солнца и раскрыть их секреты
Начало: На площади Победы
«Не секрет, что именно с заходом солнца на улицах города оживают его многовековые тайны и легенды»
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
3 100₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийск - Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
Военно-морской флот, шведская крепость, русские императоры и прусские легенды
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«На пароме вы услышите легенду о русалке Пилле и сказочной стране, поднявшейся со дна моря»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Рыбный Кёнигсберг и 12 оттенков пенного
Послушать городские байки и легенды под рыбные закуски и местное пиво
14 июня в 12:00
15 июня в 09:00
от 7 990₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
7 часов
На поиски средневековых прусских городов
Ладушкин, Мамоново и Кройцбург: старинные крепости, кирхи и легенды о рыцарях и алхимиках
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Секреты и сокровища Luisenallee
Услышать предания и легенды, прогуливаясь по старинным улочкам, и проникнуться духом Калининграда
Начало: На перекрестке проспекта Мира и ул. Комсомольская
Завтра в 10:00
9 июня в 14:00
2 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Для своих - просто Кёниг
Открыть все грани города, от прусских церквей до легенд о троллях, на нескучной обзорной прогулке
Начало: У Кафедрального собора
«Легенды и байки Кёнига — словно бусины, нанизанные на острый шпиль собора»
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 150₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
Отправиться на поиски философского камня и изучить мистические уголки Калининградской области
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Под его стенами вы услышите легенду о рыбе-льве, расшифруете символику обнявшихся скелетов и разберетесь в языческих заповедях братьев-монахов»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Жемчужина Восточной Пруссии: путеводитель по истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу древнего Калининграда, открывая секреты его замков и сражений
«На высоком холме, при въезде в поселок, вас встретит средневековый замок Гердауэн — я расскажу, что за легенда связана с его вторым именем, а позже разберем, почему так назвали и бывший пивоваренный завод»
1 июля в 09:00
3 июля в 09:00
13 850₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
Мистический Кёнигсберг: путешествие в тайны прошлого Калининграда
Исследуйте скрытую сторону Калининграда, раскрывая тайны и легенды древнего Кёнигсберга в увлекательной экскурсии
Начало: С каждым путешественником обговаривается индивидуа...
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 18:00 и 20:30, в воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
27502 200₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса из Калининграда: путеводитель по дюнам и лесам
Откройте для себя тайны Куршской косы: от мистического Танцующего леса до величественных дюн, соприкоснитесь с дикой природой
Начало: В Калининграде, Зеленоградске, Пионерском, Светлог...
«А еще пройдете по кромке Балтийского моря, вдохнете ароматы хвои, услышите древние предания куршей и легенды тевтонского ордена»
1 авг в 08:30
2 авг в 08:30
12 990₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Легенда Балтики: групповая экскурсия на Куршскую косу и в Зеленоградск
Посетить Высоту Эфа, Танцующий лес, Куршскую косу и Зеленоградск в поездке на автобусе
Начало: Октябрьская 4,Рыбная Деревня
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 09:45, в среду в 09:15, в воскресенье в 10:15
9 июня в 10:15
11 июня в 09:45
2 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Легенды прусской Венеции, или Большое путешествие по окрестностям Полесска
Раскрыть культуру и историю самобытного региона
Начало: На Центральной площади
9 июня в 10:00
17 июня в 10:00
17 340₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил6 июня 2024Большое спасибо Регине за незабываемую экскурсионную поездку в Янтарный и Светлогорск. Регина великолепно и интересно преподносит экскурсионный материал. Чувствуется любовь к своему делу!
- ТТатьяна3 июня 2024Очень понравилась экскурсия в сопровождении гида Кирилла. Очень увлекательно, с необычной трактовкой исторических фактов. Очень позитивно.
- ЕЕлена3 июня 2024Очень позитивная экскурсия, Дмитрий замечательный гид, любящий и знающий свой город и край, много интересного узнали, заглянули на дегустацию сыров, очень рекомендую!!!
- ТТатьяна3 июня 2024Экскурсия была насыщена информацией(с небольшими забавными историями) Экскурсовод Дмитрий фанат своего дела. На все вопросы -прекрасный профессиональный ответ. Умеет работать с людьми
- ЮЮлия2 июня 2024Все отлично! Спасибо
- ААлексей1 июня 2024Спасибо за прекрасный и насыщенный день! Было увлекательно и очень информативно!
- ААндрей1 июня 2024Великолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркими. Марк настоящий профессионал своего
- ВВасилиса31 мая 2024Отличная, очень познавательная и интересная экскурсия! Нам все очень понравилось. Елена - чудесный рассказчик с приятным голосовым, поставленной речью и
- ААнастасия30 мая 2024Побывали на экскурсии 30 июня 2023 года. Экскурсия просто великолепная! Чудесный гид Надежда, очень интересно рассказывала и отвечала на все
- ДДенис29 мая 2024Экскурсия была на высоте. Интересный и захватывающий рассказ про историю города. Марк знает судьбу каждого исторического здания, что не может не
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Мифы и легенды»
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