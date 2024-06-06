Откройте для себя мифы и легенды Калининграда с нашими экскурсиями

Найдено 19 экскурсий в категории «Мифы и легенды» в Калининграде, цены от 2 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
Увлекательная авто-пешеходная экскурсия для всех, кого интересует Кёнигсберг в Калининграде
Начало: У Дома Советов
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Куршская коса: древние легенды и сказочная реальность
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
110 отзывов
Популярное предложение
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по легендам и природе
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес на экскурсии по Куршской косе и Зеленоградску
Начало: Адрес вашего пребывания в Калининграде или Зеленог...
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
12 000 за всё до 3 чел.
Легенды Черняховска: старинный Инстербург
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Легенды Черняховска: старинный Инстербург
Прогуляться по средневековому городу, увидеть рыцарские замки и узнать их секреты
Начало: Калининград, ул. Шевченко д. 2 к 5
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
13 335 за всё до 3 чел.
Подземный Кёнигсберг: легенды старого города
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
107 отзывов
Подземный Кёнигсберг: легенды старого города
Ощутить мощь фортификационных сооружений и заглянуть в мрачные закоулки города-крепости
Начало: У входа в музей янтаря
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
4 000 за всё до 4 чел.
Янтарный и Светлогорск - легенды балтийского взморья
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
85 отзывов
Янтарный и Светлогорск: легенды балтийского взморья
Исследуйте тайны янтаря и архитектурные шедевры Светлогорска, наслаждаясь индивидуальным подходом
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850 за всё до 4 чел.
Куршская коса для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
527 отзывов
Куршская коса для детей и взрослых
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
Начало: Калининград, Ул Невского
«Вы увидите, где находился грозный замок «Росситен», описанный в новелле Гофмана «Майорат», и узнаете о его коте, который хранил легенды Пруссии и «мурчал» их немецкому сказочнику»
10 июня в 14:30
16 июня в 14:30
9 999 за всё до 3 чел.
По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
454 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск: замок Шаакен и сыроварня
Погрузитесь в историю и природу Калининградской области, открыв для себя уникальные места и вкусы
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734 за человека
Легенды и истории вечернего Кёнигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Легенды и истории вечернего Кёнигсберга
Увидеть главные места притяжения города после захода солнца и раскрыть их секреты
Начало: На площади Победы
«Не секрет, что именно с заходом солнца на улицах города оживают его многовековые тайны и легенды»
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
3 100 за всё до 5 чел.
Балтийск - Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Балтийск - Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
Военно-морской флот, шведская крепость, русские императоры и прусские легенды
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«На пароме вы услышите легенду о русалке Пилле и сказочной стране, поднявшейся со дна моря»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
8 000 за всё до 4 чел.
Рыбный Кёнигсберг и 12 оттенков пенного
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
13 отзывов
Рыбный Кёнигсберг и 12 оттенков пенного
Послушать городские байки и легенды под рыбные закуски и местное пиво
14 июня в 12:00
15 июня в 09:00
от 7 990 за всё до 16 чел.
На поиски средневековых прусских городов
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
На поиски средневековых прусских городов
Ладушкин, Мамоново и Кройцбург: старинные крепости, кирхи и легенды о рыцарях и алхимиках
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Секреты и сокровища Luisenallee
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Секреты и сокровища Luisenallee
Услышать предания и легенды, прогуливаясь по старинным улочкам, и проникнуться духом Калининграда
Начало: На перекрестке проспекта Мира и ул. Комсомольская
Завтра в 10:00
9 июня в 14:00
2 600 за всё до 5 чел.
Для своих - просто Кёниг
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Для своих - просто Кёниг
Открыть все грани города, от прусских церквей до легенд о троллях, на нескучной обзорной прогулке
Начало: У Кафедрального собора
«Легенды и байки Кёнига — словно бусины, нанизанные на острый шпиль собора»
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 150 за всё до 10 чел.
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
Отправиться на поиски философского камня и изучить мистические уголки Калининградской области
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Под его стенами вы услышите легенду о рыбе-льве, расшифруете символику обнявшихся скелетов и разберетесь в языческих заповедях братьев-монахов»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Жемчужина Восточной Пруссии: история и легенды
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Жемчужина Восточной Пруссии: путеводитель по истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу древнего Калининграда, открывая секреты его замков и сражений
«На высоком холме, при въезде в поселок, вас встретит средневековый замок Гердауэн — я расскажу, что за легенда связана с его вторым именем, а позже разберем, почему так назвали и бывший пивоваренный завод»
1 июля в 09:00
3 июля в 09:00
13 850 за всё до 4 чел.
Мистический Кёнигсберг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
284 отзыва
Мистический Кёнигсберг: путешествие в тайны прошлого Калининграда
Исследуйте скрытую сторону Калининграда, раскрывая тайны и легенды древнего Кёнигсберга в увлекательной экскурсии
Начало: С каждым путешественником обговаривается индивидуа...
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 18:00 и 20:30, в воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
27502 200 за человека
Куршская коса - от моря к дюнам
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
272 отзыва
Куршская коса из Калининграда: путеводитель по дюнам и лесам
Откройте для себя тайны Куршской косы: от мистического Танцующего леса до величественных дюн, соприкоснитесь с дикой природой
Начало: В Калининграде, Зеленоградске, Пионерском, Светлог...
«А еще пройдете по кромке Балтийского моря, вдохнете ароматы хвои, услышите древние предания куршей и легенды тевтонского ордена»
1 авг в 08:30
2 авг в 08:30
12 990 за всё до 4 чел.
Легенда Балтики: групповая экскурсия на Куршскую косу и в Зеленоградск
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
20 отзывов
Легенда Балтики: групповая экскурсия на Куршскую косу и в Зеленоградск
Посетить Высоту Эфа, Танцующий лес, Куршскую косу и Зеленоградск в поездке на автобусе
Начало: Октябрьская 4,Рыбная Деревня
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 09:45, в среду в 09:15, в воскресенье в 10:15
9 июня в 10:15
11 июня в 09:45
2 000 за человека
Легенды прусской Венеции, или Большое путешествие по окрестностям Полесска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Легенды прусской Венеции, или Большое путешествие по окрестностям Полесска
Раскрыть культуру и историю самобытного региона
Начало: На Центральной площади
9 июня в 10:00
17 июня в 10:00
17 340 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    6 июня 2024
    Янтарный и Светлогорск - легенды балтийского взморья
    Большое спасибо Регине за незабываемую экскурсионную поездку в Янтарный и Светлогорск. Регина великолепно и интересно преподносит экскурсионный материал. Чувствуется любовь к своему делу!
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне
    Очень понравилась экскурсия в сопровождении гида Кирилла. Очень увлекательно, с необычной трактовкой исторических фактов. Очень позитивно.
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне
    Очень позитивная экскурсия, Дмитрий замечательный гид, любящий и знающий свой город и край, много интересного узнали, заглянули на дегустацию сыров, очень рекомендую!!!
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне
    Экскурсия была насыщена информацией(с небольшими забавными историями) Экскурсовод Дмитрий фанат своего дела. На все вопросы -прекрасный профессиональный ответ. Умеет работать с людьми
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    и с любовью подходит к организации всех деталей экскурсии. Это человек,который любит и знает историю своего края. Наша маленькая команда (4 человека)благодарна Дмитрию за прекрасно проведенную экскурсию. Большое спасибо!

  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Все отлично! Спасибо
  • А
    Алексей
    1 июня 2024
    Куршская коса: древние легенды и сказочная реальность
    Спасибо за прекрасный и насыщенный день! Было увлекательно и очень информативно!
  • А
    Андрей
    1 июня 2024
    История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
    Великолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркими. Марк настоящий профессионал своего
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    дела, не грузит и не утомляет, подстраивается под настроение туристов, любит город К. всей душой и заражает этим чувством гостей)) Это действительно лучшая прогулка для знакомства с городом если вы тут впервые, как были мы. Тысячекратное спасибо!!!

    Великолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркимиВеликолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркимиВеликолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркимиВеликолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркимиВеликолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркимиВеликолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркимиВеликолепное первое знакомство с городом К. и замечательным человеком, без которого впечатления не были бы такими яркими
  • В
    Василиса
    31 мая 2024
    Секреты и сокровища Luisenallee
    Отличная, очень познавательная и интересная экскурсия! Нам все очень понравилось. Елена - чудесный рассказчик с приятным голосовым, поставленной речью и
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    великим опытом работы в экскурсионной/музейной сфере. Маршрут очень интересный: всего одна улица, но с множеством поворотов,разных домов с долгой истерией. Интересно было и взрослому, и ребенку 14 лет. Спасибо огромное Елене, всем рекомендуем!

  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Куршская коса для детей и взрослых
    Побывали на экскурсии 30 июня 2023 года. Экскурсия просто великолепная! Чудесный гид Надежда, очень интересно рассказывала и отвечала на все
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    наши вопросы. Подстраиваюсь под все наши «хочу», очень увлекательно показывала нам прекраснейшие места и отвечала на все вопросы. Погода была довольна жаркая, поэтому дети даже успели искупаться в море. В общем мы остались в восторге от всего! Спасибо огромное Надежде за прекрасно проведённый день!

  • Д
    Денис
    29 мая 2024
    История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
    Экскурсия была на высоте. Интересный и захватывающий рассказ про историю города. Марк знает судьбу каждого исторического здания, что не может не
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    восхищать. Экскурсия интересная и насыщенная, информация легко воспринимается (поэтому смело можете с детьми) Также были даны рекомендации по гастрономическим заведениям. Однозначно советую Марка!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Мифы и легенды»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
  1. История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
  2. Куршская коса: древние легенды и сказочная реальность
  3. Легенды Черняховска: старинный Инстербург
  4. Подземный Кёнигсберг: легенды старого города
  5. Янтарный и Светлогорск - легенды балтийского взморья
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 2 000 до 17 340 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2002 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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