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Другой Калининград

Ольга П.
Ольга П. – Гид из Калининграда
Другой Калининград
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Другой Калининград
Другой Калининград

Что вы увидите

  • Храм Христа Спасителя
  • остров Канта
  • Кафедральный Собор
  • Рыбная деревня
  • Синагога
  • Нижнее озеро
Приехать. Влюбиться ❤️. Остаться. Один раз, приехав в Калининград к родственникам или друзьям, вы понимаете, что город 🏙️ обладает магической силой притяжения. В него хочется вернуться. И вы возвращаетесь, рано или поздно. Нет в Калининграде даже знакомых? Не беда. Я расскажу и покажу вам город. Мифы и реальность. История 📖 и современность. Работа и образование. Отдых и развлечения.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты
  • обеды
Начало
🚩 Площадь Победы, 1
Место завершения
🏁 Нижнее озеро
Другой Калининград
Другой Калининград
Другой Калининград
Другой Калининград

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга П.
Ольга П.
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