Приехать. Влюбиться ❤️. Остаться. Один раз, приехав в Калининград к родственникам или друзьям, вы понимаете, что город 🏙️ обладает магической силой притяжения. В него хочется вернуться. И вы возвращаетесь, рано или поздно. Нет в Калининграде даже знакомых? Не беда. Я расскажу и покажу вам город. Мифы и реальность. История 📖 и современность. Работа и образование. Отдых и развлечения.