Памятник Иммануилу Канту – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Иммануилу Канту» в Калининграде, цены от 857 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Калининграду
Мини-группа
3 часа
111 отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду
Начало: Гостиница «Калининград». Ленинский просп., 81
Расписание: ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200 за человека
Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании»
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
353 отзыва
Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании»
Начало: Гостиница Калининград, Ленинский проспект, 81
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:30
18 июня в 10:30
952857 за человека
Твангсте - Кенигсберг - Калининград
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Твангсте - Кенигсберг - Калининград
Начало: Площадь Победы
Расписание: В любое время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
7 700 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • У
    Уваев
    27 мая 2024
    Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании»
    ВСЁ БЫЛО ИЗУМИТЕЛЬНО, ДАЖЕ ЖАРЫ НЕ ЗАМЕТИЛИ, КАК ЗАСЛУШАЛИСЬ. СПАСИБО БОЛЬШОЕ ТИМУРУ ЗА ЭКСКУРСИЮ!!!
  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании»
    Были на экскурсии 21 мая- очень понравилось! Тимур прекрасно знает историю родного края и с любовью о нем рассказывает) после
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    экскурсии у меня даже отношение к городу изменилось и я посмотрела на него под другим углом. Очень познавательно, живо, легко! Однозначно рекомендую! Тимур, спасибо и привет из Петербурга!

  • Д
    Дали
    26 декабря 2023
    Кёнигсберг - Калининград: история в веках
    Наша подготовка к поездке в Калининград, началась заблаговременно, а точнее за месяц. Забронировав интересующую нас программу, мне перезвонил гид Сергей.
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    После обсуждения нюансов встречи я поняла:) что нам, кажется, с гидом повезло. В назначенное время и час за группой из 6 человек приехало новое комфортабельное авто. Более пяти часов мы постигали историю города Кёнингсберга: наслаждались архитектурой и экскурсом, удивлялись познаниям языка нашего гида, а также харизмой! Очень вас благодарим!!!

  • Е
    Елена
    2 октября 2023
    Пять Мостов: катание на пивном велосипеде по острову Канта
    Поездка по периметру острова."Трезвый "водитель и экскурсовод-молодая,веселая девушка. Рулила и рассказывала с юмором,посмеялись от души,управляя такой необычной машинкой,при этом ещё и наливали… пиво-а вы что подумали? Однозначно,рекомендую,получите классные фотки и кучу эмоций
  • А
    Анна
    18 сентября 2023
    Пять Мостов: катание на пивном велосипеде по острову Канта
    Ох и повеселились мы на экскурсии))) весело и спортивно. Спасибо организаторам
  • В
    Владимир
    23 августа 2023
    Кёнигсберг - Калининград: история в веках
    Отлично! Большое спасибо за проведенную экскурсию. Сергей крайне интересно рассказал историю Кенинсберга, показал восхитительный Амалиенау. У Сергея получилось влюбить нас в
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    Кенинсберг и Калининград - за что хочется его поблагодарить. Одним словом самый лучший гид! Самый веселый, эрудированный и коммуникабельный - к каждому ищет свой подход. Также нам был показан город не только со стороны гида, но и со стороны местного жителя - а это ценно!

  • V
    Valodino
    5 августа 2023
    Пять Мостов: катание на пивном велосипеде по острову Канта
    Замечательная экскурсия. Все остались в восторге. Вике отдельная благодарность. Большая умница.
  • Н
    Наталия
    7 июня 2021
    Твангсте - Кенигсберг - Калининград
    Очень познавательно и интересно, много истории в ярких фактах

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Памятник Иммануилу Канту»

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  2. Самое главное
  3. Куршская Коса
  4. Амалиенау
  5. Танцующий лес
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
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Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Памятник Иммануилу Канту" можно забронировать 3 экскурсии от 857 до 7 700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 465 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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