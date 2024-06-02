1 чел.
По популярности
Мини-группа
3 часа
Обзорная экскурсия по Калининграду
Начало: Гостиница «Калининград». Ленинский просп., 81
Расписание: ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании»
Начало: Гостиница Калининград, Ленинский проспект, 81
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:30
18 июня в 10:30
952857₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Твангсте - Кенигсберг - Калининград
Начало: Площадь Победы
Расписание: В любое время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
7 700₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда2 июня 2024Обзорная экскурсия по Калининграду прошла великолепно. Было познавательно и увлекательно. На комфортабельном микроавтобусе мы посетили интереснейшие уголки города, погуляли по
- УУваев27 мая 2024ВСЁ БЫЛО ИЗУМИТЕЛЬНО, ДАЖЕ ЖАРЫ НЕ ЗАМЕТИЛИ, КАК ЗАСЛУШАЛИСЬ. СПАСИБО БОЛЬШОЕ ТИМУРУ ЗА ЭКСКУРСИЮ!!!
- ЮЮлия24 мая 2024Были на экскурсии 21 мая- очень понравилось! Тимур прекрасно знает историю родного края и с любовью о нем рассказывает) после
- ДДали26 декабря 2023Кёнигсберг - Калининград: история в векахНаша подготовка к поездке в Калининград, началась заблаговременно, а точнее за месяц. Забронировав интересующую нас программу, мне перезвонил гид Сергей.
- ВВладимир23 августа 2023Кёнигсберг - Калининград: история в векахОтлично! Большое спасибо за проведенную экскурсию. Сергей крайне интересно рассказал историю Кенинсберга, показал восхитительный Амалиенау. У Сергея получилось влюбить нас в
- ННаталия7 июня 2021Очень познавательно и интересно, много истории в ярких фактах
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Памятник Фридриху Шиллеру»
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