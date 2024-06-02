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После обсуждения нюансов встречи я поняла:) что нам, кажется, с гидом повезло. В назначенное время и час за группой из 6 человек приехало новое комфортабельное авто. Более пяти часов мы постигали историю города Кёнингсберга: наслаждались архитектурой и экскурсом, удивлялись познаниям языка нашего гида, а также харизмой! Очень вас благодарим!!!