В путешествии вы познакомитесь с архитектурой и историей одного из самых необычных российских городов, встретитесь с подвижными дюнами Куршской косы, увидите основные достопримечательности Светлогорска, побываете в сыроварне «Шаакендоф» и еще много интересного мы приготовили для вас в нашем туре.
фев
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия «Военные тайны Кенигсберга»
Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту, за доп. плату.
Начало экскурсии в 13:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).
Сегодня вы не только познакомитесь с архитектурой и историей одного из самых необычных российских городов, но и раскроете секреты его оборонительных сооружений.
Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.
В течение всего трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов.
Во время обзорной экскурсии вашему вниманию будут представлены основные архитектурно-исторические достопримечательности города: площадь Победы – Храм Христа Спасителя – Кафедральный собор (XIV век) и могила И. Канта – набережная Петра Великого – историко-архитектурный комплекс «Рыбная Деревня» – Литовский вал – историко-культурный центр «Королевские ворота» – площадь Василевского – музей Янтаря – фортификационные и оборонительные сооружения (конец XIX века), «Старый Кёнигсберг» – пешеходная прогулка по улочкам старого города.
Посещение Форта №11 Дёнхофф.
Настоящий немецкий форт, территория которого восстановлена и представляет собой музей фортификационной архитектуры под открытым небом на площади свыше 4900 квадратных метров.
Во время экскурсии по уникальному сооружению вы осмотрите внутренние помещения форта, побываете во вращающейся «противоосколочной смотровой вышке», механизм которой сохранился и до сих пор готов к использованию!
Много секретов и тайн хранит шедевр немецкой инженерии и по сей день.
Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы Калининград.
Экскурсия «Золотые дюны»
Начало экскурсии в 09:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).
Переезд на Куршскую косу.
Вас ожидает путешествие в удивительный, хрупкий мир песчаной косы, шириной от 400 м до 4 км, отделившей Куршский залив от Балтийского моря и путешествие в историю взаимоотношений Природы и Человека.
Встреча с подвижными дюнами Куршской косы – это незабываемое путешествие в мир настоящей пустыни на берегу Куршского залива.
Обед по предварительной заявке (рыбное меню) в трактире "У Дороги" (доп. плата).
В программе запланирован подъем на смотровую площадку дюны Эфа – одной из высочайших дюн Европы.
Со смотровой площадки дюны открывается великолепный вид и на Куршский залив и на Балтийское море.
Также вас ждет прогулка по загадочному Танцующему лесу, который выглядит как природная сказочная декорация.
Окончание экскурсии в 16:00 у гостиницы Калининград.
Экскурсия «Жемчужина Балтийского побережья»
Переезд в Светлогорск.
Пешая экскурсия по городу-курорту федерального значения.
Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века почти без изменений.
Прогулка по променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии в Калининградскую область.
Во время экскурсии по достопримечательностям курорта Светлогорск вы увидите значительное количество сохранившихся памятников архитектуры Восточной Пруссии начала XIX.
30 минут на кофе-паузу.
Следующий пункт на маршруте музейный комплекс «Замок Шаакен».
Среди руин замка сохранились те самые камни, которые когда-то с любовью и заботой укладывали рыцари Тевтонского Ордена в 13 веке.
В замке вас встретит приветливая хозяйка, которая расскажет вам об истории этого места, покажет пугающие и наводящие ужас подземелья замка и музей средневековых осадных орудий.
Далее вас ждет посещение сыроварни «Шаакендоф».
Восстановленное здание конюшни замка Шаакен поражает своей архитектурой, размахом строительства.
Главный сыровар проведет экскурсию, угостит гостей сыром собственного производства и шоколадом.
К дегустационному сету будет подан бокал вина.
Окончание экскурсии в 17:30 у гостиницы Калининград с заездом в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура в зависимости от категории размещения, руб:
|Проживание
|Питание
|Стоимость с человека в рублях
Отель «Калининград» 3*
(центр)
1 завтрак +550
руб. /на месте
шведский стол
16800 двухместный стандарт взрослый
16300 двухместный стандарт детский
22000 одноместный стандарт
19500 двухместный студио взрослый
19000 двухместный студио детский
17700 трехместный студио взрослый,
17200 трехместный студио детский
*Детский до 14 лет (включительно).
Вы можете забронировать доп. ночи согласно основного прайса. Подробную информацию можно уточнить при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Калининград» 3
Расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы «Калининград» с удобными диванами оборудованы рабочим столом, чайником (чайной станцией) и собственной ванной комнатой.
В 2 стильных ресторанах гостиницы «Калининград» подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Это любимая часть города Калининград среди наших гостей согласно независимым отзывам.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Эскурсионное обслуживание (3 дня)
- Транспортное обслуживание (3 дня)
- Проживание в выбранном отеле (2 ночи)
- Входные билеты по программе
- Дегустация в Шаакендорфе
- Трансфер в аэропорт в последний день тура
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер из/в аэропорт в первый день тура – 1200 руб. /машина
- Страховка (по желанию)
- Обед на Куршской косе – 800 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- г. Калининград
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Могут ли меняться экскурсии?
Турфирма оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, сохраняя при этом их количество.
- Когда можно приобрести питание вне программы?
Все обеды заказываются заранее, не менее чем за сутки.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.