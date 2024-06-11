Вас ждёт фотопутешествие к песчаным дюнам морского берега через древнее прусское поселение. Вы погрузитесь в историю этой земли, услышите её легенды и сказания.
И станете главным героем фотосъёмки сразу двух фотографов — ваши впечатления от нашего путешествия во времени сохранятся в прекрасных фото.
И станете главным героем фотосъёмки сразу двух фотографов — ваши впечатления от нашего путешествия во времени сохранятся в прекрасных фото.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Наше приключение в первую очередь связано с янтарём: мы расскажем о роли янтаря в жизни побережья восточной Пруссии, о способах добычи камня от древних времен до сегодняшних дней. О лучших ловцах янтаря — судавах, и о том, как добывают янтарь сейчас. В наш рассказ мы вплетём мифы и легенды о прекрасном солнечном камне.
И конечно, вы станете главным героем атмосферных фотографий!
Наш маршрут:
- прусское городище Варген с необыкновенной историей и рельефом
- центральная улочка Янтарного с сохранившейся архитектурой, старой кирхой и прекрасной сувенирной лавочкой
- красивейший морской берег с широким пляжем и уютными песчаными дюнами — основной объект фотосессии
Организационные детали
- В течение 10–14 дней после фотосессии вы получите около 100 фотографий в авторской обработке в двух форматах: максимальном разрешении и оптимизированные для соцсетей
- Одевайтесь по погоде, но не забудьте, что в пути нас ждут фотосеты в необыкновенных местах. Так что пусть ваш костюм будет эффектным!
- Поездка пройдёт на автомобиле Ford Focus
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия и Юрий — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 65 туристов
Мы — профессиональные фотографы Юрий и Юлия. К тому же мы — семейная пара. В съёмках нашей главной задачей остается живое восприятие, радость и ясный профессиональный взгляд. Мы любим этотЗадать вопрос
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