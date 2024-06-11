Вас ждёт фотопутешествие к песчаным дюнам морского берега через древнее прусское поселение. Вы погрузитесь в историю этой земли, услышите её легенды и сказания. И станете главным героем фотосъёмки сразу двух фотографов — ваши впечатления от нашего путешествия во времени сохранятся в прекрасных фото.

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Наше приключение в первую очередь связано с янтарём: мы расскажем о роли янтаря в жизни побережья восточной Пруссии, о способах добычи камня от древних времен до сегодняшних дней. О лучших ловцах янтаря — судавах, и о том, как добывают янтарь сейчас. В наш рассказ мы вплетём мифы и легенды о прекрасном солнечном камне.

И конечно, вы станете главным героем атмосферных фотографий!

Наш маршрут:

прусское городище Варген с необыкновенной историей и рельефом

центральная улочка Янтарного с сохранившейся архитектурой, старой кирхой и прекрасной сувенирной лавочкой

красивейший морской берег с широким пляжем и уютными песчаными дюнами — основной объект фотосессии

Организационные детали