🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 7.5 часов 4739 отзывов Утренняя экскурсия: Куршская коса и Зеленоградск Исследуйте живописные дюны, Танцующий лес и исторический Зеленоградск, наслаждаясь утренней прохладой и спокойствием Начало: В одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зелено... Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 и 09:30 1655 1 490 ₽ за человека

🚗 На машине Мини-группа 9 часов 198 отзывов Популярное предложение Групповая экскурсия: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта Исследуйте культурное наследие и природную красоту Калининградской области в однодневной поездке Начало: В центре Калининграда Расписание: ежедневно в 08:30 3 734 ₽ за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 8 часов 1368 отзывов Калининград: Путешествие к берегам Светлогорска и Янтарного Исследуйте живописные уголки Калининградской области, вдохновляющие своей красотой и историей Начало: Одна из 8 точек на выбор Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30 1766 1 590 ₽ за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 4.5 часа 215 отзывов Автобусная экскурсия по Калининграду: Средневековье и сыры Откройте для себя секреты средневекового Калининграда и насладитесь дегустацией местных сыров Начало: Ул. Проф. Баранова 34 Расписание: ежедневно в 10:15 1499 1 350 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 8 часов 439 отзывов Комфортная экскурсия на Куршскую косу с личным проводником Исследуйте красоты Куршской косы в небольшой группе с профессиональным проводником и уютным транспортом Начало: На площади Василевского 3 300 ₽ за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 8 часов 115 отзывов Групповая экскурсия по курортам Балтийского побережья Погрузитесь в атмосферу приморских городков Янтарного и Светлогорска, узнайте об их истории и насладитесь отдыхом на лучших пляжах Калининграда Начало: Ул. Проф. Баранова 34 Расписание: ежедневно в 09:30 1666 1 500 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 8 часов 396 отзывов Популярное предложение Куршская коса и Зеленоградск за один день Насладитесь фантастическими видами Куршской косы, погуляйте по заповедному лесу и узнайте о необычных растениях лесничества Гренц Начало: У гостиницы Калининград Расписание: ежедневно в 09:00 3 340 ₽ за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5 часов 20 отзывов Тевтонский орден на прусской земле Прикоснуться к ранним страницам истории края, посетив средневековые замки и другие знаковые объекты Начало: Площадь Победы 1 от 14199 12 780 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 26 отзывов Тёплая прогулка по Куршской косе - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в мир Куршской косы: песчаные дюны, Танцующий лес, Балтийское море. Узнайте мифы и легенды, согрейтесь глинтвейном Начало: Начало экскурсии у вашего отеля в Калининграде 13 340 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 90 отзывов На самый запад России: Балтийск, Балтийская коса и крепость Пиллау Исследуйте крепость Пиллау и Балтийскую косу, путешествуя по самым западным рубежам России Начало: сквер на остановке Ленинский проспект, рядом с пам... 13 400 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5 часов 161 отзыв Ваш идеальный день на Куршской косе: природа, история и комфорт Погрузитесь в мир красоты и тайн Куршской косы. Экскурсия на комфортабельном автомобиле с личным гидом - идеальный способ увидеть и узнать больше Начало: Калиниград 13333 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 11 часов 192 отзыва Популярное предложение Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе Узнать о добыче смоляного камня, полюбоваться необычной архитектурой и красотой побережья Начало: У гостиницы «Калининград» Расписание: ежедневно в 08:00 от 3 600 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 248 отзывов Куршская коса и исторические сокровища Калининграда: экскурсия на целый день Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Калининграда. Куршская коса, Форт № 3 и живописный Зеленоградск ждут вас Начало: По месту остановки гостей 12 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 67 отзывов Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги Погрузитесь в атмосферу Куршской косы, узнайте о местных легендах, насладитесь видами дюн и найдите янтарь на берегу моря 12 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 10 часов 544 отзыва Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании Белые дюны и сосновый воздух Куршской косы ждут вас! Песчаные пейзажи, миграция птиц и прогулка по Зеленоградску сделают день незабываемым Начало: На Ленинском проспекте Расписание: ежедневно в 09:00 от 3 600 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 15 отзывов Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день Погрузитесь в атмосферу Калининграда: посетите Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварню Нессельбек и сыроварню за один день. Узнайте историю и традиции этих мест Начало: У вашего отеля в Калининграде 13 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 63 отзыва Погружение в волшебство Куршской косы: индивидуальная экскурсия Отвлекитесь от городской суеты и проведите день на Куршской косе. Вас ждут природа, легенды, Танцующий лес и местные деликатесы 11 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 2.5 часа 57 отзывов Авторский фототур по уникальным местам Балтийского побережья Калининграда Погрузитесь в мир красоты и истории с индивидуальной фото-прогулкой по секретным уголкам Калининграда Начало: В Светлогорске 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Групповая 7 часов 82 отзыва Балтийские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный Найти солнечный камень на берегу моря и открыть секреты русской Швейцарии Начало: На парковке здания Дома Советов Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00 2 750 ₽ за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 58 отзывов Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный: культурное наследие и природа за 1 день Погрузитесь в уникальный мир Балтийского побережья: от янтарных пляжей до аристократического Светлогорска и уютного Зеленоградска 14000 12 600 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 11 часов 46 отзывов Популярное предложение На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие в Черняховск в мини-группе Открыть один из самых аутентичных городков Янтарного края и увидеть 3 замка Тевтонского ордена Начало: В районе гостиницы «Калининград» Расписание: ежедневно в 08:30 3 600 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 51 отзыв Балтийское побережье - в поисках сокровищ Посетить Балтийск, Светлогорск, Янтарный, познакомиться с их историей и увидеть главные памятники Начало: Пл. Центральная. Дом Советов 17 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг 20% скидка Индивидуальная 8 часов 152 отзыва Сафари-путешествие на джипах: исторические сокровища Калининграда Откройте для себя тайны заброшенных замков и крепостей, погрузитесь в историю и природу Калининградской области Начало: Калининград 24980 19 984 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 8 часов 33 отзыва «Территория Надровии»: рыцарские замки Навестить колоритные Гвардейск и Черняховск и погрузиться в древнюю историю Калининградской области Начало: В удобном вам месте в Калининграде 11 650 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 14 отзывов «Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск Получить яркое представление об истории и визитных карточках трех самобытных приморских городов 14 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 157 отзывов Душевное путешествие на Куршскую косу: экскурсия по Калининграду Куршская коса - царство дюн и лесов. Насладитесь пейзажами, узнайте историю, посетите Нессельбек, Зеленоградск и орнитологическую станцию Начало: У гостиницы «Калининград» 15 750 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 110 отзывов Популярное предложение Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по легендам и природе Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес на экскурсии по Куршской косе и Зеленоградску Начало: Адрес вашего пребывания в Калининграде или Зеленог... 12 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 295 отзывов Куршская коса + Зеленоградск + Нессельбек Исследуйте живописные уголки Калининграда: от дюн Куршской косы до исторического Зеленоградска и замка Нессельбек Начало: В вашем отеле или по договоренности 14 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 139 отзывов Куршская коса: путешествие между морем, дюнами и историей Погрузитесь в уникальный мир Куршской косы, где каждый шаг открывает страницы истории, тайны природы и древние легенды Начало: У вашего места проживания 13 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Индивидуальная 7 часов 316 отзывов Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим местам Калининграда Погрузитесь в мир природы и истории с экскурсией по Куршской косе, Зеленоградску и замку Нессельбек. Откройте для себя красоту и тайны Калининграда Начало: На улице Шевченко в Калининграде от 18872 16 985 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 88 отзывов Ваш персональный день в Калининграде Откройте для себя Калининград и его окрестности с экскурсией, спланированной под ваши интересы Начало: На площади Победы от 8 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 104 отзыва Рыцарские замки Восточной Пруссии Наследие рыцарской эпохи и европейское очарование старинных городков в историческом авто-туре Начало: У входа в гостиницу «Калининград» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 54 отзыва Замки Калининграда: путешествие в прошлое Восточной Пруссии Познакомьтесь с историей и архитектурой замков Восточной Пруссии в увлекательной экскурсии по Калининграду 8 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 91 отзыв Путешествие по Светлогорску и Зеленоградску: от древних времен до наших дней Погрузитесь в уникальную атмосферу Светлогорска и Зеленоградска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории 10 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 32 отзыва Путешествие в замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный За один день познакомиться с тремя брендами Балтийского побережья и отдохнуть в Филинской бухте Начало: По договоренности 18 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 109 отзывов Куршская коса: путешествие сквозь века и природу Погрузитесь в мир красоты и загадок Куршской косы. Уникальные ландшафты, исторические секреты и вдохновляющие виды ждут вас 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 73 отзыва Куршская коса и замок Нессельбек: путешествие историей Исследуйте уникальные природные объекты и исторические памятники Калининградской области в одной поездке Начало: Площадь Василевского 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 149 отзывов Загадочная Куршская коса: путешествие по символам Калининграда Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Куршской косы и Зеленоградска в компании опытного гида Начало: Г. Калининград 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 109 отзывов Куршская коса и курорты Балтики: янтарь, природа и архитектура Исследуйте уникальные природные и культурные жемчужины Калининградской области в одной насыщенной экскурсии 16 160 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 43 отзыва Балтийский вояж: культурное наследие и природа Калининграда Приглашаем в путешествие по берегу Балтики, где история и природа сплетаются в уникальный калейдоскоп впечатлений Начало: Заеду за вами в отель 9 870 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 64 отзыва Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе Полюбоваться балтийской природой и погулять по старинному курорту на авто-пешеходной экскурсии Начало: По договоренности 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 6 часов 33 отзыва Фото-прогулка на Куршскую косу: от Калининграда до Балтийского моря Откройте для себя красоту Куршской косы в индивидуальной фото-прогулке. Живописные локации и профессиональные снимки ждут вас Начало: Калининград, Октябрьская 2 16 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 10 часов 76 отзывов Советск и Неман: путешествие и дегустация сыров из Калининграда Историческое путешествие в Советск и Неман с дегустацией уникальных сыров ждет вас в этой увлекательной экскурсии Начало: В одном из 6 мест в центре Калининграда на выбор Расписание: в воскресенье в 09:00 2166 1 950 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 16 отзывов Популярное предложение Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России Узнать о жизни города-форпоста на восточных границах Европы и рассмотреть сооружения былых эпох Начало: По договоренности с гидом 11 800 ₽ за всё до 4 чел.