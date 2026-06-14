Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Отправляйтесь в это путешествие, чтобы увидеть побольше за один день! Мы навестим Балтийск, город с военными кораблями, маяком и лебедями. В Янтарном поговорим о камне-символе области и погуляем по чистейшему пляжу. Светлогорск очарует вас зеленью уютных улочек, виллами и набережной. А помимо классики вы побываете в колоритной арт-деревне Витланд.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

С первых минут нашей дружеской экскурсии я погружу вас в прошлое и настоящее края, при этом сделаю акцент на интересных фактах. Расскажу и об истории, и о легендах, и о жизни Калининградской области. День предстоит насыщенный!

Пиллау-Балтийск, или самый запад России

Первая цель нашего путешествия — Балтийск, город военных кораблей. Под рассказы о его прусской и русской истории вы пройдёте от лютеранской церкви к набережной, покормите лебедей, увидите памятники Петру I императрице Елизавете Петровне, яркий маяк и цитадель Пиллау.

Арт-деревня на берегу моря

Затем отправимся в очень атмосферное место. Витланд еще в раннеримское время был известен как начало Янтарного пути. Сегодня здесь вы рассмотрите арт-объекты и отдохнёте в чудесном кафе, слушая шум Балтийского моря. Попьёте лучший на побережье душистый чай с клюквой, корицей, имбирем и мёдом, а еще сделаете фото-открытки.

Янтарный: солнечный камень и не только

В этом посёлке мы прогуляемся к бывшей лютеранской кирхе Пальмникена и по красивейшему парку Морица Беккера. Сфотографируемся у редкого Тюльпанового дерева и покатаемся на качелях с видом на море. Конечно, вас ждёт единственный в России пляж, отмеченный «Голубым флагом» — широкий, чистейшей, оборудованный. В конце променада посетим смотровую площадку бывшей янтарной шахты «Анна». Я расскажу о добыче янтаря, подскажу, где его покупать и как отличить оригинал.

Очень зелёный Светлогорск

По пути в последний город программы мы заглянем в фотогеничную Филинскую бухту (если будет хорошая погода). В уютном курортном Светлогорске вы перенесетесь во времена, когда здесь отдыхали прусские аристократы. Полюбуетесь Тихим озером и виллами среди сосен, концертным залом Янтарь-холл и солнечными часами на набережной.

Организационные детали

Транспорт включён в стоимость. Я заберу вас от места вашего проживания в Калининграде и привезу обратно

Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям в рамках указанных городов и времени

Дополнительные расходы (по желанию): посещение смотровой площадки приморского карьера (1200 руб. /взрослый, 800 руб. /дети, студенты, пенсионеры), обед

Обратите внимание: мы не посещаем крепость Пиллау и Балтийскую косу в рамках основной программы экскурсии

Если дорога в Арт-деревню Витланд будет размыта из-за дождей, то взамен посещаем Филинскую бухту

За доплату возможно начало/окончание экскурсии за пределами Калининграда:

— аэропорт — 1500 ₽

— Пионерский — 3000 ₽

— Янтарный — 3000 ₽

— аэропорт — 1500 ₽ — Пионерский — 3000 ₽ — Янтарный — 3000 ₽ По желанию экскурсию можно продлить, стоимость 1 часа — 2000 ₽

Экскурсию можно провести как на русском, так и на английском языке по предварительной договорённости

С вами будет гид из нашей команды

По запросу экскурсию можно провести для 4 человек. Доплата — 4250 ₽