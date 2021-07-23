Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск

Сравнить 3 приморских города, отдохнуть на побережье и послушать нескучные истории края

4.9
39 отзывов
Отправляйтесь в это путешествие, чтобы увидеть побольше за один день! Мы навестим Балтийск, город с военными кораблями, маяком и лебедями.

В Янтарном поговорим о камне-символе области и погуляем по чистейшему пляжу.

Светлогорск очарует вас зеленью уютных улочек, виллами и набережной.

А помимо классики вы побываете в колоритной арт-деревне Витланд.
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск

Что вас ожидает

С первых минут нашей дружеской экскурсии я погружу вас в прошлое и настоящее края, при этом сделаю акцент на интересных фактах. Расскажу и об истории, и о легендах, и о жизни Калининградской области. День предстоит насыщенный.

Пиллау-Балтийск, или самый запад России

Первая цель нашего путешествия — Балтийск, город военных кораблей. Под рассказы о его прусской и русской истории вы пройдете от лютеранской церкви к набережной, покормите лебедей, увидите памятники Петру I императрице Елизавете Петровне, яркий маяк и цитадель Пиллау. По желанию посетите Музей Балтийского флота.

Арт-деревня на берегу моря

Затем отправимся в очень атмосферное место. Витланд еще в раннеримское время был известен как начало Янтарного пути. Сегодня здесь вы рассмотрите арт-объекты и отдохнете в чудесном кафе, слушая шум Балтийского моря. Попьете лучший на побережье душистый чай с клюквой, корицей, имбирем и медом, а еще сделаете фото-открытки.

Янтарный: солнечный камень и не только

В этом поселке мы прогуляемся к бывшей лютеранской кирхе Пальмникена и по красивейшему парку Морица Беккера. Сфотографируемся у редкого Тюльпанового дерева и покатаемся на качелях с видом на море. Конечно, вас ждет единственный в России пляж, отмеченный «Голубым флагом» — широкий, чистейшей, оборудованный. В конце променада посетим смотровую площадку бывшей янтарной шахты «Анна». Я расскажу о добыче янтаря, подскажу, где его покупать и как отличить оригинал.

Очень зеленый Светлогорск

По пути в последний город программы мы заглянем в инстаграмную Филинскую бухту (если будет хорошая погода). В уютном курортном Светлогорске вы перенесетесь во времена, когда здесь отдыхали прусские аристократы. Полюбуетесь Тихим озером и виллами среди сосен, концертным залом Янтарь-холл и солнечными часами на набережной.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость. Я заберу вас от места вашего проживания в Калининграде и привезу обратно.
  • Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям. Возможна фотосъемка на мой фотоаппарат.
  • Дополнительные расходы (по желанию): билеты в Музей Балтийского флота (250 руб. ; пн и вт — выходные), обед и ужин (в атмосферном кафе с домашней кухней)
  • Обратите внимание: мы не посещаем крепость Пиллау и Балтийскую косу в рамках основной программы экскурсии
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Меня зовут Анна. Давно увлекаюсь историей и легендами Калининграда и области и искренне считаю, что мне повезло родиться и вырасти здесь. С удовольствием поделюсь с вами своими знаниями и опытом. Много путешествую, увлекаюсь историей, культурой, кухней, фотографией, изучением русского и итальянского языков. В моей команде гид Татьяна. Образованная, интеллигентная, веселая женщина, отличный экскурсовод. Увлечена историей нашего края, обладает большим опытом и познаниями. Она пример для меня — моя мама. Мы сделаем все, чтоб вы чувствовали себя комфортно и прекрасно провели время. Проведем для вас экскурсии по Калининградской области. Увлекательно, интересно, с юмором!
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39 реальных отзывов от туристов

Е
23 июля 2021
Путешествовали двое взрослых с ребёнком 6 лет с Анной по данному маршруту. Анна внимательная, доброжелательная, ориентированная на потребности своих клиентов - больших и маленьких, интересно и увлечённо подаёт тематический материал, с готовностью отвечает на любые вопросы своих туристов. По независящим от гида причинам, не попали в деревню Витланд, зато для нас провели ооочень интересную мини-экскурсию на частном янтарь обрабатывающем производстве!
С
21 июля 2021
Познавательная экскурсия с душевным экскурсоводом, рационально составленный маршрут, учитывают пожелания туристов. Рекомендую.
I
20 июля 2021
Прекрасный день в чудесной компании.

Анна - пунктуальный и ответственный человек. По нашей просьбе начали экскурсию прямо от аэропорта, где она нас встретила. Мы раньше уже дважды бывали в Калининградской области, тем не менее за эту экскурсию увидели множество новых интересных мест. Анна приятна в общении и замечательный экскурсовод. Мы узнали много нового и интересного о посещаемых городах и о Калининградской области в целом, хотя, напомню, это наше третье посещение региона. Однозначно рекомендуем экскурсии с Анной!
А
18 июля 2021
Экскурсия очень понравилась! Маршрут проходил по живописным местам, Анна очень интересно и доступно рассказала их историю. Мы узнали много новых и интересных фактов. Рекомендуем эту замечательную экскурсию.
Е
18 июля 2021
Экскурсия очень понравилась. Анна прекрасный рассказчик и очень лёгкий в общении человек. Узнали много нового о тех местах, где побывали. Несмотря на то, что экскурсия занимает целый день, не устали и к вечеру были полны сил.
О
17 июля 2021
Очень насыщенно и познавательно прошёл этот экскурсионный день. Большое спасибо Анне и Екатерине.
Д
16 июля 2021
Хотим выразить большую благодарность Анне за хорошо-организованную экскурсию. Экскурсия динамичная, интересная, позволяет за один день увидеть сразу несколько мест. Аня подбирает места и время так, что не попадаешь в туристические потоки и видишь такие места, куда не всегда можно проехать на автобусе. Смогли побывать в таких точках, где открывается прекрасный вид и на море и на город, без Ани мы бы сами такие места не нашли бы. Аня - прекрасный рассказчик.

Очень комфортная манера вождения и удобная машина. Прекрасно провели время и до сих пор вспоминаем эту приятную поездку-экскурсию:)
С
16 июля 2021
Гидом у нас была Татьяна. ! Она не только дала много интересной информации но иподарила частичку своей души и любви к Калиннградской земле Великая наша. Россия. -гордимся тобой! Татьяна после экскурсии для нас стала Танюшей-родственной душой Спасибо за то , что помогли нам влюбиться в ваш край. ! Светлана. Борис. Петербург на связи
Т
9 июля 2021
Сегодня прошли Янтарный путь с Анной. Анечка - большая умничка: общительная, но не навязчивая, с первых минут у нас сложилось впечатление, что знакомы давным-давно. Экскурсия проходила в дружеской атмосфере. Анна владеет обширной и очень интересной информацией о Калининградской области, отвечает на вопросы, поясняет, объясняет. Темп и содержание экскурсии были подстроены под нашу компанию. Так как мы уже посетили Светлогорск заранее, Анна скорректировала маршрут, и нам удалось увидеть то, что не входит в основную программу. Очень благодарны Анечке, что несмотря на то, что не уложились в рамки обозначенного времени, она довела экскурсию, показав нам всё то, что было ей запланировано.
Однозначно рекомендуем гида Анну!
Е
9 июля 2021
Экскурсия не оправдала ожиданий. Маршрут замечательный, бытовой информации достаточно, но интересных фактов и историй ожидал, но… … В общем и целом экскурсия имеет место на существование, но цена не оправдана.
Анна
Ответ гида:
Благодарю Вас за отзыв. Обязательно учту ваше замечание.<br>И я рада, что Вы нашли и отметили положительные стороны нашей экскурсии и что Вы остались довольны маршрутом и в целом экскурсией.<br>По поводы цены хотелось бы отметить, что за день мы проехали около 200 километров. И провели около 9 часов. Это средняя цена по городу и она оправдана количеством времени и километражем.
К
9 июля 2021
Прекрасная душевная экскурсия! Для меня её проводила гид Татьяна, рассказала много интересных фактов и даже больше, не было скучно ни минутки :)
Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Проехали все места по плану и уложились в тайминг. Гид отлично знает дорогу.
Там где нужно было, было отведено, свободное время, чтобы, например, прогуляться по пляжу в Янтарном. В Янтарном также посетили местное предприятие по производству изделий из янтаря, которое находится рядом с карьером.
В Балтийске рекомендую взять покататься кораблик, чтобы увидеть всë с моря. Очень красиво!
Большое спасибо за проведённый запоминающийся день! Очень рекомендую эту экскурсию.
С
8 июля 2021
Экскурсию проводил другой гид. Не понравилась организация. Много лишней информации (личной) не по теме экскурсии.
Анна
Ответ гида:
Добрый день.<br>У нас команда гидов и о замене мы Вас уведомили заранее до экскурсии. Маршрут, программа, время всегда одинаковы вне зависимости от гида и мы лишь можем подстроиться под Ваши желания, скорректировать программу по Вашему запросу. Все это с Вами было согласовано в начале экскурсии, включая перерыв на обед. Единственное, в чем Вам было отказано - это просьба ехать побыстрее, маршрут идет не по скоростным трассам и везде ограничение скорости не более 60-70 км/час. Приносим свои извинения. Но наша главная задача - это ваша безопасность.<br>Мы всегда идем навстречу, учитываем Ваши пожелания и темп и стараемся, чтоб Вы получали только прекрасные впечатления от посещения таких красивейших и интереснейших мест нашей области.<br>Ваше мнение очень важно для построения дальнейшей работы. Благодарим за отзыв.<br>С уважением, Анна и Татьяна.
М
6 июля 2021
Спасибо огромное за экскурсию! Очень интересный и познавательный маршрут. Отдельная благодарность гиду Татьяне, которая прзнакомила нас с такими разными местами, каждый город прекрасен, имеет свою особенность. Обязательно вернемся и продолжим знакомство с янтарным краем. Рекомендую. !
Ю
5 июля 2021
Все прошло отлично. Я получила всю необходимую мне информацию. Гид был чуток ко всем моим просьбам. Запомнилась очень прогулка на лодке в Балтийском. Спасибо
к
5 июля 2021
Спасибо Анне, все было интересно и комфортно
Ещё 24 отзыва

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