Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Сравнить 3 приморских города, отдохнуть на побережье и послушать нескучные истории края
Отправляйтесь в это путешествие, чтобы увидеть побольше за один день! Мы навестим Балтийск, город с военными кораблями, маяком и лебедями. В Янтарном поговорим о камне-символе области и погуляем по чистейшему пляжу. Светлогорск очарует вас зеленью уютных улочек, виллами и набережной. А помимо классики вы побываете в колоритной арт-деревне Витланд.
С первых минут нашей дружеской экскурсии я погружу вас в прошлое и настоящее края, при этом сделаю акцент на интересных фактах. Расскажу и об истории, и о легендах, и о жизни Калининградской области. День предстоит насыщенный!
Пиллау-Балтийск, или самый запад России
Первая цель нашего путешествия — Балтийск, город военных кораблей. Под рассказы о его прусской и русской истории вы пройдёте от лютеранской церкви к набережной, покормите лебедей, увидите памятники Петру I императрице Елизавете Петровне, яркий маяк и цитадель Пиллау.
Арт-деревня на берегу моря
Затем отправимся в очень атмосферное место. Витланд еще в раннеримское время был известен как начало Янтарного пути. Сегодня здесь вы рассмотрите арт-объекты и отдохнёте в чудесном кафе, слушая шум Балтийского моря. Попьёте лучший на побережье душистый чай с клюквой, корицей, имбирем и мёдом, а еще сделаете фото-открытки.
Янтарный: солнечный камень и не только
В этом посёлке мы прогуляемся к бывшей лютеранской кирхе Пальмникена и по красивейшему парку Морица Беккера. Сфотографируемся у редкого Тюльпанового дерева и покатаемся на качелях с видом на море. Конечно, вас ждёт единственный в России пляж, отмеченный «Голубым флагом» — широкий, чистейшей, оборудованный. В конце променада посетим смотровую площадку бывшей янтарной шахты «Анна». Я расскажу о добыче янтаря, подскажу, где его покупать и как отличить оригинал.
Очень зелёный Светлогорск
По пути в последний город программы мы заглянем в фотогеничную Филинскую бухту (если будет хорошая погода). В уютном курортном Светлогорске вы перенесетесь во времена, когда здесь отдыхали прусские аристократы. Полюбуетесь Тихим озером и виллами среди сосен, концертным залом Янтарь-холл и солнечными часами на набережной.
Организационные детали
Транспорт включён в стоимость. Я заберу вас от места вашего проживания в Калининграде и привезу обратно
Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям в рамках указанных городов и времени
Дополнительные расходы (по желанию): посещение смотровой площадки приморского карьера (1200 руб. /взрослый, 800 руб. /дети, студенты, пенсионеры), обед
Обратите внимание: мы не посещаем крепость Пиллау и Балтийскую косу в рамках основной программы экскурсии
Если дорога в Арт-деревню Витланд будет размыта из-за дождей, то взамен посещаем Филинскую бухту
За доплату возможно начало/окончание экскурсии за пределами Калининграда: — аэропорт — 1500 ₽ — Пионерский — 3000 ₽ — Янтарный — 3000 ₽
По желанию экскурсию можно продлить, стоимость 1 часа — 2000 ₽
Экскурсию можно провести как на русском, так и на английском языке по предварительной договорённости
С вами будет гид из нашей команды
По запросу экскурсию можно провести для 4 человек. Доплата — 4250 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2937 туристов
Меня зовут Анна. Давно увлекаюсь историей и легендами Калининграда и области и искренне считаю, что мне повезло родиться и вырасти здесь. С удовольствием поделюсь с вами знаниями и опытом. Я читать дальшеуменьшить
аттестованный гид по Калининградской области и аккредитированный гид по Куршской косе и Музею Мирового океана. Путешествую, интересуюсь культурой, кухней, фотографией, изучением русского и итальянского языков. Я и моя команда сделаем всё, чтобы вы чувствовали себя комфортно и прекрасно провели время. Проведём для вас экскурсии по Калининградской области увлекательно, интересно, с юмором!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 316 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Любовь
Огромное спасибо экскурсоводу Анне за потрясающую экскурсию! Ощущение было такое, будто приехали в гости к старым добрым друзьям — настолько всё прошло легко, душевно и по‑домашнему. Анна создала невероятно тёплую читать дальшеуменьшить
атмосферу, а её рассказ был увлекательным и живым. Отдельное спасибо за заботу: приятно было обнаружить в машине прохладную воду! Отдохнули великолепно, получили массу ярких впечатлений и зарядились позитивом на долгое время. Очень рекомендую эту экскурсию и замечательного гида Анну всем, кто хочет провести день с комфортом и в приятной атмосфере!
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А
Алина
Анна, благодарим Вас за прекрасный день, который нам удалось провести вместе с Вами!
Вы показали нам очень интересные места и дали нужные контакты. Благодаря Вам удалось увидеть Балтийск с моря, а читать дальшеуменьшить
также заехать в чудесный Витланд, где Вы нашли и подарили нам настоящий янтарь и показали реальную Балтику!
Анна прекрасно знает маршрут и места. Она отличный рассказчик и время с ней пролетает незаметно. Она хорошо знает историю своего края и может поддержать диалог на любую тему. Так, мы узнали не только исторические факты, но и современную жизнь Калининграда и области.
Мы обязательно вернемся к Анне и посетим новые места вместе с ней!
Анна, спасибо, Вам, большое!!!
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О
Олег
Отличная экскурсия. Классный гид Татьяна!!! Профессионал своего дела и замечательный человек!!! День прошёл так, как будто мы были не на экскурсии, а в гостях у родственников. Всем рекомендуем!!!
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Ю
Юлия
Ездили на экскурсию с Анной 30.06. Сразу скажу, что выбирала экскурсию с марта. Пересмотрела всех эскурсоводов на трипстере, прочитала кучу отзывов. Но как в марте выбрала Анну, так и остановилась читать дальшеуменьшить
на ней. Анна замечательный экскурсовод, который не приехал в Калининград недавно, а живет здесь всю жизнь, это является несравненным плюсом. Интереснейший рассказ. Анна отвечала с лёгкостью на все вопросы, сразу поняла, что нам интересно. С первых минут было легко и комфортно. Давалось свободное время, старые фото города Анна показывала на планшете (лично для меня это важно). В Балтийске нам предложили прокатиться на катере за доп плату и мы с удовольствием согласились. К сожалению, не помню как звали мужчину, но это была очень интересная поездка. Доброжелатейный и увлекательный рассказ. С Анной не было проблем по таймингу, нас нигде не подгоняли. Все максимально в расслабленном, комфортном темпе. Обо всех нюансах поездки договорились заранее, не было никаких проблем. Также хочу отметить, что я всегда спрашиваю какие книги экскурсовод посоветует прочитать про этот город/ область и т. д. у некоторых это вызывает трудности. У Анны трудностей никаких не было, человек явно увлечён своей работой, посоветовала мне много разных книг. Как итог могу сказать, за эту поездку в Калининград мы брали много индивидуальных экскурсий, но в наше сердце запала только Анна. Посоветую ли я её знакомым или возьму другую эскурсию сама, безусловно. Скажу даже больше, мои друзья уже съездили с Анной на похожую экскурсию).
+2
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Наталия
Анна прекрасный гид. Очень много интересной информации, практически не замолкала все 8 часов,провела по самым злачным местам. Фотки с экскурсии получились изумительные. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
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Галина
Анна - настоящий индивидуальный гид, хорошо осведомленная о своем крае, профессионально постоянно развивающаяся, ответственно относящаяся к своей работе и уважающая своих туристов. С самого начала она нас проинформировала о деталях нашей читать дальшеуменьшить
экскурсии, маршрута, а также о дополнительных возможностях, что позволило нам вместе сделать это маленькое путешествие по Калининградской области незабываемым! За что мы любим индивидуальные туры, так это за то, что можно что-то где-то поменять. Нас заинтересовал Балтийск, и мы тут немного задержались, что не было предусмотрено первоначальной программой. Спасибо, Анна, за интересный день, за морскую прогулку, за новые впечатления, за бесподобного угря и за помощь в приобретении уникального янтаря (я проверила все магазины, где была позже)!
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