Экскурсии выходного дня в Калининграде

Найдено 12 экскурсий в категории «На выходные» в Калининграде, цены от 1 090 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Советск и Неман с дегустацией сыров
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
83 отзыва
В тренде
Советск и Неман: путешествие и дегустация сыров из Калининграда
Историческое путешествие в Советск и Неман с дегустацией уникальных сыров ждет вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: В одном из 6 мест в центре Калининграда на выбор
Расписание: в воскресенье в 09:00
7 июля в 09:00
14 июля в 09:00
21661 950 за человека
Непостановочная фотопрогулка по Калининграду
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
90 отзывов
Фотопрогулка по Калининграду: уникальные кадры и живые впечатления
Получите неповторимые фотографии и погрузитесь в атмосферу Калининграда вместе с местным фотографом
Начало: Улица Октябрьская 2, медовый мост
6 июля в 08:00
8 июля в 08:00
7 000 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка «Чарующий Калининград»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
186 отзывов
Популярное предложение
Фотопрогулка по историческим местам Калининграда с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Старого Калининграда и запечатлейте свои впечатления на профессиональные фотографии
Начало: Ул. Октябрьская 4а ориентир медовый мост остров Ка...
7 июля в 11:30
10 июля в 11:00
5 000 за всё до 5 чел.
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4 часа
243 отзыва
Экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда, посетив знаковые форты и бастионы, сохранившиеся с времён Кёнигсберга
Начало: В одном из 5 мест в Калининграде на выбор
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
6 июля в 09:00
8 июля в 09:00
12111 090 за человека
Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
155 отзывов
Сафари-путешествие на джипах: исторические сокровища Калининграда
Откройте для себя тайны заброшенных замков и крепостей, погрузитесь в историю и природу Калининградской области
Начало: Калининград
7 июля в 10:30
8 июля в 10:30
26 665 за всё до 4 чел.
Шесть эпох Кёнигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
141 отзыв
Шесть эпох Кёнигсберга
Погрузиться в историю немецкого города и услышать о поворотных событиях в его судьбе
Начало: На Центральной площади Калининграда
6 июля в 09:30
7 июля в 09:00
2 940 за всё до 3 чел.
Калининград - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
238 отзывов
Калининград: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальное сочетание русской и немецкой культур, исследуя исторические и современные достопримечательности Калининграда
Начало: На площади Победы
7 июля в 09:00
10 июля в 09:00
от 5 990 за всё до 8 чел.
Тильзит - город мира и сыра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
25 отзывов
Тильзит - город мира и сыра: индивидуальная экскурсия в Калининграде
Погрузитесь в атмосферу старинного Тильзита и Советска. Узнайте о жизни бюргеров, посетите замок Рагнит и насладитесь дегустацией на сыроварне
Начало: Площадь Центральная
Завтра в 10:00
6 июля в 10:00
22 667 за всё до 3 чел.
Таинственный мир Куршской косы
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
43 отзыва
Таинственный мир Куршской косы: экскурсия в Калининграде
Исследуйте чудеса Куршской косы, насладитесь её природой и узнайте уникальные истории, скрытые за пейзажами
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
1700015 300 за всё до 4 чел.
Загадочная Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
154 отзыва
Загадочная Куршская коса: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Куршской косы и Зеленоградска в компании опытного гида
Начало: Г. Калининград
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Балтийскому побережью
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
33 отзыва
Популярное предложение
Фотопрогулка по Балтийскому побережью
Отправиться в курортный Зеленоградск или цветущий Светлогорск за атмосферными кадрами
Начало: Зеленоградск или Светлогорск
6 июля в 08:00
8 июля в 08:00
9 000 за всё до 3 чел.
Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7.5 часов
27 отзывов
Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
Опередить других путешественников, побыть на природе и узнать о птицах на орнитологической станции
Начало: У ТЦ «Акрополь» или в другом месте посадки
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
6 июля в 07:30
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    30 июня 2024
    Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
    Очень увлекательная экскурсия в комфортном автобусе и с небольшой группой. Отдельная благодарность гиду Валентине за позитивный настрой, интересные истории, и рекомендации к проведению досуга!
  • О
    Ольга
    24 июня 2024
    Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
    Прекрасно организованная экскурсия. Экскурсовод Людмила коротко и интересно рассказала об истории образования Куршской косы, её флоре и фауне, поделилась любопытными фактами. Сотруднику-водителю также ставим пять баллов. Также очень понравился рассказ сотрудника орнитологической станции о миграции птиц.
    Прекрасно организованная экскурсияПрекрасно организованная экскурсияПрекрасно организованная экскурсияПрекрасно организованная экскурсияПрекрасно организованная экскурсия
  • Е
    Елена
    22 июня 2024
    Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
    Все очень понравилось! Ксения очень интересно нам все рассказывала, показывала. Остались довольны! Автобус удобный комфортабельный. Водитель веселый и вежливый!
    Все очень понравилось! Ксения очень интересно нам все рассказывала, показывала. Остались довольны! Автобус удобный комфортабельный. ВодительВсе очень понравилось! Ксения очень интересно нам все рассказывала, показывала. Остались довольны! Автобус удобный комфортабельный. ВодительВсе очень понравилось! Ксения очень интересно нам все рассказывала, показывала. Остались довольны! Автобус удобный комфортабельный. Водитель

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Советск и Неман с дегустацией сыров
  2. Непостановочная фотопрогулка по Калининграду
  3. Фотопрогулка «Чарующий Калининград»
  4. Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга»
  5. Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Амалиенау
  5. Танцующий лес
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июле 2024
Сейчас в Калининграде в категории "На выходные" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 1 090 до 26 665 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1418 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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