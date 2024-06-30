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10%
Групповая
10 часов
В тренде
Советск и Неман: путешествие и дегустация сыров из Калининграда
Историческое путешествие в Советск и Неман с дегустацией уникальных сыров ждет вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: В одном из 6 мест в центре Калининграда на выбор
Расписание: в воскресенье в 09:00
7 июля в 09:00
14 июля в 09:00
21661 950₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Калининграду: уникальные кадры и живые впечатления
Получите неповторимые фотографии и погрузитесь в атмосферу Калининграда вместе с местным фотографом
Начало: Улица Октябрьская 2, медовый мост
6 июля в 08:00
8 июля в 08:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1 час
Популярное предложение
Фотопрогулка по историческим местам Калининграда с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Старого Калининграда и запечатлейте свои впечатления на профессиональные фотографии
Начало: Ул. Октябрьская 4а ориентир медовый мост остров Ка...
7 июля в 11:30
10 июля в 11:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
4 часа
Экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда, посетив знаковые форты и бастионы, сохранившиеся с времён Кёнигсберга
Начало: В одном из 5 мест в Калининграде на выбор
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
6 июля в 09:00
8 июля в 09:00
12111 090₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Сафари-путешествие на джипах: исторические сокровища Калининграда
Откройте для себя тайны заброшенных замков и крепостей, погрузитесь в историю и природу Калининградской области
Начало: Калининград
7 июля в 10:30
8 июля в 10:30
26 665₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шесть эпох Кёнигсберга
Погрузиться в историю немецкого города и услышать о поворотных событиях в его судьбе
Начало: На Центральной площади Калининграда
6 июля в 09:30
7 июля в 09:00
2 940₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Калининград: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальное сочетание русской и немецкой культур, исследуя исторические и современные достопримечательности Калининграда
Начало: На площади Победы
7 июля в 09:00
10 июля в 09:00
от 5 990₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тильзит - город мира и сыра: индивидуальная экскурсия в Калининграде
Погрузитесь в атмосферу старинного Тильзита и Советска. Узнайте о жизни бюргеров, посетите замок Рагнит и насладитесь дегустацией на сыроварне
Начало: Площадь Центральная
Завтра в 10:00
6 июля в 10:00
22 667₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Таинственный мир Куршской косы: экскурсия в Калининграде
Исследуйте чудеса Куршской косы, насладитесь её природой и узнайте уникальные истории, скрытые за пейзажами
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
1700015 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Загадочная Куршская коса: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Куршской косы и Зеленоградска в компании опытного гида
Начало: Г. Калининград
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Фотопрогулка по Балтийскому побережью
Отправиться в курортный Зеленоградск или цветущий Светлогорск за атмосферными кадрами
Начало: Зеленоградск или Светлогорск
6 июля в 08:00
8 июля в 08:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
7.5 часов
Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
Опередить других путешественников, побыть на природе и узнать о птицах на орнитологической станции
Начало: У ТЦ «Акрополь» или в другом месте посадки
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
6 июля в 07:30
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий30 июня 2024Очень увлекательная экскурсия в комфортном автобусе и с небольшой группой. Отдельная благодарность гиду Валентине за позитивный настрой, интересные истории, и рекомендации к проведению досуга!
- ООльга24 июня 2024Прекрасно организованная экскурсия. Экскурсовод Людмила коротко и интересно рассказала об истории образования Куршской косы, её флоре и фауне, поделилась любопытными фактами. Сотруднику-водителю также ставим пять баллов. Также очень понравился рассказ сотрудника орнитологической станции о миграции птиц.
- ЕЕлена22 июня 2024Все очень понравилось! Ксения очень интересно нам все рассказывала, показывала. Остались довольны! Автобус удобный комфортабельный. Водитель веселый и вежливый!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На выходные»
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