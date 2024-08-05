Нескучные экскурсии

Найдено 6 экскурсий в категории «Нескучные экскурсии» в Калининграде, цены от 2 465 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Понарт - другой Калининград
Пешая
13 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Понарт - историческое путешествие по Калининграду
Исследуйте уникальный район Понарт, открывая тайны прошлого и наслаждаясь атмосферой старого Кенигсберга на экскурсии «Понарт - другой Калининград»
Начало: На улице Киевская 71
Завтра в 11:00
11 авг в 11:00
3 000 за всё до 10 чел.
Нойроссгартен: прогулка по старому Кёнигсбергу
Пешая
13 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Нойроссгартен: прогулка по старому Кёнигсбергу
Пройти по следам учёных, заглянуть в мастерскую хомлинов и выпить чай у русской печки
Начало: В районе ресторана «Штайндамм 99»
Сегодня в 11:30
13 авг в 11:30
5 000 за всё до 5 чел.
Некрополи Кёнигсберга
На машине
скидка
10%
1 отзыв
5.5 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Некрополи Кёнигсберга
Посетить старинные кладбища и по-новому раскрыть историю города на авторской экскурсии
Начало: У Дома Советов
11 авг в 11:00
17 авг в 10:00
88888 000 за всё до 2 чел.
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
На машине
На байдарках
15 отзывов
6 часов
Водная прогулка
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
Осмотреть кирху, где хранилась библия Мартина Лютера, проплыть по Лаве и навестить зловещую заброшку
Начало: На проспекте Мира
Расписание: во вторник в 09:00
13 авг в 09:00
27 авг в 09:00
4 000 за человека
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты
На машине
18 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты
Отыскать историческое наследие среди живописной природы в погранзоне, куда редко возят экскурсии
Начало: В г. Калининграде в удобном для вас месте
17 900 за всё до 4 чел.
Хуфен изнутри: как устроен город
Пешая
скидка
15%
9 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Хуфен изнутри: как устроен город
Исследовать исторический район Кёнигсберга
Начало: У входа в Центральный парк
14 авг в 16:30
15 авг в 08:30
от 29002 465 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 августа 2024
    Нойроссгартен: прогулка по старому Кёнигсбергу
    Экскурсия интересная, Светлана отличный рассказчик, искренне рекомендую!
  • В
    Виктория
    21 июля 2024
    Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
    Спасибо Ирине за организованный выезд. По маршруту и времени получилось очень удобно. Поездка прошла в комфортной остановке, в том числе и для двух маленьких детей и собаки, что встретишь нечасто.
  • О
    Ольга
    13 июля 2024
    Хуфен изнутри: как устроен город
    Евгений невероятно позитивный и благожелательный человек,экскурсия прошла динамично и интересно. Вызывает уважение количество переработанного и изученного исторического материала. Эта прогулка для тех, кто любит детали и хочет увидеть город не только с парадной стороны.
  • Т
    Татьяна
    10 июля 2024
    Понарт - другой Калининград
    Экскурсия очень понравилась, интересный район с интересной историей. Лариса доброжелательна, приятна в общении, рассказывала увлекательно.
  • Т
    Татьяна
    4 июля 2024
    Нойроссгартен: прогулка по старому Кёнигсбергу
    Спасибо Светлане за очень интересную экскурсию. Хороший маршрут, не перегружено. Объять необъятное в одной экскурсии невозможно. Видно, что человек любит город и хочет донести до нас его красоту и историю, так, чтобы осталось в памяти и в сердце.
  • е
    елена
    27 июня 2024
    Хуфен изнутри: как устроен город
    Большое спасибо за очень интересную экскурсию! Общение с Евгением было приятным, познавательным и интересным! Евгений один из, увы, немногих экскурсоводов,
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    кто подходит к работе профессионально и хорошо знает тему, о которой рассказывает; прекрасно и глубоко подготовлен. Мы были приятно удивлены тем, что экскурсовод в ходе экскурсии показывал архивные документы, которые разыскал, проработал, нашел интересные детали! Без всякого сомнения рекомендую встречу с Евгением и эту интересную экскурсию всем, кому интересна архитектура и история Калининграда. Спасибо!

  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Хуфен изнутри: как устроен город
    Очень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обе были проведены 16 мая
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    2024 года с непродолжительным перерывом на обед). Кстати, учитывая некоторую идентичность истории и архитектуры обоих районов и их близость друг от друга, рекомендую данные экскурсии совместить в один день, сделав между ними перерыв как на обед, так и на то, чтобы поданная информация "улеглась". Как экскурсовод Евгений просто прекрасен - получили с супругой много информации об истории районов, об их застройке, архитектуре и архитекторе, ее создавшем, а также об известных людях Кенигсберга - жителях вилл. Тихие и зелёные улицы во многом сохранили атмосферу прошлого, в том числе благодаря новым владельцам, оба района буквально утопают в зелени, делая сами экскурсии комфортными даже в очень жаркую и солнечную погоду (как это было в нашем случае). На экскурсии также повстречали одного из Хомлинов, сбор которых входил в обязательную программу наших экскурсий по Калининграду. Евгений - интересный рассказчик и просто порядочный, вежливый и пунктуальный человек, без которого полной картины об Амалиенау и Хуфене не сложилось бы. Экскурсию однозначно рекомендую, в том числе и любителям красивых видов и отличных фотосессий.

    Очень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обеОчень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обеОчень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обеОчень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обеОчень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обеОчень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обеОчень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обеОчень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обеОчень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обеОчень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обе
  • В
    Василиса
    21 мая 2024
    Понарт - другой Калининград
    Отличная, очень интересная экскурсия!! Получилось так, как будто Понарт и рабочие районы - отдельный городок в Калининграде. Очень уютно, красиво, познавательно! Спасибо Ларисе!
    Отличная, очень интересная экскурсия!! Получилось так, как будто Понарт и рабочие районы - отдельный городок вОтличная, очень интересная экскурсия!! Получилось так, как будто Понарт и рабочие районы - отдельный городок вОтличная, очень интересная экскурсия!! Получилось так, как будто Понарт и рабочие районы - отдельный городок в
  • К
    Кристина
    19 апреля 2024
    Понарт - другой Калининград
    Экскурсия супер! Подходит для тех кто не в первый раз в Калининграде, так как это необычная экскурсия по Понарт, так
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    называемый Балт район. Сохранились немецкие рабочие дома, бомбоубежища. очень интересно и совсем другой Калининград. Сейчас восстанавливается пивной завод и делается в нем арт пространство. Рекомендую, если хотите увидеть "Другой Калининград". Ларисе огромное СПАСИБО!!!

    Экскурсия супер! Подходит для тех кто не в первый раз в Калининграде, так как это необычнаяЭкскурсия супер! Подходит для тех кто не в первый раз в Калининграде, так как это необычнаяЭкскурсия супер! Подходит для тех кто не в первый раз в Калининграде, так как это необычная
  • Е
    Елена
    17 апреля 2024
    Нойроссгартен: прогулка по старому Кёнигсбергу
    Благодарим гида Светлану за экскурсию по Нойроссгартену, которая с любовью к городу и его истории рассказала нам каким был этот район до глобальных изменений.
    Благодарим гида Светлану за экскурсию по Нойроссгартену, которая с любовью к городу и его истории рассказалаБлагодарим гида Светлану за экскурсию по Нойроссгартену, которая с любовью к городу и его истории рассказалаБлагодарим гида Светлану за экскурсию по Нойроссгартену, которая с любовью к городу и его истории рассказала

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Понарт - другой Калининград
  2. Нойроссгартен: прогулка по старому Кёнигсбергу
  3. Некрополи Кёнигсберга
  4. Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
  5. Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в августе 2024
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