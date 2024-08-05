2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Понарт - историческое путешествие по Калининграду
Исследуйте уникальный район Понарт, открывая тайны прошлого и наслаждаясь атмосферой старого Кенигсберга на экскурсии «Понарт - другой Калининград»
Начало: На улице Киевская 71
Завтра в 11:00
11 авг в 11:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Нойроссгартен: прогулка по старому Кёнигсбергу
Пройти по следам учёных, заглянуть в мастерскую хомлинов и выпить чай у русской печки
Начало: В районе ресторана «Штайндамм 99»
Сегодня в 11:30
13 авг в 11:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
5.5 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Некрополи Кёнигсберга
Посетить старинные кладбища и по-новому раскрыть историю города на авторской экскурсии
Начало: У Дома Советов
11 авг в 11:00
17 авг в 10:00
88888 000₽ за всё до 2 чел.
6 часов
Водная прогулка
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
Осмотреть кирху, где хранилась библия Мартина Лютера, проплыть по Лаве и навестить зловещую заброшку
Начало: На проспекте Мира
Расписание: во вторник в 09:00
13 авг в 09:00
27 авг в 09:00
4 000₽ за человека
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Виштынецкое озеро и Роминтенская пуща: к местам королевской охоты
Отыскать историческое наследие среди живописной природы в погранзоне, куда редко возят экскурсии
Начало: В г. Калининграде в удобном для вас месте
17 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Хуфен изнутри: как устроен город
Исследовать исторический район Кёнигсберга
Начало: У входа в Центральный парк
14 авг в 16:30
15 авг в 08:30
от 29002 465₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 августа 2024Экскурсия интересная, Светлана отличный рассказчик, искренне рекомендую!
- ВВиктория21 июля 2024Спасибо Ирине за организованный выезд. По маршруту и времени получилось очень удобно. Поездка прошла в комфортной остановке, в том числе и для двух маленьких детей и собаки, что встретишь нечасто.
- ООльга13 июля 2024Евгений невероятно позитивный и благожелательный человек,экскурсия прошла динамично и интересно. Вызывает уважение количество переработанного и изученного исторического материала. Эта прогулка для тех, кто любит детали и хочет увидеть город не только с парадной стороны.
- ТТатьяна10 июля 2024Экскурсия очень понравилась, интересный район с интересной историей. Лариса доброжелательна, приятна в общении, рассказывала увлекательно.
- ТТатьяна4 июля 2024Спасибо Светлане за очень интересную экскурсию. Хороший маршрут, не перегружено. Объять необъятное в одной экскурсии невозможно. Видно, что человек любит город и хочет донести до нас его красоту и историю, так, чтобы осталось в памяти и в сердце.
- еелена27 июня 2024Большое спасибо за очень интересную экскурсию! Общение с Евгением было приятным, познавательным и интересным! Евгений один из, увы, немногих экскурсоводов,
- ААлександр30 мая 2024Очень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обе были проведены 16 мая
- ВВасилиса21 мая 2024Отличная, очень интересная экскурсия!! Получилось так, как будто Понарт и рабочие районы - отдельный городок в Калининграде. Очень уютно, красиво, познавательно! Спасибо Ларисе!
- ККристина19 апреля 2024Экскурсия супер! Подходит для тех кто не в первый раз в Калининграде, так как это необычная экскурсия по Понарт, так
- ЕЕлена17 апреля 2024Благодарим гида Светлану за экскурсию по Нойроссгартену, которая с любовью к городу и его истории рассказала нам каким был этот район до глобальных изменений.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Нескучные экскурсии»
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