Ежедневно с 18:00

«Исчезнувший город» - Кёнигсберг в свете ночных огней

Прогулка по современному острову Канта - легендарному Кнайпхофу - это возможность погрузиться в...

Прогулка по современному острову Канта — легендарному Кнайпхофу — это возможность погрузиться в прошлое города Калининграда, узнать историю его возникновения от Тевтонского ордена до титулованных герцогов и королей.

Вы увидите достопримечательности острова в свете вечерних фонарей, что создаст эффект полного погружения в ту эпоху и сделает нашу экскурсию еще интереснее.
«Исчезнувший город» - Кёнигсберг в свете ночных огней
«Исчезнувший город» - Кёнигсберг в свете ночных огней
«Исчезнувший город» - Кёнигсберг в свете ночных огней
«Исчезнувший город» - Кёнигсберг в свете ночных огней
«Исчезнувший город» - Кёнигсберг в свете ночных огней
«Исчезнувший город» - Кёнигсберг в свете ночных огней
Что вас ждет
На острове Канта, в сердце канувшего в лета Кёнигсберга, вы узнаете как формировался старый город и чем занимались люди, жившие на этих землях. Услышите интересные истории о его уроженцах, оставивших след в мировой истории. Прогулка будет проходить в сумерках, что создаст эффект полного погружения в ту эпоху.
Символ острова
Я расскажу и о самом известном кенигсбержце — помощнике библиотекаря Королевского замка и основоположнике классической немецкой философии — Иммануиле Канте. Его воздействие на нравственные законы не прекращается и в наши дни. Вы узнаете о детстве, юности и зрелости одного из центральных мыслителей эпохи Просвещения.
А в конце прогулки мы познакомимся и с самим Кантом, который не перестает посещать берега Прегеля, став символом места в виде голограммы со своим изображением на размашистой кроне массивного дерева.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
2 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дополнительных расходов не предусмотрено
Где начинаем и завершаем
Начало: Октябрьская, 2
Завершение: Остров Канта
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 18:00
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 18:00

Марина Г.
Марина Г.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

🎩Индивидуальные👣Пешком🧐Авторские🌇Вечерние🌃Ночные

Еще несколько похожих предложений в Калининграде

Кнайпхоф: город-тень. Прогулка по острову Канта
Индивидуальная экскурсия
5
6
2 200
за 1-5 чел.
Кнайпхоф: город-тень. Прогулка по острову Канта
Дорогие друзья, я приглашаю вас в увлекательное путешествие на машине времени
Ежедневно
«Путешествие во времени» в 3D-наушниках на острове Кнайпхоф
1ч 30м
600
за 1 чел.
«Путешествие во времени» в 3D-наушниках на острове Кнайпхоф
Маршрут построен внутри "сердца" города - на острове Канта (в прошлом Кнайпхоф)
По расписанию
Прогулка в поисках Кёнигсберга
Индивидуальная экскурсия
4.8
59
4 700
за 1-10 чел.
Прогулка в поисках Кёнигсберга
Знакомство с сохранившейся частичкой города на экскурсии по его самым атмосферным местам
Город-крепость, город-музей Кенигсберг
Индивидуальная экскурсия
4.9
17
5ч 30м
4 000
за 1-5 чел.
Город-крепость, город-музей Кенигсберг
Посетить музеи оборонительных объектов и узнать историю Кенигсберга от основания до штурма
Кёнигсберг в Калининграде — два лица одного города
Индивидуальная экскурсия
4.9
33
5 500
за 1-4 чел.
Кёнигсберг в Калининграде — два лица одного города
Разобраться в истории города и проехать по его знаковым достопримечательностям на обзорной прогулке
Огни ночного Калининграда
4.6
356
875
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Огни ночного Калининграда
Вы отправитесь в путешествие по вечернему средневековому Кёнигсбергу
По субботам в 18:00 и в 19:00
Город-тень Кнайпхоф
Индивидуальная экскурсия
4.9
26
2 200
за 1-5 чел.
Город-тень Кнайпхоф
Погулять по таинственному острову Канта и раскрыть его богатую историю
Атмосфера ночного Кёнигсберга
Индивидуальная экскурсия
4.9
49
4500
4 050
за 1-4 чел.
Атмосфера ночного Кёнигсберга
Авто-пешеходная прогулка по старым и новым кварталам города и его хроники
Остров Канта: прогулка сквозь время
4.8
29
700
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Остров Канта: прогулка сквозь время
Вас ждёт увлекательнейшая экскурсия по легендарному острову Канта с погружением в виртуальную...
Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Индивидуальная экскурсия
5
104
5 880
за 1-4 чел.
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты
Прогулка по острову и эпохам
4.8
4
900
за 1 чел.
Прогулка по острову и эпохам
Раскрыть богатую историю острова Канта и совершить увлекательное путешествие во времени
во вторник и четверг в 15:00
Калининград: довоенный и современный
Индивидуальная экскурсия
5
1
3ч 30м
5 850
за 1-4 чел.
Калининград: довоенный и современный
Автомобильно-пешеходная прогулка по ключевым местам города — от острова Канта до Амалиенау

Марина Г. проводит ещё 3 экскурсии

От образования Кёнигсберга до района казарм Хаберберг
Индивидуальная экскурсия
3 200
за 1-4 чел.
От образования Кёнигсберга до района казарм Хаберберг
Мы начнем прогулку на острове Кнайпхофа - так исторически назывался центральный городской район...
Ежедневно с 10:00
Двуликий и неразделимый Кёнигсберг - Калининград
Индивидуальная экскурсия
5
2
2ч 9м
3 200
за 1-4 чел.
Двуликий и неразделимый Кёнигсберг - Калининград
Калининград - исторический город и этим многое сказано! Путешествуя по Калининграду, мы всякий раз...
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Город-сад Амалиенау
Индивидуальная экскурсия
2ч 9м
3 200
за 1-4 чел.
Город-сад Амалиенау
Наша авторская экскурсия по району изысканных уютных вилл Амалиенау начнется у Кирхи памяти королевы...
Ежедневно в 12:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
🇷🇺