Ежедневно с 18:00

Что вас ждет

На острове Канта, в сердце канувшего в лета Кёнигсберга, вы узнаете как формировался старый город и чем занимались люди, жившие на этих землях. Услышите интересные истории о его уроженцах, оставивших след в мировой истории. Прогулка будет проходить в сумерках, что создаст эффект полного погружения в ту эпоху.

Символ острова

Я расскажу и о самом известном кенигсбержце — помощнике библиотекаря Королевского замка и основоположнике классической немецкой философии — Иммануиле Канте. Его воздействие на нравственные законы не прекращается и в наши дни. Вы узнаете о детстве, юности и зрелости одного из центральных мыслителей эпохи Просвещения.

А в конце прогулки мы познакомимся и с самим Кантом, который не перестает посещать берега Прегеля, став символом места в виде голограммы со своим изображением на размашистой кроне массивного дерева.