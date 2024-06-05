1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия по Калининграду с захватывающей речной прогулкой
Погрузитесь в историю и красоты Калининграда, объединив земные прогулки с речным путешествием на катере. Уникальный опыт гарантирован
Начало: В одном из 5 мест на выбор
«Прогулка по острову Канта, он же Кнайпхоф»
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1055950₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
Калининград: погружение в историю и культуру за 3 часа
Познакомьтесь с Калининградом через его исторические уголки и архитектурные шедевры. Уникальный маршрут без пробок и с лучшими рекомендациями
Начало: В одной из 6 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:30 и 18:40
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1055950₽ за человека
Групповая
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа: путешествие по истории и культуре
Захватывающее путешествие по Калининграду, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Около гостиницы Калининград
«Вы посетите памятник и могилу Канта и узнаете, как он связан с Калининградом»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00, во вторник в 10:00
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
935₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты
Начало: На Площади Победы или в Рыбной деревне
«Мы посетим остров Кнайпхоф — он же остров Канта — и поговорим о жизни философа»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 667₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
3 часа
Вечерний Калининград: групповая экскурсия по ключевым местам города
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, узнав его историю от 13 до 21 века, и насладитесь вечерней прогулкой по его знаковым местам
Начало: одна из 6 точек на выбор
«Кёнигсбергский собор и могила Канта»
Расписание: ежедневно в 15:55, 16:30, 18:00 и 18:40
Завтра в 15:55
9 июня в 15:55
1055950₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия по Калининграду: путешествие по истории
Откройте для себя Калининград: от кирпичных ворот до острова Канта в компании опытного гида
Начало: Ул. Профессора Баранова 34 и еще 2 адреса
«Кирпичные ворота и старинные кирхи, немецкие виллы и советский модерн, остров Канта и зоопарк с историей — в программе сюжеты и контрасты города «К»»
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Кёнигсберг в Калининграде: путешествие по истории трёх городов
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Калининграду, открывая секреты Кёнигсберга и его исторические загадки
Начало: На Ленинском проспекте 81
«Где учился и где покоится великий философ Кант»
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:15 и 17:30
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
1 067₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
Калининград на одном дыхании: путешествие по историческим местам
Познайте дух Калининграда, прогуливаясь по его историческим улицам, открывая тайны прошлого и настоящего
Начало: У входа в гостиницу Калининград
«А также заглянете в Рыбную деревню, посетите знаменитый остров Канта и услышите о местных традициях, истории, культуре и менталитете»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:30, в среду и воскресенье в 14:30
9 июня в 14:30
11 июня в 10:30
894805₽ за человека
Квест
2.5 часа
Приключение с хомлинами: семейный квест-экскурсия по Калининграду
Погрузитесь в мир волшебства с квестом по Калининграду. Откройте тайны гномиков-хомлинов вместе с близкими и получите незабываемые впечатления
Начало: У центрального входа в зоопарк
«побываем в легендарной Рыбной деревне и на острове Канта с величественным Кафедральным собором»
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
По знаменитым мостам Кёнигсберга - индивидуальная экскурсия
Приглашаем в увлекательное путешествие по мостам Калининграда! Прогулка по острову Канта, философская тропа и исторические загадки ждут вас
Начало: Неподалеку от Дровяного моста
«Наша прогулка пройдет в исторической части города — на острове Канта и расположенной рядом живописной набережной»
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по историческим местам Калининграда с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Старого Калининграда и запечатлейте свои впечатления на профессиональные фотографии
Начало: Ул. Октябрьская 4а ориентир медовый мост остров Ка...
«Вы узнаете о строительстве и восстановлении здесь Кафедрального собора, о жизни и научных трудах Канта и о том, как удалось сохранить здание бывшей Фондовой биржи»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Калининград: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальное сочетание русской и немецкой культур, исследуя исторические и современные достопримечательности Калининграда
Начало: На площади Победы
«Остров Канта и магия Старого города»
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Калининград: путешествие по времени
На автомобиле и пешком по главным достопримечательностям и эпохам города двух имён
Начало: Пл. Центральная, Дом Советов
«Вкусный символ города и Остров Канта»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Этот город дышит морем: знакомство с Калининградом
Жизнь Калининграда неразрывно связана с морем. Погуляйте по старинным мостам, исследуйте остров Канта и узнайте историю города
Начало: Скульптура «Борющиеся Зубры»
«А на острове Канта, в самом сердце города, посетите 800-летний собор и увидите место захоронения философа»
10 июня в 10:30
11 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Калининград: город в центре Европы
Погулять по колоритным кварталам и посетить главные достопримечательности с профессиональным гидом
Начало: У гостиницы «Калининград»
«Мы начнем знакомство с Калининградом возле сквера, где разместились музей-бункер Отто Ляша, университет и памятник Канту»
19 июня в 10:00
21 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие в прошлое: Город-призрак Кёнигсберг в Калининграде
Познайте Калининград через истории Кёнигсберга: от острова Канта до тайн Амалиенау и Ратсхоф
Начало: По договоренности
«Остров Канта — бывший остров Кнайпхоф, сердце Кенигсберга и его главный символ»
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
от 10 700₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
Всё о Калининграде за 3,5 часа: Авто-пешеходная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Калининграда с эксклюзивной авто-пешеходной экскурсией. Исследуйте городские доминанты и скрытые уголки
«Вы побываете на острове Канта, обойдёте доминанты Амалиенау, увидите ворота, бастионы, башни и форты города»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
85007 225₽ за всё до 4 чел.
Квест
3 часа
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
Обойти все места обитания хомлинов в Калининграде и найти настоящие сокровища
«По Медовом мосту пешком перейдём на остров Канта и выясним, куда исчез целый средневековый город, когда-то расположенный здесь»
11 июня в 15:00
19 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Фотопрогулка в сердце Калининграда: Рыбная деревня и остров Канта
Захватывающая фотопрогулка по живописным уголкам Калининграда, где каждый кадр рассказывает свою историю
Начало: Ул. Октябрьская, 6а
«На острове Канта мы пройдем вокруг Кафедрального собора, поговорим о его разрушении и восстановлении, рассмотрим архивные фотографии, поговорим о величайшем философе Канте»
9 июня в 18:00
21 июня в 12:00
5 345₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Калининград: Индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с уникальным городом, где история Кенигсберга переплетается с современным Калининградом, открывая его тайны и красоту
Начало: Площадь Победы, Триумфальная колонна или Рыбная де...
«Далее пройдете по острову Кнайпхоф, где расположена могила Канта, и посетите Кафедральный собор»
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 3 320₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ваш персональный день в Калининграде
Откройте для себя Калининград и его окрестности с экскурсией, спланированной под ваши интересы
Начало: На площади Победы
«На авто-пешеходной экскурсии вас ждут знаковые достопримечательности — Рыбная деревня и остров Канта с Кафедральным собором, городские ворота, Музей янтаря и пояс фортов «Ночная перина Кёнигсберга»»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 8 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Семь ворот Калининграда
Авто-пешеходная историческая прогулка со вкусом марципана
«Нашим маяком станут шпили Кафедрального собора на острове Канта – историческом центре и символе Калининграда»
11 июня в 12:00
2 июля в 08:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана
Отыскать волшебные детали на улочках города и пройти по следам легендарного немецкого писателя
Начало: У гостиницы «Шкиперская»
«Вы пройдёте по острову Канта, где некогда располагался университет Альбертина, рассмотрите Кафедральный собор и интересные уголки Рыбной деревни»
10 июня в 16:00
11 июня в 10:30
6 800₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Начало: От места проживания путешественника
«Наше путешествие завершится около величественного Кафедрального собора, у стен которого покоится Кант»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Калининград за 4 часа
Самые интересные районы и главные достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
«Вы узнаете историю развития Калининградского порта, погуляете по Рыбной деревне и острову Канта, где увидите восстановленный из руин готический Кафедральный собор»
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
7 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Калининград: 5 городов за день - История и природа
Исследуйте культурное богатство Калининградской области, открывая для себя уникальные города с богатой историей и природой
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде (кроме южны...
«Вы побываете в историческом центре, на знаменитом острове Канта»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2000017 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Калининград - путешествие сквозь эпохи: от древности до наших дней
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Калининграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Вы прикоснетесь к старинному Калининграду: увидите остатки горы Твангсте, руины королевского замка и Кафедральный собор XIV века на острове Канта»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
7 700₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Калининграду: уникальные кадры и живые впечатления
Получите неповторимые фотографии и погрузитесь в атмосферу Калининграда вместе с местным фотографом
Начало: Улица Октябрьская 2, медовый мост
«Легкие фотосессии в Рыбной деревне и на острове Канта»
Завтра в 17:00
9 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия
Попасть в прошлое и понять культурный код Калининграда
«У нас насыщенная 4-часовая программа — автоэкскурсия с небольшими остановками и прогулка по Рыбной деревне и острову Канта»
17 июня в 14:00
18 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Визитные карточки Кёнига» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда и Кёнигсберга, открыв для себя его культовые памятники и живописные виды
Начало: Дом Советов, Центральная площадь
«В завершение мы посетим самое известное место в городе — остров Канта, где нас встретит одно из старейших сооружений Калининграда — Кафедральный собор»
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
1200010 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Весь Калининград за один день
Большая обзорная автопрогулка по главным местам города: от Рыбной деревни до Бранденбургских ворот
«Наше путешествие начнется с визитной карточки города — Кафедрального собора на острове Канта и красивейшей Рыбной деревни»
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кёнигсберг в Калининграде - два лица одного города
Разобраться в истории города и проехать по его знаковым достопримечательностям на обзорной прогулке
Начало: На стоянке у Дома Советов
«Перед вами предстанут главные символы Калининграда — шпиль Кафедрального собора на острове Канта, пряничные фасады Рыбной деревни, гавань городского порта и двухъярусный мост с уникальным подъемным механизмом 1926 года»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Калининград: от Кёнигсберга до наших дней, историческое путешествие
Познайте душу Калининграда, пройдя путь от древнего Кёнигсберга до современного города, насыщенного историей и культурой
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Мы остановимся у Рыбной деревни, где молодая трактирщица вечно ждет своего возлюбленного, и отправимся через Медовый мост на остров Канта, где умещался средневековый город Кнайпхоф»
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Первая встреча с Калининградом: путеводитель по истории
Исследуйте древние уголки Калининграда, открывая тайны прошлого и уникальные исторические места
«Остров Канта, или город-призрак»
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
9 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Калининград: путешествие сквозь века - от тевтонских рыцарей до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открывая его исторические сокровища и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности с гидом
«В сердце города, на острове Канта, у стен главной достопримечательности, поговорим об истоках создания сооружения 14 века, которое является одним из немногих образцов чистой готической архитектуры на территории России»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Философское приключение в Калининграде
Посетить главные исторические достопримечательности и раскрыть тайны города «с двойным дном»
Начало: У собора Христа Спасителя
«На острове Канта мы прогуляемся у стен готического Кафедрального собора, посетим могилу философа и поговорим о том, почему его идеи актуальны и сегодня»
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
По Калининграду на велосипеде: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Калининград на велосипеде! Узнайте о старинных воротах, бастионах и кирхе королевы Луизы. Погрузитесь в историю города и насладитесь его архитектурой
Начало: На ул. Октябрьской
«Полюбуетесь Замковым прудом, заедете в сохранившийся немецкий район Амалиенау со старинными виллами и на остров Канта, где расположены Кафедральный собор и могила немецкого философа»
9 июня в 09:00
10 июня в 13:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Калининград
Полюбоваться городом в сиянии огней и узнать об истории Кёнингсберга и его строений
«Остров Канта — здесь вас ждёт город из руин трёхсот домов, пострадавших от бомбардировок»
13 июня в 17:00
17 июня в 17:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистики и маги Кёнигсберга: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мистическую атмосферу Калининграда, раскройте тайны старого Кенигсберга и узнайте, что скрывают его улицы и здания
Начало: Ул Сергеева, 4
«А потом мы поразмышляем над секретами Канта и Магистров Тевтонского ордена»
14 июня в 19:00
15 июня в 19:00
3 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обворожительный Калининград
Автомобильно-пешеходная экскурсия по городу
Начало: В Рыбной деревне
«Наша прогулка начнётся в историческом центре Калининграда: погуляем по острову Канта и соседней Рыбной деревне»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Привет, Калининград
Непринуждённая авто-пешеходная экскурсия по главным местам города
«Знакомство с городом мы начнем с самого его сердца — острова Канта»
11 июня в 15:00
19 июня в 09:30
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Калининград с нуля
Познакомиться с главными достопримечательностями города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: У бывших руин Королевского замка
«Остров Канта, Дом Советов и не только»
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Многоликий путь Калининграда: от рыцарей до наших дней
Разобраться в истории города и открыть его секреты на авто-экскурсии по главным местам
Начало: Рыбная деревня
«Финальная часть экскурсии — прогулка в сердце Калининграда, где вас ждут загадки острова Канта и Кафедрального собора»
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
7 900₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Калининград от истоков до наших дней
Насыщенная обзорная экскурсия на автомобиле Mercedes с панорамной крышей
Начало: В «Рыбной деревне», у маяка. Возможна встреча у ва...
«Из города Кнайпхоф — на остров Канта»
4 июля в 10:00
5 июля в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Калининград - путешествие во времени
Посетить классические и тайные места города и раскрыть его богатую историю на обзорной экскурсии
Начало: В районе руин Королевского замка
«Остров Канта и Кафедральный собор»
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Сам остров имеет площадь около 10 гектаров, поэтому ли вы собрались посетить остров Канта, то выделяйте для этого целый день, учитывая время на поездку до него и от него. Туристы любят устраивать на острове пикники, так для этого на территории острова ест отдельные зоны на траве. Острова Канта - отличная локация и для фотосессии. Таким образом любят проводить время на острове как туристы, так и местные жители, организовывая индивидуальные или групповые тематические съемки. Совет: планируйте съёмку в не туристическое время или в выходные дни, иначе вы рискуете получить кадры с вашими фигурами на фоне зданий, заслоненных толпой туристов. Если вы выделили день для ознакомления с островом Канта, то начните свою прогулку со знакомства с расположенными на острове достопримечательностями. Так вы, полные сил, посетите важнейшие исторические сооружения и памятники архитектуры, позволяющих соприкоснуться с ушедшей эпохой и ее богатейшей историей. А затем, уже немного уставшие, смело сможете отправиться на сувенирный шопинг или на отдых в местные заведения. Различных сувенирных лавок, антикварных магазинчиков и ресторанов на острове в большом количестве, поэтому смело можете отправляться сюда с целью поиска сувениров или памятных вещей. По вечерам на острове загораются яркие фонари и гирлянды, развешанные на декоративных деревьях и по периметру моста. Оказавшись там вечером, вы словно попадаете в сказочное гофмановское пространство. Кстати, писатель-романтик и сказочник Эрнест Амадей Гофман также является уроженцем Кёнисберга, чье имя жители нынешнего Калининграда чтут. О его жизни и его вымышленном мире любят рассказывать гиды, цитируя строчки из его произведений и вспоминая его сказочных персонажей
Помимо обширной территории, остров Канта имеет и богатую историю. Известна эта местность уже с 14 века, с тех пор, как Кнайпхоф получил статус одного городов Кёнигсберга. До этого, на данной территории располагалась общинное поселение, которое впоследствии и добилось получение городских прав у Королевского замка. Основной промысел жителей данного города был связан с торговлей и судоходством. В 14 же столетии и началось строительство Кафедрального собора, которое в то время выполняло функцию общинной церкви. В первой половине 16 века город Кнайпхоф стал частью Прусского герцогства. Архитектурно остров выглядел просто: высокие фасады небольшой ширины в один или два подъезда, узкие лестницы, незамысловатый декор и украшения. С остальными территориями остров соединялся с помощью мостов. Всего их было пять. После второй мировой войны от былого острова практически ничего не осталось: большая часть зданий и мостов была разрушена. Уцелел только собор, но и тот пребывал в плачевном состоянии. Реконструкция собора продолжалась длительное время. Начало его восстановлению было положено еще в 90-е годы 20 века, завершилась реконструкция в недавнем времени
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Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 июня 2024Знания у экскурсовода прекрасные. Но для нас экскурсия была скучной. Даты-факты-даты. Экскурсовод милая девушка, но говорит Очень тихо. Кого интересует история города в таком формате будет интересно. Кому нужно попроще, с разговорами, где-то с юмором, где-то не формально, будет данная экскурсия скучной.
- ААнастасия5 июня 2024Посетили данную экскурсию, остались довольны. Хочется отметить, что гид Антон, не смотря на то, что он молодой, очень интересно рассказывал
- ААлексей5 июня 2024Инга - без сомнений топовый гид: много знающий, но не занудный, а также очень опытный, благодаря чему удается организовать и
- ЕЕлизавета5 июня 2024Очень интересная экскурсия, Кёнигсберг открывается с другой стороны, тайной и мистической. Елена нам рассказала об замках, призраках и проклятиях, что
- ТТатьяна5 июня 2024Геннадий молодец, популярно, позновательно и интересно провел экскурсию. Мы первый раз в городе.
- ДДенис5 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Гид Инга познавательно рассказала много интересной информации о истории города, его восстановлении и текущей жизни. Рекомендую!
- ЕЕлена5 июня 2024Огромное спасибо Антону за экскурсию! Материал подан легко, запоминающе, не загружал датами. Антон очень вежливый, культурный, обаятельный. Водитель профессионал, как
- ННадежда5 июня 2024Это было наше первое посещение Калининграда. И Инга очень интересно рассказала нам историю города, показала все знаковые места, старые фотографии
- ЕЕлена5 июня 2024Юля -очень позитивный и яркий человек!! Весело и непринуждённо пофоткались в самых красивых местах Калининграда, по пути получили максимум информации
- ААлексей5 июня 2024Отличная и познавательная экскурсия. Владимир прекрасный экскурсовод. Три часа пролетели, как одна минута. Вся история города сложилась в один большой пазл. Всем рекомендую с этой экскурсии начинать знакомиться с городом. Огромное Спасибо Владимиру.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Остров Канта»
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