1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
Калининград, город на берегу Балтики, предлагает уникальные водные экскурсии. Присоединяйтесь к нам на яхте и наслаждайтесь красотой природы и романтикой
«Провести романтичный вечер с любимым человеком, сделать предложение руки и сердца в приятной обстановке, подарив незабываемые эмоции (для влюблённой пары — бутылка вина в подарок от экипажа)»
9 июня в 10:00
10 июня в 15:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты
Начало: На Площади Победы или в Рыбной деревне
«Перед вами предстанут времена возникновения и заката Кёнигсберга»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 667₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
3 часа
Вечерний Калининград: групповая экскурсия по ключевым местам города
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, узнав его историю от 13 до 21 века, и насладитесь вечерней прогулкой по его знаковым местам
Начало: одна из 6 точек на выбор
«В вечерней подсветке перед вами предстанут «прусские» домики и Кенигсбергский собор»
Расписание: ежедневно в 15:55, 16:30, 18:00 и 18:40
Завтра в 15:55
9 июня в 15:55
1055950₽ за человека
Индивидуальная
30 минут
По акватории Балтийска - на скоростном катере
На скоростном катере по Калининградскому каналу: военные корабли, старинные маяки и дюны Балтийской косы. Погружение в историю и природу Калининграда
Начало: Уже в Балтийске, куда вам нужно добраться самостоя...
«Утром и днем вы сможете искупаться в открытом море (в теплое время года), а вечером проводите закат»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
3 400₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Групповая
2 часа
Ночная экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта «Дёнхофф» в ночной обстановке, полной загадок и исторических открытий
Начало: В районе форта № 11 «Дёнхофф»
«По вашему запросу ночная экскурсия может быть проведена индивидуально для вашей группы в другой день, отличающийся от расписания»
17 июня в 22:00
19 июня в 22:00
25002 000₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Ночная экскурсия по мистическому форту № 1 «Штайн» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта № 1 «Штайн» и погрузитесь в атмосферу прошлого в ночной экскурсии
Начало: Около форта № 1 «Штайн»
«По вашему запросу ночная экскурсия может быть проведена индивидуально для вашей группы в другой день, отличающийся от расписания»
11 июня в 22:00
13 июня в 22:00
25002 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса + Зеленоградск + Нессельбек
Исследуйте живописные уголки Калининграда: от дюн Куршской косы до исторического Зеленоградска и замка Нессельбек
Начало: В вашем отеле или по договоренности
«В этот красивый курортный город мы также вернемся вечером»
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим местам Калининграда
Погрузитесь в мир природы и истории с экскурсией по Куршской косе, Зеленоградску и замку Нессельбек. Откройте для себя красоту и тайны Калининграда
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
«По вашему желанию вы увидите один из Фортов «Ночной перины Кёнигсберга» и узнаете о некогда неприступном городе-крепости»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1887216 985₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ваш персональный день в Калининграде
Откройте для себя Калининград и его окрестности с экскурсией, спланированной под ваши интересы
Начало: На площади Победы
«На авто-пешеходной экскурсии вас ждут знаковые достопримечательности — Рыбная деревня и остров Канта с Кафедральным собором, городские ворота, Музей янтаря и пояс фортов «Ночная перина Кёнигсберга»»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 8 800₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия «И это всё - Калининград»
Исследуйте уникальное сочетание эпох в Калининграде: от средневековых кирх до современных зданий
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
«По желанию возможно посетить один из фортов «Ночной перины Кёнигсберга»»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1429412 865₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Калининград
Полюбоваться городом в сиянии огней и узнать об истории Кёнингсберга и его строений
«Я предлагаю вам прикоснуться к вечернему очарованию города: вы увидите виллы Амалиенау, Кафедральный собор и дом Карла Шмидта»
13 июня в 17:00
17 июня в 17:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистики и маги Кёнигсберга: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мистическую атмосферу Калининграда, раскройте тайны старого Кенигсберга и узнайте, что скрывают его улицы и здания
Начало: Ул Сергеева, 4
14 июня в 19:00
15 июня в 19:00
3 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны ночной крепости
Проследить, как развивались фортификации Кёнигсберга, и побывать в одном из фортов
Начало: На Московском проспекте
«Погрузиться в прошлое гораздо интереснее на вечерней экскурсии в темноте и с фонариками: вы узнаете большое о судьбоносных событиях и побываете в подземельях форта»
Завтра в 18:30
9 июня в 19:30
от 8 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Огни ночного Калининграда
«Вечерняя экскурсия по Калининграду — это поистине экскурсия по средневековому городу, где можно насладиться прогулкой по архитектурному прошлому, послушать прусские легенды, увидеть памятники и хаусмарки»
Расписание: По субботам в 18:00 и в 19:00
Завтра в 16:30
9 июня в 16:30
от 900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Легенды и истории вечернего Кёнигсберга
Увидеть главные места притяжения города после захода солнца и раскрыть их секреты
Начало: На площади Победы
«Секреты и истории вечернего Кенигсберга»
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
3 100₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Групповая
2 часа
Ночная жизнь Форта № 11 «Дёнхофф»
Начало: Калининград, ул. Энергетиков, 12
«На все время ночной экскурсии в форте мы станем его единственными гостями и окунемся в завораживающую атмосферу, царящую внутри»
Расписание: Каждая среда и суббота в 21:00
10 июня в 22:00
17 июня в 22:00
25002 000₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн»
Начало: Московский проспект, съезд 1, 1
«На все время ночной экскурсии в форте мы станем его единственными гостями и окунемся в завораживающую атмосферу, царящую внутри»
13 июня в 22:00
18 июня в 22:00
25002 000₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
Познакомиться с историей и знаковыми местами города с разных ракурсов
Начало: Главный вход Зоопарка. Встреча с гидом справа, у а...
«Калининград в свете вечерних огней»
Расписание: во вторник в 18:30, в пятницу и субботу в 19:00
Завтра в 19:00
14 июня в 19:00
1 400₽ за человека
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Куршская коса с гидом-писателем (из Зеленоградска)
Познавательное динамичное путешествие из Зеленоградска, Лесного, Сокольников, Малиновки
Начало: Зеленоградск, Окружная, 15. Парковка у магазина «S...
«Орнитологическая станция «Фрингилла» (с апреля по октябрь на вечерней экскурсии)»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
129009 675₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Групповая
6 часов
Вечерний Калининград: хомлины, марципан и безлимитная пивная дегустация
Открыть вкусные и колоритные уголки Калининграда на автобусной экскурсии
Начало: В центре Калининграда (одно из 10 мест на выбор)
Расписание: в понедельник и четверг в 15:30
10 июня в 15:30
13 июня в 15:30
15331 380₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса, Калининград и область от рассвета до заката
Начало: По договоренности: адрес проживания в Калининграде
Расписание: ежедневно, в любое время
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Групповая
2 часа
Ночная экскурсия по форту Кёнигсберга
Погрузитесь в историю Калининграда на уникальной экскурсии по ночному форту Кёнигсберга, ощутите дух прошлого
Начало: У «Бауцентра» на Московском проспекте
«А затем вас ждёт ночной форт с мрачными и воинственными подземельями»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 22:00
Завтра в 22:00
10 июня в 22:00
26002 340₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 16:30, 18:40
950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся6 июня 2024Отличная экскурсия, не пожалели, что посетили ее. Денис фанат своего дела, поэтому никого не оставит равнодушным!
- ААлексей5 июня 2024Инга - без сомнений топовый гид: много знающий, но не занудный, а также очень опытный, благодаря чему удается организовать и
- ААлена5 июня 2024Чудесная женщина -экскурсовод! Знает много интересного. Рассказывает захватывающе. Всё очень понравилось! СПАСИБО
- ЕЕлизавета5 июня 2024Очень интересная экскурсия, Кёнигсберг открывается с другой стороны, тайной и мистической. Елена нам рассказала об замках, призраках и проклятиях, что
- ДДенис5 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Гид Инга познавательно рассказала много интересной информации о истории города, его восстановлении и текущей жизни. Рекомендую!
- ННадежда5 июня 2024Это было наше первое посещение Калининграда. И Инга очень интересно рассказала нам историю города, показала все знаковые места, старые фотографии
- ААлександра5 июня 2024Добрый день! Хотелось бы поблагодарить прекрасную Арию и капитана яхты за чудесную морскую прогулку. Мы так все торопимся в ритме
- ИИрина5 июня 2024Приезжая в новый город, всякий раз стараемся в первый же день заказать экскурсию для знакомства с новым местом. Вот и
- ЭЭльдина4 июня 2024Все было прекрасно
- ССветлана4 июня 2024Отличная экскурсия. Причём с детьми тоже можно и всем было интересно все эти 2 часа. Замечательно! Просто 5 баллов! Экскурсовод от Бога!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Вечерние»
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