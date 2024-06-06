Вечерние экскурсии Калининграда

Найдено 23 экскурсии в категории «Вечерние» в Калининграде, цены от 900 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Популярное предложение
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
Калининград, город на берегу Балтики, предлагает уникальные водные экскурсии. Присоединяйтесь к нам на яхте и наслаждайтесь красотой природы и романтикой
«Провести романтичный вечер с любимым человеком, сделать предложение руки и сердца в приятной обстановке, подарив незабываемые эмоции (для влюблённой пары — бутылка вина в подарок от экипажа)»
9 июня в 10:00
10 июня в 15:00
19 000 за всё до 4 чел.
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
251 отзыв
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты
Начало: На Площади Победы или в Рыбной деревне
«Перед вами предстанут времена возникновения и заката Кёнигсберга»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 667 за всё до 5 чел.
Групповая экскурсия «Вечерний Калининград»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
462 отзыва
Вечерний Калининград: групповая экскурсия по ключевым местам города
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, узнав его историю от 13 до 21 века, и насладитесь вечерней прогулкой по его знаковым местам
Начало: одна из 6 точек на выбор
«В вечерней подсветке перед вами предстанут «прусские» домики и Кенигсбергский собор»
Расписание: ежедневно в 15:55, 16:30, 18:00 и 18:40
Завтра в 15:55
9 июня в 15:55
1055950 за человека
По акватории Балтийска - на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
30 минут
121 отзыв
По акватории Балтийска - на скоростном катере
На скоростном катере по Калининградскому каналу: военные корабли, старинные маяки и дюны Балтийской косы. Погружение в историю и природу Калининграда
Начало: Уже в Балтийске, куда вам нужно добраться самостоя...
«Утром и днем вы сможете искупаться в открытом море (в теплое время года), а вечером проводите закат»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
3 400 за всё до 5 чел.
Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
190 отзывов
Ночная экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта «Дёнхофф» в ночной обстановке, полной загадок и исторических открытий
Начало: В районе форта № 11 «Дёнхофф»
«По вашему запросу ночная экскурсия может быть проведена индивидуально для вашей группы в другой день, отличающийся от расписания»
17 июня в 22:00
19 июня в 22:00
25002 000 за человека
Мистика ночного форта № 1 «Штайн»
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
59 отзывов
Ночная экскурсия по мистическому форту № 1 «Штайн» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта № 1 «Штайн» и погрузитесь в атмосферу прошлого в ночной экскурсии
Начало: Около форта № 1 «Штайн»
«По вашему запросу ночная экскурсия может быть проведена индивидуально для вашей группы в другой день, отличающийся от расписания»
11 июня в 22:00
13 июня в 22:00
25002 000 за человека
Три в одном: Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
295 отзывов
Куршская коса + Зеленоградск + Нессельбек
Исследуйте живописные уголки Калининграда: от дюн Куршской косы до исторического Зеленоградска и замка Нессельбек
Начало: В вашем отеле или по договоренности
«В этот красивый курортный город мы также вернемся вечером»
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 500 за всё до 3 чел.
Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек - влюбиться за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
316 отзывов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим местам Калининграда
Погрузитесь в мир природы и истории с экскурсией по Куршской косе, Зеленоградску и замку Нессельбек. Откройте для себя красоту и тайны Калининграда
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
«По вашему желанию вы увидите один из Фортов «Ночной перины Кёнигсберга» и узнаете о некогда неприступном городе-крепости»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1887216 985 за всё до 7 чел.
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
88 отзывов
Ваш персональный день в Калининграде
Откройте для себя Калининград и его окрестности с экскурсией, спланированной под ваши интересы
Начало: На площади Победы
«На авто-пешеходной экскурсии вас ждут знаковые достопримечательности — Рыбная деревня и остров Канта с Кафедральным собором, городские ворота, Музей янтаря и пояс фортов «Ночная перина Кёнигсберга»»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 8 800 за всё до 6 чел.
И это всё - Калининград
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
36 отзывов
Индивидуальная экскурсия «И это всё - Калининград»
Исследуйте уникальное сочетание эпох в Калининграде: от средневековых кирх до современных зданий
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
«По желанию возможно посетить один из фортов «Ночной перины Кёнигсберга»»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1429412 865 за всё до 7 чел.
Вечерний Калининград
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Вечерний Калининград
Полюбоваться городом в сиянии огней и узнать об истории Кёнингсберга и его строений
«Я предлагаю вам прикоснуться к вечернему очарованию города: вы увидите виллы Амалиенау, Кафедральный собор и дом Карла Шмидта»
13 июня в 17:00
17 июня в 17:00
7 000 за всё до 4 чел.
Мистики и маги Кёнигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
48 отзывов
Мистики и маги Кёнигсберга: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мистическую атмосферу Калининграда, раскройте тайны старого Кенигсберга и узнайте, что скрывают его улицы и здания
Начало: Ул Сергеева, 4
14 июня в 19:00
15 июня в 19:00
3 800 за всё до 5 чел.
Тайны ночной крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Тайны ночной крепости
Проследить, как развивались фортификации Кёнигсберга, и побывать в одном из фортов
Начало: На Московском проспекте
«Погрузиться в прошлое гораздо интереснее на вечерней экскурсии в темноте и с фонариками: вы узнаете большое о судьбоносных событиях и побываете в подземельях форта»
Завтра в 18:30
9 июня в 19:30
от 8 500 за всё до 10 чел.
Огни ночного Калининграда
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
857 отзывов
Огни ночного Калининграда
«Вечерняя экскурсия по Калининграду — это поистине экскурсия по средневековому городу, где можно насладиться прогулкой по архитектурному прошлому, послушать прусские легенды, увидеть памятники и хаусмарки»
Расписание: По субботам в 18:00 и в 19:00
Завтра в 16:30
9 июня в 16:30
от 900 за человека
Легенды и истории вечернего Кёнигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Легенды и истории вечернего Кёнигсберга
Увидеть главные места притяжения города после захода солнца и раскрыть их секреты
Начало: На площади Победы
«Секреты и истории вечернего Кенигсберга»
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
3 100 за всё до 5 чел.
Ночная жизнь Форта № 11 «Дёнхофф»
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
6 отзывов
Ночная жизнь Форта № 11 «Дёнхофф»
Начало: Калининград, ул. Энергетиков, 12
«На все время ночной экскурсии в форте мы станем его единственными гостями и окунемся в завораживающую атмосферу, царящую внутри»
Расписание: Каждая среда и суббота в 21:00
10 июня в 22:00
17 июня в 22:00
25002 000 за человека
Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн»
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
11 отзывов
Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн»
Начало: Московский проспект, съезд 1, 1
«На все время ночной экскурсии в форте мы станем его единственными гостями и окунемся в завораживающую атмосферу, царящую внутри»
13 июня в 22:00
18 июня в 22:00
25002 000 за человека
Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
🚗 На машине
Мини-группа
2.5 часа
140 отзывов
Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
Познакомиться с историей и знаковыми местами города с разных ракурсов
Начало: Главный вход Зоопарка. Встреча с гидом справа, у а...
«Калининград в свете вечерних огней»
Расписание: во вторник в 18:30, в пятницу и субботу в 19:00
Завтра в 19:00
14 июня в 19:00
1 400 за человека
Куршская коса с гидом-писателем (из Зеленоградска)
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
61 отзыв
Куршская коса с гидом-писателем (из Зеленоградска)
Познавательное динамичное путешествие из Зеленоградска, Лесного, Сокольников, Малиновки
Начало: Зеленоградск, Окружная, 15. Парковка у магазина «S...
«Орнитологическая станция «Фрингилла» (с апреля по октябрь на вечерней экскурсии)»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
129009 675 за всё до 3 чел.
Вечерний Калининград: хомлины, марципан и безлимитная пивная дегустация
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6 часов
8 отзывов
Вечерний Калининград: хомлины, марципан и безлимитная пивная дегустация
Открыть вкусные и колоритные уголки Калининграда на автобусной экскурсии
Начало: В центре Калининграда (одно из 10 мест на выбор)
Расписание: в понедельник и четверг в 15:30
10 июня в 15:30
13 июня в 15:30
15331 380 за человека
Куршская коса, Калининград и область от рассвета до заката
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Куршская коса, Калининград и область от рассвета до заката
Начало: По договоренности: адрес проживания в Калининграде
Расписание: ежедневно, в любое время
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Групповая экскурсия по ночному форту Кёнигсберга
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2 часа
12 отзывов
Ночная экскурсия по форту Кёнигсберга
Погрузитесь в историю Калининграда на уникальной экскурсии по ночному форту Кёнигсберга, ощутите дух прошлого
Начало: У «Бауцентра» на Московском проспекте
«А затем вас ждёт ночной форт с мрачными и воинственными подземельями»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 22:00
Завтра в 22:00
10 июня в 22:00
26002 340 за человека
Огни вечернего Калининграда
Групповая
3.5 часа
5 отзывов
Огни вечернего Калининграда
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 16:30, 18:40
950 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    6 июня 2024
    Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
    Отличная экскурсия, не пожалели, что посетили ее. Денис фанат своего дела, поэтому никого не оставит равнодушным!
  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
    Инга - без сомнений топовый гид: много знающий, но не занудный, а также очень опытный, благодаря чему удается организовать и
    читать дальше

    маршрут, и рассказ оптимальным образом. Также она очень энергичная и целенаправленная (что позволяет за не самое продолжительное время охватить самые разные грани прекрасного города), но очень комфортная в общении и чрезвычайно милая женщина! Благодаря Инге мы увидели Калининград совсем другими глазами! Спасибо большое!

  • А
    Алена
    5 июня 2024
    Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
    Чудесная женщина -экскурсовод! Знает много интересного. Рассказывает захватывающе. Всё очень понравилось! СПАСИБО
  • Е
    Елизавета
    5 июня 2024
    Мистики и маги Кёнигсберга
    Очень интересная экскурсия, Кёнигсберг открывается с другой стороны, тайной и мистической. Елена нам рассказала об замках, призраках и проклятиях, что
    читать дальше

    находятся здесь. Она очень здорово визуализировала весь процесс, вышли на горку, она нам картинку,мол так вот всё выглядело, а внутри вот так и всё в таком духе. Мне очень всё понравилось, рекомендую посетить:)

  • Д
    Денис
    5 июня 2024
    Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
    Экскурсия очень понравилась. Гид Инга познавательно рассказала много интересной информации о истории города, его восстановлении и текущей жизни. Рекомендую!
  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
    Это было наше первое посещение Калининграда. И Инга очень интересно рассказала нам историю города, показала все знаковые места, старые фотографии
    читать дальше

    домов и улиц, провела нас от центра до острова Канта. И несмотря на жару, 3 часа пролетели незаметно! А кроме этого, Инга выслала еще перед встречей список хороших ресторанов не только в Калининграде, но и в рядом расположенных городах, и ответила на все вопросы, которых у нас было масса. Однозначно рекомендую Ингу как лучшего гида в Калининграде!

  • А
    Александра
    5 июня 2024
    На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
    Добрый день! Хотелось бы поблагодарить прекрасную Арию и капитана яхты за чудесную морскую прогулку. Мы так все торопимся в ритме
    читать дальше

    обычной жизни, что 4 часа, проверенных под парусами, это своего рода релакс для души и тела. Отдельно хотелось бы поблагодарить Арию за то, как она умеет увлечь беседой, красиво накрыть на стол, быть внимательной ко всем участником прогулки, да и просто от одной ее улыбки становится тепло на душе. Однозначно рекомендую походить под парусами, опираясь на свои впечатления!!!

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Вечерний Калининград
    Приезжая в новый город, всякий раз стараемся в первый же день заказать экскурсию для знакомства с новым местом. Вот и
    читать дальше

    в этот раз поступили также, прилетели в два часа дня, а уже вечером отправились на экскурсию по вечернему Калининграду. Экскурсию для нас провела Валентина. Очень грамотный и знающий гид, искренне влюбленный в свой город и дело, которым занимается. Экскурсия прошла легко и непринужденно, мы увидели основные достопримечательности, проехались по вечернему городу, узнали массу исторических фактов и совсем не устали хотя к тому моменту уже почти сутки не спали. Кроме того получили несколько советов что и где посмотреть, где поесть, куда стоит отправиться самостоятельно, а где лучше побывать в сопровождении гидов. Очень приятно иметь дело с увлеченными своей профессией людьми!

    Приезжая в новый город, всякий раз стараемся в первый же день заказать экскурсию для знакомства сПриезжая в новый город, всякий раз стараемся в первый же день заказать экскурсию для знакомства сПриезжая в новый город, всякий раз стараемся в первый же день заказать экскурсию для знакомства с
  • Э
    Эльдина
    4 июня 2024
    Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
    Все было прекрасно
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
    Отличная экскурсия. Причём с детьми тоже можно и всем было интересно все эти 2 часа. Замечательно! Просто 5 баллов! Экскурсовод от Бога!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
  1. На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
  2. Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
  3. Групповая экскурсия «Вечерний Калининград»
  4. По акватории Балтийска - на скоростном катере
  5. Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Вечерние" можно забронировать 23 экскурсии от 900 до 19 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 3090 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 23 экскурсий в Калининграде на 2024 год по теме «Вечерние», 3090 ⭐ отзывов, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам