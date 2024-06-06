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🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 1 час 97 отзывов Трансфер-экскурсия из аэропорта Калининграда: комфорт и история Встреча в аэропорту с табличкой, комфортный минивэн и увлекательные рассказы о Калининграде в пути Начало: У аэропорта 2500 2 250 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 110 отзывов Популярное предложение Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по легендам и природе Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес на экскурсии по Куршской косе и Зеленоградску Начало: Адрес вашего пребывания в Калининграде или Зеленог... 12 000 ₽ за всё до 3 чел.

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🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 109 отзывов Куршская коса и курорты Балтики: янтарь, природа и архитектура Исследуйте уникальные природные и культурные жемчужины Калининградской области в одной насыщенной экскурсии 16 160 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 64 отзыва Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе Полюбоваться балтийской природой и погулять по старинному курорту на авто-пешеходной экскурсии Начало: По договоренности 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 3 часа 64 отзыва Экскурсия «Визитные карточки Кёнига» в Калининграде Погрузитесь в историю Калининграда и Кёнигсберга, открыв для себя его культовые памятники и живописные виды Начало: Дом Советов, Центральная площадь 12000 10 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 8 часов 78 отзывов Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 47 отзывов Приморская классика: истории трех городов Погрузитесь в уникальные истории Светлогорска, Янтарного и Балтийска, открыв для себя культурное наследие Калининградской области 20000 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 48 отзывов Обворожительный Калининград Автомобильно-пешеходная экскурсия по городу Начало: В Рыбной деревне 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 44 отзыва Тайны ночной крепости Проследить, как развивались фортификации Кёнигсберга, и побывать в одном из фортов Начало: На Московском проспекте от 8 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 37 отзывов Многоликий путь Калининграда: от рыцарей до наших дней Разобраться в истории города и открыть его секреты на авто-экскурсии по главным местам Начало: Рыбная деревня 7 900 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 38 отзывов Куршская коса - жемчужина Калининградской области Очароваться многообразием и красотой необычной природы и отдохнуть городской суеты на авто-экскурсии 13 640 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5 часов 41 отзыв Таинственный мир Куршской косы: экскурсия в Калининграде Исследуйте чудеса Куршской косы, насладитесь её природой и узнайте уникальные истории, скрытые за пейзажами 17000 15 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Групповая 2 часа 6 отзывов Ночная жизнь Форта № 11 «Дёнхофф» Начало: Калининград, ул. Энергетиков, 12 Расписание: Каждая среда и суббота в 21:00 2500 2 000 ₽ за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 183 отзыва Индивидуальное путешествие: Светлогорск, Балтийск, Янтарный Исследуйте уникальные города Калининградской области и их историю, культуру, природу за один день Начало: У вашего отеля 15000 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Групповая 2 часа 11 отзывов Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн» Начало: Московский проспект, съезд 1, 1 2500 2 000 ₽ за человека

🚗 На машине 🛫 Полеты на самолетах 10% скидка Индивидуальная 4 часа 9 отзывов Индивидуальный трансфер в Калининграде: от аэропорта до отеля Начните своё путешествие по Калининграду с комфортного трансфера и экскурсии по ключевым достопримечательностям 14000 12 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Вкусное путешествие по янтарному краю Познакомиться с кулинарными традициями и узнать, какой вкус придают рыбе сосновые шишки Начало: В любом месте в Калининграде 13 200 ₽ за всё до 4 чел.

Фотопрогулка 3 часа 5 отзывов Стильный пикник на берегу Балтики Эстетика, еда, комфорт, уединение и фото - ваше лучшее воспоминание о путешествии в Калининград Начало: на побережье 14 999 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Групповая 2 часа 110 отзывов Сокровища Фортов Кёнигсберга Начало: Форт 8 ул. Большая Окружная п. Шоссейное Расписание: Суббота и воскресенье. В будни по договоренности. 1 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Прошлое и настоящее Калининграда Главные достопримечательности и тайные уголки города на обзорной авто-пешеходной экскурсии Начало: Пересечение ул Канта и ул. Октябрьская от 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Групповая 2 часа 12 отзывов Ночная экскурсия по форту Кёнигсберга Погрузитесь в историю Калининграда на уникальной экскурсии по ночному форту Кёнигсберга, ощутите дух прошлого Начало: У «Бауцентра» на Московском проспекте Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 22:00 2600 2 340 ₽ за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 5 часов 19 отзывов Из Калининграда - в Балтийск и Янтарный Посетить самую западную точку страны и раскрыть секреты «солнечного камня» Начало: Площадь Победы 1 от 14199 12 780 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 5 отзывов О чём расскажет Кафедральный собор Кёнигсберга Прогулка вокруг собора как увлекательное путешествие по историческим эпохам Начало: в Рыбной деревне от 2 000 ₽ за всё до 30 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 487 отзывов Экскурсия «На Куршскую косу через форты и замки» в Калининграде Откройте для себя тайны Куршской косы и средневековых замков в уникальной индивидуальной экскурсии Начало: Калининград от 12 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 128 отзывов Индивидуальная экскурсия: Мозаика прибрежных городов Погрузитесь в уникальную атмосферу трёх жемчужин Калининградского взморья, каждая из которых раскроет свои секреты от 13 500 ₽ за всё до 5 чел.