1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Калининград: путешествие сквозь века
Откройте для себя уникальное сочетание историй и эпох в индивидуальной экскурсии по Калининграду
Начало: У гостиницы «Калининград»
9 июня в 18:00
10 июня в 14:00
45004 050₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Тевтонский орден на прусской земле
Прикоснуться к ранним страницам истории края, посетив средневековые замки и другие знаковые объекты
Начало: Площадь Победы 1
11 июня в 08:00
15 июня в 08:30
от 1419912 780₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Групповая
2 часа
Ночная экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта «Дёнхофф» в ночной обстановке, полной загадок и исторических открытий
Начало: В районе форта № 11 «Дёнхофф»
17 июня в 22:00
19 июня в 22:00
25002 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Калининград знакомый и неизвестный: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Кёнигсберга, исследуя уникальные районы Калининграда. Откройте для себя немецкую архитектуру, форты и музей Марципана
Сегодня в 21:00
Завтра в 17:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Светлогорску и Янтарному - История и Легенды
Откройте для себя уникальные уголки Калининградской области, исследуя исторические и природные богатства Светлогорска и Янтарного
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
1700015 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги
Погрузитесь в атмосферу Куршской косы, узнайте о местных легендах, насладитесь видами дюн и найдите янтарь на берегу моря
Сегодня в 21:00
Завтра в 16:00
12 990₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Групповая
2 часа
Ночная экскурсия по мистическому форту № 1 «Штайн» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта № 1 «Штайн» и погрузитесь в атмосферу прошлого в ночной экскурсии
Начало: Около форта № 1 «Штайн»
11 июня в 22:00
13 июня в 22:00
25002 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Сказки старого Калининграда: путешествие по кошачьим следам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, следуя по кошачьим тропам, и откройте для себя историю города через его тайные уголки
Начало: У отелля Кайзерхоф в Рыбной деревне
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
3 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие в прошлое: Город-призрак Кёнигсберг в Калининграде
Познайте Калининград через истории Кёнигсберга: от острова Канта до тайн Амалиенау и Ратсхоф
Начало: По договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
от 10 700₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
Трансфер-экскурсия из аэропорта Калининграда: комфорт и история
Встреча в аэропорту с табличкой, комфортный минивэн и увлекательные рассказы о Калининграде в пути
Начало: У аэропорта
10 июня в 00:00
11 июня в 00:00
25002 250₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по легендам и природе
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес на экскурсии по Куршской косе и Зеленоградску
Начало: Адрес вашего пребывания в Калининграде или Зеленог...
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ваш персональный день в Калининграде
Откройте для себя Калининград и его окрестности с экскурсией, спланированной под ваши интересы
Начало: На площади Победы
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 8 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Куршская коса и курорты Балтики: янтарь, природа и архитектура
Исследуйте уникальные природные и культурные жемчужины Калининградской области в одной насыщенной экскурсии
25 июня в 08:30
26 июня в 08:00
16 160₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
Полюбоваться балтийской природой и погулять по старинному курорту на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
11 июня в 03:30
12 июня в 03:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Визитные карточки Кёнига» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда и Кёнигсберга, открыв для себя его культовые памятники и живописные виды
Начало: Дом Советов, Центральная площадь
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
1200010 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 16:30
9 июня в 09:30
15 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Приморская классика: истории трех городов
Погрузитесь в уникальные истории Светлогорска, Янтарного и Балтийска, открыв для себя культурное наследие Калининградской области
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
2000018 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обворожительный Калининград
Автомобильно-пешеходная экскурсия по городу
Начало: В Рыбной деревне
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны ночной крепости
Проследить, как развивались фортификации Кёнигсберга, и побывать в одном из фортов
Начало: На Московском проспекте
Завтра в 18:30
9 июня в 19:30
от 8 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Многоликий путь Калининграда: от рыцарей до наших дней
Разобраться в истории города и открыть его секреты на авто-экскурсии по главным местам
Начало: Рыбная деревня
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
7 900₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куршская коса - жемчужина Калининградской области
Очароваться многообразием и красотой необычной природы и отдохнуть городской суеты на авто-экскурсии
24 июня в 15:00
25 июня в 15:00
13 640₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Таинственный мир Куршской косы: экскурсия в Калининграде
Исследуйте чудеса Куршской косы, насладитесь её природой и узнайте уникальные истории, скрытые за пейзажами
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
1700015 300₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Групповая
2 часа
Ночная жизнь Форта № 11 «Дёнхофф»
Начало: Калининград, ул. Энергетиков, 12
Расписание: Каждая среда и суббота в 21:00
10 июня в 22:00
17 июня в 22:00
25002 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальное путешествие: Светлогорск, Балтийск, Янтарный
Исследуйте уникальные города Калининградской области и их историю, культуру, природу за один день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:30
1500013 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Групповая
2 часа
Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн»
Начало: Московский проспект, съезд 1, 1
13 июня в 22:00
18 июня в 22:00
25002 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальный трансфер в Калининграде: от аэропорта до отеля
Начните своё путешествие по Калининграду с комфортного трансфера и экскурсии по ключевым достопримечательностям
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1400012 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Вкусное путешествие по янтарному краю
Познакомиться с кулинарными традициями и узнать, какой вкус придают рыбе сосновые шишки
Начало: В любом месте в Калининграде
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
13 200₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Стильный пикник на берегу Балтики
Эстетика, еда, комфорт, уединение и фото - ваше лучшее воспоминание о путешествии в Калининград
Начало: на побережье
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 999₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Сокровища Фортов Кёнигсберга
Начало: Форт 8 ул. Большая Окружная п. Шоссейное
Расписание: Суббота и воскресенье. В будни по договоренности.
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прошлое и настоящее Калининграда
Главные достопримечательности и тайные уголки города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Пересечение ул Канта и ул. Октябрьская
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
2 часа
Ночная экскурсия по форту Кёнигсберга
Погрузитесь в историю Калининграда на уникальной экскурсии по ночному форту Кёнигсберга, ощутите дух прошлого
Начало: У «Бауцентра» на Московском проспекте
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 22:00
Завтра в 22:00
10 июня в 22:00
26002 340₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Из Калининграда - в Балтийск и Янтарный
Посетить самую западную точку страны и раскрыть секреты «солнечного камня»
Начало: Площадь Победы 1
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 1419912 780₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
О чём расскажет Кафедральный собор Кёнигсберга
Прогулка вокруг собора как увлекательное путешествие по историческим эпохам
Начало: в Рыбной деревне
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
от 2 000₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия «На Куршскую косу через форты и замки» в Калининграде
Откройте для себя тайны Куршской косы и средневековых замков в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Калининград
4 сен в 06:00
от 12 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Мозаика прибрежных городов
Погрузитесь в уникальную атмосферу трёх жемчужин Калининградского взморья, каждая из которых раскроет свои секреты
4 сен в 07:00
от 13 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Калининград: Путешествие по эпохам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открыв для себя его исторические сокровища и культурное наследие
Начало: Калининград
4 сен в 07:00
от 6 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся6 июня 2024Отличная экскурсия, не пожалели, что посетили ее. Денис фанат своего дела, поэтому никого не оставит равнодушным!
- ТТатьяна5 июня 2024Геннадий молодец, популярно, позновательно и интересно провел экскурсию. Мы первый раз в городе.
- ННадежда5 июня 2024Спасибо Инне! Отлично погуляли! Было интересно и непринужденно! Хороший рассказ без лишней информации.
- ИИрина5 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Погрузились в историю города. Время экскурсии прошло незаметно.
- ААнтонина5 июня 2024Отлично провели время с Еленой на Курсшской косе! Елена скорректировала под нас маршрут, организовала все так, чтобы мы не столкнулись
- ЭЭльдина4 июня 2024Все было прекрасно
- ССветлана4 июня 2024Отличная экскурсия. Причём с детьми тоже можно и всем было интересно все эти 2 часа. Замечательно! Просто 5 баллов! Экскурсовод от Бога!
- ЮЮлия4 июня 2024Замечательная экскурсия, спасибо!
- ВВалерия2 июня 2024Очень признательна Артему! Трансфер прошел и комфортно, и интересно. С удовольствием послушала рассказ Артема о Калиниграде по пути из аэропорта. Плюс получила много дельных советов, которыми с благодарностью и воспользовалась! Большое спасибо!
- ССветлана2 июня 2024Бронировали на 10 утра. Экскурсия очень понравилась. Все вовремя, уложились в 3 часа, нам это было важно, так как были
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Ночные»
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