Ночные прогулки и экскурсии Калининграда

Найдено 36 экскурсий в категории «Ночные» в Калининграде, цены от 1 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калининград - переплетение эпох
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
92 отзыва
Калининград: путешествие сквозь века
Откройте для себя уникальное сочетание историй и эпох в индивидуальной экскурсии по Калининграду
Начало: У гостиницы «Калининград»
9 июня в 18:00
10 июня в 14:00
45004 050 за всё до 8 чел.
Тевтонский орден на прусской земле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
20 отзывов
Тевтонский орден на прусской земле
Прикоснуться к ранним страницам истории края, посетив средневековые замки и другие знаковые объекты
Начало: Площадь Победы 1
11 июня в 08:00
15 июня в 08:30
от 1419912 780 за всё до 6 чел.
Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
190 отзывов
Ночная экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта «Дёнхофф» в ночной обстановке, полной загадок и исторических открытий
Начало: В районе форта № 11 «Дёнхофф»
17 июня в 22:00
19 июня в 22:00
25002 000 за человека
Калининград знакомый и неизвестный
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
77 отзывов
Калининград знакомый и неизвестный: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Кёнигсберга, исследуя уникальные районы Калининграда. Откройте для себя немецкую архитектуру, форты и музей Марципана
Сегодня в 21:00
Завтра в 17:00
9 990 за всё до 4 чел.
Нескучное путешествие в Светлогорск и Янтарный
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
17 отзывов
Путешествие по Светлогорску и Янтарному - История и Легенды
Откройте для себя уникальные уголки Калининградской области, исследуя исторические и природные богатства Светлогорска и Янтарного
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
1700015 300 за всё до 4 чел.
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
67 отзывов
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги
Погрузитесь в атмосферу Куршской косы, узнайте о местных легендах, насладитесь видами дюн и найдите янтарь на берегу моря
Сегодня в 21:00
Завтра в 16:00
12 990 за всё до 4 чел.
Мистика ночного форта № 1 «Штайн»
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
59 отзывов
Ночная экскурсия по мистическому форту № 1 «Штайн» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта № 1 «Штайн» и погрузитесь в атмосферу прошлого в ночной экскурсии
Начало: Около форта № 1 «Штайн»
11 июня в 22:00
13 июня в 22:00
25002 000 за человека
Сказки старого Калининграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
697 отзывов
Сказки старого Калининграда: путешествие по кошачьим следам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, следуя по кошачьим тропам, и откройте для себя историю города через его тайные уголки
Начало: У отелля Кайзерхоф в Рыбной деревне
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
3 000 за всё до 7 чел.
Город-призрак Кёнигсберг
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
75 отзывов
Путешествие в прошлое: Город-призрак Кёнигсберг в Калининграде
Познайте Калининград через истории Кёнигсберга: от острова Канта до тайн Амалиенау и Ратсхоф
Начало: По договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
от 10 700 за всё до 7 чел.
Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
97 отзывов
Трансфер-экскурсия из аэропорта Калининграда: комфорт и история
Встреча в аэропорту с табличкой, комфортный минивэн и увлекательные рассказы о Калининграде в пути
Начало: У аэропорта
10 июня в 00:00
11 июня в 00:00
25002 250 за всё до 6 чел.
Куршская коса: древние легенды и сказочная реальность
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
110 отзывов
Популярное предложение
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по легендам и природе
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес на экскурсии по Куршской косе и Зеленоградску
Начало: Адрес вашего пребывания в Калининграде или Зеленог...
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
12 000 за всё до 3 чел.
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
88 отзывов
Ваш персональный день в Калининграде
Откройте для себя Калининград и его окрестности с экскурсией, спланированной под ваши интересы
Начало: На площади Победы
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 8 800 за всё до 6 чел.
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
109 отзывов
Куршская коса и курорты Балтики: янтарь, природа и архитектура
Исследуйте уникальные природные и культурные жемчужины Калининградской области в одной насыщенной экскурсии
25 июня в 08:30
26 июня в 08:00
16 160 за всё до 4 чел.
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
64 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
Полюбоваться балтийской природой и погулять по старинному курорту на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
11 июня в 03:30
12 июня в 03:00
15 000 за всё до 4 чел.
Визитные карточки Кёнига
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
Экскурсия «Визитные карточки Кёнига» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда и Кёнигсберга, открыв для себя его культовые памятники и живописные виды
Начало: Дом Советов, Центральная площадь
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
1200010 800 за всё до 4 чел.
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
78 отзывов
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 16:30
9 июня в 09:30
15 000 за всё до 3 чел.
Приморская классика: Светлогорск, Янтарный, Балтийск
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
Приморская классика: истории трех городов
Погрузитесь в уникальные истории Светлогорска, Янтарного и Балтийска, открыв для себя культурное наследие Калининградской области
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
2000018 000 за всё до 4 чел.
Обворожительный Калининград
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
Обворожительный Калининград
Автомобильно-пешеходная экскурсия по городу
Начало: В Рыбной деревне
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 500 за всё до 4 чел.
Тайны ночной крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Тайны ночной крепости
Проследить, как развивались фортификации Кёнигсберга, и побывать в одном из фортов
Начало: На Московском проспекте
Завтра в 18:30
9 июня в 19:30
от 8 500 за всё до 10 чел.
Многоликий путь Калининграда: от рыцарей до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
37 отзывов
Многоликий путь Калининграда: от рыцарей до наших дней
Разобраться в истории города и открыть его секреты на авто-экскурсии по главным местам
Начало: Рыбная деревня
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
7 900 за всё до 2 чел.
Куршская коса - жемчужина Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
38 отзывов
Куршская коса - жемчужина Калининградской области
Очароваться многообразием и красотой необычной природы и отдохнуть городской суеты на авто-экскурсии
24 июня в 15:00
25 июня в 15:00
13 640 за всё до 4 чел.
Таинственный мир Куршской косы
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
41 отзыв
Таинственный мир Куршской косы: экскурсия в Калининграде
Исследуйте чудеса Куршской косы, насладитесь её природой и узнайте уникальные истории, скрытые за пейзажами
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
1700015 300 за всё до 4 чел.
Ночная жизнь Форта № 11 «Дёнхофф»
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
6 отзывов
Ночная жизнь Форта № 11 «Дёнхофф»
Начало: Калининград, ул. Энергетиков, 12
Расписание: Каждая среда и суббота в 21:00
10 июня в 22:00
17 июня в 22:00
25002 000 за человека
Яркое путешествие в Светлогорск, Балтийск и Янтарный
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
183 отзыва
Индивидуальное путешествие: Светлогорск, Балтийск, Янтарный
Исследуйте уникальные города Калининградской области и их историю, культуру, природу за один день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:30
1500013 500 за всё до 4 чел.
Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн»
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
11 отзывов
Ночная экскурсия в форте № 1 «Штайн»
Начало: Московский проспект, съезд 1, 1
13 июня в 22:00
18 июня в 22:00
25002 000 за человека
Калининград от трапа самолёта
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Индивидуальный трансфер в Калининграде: от аэропорта до отеля
Начните своё путешествие по Калининграду с комфортного трансфера и экскурсии по ключевым достопримечательностям
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1400012 600 за всё до 4 чел.
Вкусное путешествие по янтарному краю
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Вкусное путешествие по янтарному краю
Познакомиться с кулинарными традициями и узнать, какой вкус придают рыбе сосновые шишки
Начало: В любом месте в Калининграде
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
13 200 за всё до 4 чел.
Стильный пикник на берегу Балтики
Фотопрогулка
3 часа
5 отзывов
Стильный пикник на берегу Балтики
Эстетика, еда, комфорт, уединение и фото - ваше лучшее воспоминание о путешествии в Калининград
Начало: на побережье
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 999 за всё до 3 чел.
Сокровища Фортов Кёнигсберга
🚶 Пешая
🚗 На машине
Групповая
2 часа
110 отзывов
Сокровища Фортов Кёнигсберга
Начало: Форт 8 ул. Большая Окружная п. Шоссейное
Расписание: Суббота и воскресенье. В будни по договоренности.
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
1 000 за человека
Прошлое и настоящее Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Прошлое и настоящее Калининграда
Главные достопримечательности и тайные уголки города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Пересечение ул Канта и ул. Октябрьская
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
от 4 000 за всё до 6 чел.
Групповая экскурсия по ночному форту Кёнигсберга
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2 часа
12 отзывов
Ночная экскурсия по форту Кёнигсберга
Погрузитесь в историю Калининграда на уникальной экскурсии по ночному форту Кёнигсберга, ощутите дух прошлого
Начало: У «Бауцентра» на Московском проспекте
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 22:00
Завтра в 22:00
10 июня в 22:00
26002 340 за человека
Из Калининграда - в Балтийск и Янтарный
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
19 отзывов
Из Калининграда - в Балтийск и Янтарный
Посетить самую западную точку страны и раскрыть секреты «солнечного камня»
Начало: Площадь Победы 1
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 1419912 780 за всё до 6 чел.
О чём расскажет Кафедральный собор Кёнигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
О чём расскажет Кафедральный собор Кёнигсберга
Прогулка вокруг собора как увлекательное путешествие по историческим эпохам
Начало: в Рыбной деревне
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
от 2 000 за всё до 30 чел.
На Куршскую косу через форты и замки
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
487 отзывов
Экскурсия «На Куршскую косу через форты и замки» в Калининграде
Откройте для себя тайны Куршской косы и средневековых замков в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Калининград
4 сен в 06:00
от 12 800 за всё до 6 чел.
Мозаика прибрежных городов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
128 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Мозаика прибрежных городов
Погрузитесь в уникальную атмосферу трёх жемчужин Калининградского взморья, каждая из которых раскроет свои секреты
4 сен в 07:00
от 13 500 за всё до 5 чел.
Калининград. Обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
103 отзыва
Калининград: Путешествие по эпохам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открыв для себя его исторические сокровища и культурное наследие
Начало: Калининград
4 сен в 07:00
от 6 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    6 июня 2024
    Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
    Отличная экскурсия, не пожалели, что посетили ее. Денис фанат своего дела, поэтому никого не оставит равнодушным!
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Город-призрак Кёнигсберг
    Геннадий молодец, популярно, позновательно и интересно провел экскурсию. Мы первый раз в городе.
  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Калининград - переплетение эпох
    Спасибо Инне! Отлично погуляли! Было интересно и непринужденно! Хороший рассказ без лишней информации.
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Сказки старого Калининграда
    Очень понравилась экскурсия! Погрузились в историю города. Время экскурсии прошло незаметно.
  • А
    Антонина
    5 июня 2024
    Куршская коса и Зеленоградск в вашем темпе
    Отлично провели время с Еленой на Курсшской косе! Елена скорректировала под нас маршрут, организовала все так, чтобы мы не столкнулись
    читать дальше

    с толпами людей, и, что самое важное, рассказала нам все о косе, что знала сама. Ну или почти все! Всё было действительно в нашем темпе (нам было важно - были с ребенком 7 лет), легко и непринужденно. Как будто с подругой время провели! Спасибо огромное Елене! Буду в области еще раз - обязательно обращусь к ней сама и порекомендую друзьям.

  • Э
    Эльдина
    4 июня 2024
    Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
    Все было прекрасно
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
    Отличная экскурсия. Причём с детьми тоже можно и всем было интересно все эти 2 часа. Замечательно! Просто 5 баллов! Экскурсовод от Бога!
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Город-призрак Кёнигсберг
    Замечательная экскурсия, спасибо!
  • В
    Валерия
    2 июня 2024
    Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом
    Очень признательна Артему! Трансфер прошел и комфортно, и интересно. С удовольствием послушала рассказ Артема о Калиниграде по пути из аэропорта. Плюс получила много дельных советов, которыми с благодарностью и воспользовалась! Большое спасибо!
  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Калининград - переплетение эпох
    Бронировали на 10 утра. Экскурсия очень понравилась. Все вовремя, уложились в 3 часа, нам это было важно, так как были
    читать дальше

    куплены билеты на 14.00 на мини концерт в кафедральном соборе. Инна дала нам общее преставление о городе(мы впервые в Калининграде). Посоветовала где покушать, что ещё посетить. Только положительные эмоции. Инна - спасибо! Всем рекомендую.

    Бронировали на 10 утра. Экскурсия очень понравилась. Все вовремя, уложились в 3 часа, нам это былоБронировали на 10 утра. Экскурсия очень понравилась. Все вовремя, уложились в 3 часа, нам это было

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 36
  1. Калининград - переплетение эпох
  2. Тевтонский орден на прусской земле
  3. Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
  4. Калининград знакомый и неизвестный
  5. Нескучное путешествие в Светлогорск и Янтарный
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Ночные" можно забронировать 36 экскурсий и билетов от 1 000 до 18 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 3250 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 36 экскурсий в Калининграде на 2024 год по теме «Ночные», 3250 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам