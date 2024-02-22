Калининград с детьми. Семейный гастротур

Групповой тур в Калининграде

Калининград с детьми

Прогуляться по средневековым замкам и таинственному танцующему лесу, продегустировать блюда балтийской кухни и смастерить браслет из янтаря — все это мы успеем сделать в рамках нашего насыщенного путешествия.

За эти четыре дня мы также посетим три балтийских города, заглянем в семейную сыроварню, увидим причудливые песчаные дюны Куршской косы и полюбуемся живописной панорамой Филинской бухты, вдыхая свежий морской воздух. А еще при желании вы сможете насладиться отдыхом в спа-центре и посмотреть конно-рыцарское шоу!
Калининград с детьми. Семейный гастротур
Калининград с детьми. Семейный гастротур
Калининград с детьми. Семейный гастротур
Калининград с детьми. Семейный гастротур
Калининград с детьми. Семейный гастротур
Калининград с детьми. Семейный гастротур
Калининград с детьми. Семейный гастротур
Калининград с детьми. Семейный гастротур
Калининград с детьми. Семейный гастротур
Калининград с детьми. Семейный гастротур
Калининград с детьми. Семейный гастротур
Калининград с детьми. Семейный гастротур
Калининград с детьми. Семейный гастротур
Калининград с детьми. Семейный гастротур
Калининград с детьми. Семейный гастротур
Ближайшие даты:
22
фев
7
мар
6
апр
28
апр
1
июн

Что вас ожидает:

Загадки Куршской косы
Загадки Куршской косы
Съездим на самую длинную песчаную пересыпь в мире и попытаемся раскрыть тайну танцующего леса
Назад в Средневековье
Назад в Средневековье
Заглянем в замки и крепости времен Тевтонского ордена и даже сможем посмотреть конно-рыцарское шоу
Янтарный мастер-класс
Янтарный мастер-класс
Узнаем всё о солнечном камне — от его зарождения до дорогих украшений, а потом соберем браслеты на память
Дегустация местных лакомств
Дегустация местных лакомств
Попробуем строганину из пеламиды и фирменные прусские настойки, а еще заглянем в семейную сыроварню
Встреча с морем
Встреча с морем
Вдохнем свежий соленый бриз, насладимся неспешными прогулками по побережью и панорамами Филинской бухты
Очарование балтийских городов
Очарование балтийских городов
Пройдемся по кошачьей улице, познакомимся с хомлинами и посетим «самый медленный» курорт

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Калининградом

Прилет до 11:00 в аэропорт Храброво, общий трансфер в Калининград.

Обзорная экскурсия по Калининграду с посещением самых знаменитых достопримечательностей города:

  • Верхнее озеро, башня Дона, башня Врангеля;
  • район Амалиенау с немецкими довоенными виллами;
  • Бранденбургские ворота и Музей марципана. Здесь сразу можно приобрести вкуснейшие марципановые сувениры;
  • Рыбная деревня, остров Канта и Кафедральный собор;
  • знакомство с хранителями Калининграда —хомлинами.

Вечером нас ждет приветственный обед-знакомство.

Знакомство с КалининградомЗнакомство с КалининградомЗнакомство с КалининградомЗнакомство с Калининградом
2 день

Янтарный путь

Всего за один день мы побываем в самых красивых балтийских городах и узнаем всё о солнечном камне — от его зарождения до дорогих украшений. Нас ждет:

  • экскурсия на янтарное производство; Янтарный комбинат — крупнейшее в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря;
  • парк Беккера, тюльпановое дерево и кирха Пальмникена (знаете, откуда такое название?);
  • самый чистый пляж с наградой «Голубой флаг» – Янтарный пляж;
  • живописнейшие виды на Филинской бухте.

Далее отправимся в самый респектабельный и единственный самый медленный курорт России — Светлогорск. Уверена, вам уже не терпится узнать, что это значит.

Увидим знаменитую водонапорную башню, солнечный часы, канатную дорогу. На красивейшем побережье попытаем удачу в поисках янтаря. Смастерим на память янтарное украшение.

В завершение насыщенного дня желающие смогут остаться в знаменитом спа-центре Баден-спа* с уникальной янтарной сауной и самым большим в регионе открытым бассейном.

*Посещение комплекса и трансфер из Баден-спа оплачивается дополнительно.

Янтарный путьЯнтарный путьЯнтарный путь
3 день

По следам Тевтонского ордена

Самый магический день — день замков. Сегодня мы погрузимся в атмосферу средневековья, посетим замки Тевтонского ордена.

Но перед этим заглянем в красивейшую средневековую немецкую кирху Арнау с сохранившимися фресками 14 века. Единственные в своем роде на территории Европы.

Далее сделаем остановку возле кирхи Хайлигенвальде — одной из старейших кирх в Калининградской области. Во время войны кирха не пострадала.

Замок Вальдау — старинный прусский замок Тевтонского ордена. Даты основания — 50-60 гг. XIII века.

Прекрасно сохранившийся замок, в стенах которого находится музей истории Тевтонского ордена, Прусского королевства, более 3000 экспонатов и коллекция основателя замка.

Сотрудники называют его «трогательный музей»: некоторые экспонаты можно потрогать!

Замок Тапиау и город Гвардейск. Еще один из 10 сохранившихся замков — Тапиау. Первая крепость была возведена рыцарями Тевтонского ордена в 80 годы XIII века. С XIX в. в стенах замка располагалось исправительное учреждение (тюрьма).

И только с прошлого 2022 года этот статус наконец-то устранен. Теперь объект культурного наследия доступен для посещения.

Замок Шаакен — рыцарский замок XIII века, в котором останавливался сам Петр I. Шаакен «досталось» разрухи больше, чем предыдущим замкам.

В подвалах крепости сохранились средневековые орудия пыток. Они-то и стали главными экспонатами музея инквизиции. Посещение крепости по желанию.

А перед этим нас ждёт вкусная экскурсия. В шаговой доступности от замка находится небольшая семейная сыроварня Шаакен-Дорф.

Расположена она на территории бывшей конюшни начала XX века. Новые владельцы прекрасно отреставрировали здание под былые времена.

Здесь нас ждет дегустация сыра и шоколада местного производства за бокалом красного вина.

Замок-пивоварня Нессельбек — стилизованный под рыцарские времена замок, созданный современными мастерами по старинным чертежам. В замке расположены музей, отель, ресторан и пивоварня.

Желающие могут остаться на ужин, отведать живого пива собственного производства, сваренного по старинным рецептам, вкуснейшие баварские блюда и посмотреть конно-рыцарское шоу. *

*По окончании экскурсии в 19:00 трансфер отправляется в Калининград. После ужина до отеля можно добраться самостоятельно за доп. плату. Если вы желаете остаться на ужин, сообщайте заблаговременно для резервации стола.

По следам Тевтонского орденаПо следам Тевтонского орденаПо следам Тевтонского ордена
4 день

Куршская коса

Выезд из отеля.

Сегодня нас ждёт экскурсия в национальный парк-заповедник «Куршская коса». Посетим самую высокую дюну — высоту Эфа.

Если не повезет, попробуем побороться с ветром, виновником этой песчаной красоты. Попытаемся разгадать тайну танцующего леса.

На обед отправимся в рыбный ресторан, где продегустируем одно из популярнейших блюд — строганину из пеламиды.

Здесь также можно будет закупиться вкуснейшей балтийской рыбой. Сотрудники упакуют ее в специальные вакуумные пакеты для перевозки.

После обеда заедем в кошачий город Зеленоградск. Прогуляемся по самой кошачьей улице страны. На этой пушистой ноте наше путешествие заканчивается. Трансфер отправляется в аэропорт.

Кто не улетает в этот день, могут остаться встретить закат на побережье и поужинать в одном из авторских ресторанов*. Либо отправиться в Калининград на нашем трансфере.

*Если вы желаете остаться на ужин, сообщайте заблаговременно для резервации стола.

Куршская косаКуршская косаКуршская косаКуршская коса

Проживание

Тур предусматривает проживание в апарт-отеле в Калининграде.

*Возможна замена отеля на подобный вид размещения.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Апарт-отель

3 ночи

Комфортные номера 25-33 кв. м рассчитаны на семьи / компании от 2 до 5 человек.

Уютные номера укомплектованы всем необходимым для комфортного отдыха.

В числе удобств — полностью оборудованная мини-кухня с микроволновой печью, гостиная зона, телевизор с плоским экраном, стиральная машина и собственная ванная комната с ванной и феном.

Территория закрытая, ухоженная, озелененная. На территории имеются зона барбекю и зона патио. За доп. плату можно забронировать спа с джакузи и сауну, особенно отмеченные гостями отеля.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание 3 ночи в комфортных апартаментах в Калининграде
  • Приветственный обед или ужин в первый и последний день
  • Входные билеты в музеи, замки, на мероприятия, запланированные по программе
  • Все экскурсии по программе
  • Дегустация сыра, шоколада и вина
  • Дегустация строганины из пеламиды и рыбных блюд
  • Дегустация фирменных настоек
  • Янтарный мастер-класс
  • Дипломированный гид-экскурсовод
  • Комфортабельный автобус на всем маршруте
Что не входит
  • Билеты в Калининград и обратно
  • Прочее питание
  • Посещение спа-комплекса
  • Конно-рыцарское шоу
Место начала и завершения?
Калининград
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Что ещё важно знать о программе тура?

Тур разработан специально для семей с детьми, где будет 100% интересно и взрослым, и детям.

Особое внимание уделили безопасности в туре. По всему маршруту нас будут сопровождать профессиональный водитель на комфортабельном микроавтобусе или минивэне и веселый дипломированный гид, имеющие опыт работы с детьми.

Входные билеты, дегустации и мастер-классы по программе бронируем заранее, избавляя вас от лишних хлопот и очередей.

Тур не предполагает никаких скрытых доплат, всё описанное в программе включено в стоимость.

Какой минимальный возраст детей возможен для участия в туре?

Берём детей от 3 лёт, которым не требуется полноценный дневной сон.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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