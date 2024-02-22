Калининград с детьми
За эти четыре дня мы также посетим три балтийских города, заглянем в семейную сыроварню, увидим причудливые песчаные дюны Куршской косы и полюбуемся живописной панорамой Филинской бухты, вдыхая свежий морской воздух. А еще при желании вы сможете насладиться отдыхом в спа-центре и посмотреть конно-рыцарское шоу!
фев
мар
апр
апр
июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с Калининградом
Прилет до 11:00 в аэропорт Храброво, общий трансфер в Калининград.
Обзорная экскурсия по Калининграду с посещением самых знаменитых достопримечательностей города:
- Верхнее озеро, башня Дона, башня Врангеля;
- район Амалиенау с немецкими довоенными виллами;
- Бранденбургские ворота и Музей марципана. Здесь сразу можно приобрести вкуснейшие марципановые сувениры;
- Рыбная деревня, остров Канта и Кафедральный собор;
- знакомство с хранителями Калининграда —хомлинами.
Вечером нас ждет приветственный обед-знакомство.
Янтарный путь
Всего за один день мы побываем в самых красивых балтийских городах и узнаем всё о солнечном камне — от его зарождения до дорогих украшений. Нас ждет:
- экскурсия на янтарное производство; Янтарный комбинат — крупнейшее в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря;
- парк Беккера, тюльпановое дерево и кирха Пальмникена (знаете, откуда такое название?);
- самый чистый пляж с наградой «Голубой флаг» – Янтарный пляж;
- живописнейшие виды на Филинской бухте.
Далее отправимся в самый респектабельный и единственный самый медленный курорт России — Светлогорск. Уверена, вам уже не терпится узнать, что это значит.
Увидим знаменитую водонапорную башню, солнечный часы, канатную дорогу. На красивейшем побережье попытаем удачу в поисках янтаря. Смастерим на память янтарное украшение.
В завершение насыщенного дня желающие смогут остаться в знаменитом спа-центре Баден-спа* с уникальной янтарной сауной и самым большим в регионе открытым бассейном.
*Посещение комплекса и трансфер из Баден-спа оплачивается дополнительно.
По следам Тевтонского ордена
Самый магический день — день замков. Сегодня мы погрузимся в атмосферу средневековья, посетим замки Тевтонского ордена.
Но перед этим заглянем в красивейшую средневековую немецкую кирху Арнау с сохранившимися фресками 14 века. Единственные в своем роде на территории Европы.
Далее сделаем остановку возле кирхи Хайлигенвальде — одной из старейших кирх в Калининградской области. Во время войны кирха не пострадала.
Замок Вальдау — старинный прусский замок Тевтонского ордена. Даты основания — 50-60 гг. XIII века.
Прекрасно сохранившийся замок, в стенах которого находится музей истории Тевтонского ордена, Прусского королевства, более 3000 экспонатов и коллекция основателя замка.
Сотрудники называют его «трогательный музей»: некоторые экспонаты можно потрогать!
Замок Тапиау и город Гвардейск. Еще один из 10 сохранившихся замков — Тапиау. Первая крепость была возведена рыцарями Тевтонского ордена в 80 годы XIII века. С XIX в. в стенах замка располагалось исправительное учреждение (тюрьма).
И только с прошлого 2022 года этот статус наконец-то устранен. Теперь объект культурного наследия доступен для посещения.
Замок Шаакен — рыцарский замок XIII века, в котором останавливался сам Петр I. Шаакен «досталось» разрухи больше, чем предыдущим замкам.
В подвалах крепости сохранились средневековые орудия пыток. Они-то и стали главными экспонатами музея инквизиции. Посещение крепости по желанию.
А перед этим нас ждёт вкусная экскурсия. В шаговой доступности от замка находится небольшая семейная сыроварня Шаакен-Дорф.
Расположена она на территории бывшей конюшни начала XX века. Новые владельцы прекрасно отреставрировали здание под былые времена.
Здесь нас ждет дегустация сыра и шоколада местного производства за бокалом красного вина.
Замок-пивоварня Нессельбек — стилизованный под рыцарские времена замок, созданный современными мастерами по старинным чертежам. В замке расположены музей, отель, ресторан и пивоварня.
Желающие могут остаться на ужин, отведать живого пива собственного производства, сваренного по старинным рецептам, вкуснейшие баварские блюда и посмотреть конно-рыцарское шоу. *
*По окончании экскурсии в 19:00 трансфер отправляется в Калининград. После ужина до отеля можно добраться самостоятельно за доп. плату. Если вы желаете остаться на ужин, сообщайте заблаговременно для резервации стола.
Куршская коса
Выезд из отеля.
Сегодня нас ждёт экскурсия в национальный парк-заповедник «Куршская коса». Посетим самую высокую дюну — высоту Эфа.
Если не повезет, попробуем побороться с ветром, виновником этой песчаной красоты. Попытаемся разгадать тайну танцующего леса.
На обед отправимся в рыбный ресторан, где продегустируем одно из популярнейших блюд — строганину из пеламиды.
Здесь также можно будет закупиться вкуснейшей балтийской рыбой. Сотрудники упакуют ее в специальные вакуумные пакеты для перевозки.
После обеда заедем в кошачий город Зеленоградск. Прогуляемся по самой кошачьей улице страны. На этой пушистой ноте наше путешествие заканчивается. Трансфер отправляется в аэропорт.
Кто не улетает в этот день, могут остаться встретить закат на побережье и поужинать в одном из авторских ресторанов*. Либо отправиться в Калининград на нашем трансфере.
*Если вы желаете остаться на ужин, сообщайте заблаговременно для резервации стола.
Проживание
Тур предусматривает проживание в апарт-отеле в Калининграде.
*Возможна замена отеля на подобный вид размещения.
Варианты проживания
Апарт-отель
Комфортные номера 25-33 кв. м рассчитаны на семьи / компании от 2 до 5 человек.
Уютные номера укомплектованы всем необходимым для комфортного отдыха.
В числе удобств — полностью оборудованная мини-кухня с микроволновой печью, гостиная зона, телевизор с плоским экраном, стиральная машина и собственная ванная комната с ванной и феном.
Территория закрытая, ухоженная, озелененная. На территории имеются зона барбекю и зона патио. За доп. плату можно забронировать спа с джакузи и сауну, особенно отмеченные гостями отеля.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание 3 ночи в комфортных апартаментах в Калининграде
- Приветственный обед или ужин в первый и последний день
- Входные билеты в музеи, замки, на мероприятия, запланированные по программе
- Все экскурсии по программе
- Дегустация сыра, шоколада и вина
- Дегустация строганины из пеламиды и рыбных блюд
- Дегустация фирменных настоек
- Янтарный мастер-класс
- Дипломированный гид-экскурсовод
- Комфортабельный автобус на всем маршруте
- Что не входит
- Билеты в Калининград и обратно
- Прочее питание
- Посещение спа-комплекса
- Конно-рыцарское шоу
- Место начала и завершения?
- Калининград
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Что ещё важно знать о программе тура?
Тур разработан специально для семей с детьми, где будет 100% интересно и взрослым, и детям.
Особое внимание уделили безопасности в туре. По всему маршруту нас будут сопровождать профессиональный водитель на комфортабельном микроавтобусе или минивэне и веселый дипломированный гид, имеющие опыт работы с детьми.
Входные билеты, дегустации и мастер-классы по программе бронируем заранее, избавляя вас от лишних хлопот и очередей.
Тур не предполагает никаких скрытых доплат, всё описанное в программе включено в стоимость.
- Какой минимальный возраст детей возможен для участия в туре?
Берём детей от 3 лёт, которым не требуется полноценный дневной сон.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.