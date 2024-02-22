3 день

По следам Тевтонского ордена

Самый магический день — день замков. Сегодня мы погрузимся в атмосферу средневековья, посетим замки Тевтонского ордена.

Но перед этим заглянем в красивейшую средневековую немецкую кирху Арнау с сохранившимися фресками 14 века. Единственные в своем роде на территории Европы.

Далее сделаем остановку возле кирхи Хайлигенвальде — одной из старейших кирх в Калининградской области. Во время войны кирха не пострадала.

Замок Вальдау — старинный прусский замок Тевтонского ордена. Даты основания — 50-60 гг. XIII века.

Прекрасно сохранившийся замок, в стенах которого находится музей истории Тевтонского ордена, Прусского королевства, более 3000 экспонатов и коллекция основателя замка.

Сотрудники называют его «трогательный музей»: некоторые экспонаты можно потрогать!

Замок Тапиау и город Гвардейск. Еще один из 10 сохранившихся замков — Тапиау. Первая крепость была возведена рыцарями Тевтонского ордена в 80 годы XIII века. С XIX в. в стенах замка располагалось исправительное учреждение (тюрьма).

И только с прошлого 2022 года этот статус наконец-то устранен. Теперь объект культурного наследия доступен для посещения.

Замок Шаакен — рыцарский замок XIII века, в котором останавливался сам Петр I. Шаакен «досталось» разрухи больше, чем предыдущим замкам.

В подвалах крепости сохранились средневековые орудия пыток. Они-то и стали главными экспонатами музея инквизиции. Посещение крепости по желанию.

А перед этим нас ждёт вкусная экскурсия. В шаговой доступности от замка находится небольшая семейная сыроварня Шаакен-Дорф.

Расположена она на территории бывшей конюшни начала XX века. Новые владельцы прекрасно отреставрировали здание под былые времена.

Здесь нас ждет дегустация сыра и шоколада местного производства за бокалом красного вина.

Замок-пивоварня Нессельбек — стилизованный под рыцарские времена замок, созданный современными мастерами по старинным чертежам. В замке расположены музей, отель, ресторан и пивоварня.

Желающие могут остаться на ужин, отведать живого пива собственного производства, сваренного по старинным рецептам, вкуснейшие баварские блюда и посмотреть конно-рыцарское шоу. *

*По окончании экскурсии в 19:00 трансфер отправляется в Калининград. После ужина до отеля можно добраться самостоятельно за доп. плату. Если вы желаете остаться на ужин, сообщайте заблаговременно для резервации стола.