Приглашаем отправиться на скоростном катере из Калининграда в Балтийск.
Мы проплывём по Калининградскому морскому каналу — инженерному сооружению, которому уже более 120 лет.
Вас ждут интересные истории, а также виды на боевые корабли Балтийского флота, судостроительные и судоремонтные заводы, порты и рыбокомбинаты.
Описание экскурсии
Наш путь пройдёт по Калининградскому морскому судоходному каналу — гидротехническому сооружению, основанному в 1901 году. Его протяжённость составляет 43 километра, на берегах расположен город Светлый и посёлок Взморье. По пути мы сможем вблизи рассмотреть корабли Балтийского флота, судостроительные и судоремонтные заводы. За время путешествия мы увидим боевые корабли Балтийского флота, судоремонтные и судостроительные заводы, а также речной и морской порты Калининграда. Гид расскажет об истории строительства и современном использовании судоходного канала, о добыче и переработке рыбы о самом крупном в Европе заводе «Содружество Соя». Важная информация:
Программа подойдёт взрослым и детям старше 5 лет • Маршрут начинается в Калининграде и заканчивается в Балтийске • С вами поеду я или другой опытный капитан из нашей команды.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Речной порт Калининграда
- Морской порт Калининграда
- Судостроительный завод «Янтарь»
- Судостроительный завод «Преголя»
- Рыбзавод «За Родину»
- Завод «Содружество Соя»
Что включено
- Прогулка на катере
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград
Завершение: Балтийск
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Поездка на катере до Балтийска вдоль канала получилась незабываемой. Сразу почувствовалась атмосфера свободы и приключения. Катер скользил по воде, а я любовалась природой и кораблями с нового ракурса. Капитан-экскурсовод всё
в
Отлично прокатились на катере от Музея изобразительных искусств до Балтийской косы. Прошли по Преголе, каналу, порту, мимо заводов и города Светлый. Даже Крузенштерна в порту увидели. В заливе изрядно штормило
Е
Прогулка чудесная. Очень впечатлили и Преголя, и море, и старая промышленная застройка вдоль берегов. Огромное спасибо!
Е
Сама идея прогулки от Калининграда до Балтийска — супер! Места уникальные, неожиданные и очень интересные. Погода повезла: солнечно, тепло, видимость отличная. Спасибо капитану Вадиму за аккуратное вождение и интересные рассказы. Но два момента: высадка в Балтийске неудобная, тем, у кого форма не очень, придётся напрячься. И обратно такси заказать сложно, лучше берите местное
19 000 ₽ за экскурсию