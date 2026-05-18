Наш путь пройдёт по Калининградскому морскому судоходному каналу — гидротехническому сооружению, основанному в 1901 году. Его протяжённость составляет 43 километра, на берегах расположен город Светлый и посёлок Взморье. По пути мы сможем вблизи рассмотреть корабли Балтийского флота, судостроительные и судоремонтные заводы. За время путешествия мы увидим боевые корабли Балтийского флота, судоремонтные и судостроительные заводы, а также речной и морской порты Калининграда. Гид расскажет об истории строительства и современном использовании судоходного канала, о добыче и переработке рыбы о самом крупном в Европе заводе «Содружество Соя». Важная информация:

Программа подойдёт взрослым и детям старше 5 лет • Маршрут начинается в Калининграде и заканчивается в Балтийске • С вами поеду я или другой опытный капитан из нашей команды.