15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Балтийск и Балтийская коса - западный рубеж России

Мощь Балтийского флота и белоснежные пляжи косы - в путешествии из Калининграда
Добро пожаловать в город-порт Балтийск — самую западную точку России! Здесь вас встретят форты довоенной эпохи, красота северной природы и могучие корабли.

Вы прикоснётесь к морской истории города, понаблюдаете за входящими в порт судами и переправитесь на берег Балтийской косы, где рассмотрите старинный прусский форт и отдохнёте в окружении первозданной природы.
4.9
45 отзывов
Балтийск и Балтийская коса - западный рубеж России
Балтийск и Балтийская коса - западный рубеж России
Балтийск и Балтийская коса - западный рубеж России

Описание экскурсии

Балтийск: прошлое и настоящее русского флота

  • Мы пройдём по самым знаковым местам Балтийска, погружаясь в многовековую морскую историю Европы
  • Вы увидите шведскую крепость Пиллау, действующий маяк, а также памятники основателю русского флота Петру I и императрице Елизавете Петровне
  • Прогуляетесь по Морскому бульвару и Северному молу, понаблюдаете за кораблями на рейде и полюбуетесь десятками изящных лебедей, которые скользят между военных судов
  • При желании зайдёте в Свято-Георгиевский морской собор с резным иконостасом

Нетронутая природа Балтийской косы

  • На пароме мы переправимся через судоходный канал на Балтийскую косу — здесь соседствуют практически не тронутая человеком природа и отголоски прусского военного прошлого
  • Рассмотрим ангары для гидропланов, гавань и укрепления довоенного аэродрома, а также руины Западного форта, построенного в 19 веке для защиты входа в порт
  • Отдохнём и полюбуемся морем на пляжах Балтийской косы. В хорошую погоду вы можете искупаться или позагорать на белом песке

На обратном пути из Балтийска заглянем в магазин рыболовецкого колхоза, где можно купить свежие морепродукты.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер на автомобиле гида. Расстояние от Калининграда до Балтийска — 47 км
  • За дополнительную плату можем забрать вас из другого города — детали в переписке
  • Билеты на паром оплачиваются дополнительно — 210 ₽ с человека, при себе обязательно иметь паспорт гражданина РФ
  • Программу можно продлить: + 1000 ₽ за дополнительный час
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1501 туриста
Я профессиональный гид, имею диплом по специальности «Экскурсоведение» и большой опыт проведения экскурсий. Работаю с командой гидов-единомышленников. Наше главное правило: показать край таким, чтоб вы снова хотели приехать к нам и пригласить с собой друзей! Предлагаю вам узнать больше об истории янтарного края, а так же посетить уникальные места области вместе с нами!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
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Андрей
Интересная экскурсия, хотя 4 часа (из 7) в дороге - это тяжеловато. Особенно понравились прогулка на катере по проливу с осмотром кораблей и старый форт на косе - очень красиво и романтично
Интересная экскурсия, хотя 4 часа (из 7) в дороге - это тяжеловато. Особенно понравились прогулка на
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A
Доброго времени, путешественники, большие и маленькие!
Вот мы и дома. А значит, появилась минутка поделиться впечатлениями о Калининградской области. В частности - Балтийске и Балтийской Косе, посмотреть которые нам помогала Гид
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Виктория.
Начну с того, что приехали мы в Калининград на неделю. Всего у нас было 5 экскурсий, 4 через трипстер и одна неофициальная, с наиболее понравившимся гидом. Если Виктория читаете - не обижайтесь, но нас просто очаровал Виктор Ш. Уверен, догадались о ком я) Впрочем экскурсия в компании Виктории тоже оставила исключительно положительные эмоции. Созвон, уточнение деталей накануне по ее инициативе - радует. Приехала без опозданий, новая, чистая машина, комфортное вождение, приятная интеллигентная женщина! Подача материала - все замечательно, гид с большим опытом. Может быть сначала чувствовалось небольшое эмоциональное напряжение, к концу экскурсии как будто знали Вику много лет. Погода в день поездки была настоящая, балтийская - и дождь, и шторм, и солнце. Уточнив, что паром ходит (волна в моменте была ого-го) и времени у нас на Косе до след парома всего 2ч, встали перед выбором: идти в музей Люнет + на Западный Форт, либо к ангарам Нойтиф. Т. к. снова начинался дождик - выбрали Люнет с Фортом. По музею скажу так - на любителя. Лучше бы прогулялся по Южному молу, до которого, увы, не дошли. А Форт однозначно мастхэв. Отличные виды. За него отдельный поклон и спасибки.
И вот уже пора и честь знать - время 14ч, парОм обратно. Не в претензию конечно, просто мысли вслух - возможно стоит закладывать на Косу 4ч, чтобы все спокойно посмотреть. Как вариант, переправляться с автомобилем - до Нойтифа можно и прокатиться. Понятно, что всему есть цена. Но, например, наша поездка из Новосибирска в Калининград, с учетом билетов, экскурсий, отеля и тд обошлась в ~150тр за двоих. Так что лишние пару тысяч за потраченное Викой на нас время ей-богу не разорили бы нас) Однако альтернатив озвучено не было. Да и мы не из тех, кто читает рецензии перед просмотром фильмов, или изучает детали и количество достопримечательностей до их посещения. Может поэтому от нас предательски ускользнул и храм Александра Невского в Балтийске? На обратном пути конечно же не обошлось без заезда в легендарный, по предыдущим отзывам) рыбный магазин. Благодаря Вике купили там замечательного угря, атлантических сардин и балтийских шпрот. Ложкой дегтя - последние (в полном объеме) были вероломно изъяты и предосадно опущены в мусорный бак на предполетном досмотре Храброво. Виктория, пожалуйста, тоже исключительно в дружбу: предупреждайте будущих неискушенных туристов, вроде нас, кто вознамерится брать на гостинцы рыбные деликатесы - в ручной клади консервы провозить нельзя. Совсем. Ну, хотя бы угря довезли - вкусный! Как и Калининград. Всех благ!
Андрей и Лариса, Новосибирск.

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Н
В конце марта с детьми 8 и 14 лет посетили Балтийск и Балтийскую косу вместе с нашим замечательным гидом Валентиной. Даже изменчивая калининградская погода нам оказалась не помехой. Утренний мокрый
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снег с дождем и ветром после обеда сменились ясным небом и солнышком. Нам повезло, к нашему приезду шторм поутих, и заработала паромная переправа. Услышали интересный рассказ о городе, погуляли по берегу Балтийской косы и по настоящим дюнам, увидели ангары для гидросамолетов, даже забрались на крышу полуразрушенного здания, а в конце перекусили в "Старом люнете" (выпечка очень вкусная). А потом, по нашей просьбе, Валентина доставила нас в Светлогорск. Спасибо большое, остались очень приятные впечатления от экскурсии!

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Ольга
Спасибо Виктории за нашего гида Валентину.
Хорошо было все: и темп передвижения, и темп повествования. Ни минуты зря! При этом нас не перегрузили датами, фактами, событиями исторических эпох. Хотя и эта
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информация была, но настолько к месту! Переправлялись на пароме на косу, сходили с экскурсией в цитадель. Были и на пляжах, и на фортах, и у памятников-визитных карточек города. Научились искать янтарь. Были с детьми 12 и 7 лет. Детям понравилось.
В результате Балтийск неожиданно оставил ощущение не строгой военной базы ВМФ России, а теплого размеренного провинциального города.
Отдельное спасибо за ответы на все вопросы не по теме экскурсии и обстоятельный рассказ о текущей жизни Балтийска, Балтийской косы, Калининграда и калининградцев.

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Анна
Через день после заказа экскурсии Виктория сообщила мне, что нашим гидом будет Валентина. Быстро отвечала на все возникшие вопросы. Итак, об экскурсии. Это был незабываемый день. Валентина отличный водитель и
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великолепный рассказчик. Мы говорили об истории, о прошлом и настоящем, о природе Калининградского края и просто о жизни. Благодаря Валентине решили искупаться в прохладной воде Балтийского моря! Попробовали согретые солнцем плоды шиповника, боярышника и ежевики, поели вкусные булочки в немецком люнете и рассмотрели найденные вещи времён войны. На обратном пути побывали в Балтийске и посмотрели старый разводной мост. Домой вернулись, полные новых впечатлений и положительных эмоций. Спасибо Валентине, Виктории и Трипстеру за отличную экскурсию!

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О
Посетили Балтийск и косу и остались очень довольны. Виктория пунктуально в назначенное время встретила нас в отеле в Калининграде. Дорога показалась короткой, Т. К. Сопровождалась интересной беседой. Не монологом одного
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человека, а рассказом и ответами на интересующие нас вопросы в непринужденной обстановке. Балтийск встретил нас чудесной солнечной погодой. Мы увидели не только достопримечательности города, но и репетицию военного парада к Дню победы. На пароме переправились на Балтийскую косу. Прогулялись по побережью, посетили старый военный аэродром, насладились прекрасными природными ландшафтами. На протяжении всего маршрута Виктория в интересной, иногда шутливой манере, но на высоком профессиональном уровне вела экскурсию. В целом все было интересно, возникло желание еще раз посетить Калининград и окрестности.

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