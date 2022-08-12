15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Виктория.

Начну с того, что приехали мы в Калининград на неделю. Всего у нас было 5 экскурсий, 4 через трипстер и одна неофициальная, с наиболее понравившимся гидом. Если Виктория читаете - не обижайтесь, но нас просто очаровал Виктор Ш. Уверен, догадались о ком я) Впрочем экскурсия в компании Виктории тоже оставила исключительно положительные эмоции. Созвон, уточнение деталей накануне по ее инициативе - радует. Приехала без опозданий, новая, чистая машина, комфортное вождение, приятная интеллигентная женщина! Подача материала - все замечательно, гид с большим опытом. Может быть сначала чувствовалось небольшое эмоциональное напряжение, к концу экскурсии как будто знали Вику много лет. Погода в день поездки была настоящая, балтийская - и дождь, и шторм, и солнце. Уточнив, что паром ходит (волна в моменте была ого-го) и времени у нас на Косе до след парома всего 2ч, встали перед выбором: идти в музей Люнет + на Западный Форт, либо к ангарам Нойтиф. Т. к. снова начинался дождик - выбрали Люнет с Фортом. По музею скажу так - на любителя. Лучше бы прогулялся по Южному молу, до которого, увы, не дошли. А Форт однозначно мастхэв. Отличные виды. За него отдельный поклон и спасибки.

И вот уже пора и честь знать - время 14ч, парОм обратно. Не в претензию конечно, просто мысли вслух - возможно стоит закладывать на Косу 4ч, чтобы все спокойно посмотреть. Как вариант, переправляться с автомобилем - до Нойтифа можно и прокатиться. Понятно, что всему есть цена. Но, например, наша поездка из Новосибирска в Калининград, с учетом билетов, экскурсий, отеля и тд обошлась в ~150тр за двоих. Так что лишние пару тысяч за потраченное Викой на нас время ей-богу не разорили бы нас) Однако альтернатив озвучено не было. Да и мы не из тех, кто читает рецензии перед просмотром фильмов, или изучает детали и количество достопримечательностей до их посещения. Может поэтому от нас предательски ускользнул и храм Александра Невского в Балтийске? На обратном пути конечно же не обошлось без заезда в легендарный, по предыдущим отзывам) рыбный магазин. Благодаря Вике купили там замечательного угря, атлантических сардин и балтийских шпрот. Ложкой дегтя - последние (в полном объеме) были вероломно изъяты и предосадно опущены в мусорный бак на предполетном досмотре Храброво. Виктория, пожалуйста, тоже исключительно в дружбу: предупреждайте будущих неискушенных туристов, вроде нас, кто вознамерится брать на гостинцы рыбные деликатесы - в ручной клади консервы провозить нельзя. Совсем. Ну, хотя бы угря довезли - вкусный! Как и Калининград. Всех благ!

Андрей и Лариса, Новосибирск.