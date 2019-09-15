15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Балтийск: прошлое и настоящее русского флота

Мы пройдем по самым знаковым местам Балтийска, погружаясь в многовековую морскую историю Европы. Вы увидите шведскую крепость Пиллау, действующий маяк, а также памятники основателю русского флота Петру Великому и императрице Елизавете Петровне, которые приветствуют корабли, входящие в порт. Прогуляетесь по Морскому бульвару и Северному молу, всматриваясь в бесконечный морской горизонт, понаблюдаете за кораблями, стоящими на рейде или идущими в порт, и полюбуетесь десятками изящных лебедей, которые скользят между мощных военных судов. А если захотите, мы зайдем в Свято-Георгиевский Морской собор с красивейшим резным иконостасом.

Нетронутая природа Балтийской косы

На пароме мы переправимся через судоходный канал на Балтийскую косу — здесь вы поразитесь соседству дивной, практически не тронутой человеком природы с наследием прусского военного прошлого. Мы рассмотрим ангары для гидропланов, гавань и укрепления довоенного аэродрома, а также руины форта Западный, построенного в 19 веке для защиты входа в порт. А после вы сможете отдохнуть и полюбоваться морем на пляжах Балтийской косы, а в хорошую погоду — даже искупаться или позагорать на белом песке.

А после возвращения в Балтийск мы отправимся в обратный путь и по дороге заглянем в магазин рыболовецкого колхоза, где можно купить свежие рыбные продукты местного производства.