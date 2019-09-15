15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Балтийск и Балтийская коса — западный рубеж России

Мощь Балтийского флота, истории морского города и белоснежные пляжи косы

Виктория
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Виктория – представитель гидов
Добро пожаловать в город-порт Балтийск — самую западную точку России! Здесь вас встретят фортификационные сооружения довоенной эпохи, красота северной природы, и, конечно, мощные корабли Балтийского флота.

Вы прикоснетесь к богатой морской истории и традициям города, понаблюдаете за входящими в порт судами и зайдете в Свято-Георгиевский Морской собор.

А переправившись на берег Балтийской косы, рассмотрите старинный прусский форт и отдохнете на безлюдном пляже в окружении первозданной природы.
6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча На авт.остановке У быков на пр.Мира города Калининград
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У этой экскурсии15 отзывов
5
Балтийск и Балтийская коса — западный рубеж России
Балтийск и Балтийская коса — западный рубеж России

Что вас ожидает

Балтийск: прошлое и настоящее русского флота
Мы пройдем по самым знаковым местам Балтийска, погружаясь в многовековую морскую историю Европы. Вы увидите шведскую крепость Пиллау, действующий маяк, а также памятники основателю русского флота Петру Великому и императрице Елизавете Петровне, которые приветствуют корабли, входящие в порт. Прогуляетесь по Морскому бульвару и Северному молу, всматриваясь в бесконечный морской горизонт, понаблюдаете за кораблями, стоящими на рейде или идущими в порт, и полюбуетесь десятками изящных лебедей, которые скользят между мощных военных судов. А если захотите, мы зайдем в Свято-Георгиевский Морской собор с красивейшим резным иконостасом.

Нетронутая природа Балтийской косы
На пароме мы переправимся через судоходный канал на Балтийскую косу — здесь вы поразитесь соседству дивной, практически не тронутой человеком природы с наследием прусского военного прошлого. Мы рассмотрим ангары для гидропланов, гавань и укрепления довоенного аэродрома, а также руины форта Западный, построенного в 19 веке для защиты входа в порт. А после вы сможете отдохнуть и полюбоваться морем на пляжах Балтийской косы, а в хорошую погоду — даже искупаться или позагорать на белом песке.
А после возвращения в Балтийск мы отправимся в обратный путь и по дороге заглянем в магазин рыболовецкого колхоза, где можно купить свежие рыбные продукты местного производства.

Организационные детали

  • Билеты на паром оплачиваются дополнительно — 70 рублей с человека, при себе обязательно иметь паспорт гражданина РФ.
  • В стоимость экскурсии входит трансфер на автомобиле гида из Калининграда в Балтийск. По шоссейной дороге расстояние от Калининграда до Балтийска — 47 километров.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из моей команды.
Балтийск и Балтийская коса — западный рубеж России
Балтийск и Балтийская коса — западный рубеж России
Балтийск и Балтийская коса — западный рубеж России
Балтийск и Балтийская коса — западный рубеж России
Балтийск и Балтийская коса — западный рубеж России
Балтийск и Балтийская коса — западный рубеж России
Балтийск и Балтийская коса — западный рубеж России
Балтийск и Балтийская коса — западный рубеж России
Балтийск и Балтийская коса — западный рубеж России
Балтийск и Балтийская коса — западный рубеж России
Балтийск и Балтийская коса — западный рубеж России
Балтийск и Балтийская коса — западный рубеж России

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура На авт.остановке У быков на пр.Мира города Калининград.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктория
Виктория
Здравствуйте, меня зовут Виктория. Я профессиональный гид, имею диплом по специальности «Экскурсоведение» и большой опыт проведения экскурсий. Работаю с командой гидов-единомышленников. Мое главное правило: показать наш край таким, чтоб вы снова хотели приехать к нам и пригласить с собой друзей! Предлагаю вам узнать больше об истории янтарного края, а так же посетить уникальные места области вместе с нами!
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 сентября 2019
Экскурсию проводил Валерий. Очень хороший гид. Подробно все рассказывал, с момента как мы встретились и до выхода из автомобиля. Интересно и познавательно.
5 сентября 2019
Спасибо за очень интересную экскурсию!
3 сентября 2019
Замечательная экскурсия с Оксаной ! Очень интересно и познавательно. Буду рекомендовать своим знакомым. Спасибо за хорошие впечатления!.
Анна
3 сентября 2019
Через день после заказа экскурсии Виктория сообщила мне, что нашим гидом будет Валентина. Быстро отвечала на все возникшие вопросы. Итак, об экскурсии. Это был незабываемый день. Валентина отличный водитель и великолепный рассказчик. Мы говорили об истории, о прошлом и настоящем, о природе Калининградского края и просто о жизни. Благодаря Валентине решили искупаться в прохладной воде Балтийского моря! Попробовали согретые солнцем плоды шиповника, боярышника и ежевики, поели вкусные булочки в немецком люнете и рассмотрели найденные вещи времён войны. На обратном пути побывали в Балтийске и посмотрели старый разводной мост. Домой вернулись, полные новых впечатлений и положительных эмоций. Спасибо Валентине, Виктории и Трипстеру за отличную экскурсию!
20 августа 2019
это был замечательный день, Балттйская еоса стоит того чтоб ее увидеть
22 июля 2019
Большое спасибо за содержательную экскурсию.
10 июня 2019
Очень понравилась экскурсия Балтийск и Балтийская коса — западный рубеж России, проведенная Викторией. Мы узнали много нового и интересного про эти красивые места. Время пролетело незаметно. Большое спасибо!
8 июня 2019
Валентина не просто прекрасный гид и рассказчик, но и профессионально и глубоко знает историю, грамотно и интересно подаёт информацию и вообще, очень позитивный и дружелюбный человек.
К тому же Валентина замечательный водитель своей комфортной машины с кондиционером, что в жару было очень актуально. И 7 часов экскурсии пролетели, как один миг.
Всем рекомендую Валентину, как профессионального экскурсовода. Не пожалеете!
14 мая 2019
Отправила в путешествие с Викторией 06.05.2019г. в Балтийск и на Балтийскую косу. Экскурсия очень познавательная, весь маршрут пронизан историческими событиями. Отлично провела время в приятной компании, набралась впечатлений. Время пролетело незаметно.
Рекомендую!
13 мая 2019
Мы провели с Викторией незабываемые два дня, путешествуя по побережью Балтики. Профессионализм, интересные факты, постоянный диалог не оставили никого из нас равнодушными. Великолепные пейзажи, грамотное и очень интересное освещение всего, что встречается по пути. Экскурсии проходят на одном дыхании, и при расставании очень хочется встретиться снова.... Спасибо за всё! Надеемся, до новых встреч!!!
Ещё 5 отзывов

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