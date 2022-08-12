15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Добро пожаловать в город-порт Балтийск — самую западную точку России! Здесь вас встретят форты довоенной эпохи, красота северной природы и могучие корабли.
Вы прикоснётесь к морской истории города, понаблюдаете за входящими в порт судами и переправитесь на берег Балтийской косы, где рассмотрите старинный прусский форт и отдохнёте в окружении первозданной природы.
Вы прикоснётесь к морской истории города, понаблюдаете за входящими в порт судами и переправитесь на берег Балтийской косы, где рассмотрите старинный прусский форт и отдохнёте в окружении первозданной природы.
Описание экскурсии
Балтийск: прошлое и настоящее русского флота
- Мы пройдём по самым знаковым местам Балтийска, погружаясь в многовековую морскую историю Европы
- Вы увидите шведскую крепость Пиллау, действующий маяк, а также памятники основателю русского флота Петру I и императрице Елизавете Петровне
- Прогуляетесь по Морскому бульвару и Северному молу, понаблюдаете за кораблями на рейде и полюбуетесь десятками изящных лебедей, которые скользят между военных судов
- При желании зайдёте в Свято-Георгиевский морской собор с резным иконостасом
Нетронутая природа Балтийской косы
- На пароме мы переправимся через судоходный канал на Балтийскую косу — здесь соседствуют практически не тронутая человеком природа и отголоски прусского военного прошлого
- Рассмотрим ангары для гидропланов, гавань и укрепления довоенного аэродрома, а также руины Западного форта, построенного в 19 веке для защиты входа в порт
- Отдохнём и полюбуемся морем на пляжах Балтийской косы. В хорошую погоду вы можете искупаться или позагорать на белом песке
На обратном пути из Балтийска заглянем в магазин рыболовецкого колхоза, где можно купить свежие морепродукты.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит трансфер на автомобиле гида. Расстояние от Калининграда до Балтийска — 47 км
- За дополнительную плату можем забрать вас из другого города — детали в переписке
- Билеты на паром оплачиваются дополнительно — 210 ₽ с человека, при себе обязательно иметь паспорт гражданина РФ
- Программу можно продлить: + 1000 ₽ за дополнительный час
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1501 туриста
Я профессиональный гид, имею диплом по специальности «Экскурсоведение» и большой опыт проведения экскурсий. Работаю с командой гидов-единомышленников. Наше главное правило: показать край таким, чтоб вы снова хотели приехать к нам и пригласить с собой друзей! Предлагаю вам узнать больше об истории янтарного края, а так же посетить уникальные места области вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 45 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Интересная экскурсия, хотя 4 часа (из 7) в дороге - это тяжеловато. Особенно понравились прогулка на катере по проливу с осмотром кораблей и старый форт на косе - очень красиво и романтично
Вам был полезен этот отзыв?
A
Доброго времени, путешественники, большие и маленькие!
Вот мы и дома. А значит, появилась минутка поделиться впечатлениями о Калининградской области. В частности - Балтийске и Балтийской Косе, посмотреть которые нам помогала Гид
Вот мы и дома. А значит, появилась минутка поделиться впечатлениями о Калининградской области. В частности - Балтийске и Балтийской Косе, посмотреть которые нам помогала Гид
Вам был полезен этот отзыв?
Н
В конце марта с детьми 8 и 14 лет посетили Балтийск и Балтийскую косу вместе с нашим замечательным гидом Валентиной. Даже изменчивая калининградская погода нам оказалась не помехой. Утренний мокрый
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо Виктории за нашего гида Валентину.
Хорошо было все: и темп передвижения, и темп повествования. Ни минуты зря! При этом нас не перегрузили датами, фактами, событиями исторических эпох. Хотя и эта
Хорошо было все: и темп передвижения, и темп повествования. Ни минуты зря! При этом нас не перегрузили датами, фактами, событиями исторических эпох. Хотя и эта
Вам был полезен этот отзыв?
Через день после заказа экскурсии Виктория сообщила мне, что нашим гидом будет Валентина. Быстро отвечала на все возникшие вопросы. Итак, об экскурсии. Это был незабываемый день. Валентина отличный водитель и
Вам был полезен этот отзыв?
О
Посетили Балтийск и косу и остались очень довольны. Виктория пунктуально в назначенное время встретила нас в отеле в Калининграде. Дорога показалась короткой, Т. К. Сопровождалась интересной беседой. Не монологом одного
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Балтийск и Балтийская коса - западный рубеж России»
-
15%
Групповая
Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия
Рассмотреть памятники военно-морского города и прогуляться по заповедным пляжам Балтики
Начало: В одном из 6 мест в Калининграде на выбор
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1990 ₽
2341 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России
Узнать о жизни города-форпоста на восточных границах Европы и рассмотреть сооружения былых эпох
Начало: По договорённости с гидом
11 авг в 08:00
17 авг в 08:00
от 15 300 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Балтийск и Янтарный - тайны Балтики (из Калининграда)
Увидеть старинные кирхи, погулять по пляжам, остановиться у действующего маяка и проводить корабли
Начало: На улице Шевченко
Расписание: во вторник и четверг в 08:45
11 авг в 08:45
13 авг в 08:45
1850 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Два в одном: Балтийск и Балтийская коса
Исследовать западные рубежи и крепость Пиллау, послушать военные истории и прогуляться на катере
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 19 000 ₽ за всё до 4 чел.
-5%
до 12 августа
от 18 050 ₽ за экскурсию