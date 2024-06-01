Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье

Для любителей архитектуры, истории и живописных пейзажей
Отправляемся на день в красивые и интересные уголки области. В Балтийске вы погрузитесь в военную историю и посмотрите на корабли и лебедей. В Янтарном узнаете всё о солнечном камне, побываете на идеальном пляже, в кирхе и других местах. В Светлогорске прочувствуете атмосферу популярного среди элиты курорта. А при хорошей погоде заедем в Филинскую бухту!
5
4 отзыва
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Балтийск: Военная слава и история

Самый запад нашей необъятной страны! И по совместительству Город воинской славы России. Здесь мы расскажем вам о временах Петра I и Елизаветы Петровны и покажем входной портал Шведской крепости, или, как её ещё называют, цитадели Пиллау. Вы увидите корабли Балтийского флота и, если не будет шторма, понаблюдаете, как паромы и сухогрузы проходят по Калининградскому морскому судоходному каналу. Вы сможете с руки покормить лебедей и сделать потрясающие фото на память!

Янтарный: камень солнца и пляж с «Голубым флагом»

Далее поедем в янтарную столицу, где янтарь добывается со времён Тевтонского ордена до наших дней. Вы узнаете о процессе его добычи и «янтарном короле Восточной Пруссии» Морице Бэккере, увидите пляж с «Голубым флагом», нисколько не уступающий Майами-бич. Также мы посетим невероятной красоты кирху Пальмникена и прогуляемся по городскому парку со 160-летними буками, ситхинскими елями и другими диковинками.

Светлогорск: курорт с историей

Завершим наше путешествие в уютном городке Светлогорске, бывшем фешенебельном курорте восточной Пруссии под названием Раушен. Прогулка по его тихим улочкам пройдёт мимо красивейших вилл и гостевых домов 19–20 веков. Вы узнаете интересные факты о городе, например, почему его считают самым медленным в России. Также вы увидите морские пейзажи побережья и театр эстрады «Янтарь-холл».

В хорошую погоду, если захотите, включим в программу Филинскую бухту. Это место, которое завораживает всех любителей красивых видов.

А на обед заедем в один из хороших ресторанов Янтарного/Светлогорска.

Организационные детали

Как проходит экскурсия:

  • На автомобиле Hyundai Solaris 2015 года с кондиционером. Пожалуйста, предупредите заранее, если с вами будут дети — мы предоставим вам бустер.
  • Мы заберём вас по указанному адресу в Калининграде и после экскурсии привезём обратно
  • Тайминг экскурсии — 8 часов с момента встречи с учётом времени дороги туда и обратно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные опции:

  • По желанию можно продлить экскурсионное время из расчёта 1200 руб. /час.
  • Начало и окончание экскурсии в Зеленоградске — + 800 руб.
  • Начало и окончание экскурсии в Светлогорске или Пионерском — + 1200 руб.
  • Начало и окончание экскурсии в Янтарном — + 2500 руб.

На побережье бывает ветренно и случаются кратковременные дождики. Шарфики, зонтики, удобная непромокаемая обувь приветствуются.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Екатерина
1 июня 2024
Не передаваемые эмоции, каждый город по своему прекрасен и абсолютно разный, словно была в сказке и очаровывалась!!! Очень насыщенная программа, было очень познавательно. Однозначно рекомендую!!! Спасибо за отличный отдых!
Не передаваемые эмоции, каждый город по своему прекрасен и абсолютно разный, словно была в сказке иНе передаваемые эмоции, каждый город по своему прекрасен и абсолютно разный, словно была в сказке иНе передаваемые эмоции, каждый город по своему прекрасен и абсолютно разный, словно была в сказке иНе передаваемые эмоции, каждый город по своему прекрасен и абсолютно разный, словно была в сказке иНе передаваемые эмоции, каждый город по своему прекрасен и абсолютно разный, словно была в сказке иНе передаваемые эмоции, каждый город по своему прекрасен и абсолютно разный, словно была в сказке иНе передаваемые эмоции, каждый город по своему прекрасен и абсолютно разный, словно была в сказке и
Зинаида
7 мая 2024
Этот маршрут для тех, кто ценит своё время, комфорт и достоверную информацию. Алексей прекрасный гид, отличный собеседник, чуткий водитель. Время пролетело незаметно, информации о достопримечательностях очень много, к тому же, были даны рекомендации по гастрономическому направлению. Замечу ещё не маловажный факт, очень демократичная стоимость за такую содержатетьную и обзорную экскурсию на все 💯🔥
Этот маршрут для тех, кто ценит своё время, комфорт и достоверную информацию. Алексей прекрасный гид, отличный
Ольга
2 мая 2024
Все было очень интересно! Спасибо большое Алексей за замечательную экскурсию 🙏🌹 на следующую экскурсию только с Вами 😊
Баирма
29 апр 2024
Отличная экскурсия, очень приятный эрудированный гид, много интересной информации, 8 часов пролетели как миг, рекомендуем! Спасибо, Алексей!

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