Экскурсии по воде в Калининграде

Найдено 40 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Калининграде, цены от 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
🚌 На автобусе
🚤 На катере
скидка
10%
Групповая
4 часа
657 отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду с захватывающей речной прогулкой
Погрузитесь в историю и красоты Калининграда, объединив земные прогулки с речным путешествием на катере. Уникальный опыт гарантирован
Начало: В одном из 5 мест на выбор
«Речная прогулка на катере (по желанию за доплату)»
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1055950 за человека
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Популярное предложение
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
Калининград, город на берегу Балтики, предлагает уникальные водные экскурсии. Присоединяйтесь к нам на яхте и наслаждайтесь красотой природы и романтикой
«Отправиться на морскую прогулку, чтобы сменить обстановку, насладиться природой Янтарного края, поплавать в море»
9 июня в 10:00
10 июня в 15:00
19 000 за всё до 4 чел.
По акватории Балтийска - на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
30 минут
121 отзыв
По акватории Балтийска - на скоростном катере
На скоростном катере по Калининградскому каналу: военные корабли, старинные маяки и дюны Балтийской косы. Погружение в историю и природу Калининграда
Начало: Уже в Балтийске, куда вам нужно добраться самостоя...
«Прогулки проходят на комфортабельных скоростных катерах — они оснащены спасательными жилетами и имеют все нужные лицензии»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
3 400 за всё до 5 чел.
Сплав на байдарках по центру Калининграда
🚣‍♂️ На байдарках
Групповая
2.5 часа
182 отзыва
Групповая экскурсия на байдарках в Калининграде: порт и достопримечательности
Уникальная возможность увидеть Калининград с воды. Байдарочный сплав вдоль порта, Рыбной деревни и острова Канта. Безопасность и комфорт гарантированы
Начало: На набережной генерала Карбышева
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 100 за человека
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
88 отзывов
Ваш персональный день в Калининграде
Откройте для себя Калининград и его окрестности с экскурсией, спланированной под ваши интересы
Начало: На площади Победы
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 8 800 за всё до 6 чел.
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
Популярное предложение
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России
Узнать о жизни города-форпоста на восточных границах Европы и рассмотреть сооружения былых эпох
Начало: По договоренности с гидом
«также возможна организация морской прогулки на катере по гавани Балтийска (около 2000 руб»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.
Балтийск и неизведанная Балтийская коса
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
7 часов
200 отзывов
Балтийск и Балтийская коса: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в уникальный мир Балтийска и Балтийской косы: от исторического центра до загадочных дюн и морских крепостей
Начало: В Калининграде
«На катере мы пройдем по живописной гавани, выйдем в открытое море и переправимся на Балтийскую косу»
10 июня в 09:30
1 июля в 09:30
10 800 за всё до 4 чел.
Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
52 отзыва
Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе
Прогулка на теплоходе по реке Преголе в Калининграде. Увидите ключевые достопримечательности города с воды, включая остров Канта и Музей мирового океана
Начало: На причале № 2 в Рыбной деревне
«На теплоходе «Самбия» вместимостью до 55 человек вы обогнете остров Канта, заглянете в порт, проплывете под мостами и осмотрите исторический флот Музея мирового океана»
Завтра в 12:00
9 июня в 16:00
800 за человека
Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
456 отзывов
Балтийск и Балтийская коса: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу морских сражений и первозданной природы на экскурсии в Балтийск и на Балтийскую косу
Начало: В одном из 8 мест в Калининграде на выбор
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
11 июня в 09:30
18771 690 за человека
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
⛴ На теплоходе
Групповая
45 минут
662 отзыва
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
Присоединяйтесь к групповому круизу по Калининграду, где вы увидите центр города, Кафедральный собор и Музей Мирового океана
Начало: Ул. Октябрьская, д. 6а, причал №2
«Приглашаем в небольшой теплоходный круиз вдоль набережных Калининграда»
Расписание: Ежедневно днем
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
800 за человека
В мини-группе: Куршская коса, Зеленоградск, замки Шаакен и Нессельбек
🚗 На машине
скидка
20%
Групповая
9 часов
551 отзыв
Куршская коса и замки: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Куршской косы и замков Калининграда: реликтовые леса, танцующий лес и крафтовый сыр
Начало: Калининград, ул. Шевченко, 2 к. 5
Расписание: Ежедневно с 8.30 до 17.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
42503 400 за человека
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
🚌 Hop-on hop-off
скидка
10%
Групповая
4 часа
51 отзыв
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
Рассмотреть главные достопримечательности города с суши и с воды на групповой экскурсии
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
«Прогулка на теплоходе «Самбия»»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
999900 за человека
Весь Калининград с земли и воды: экскурсия на автобусе и кораблике
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
4 часа
1004 отзыва
Калининград: обзорная экскурсия и речная прогулка
Получите полное представление о Калининграде, объединив обзорную автобусную экскурсию и речную прогулку на катере
Начало: Отель Mercure и еще 4 места на выбор
«Об экскурсии Идеальное сочетание обзорной автобусной экскурсии и речной прогулки на катере»
Расписание: Ежедневно в 09:35 и в 14:00
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
950 за человека
Калининград: остров Канта и прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Калининград: остров Канта и прогулка на катере
Раскрыть секреты старинного острова и полюбоваться городом с воды
Начало: у Дома Советов
«Знакомство с Калининградом продолжится на борту прогулочного катера»
Завтра в 11:30
9 июня в 09:30
2 000 за человека
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
🚗 На машине
Круиз
7 часов
14 отзывов
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
Погулять по старинным городкам, насладиться морским круизом и заглянуть на янтарную мануфактуру
Начало: По договоренности
«Или отправиться на скоростном катере в акваторию: увидеть город с воды и выйти в открытое море»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 340 за всё до 3 чел.
Обзорная по Калининграду + прогулка на теплоходе
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
163 отзыва
Обзорная по Калининграду + прогулка на теплоходе
Начало: ТЦ «Акрополь», улица Проф. Баранова 34
«Изюминкой нашего путешествия станет увлекательная прогулка на гордости Калининградской навигации — теплоходе «Самбия»»
Расписание: Ежедневно 10:00
Завтра в 09:50
9 июня в 09:50
900 за человека
Королевский Зеленоградск, Замок Шаакен и чарующий Светлогорск
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
44 отзыва
Королевский Зеленоградск и исторические сокровища Калининграда
Откройте величие восточной Пруссии: от рыцарских замков до живописных курортов за один день
Начало: Шевченко 2
Расписание: 9.15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
43333 900 за человека
Знакомство с историей Калининграда на САПе
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Знакомство с историей Калининграда на САПе
Начало: Московский проспект, 66
Расписание: Каждый день в 7:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
3 500 за человека
Топ побережья Калининградской области Балтийск, Янтарный, Светлогорск
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Топ побережья Калининградской области Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Начало: 236006
«Мы посетим Балтийск и Балтийскую косу (доберемся на катере), Янтарный (янтарный карьер и янтарное производство), Светлогорск»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
14 000 за всё до 4 чел.
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
Полюбоваться достопримечательностями с реки Преголи и услышать старые и новые истории города
Начало: у причала № 4 в Рыбной деревне
«Посмотрите на корабли-экспонаты Музея Мирового океана, зайдете в городской порт»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000 за всё до 10 чел.
Групповой байдарочный сплав «Водная дорога Кёнигсберга»
Мини-группа
3.5 часа
5 отзывов
Групповой байдарочный сплав «Водная дорога Кёнигсберга»
Под шёпот волн и плеск весла отдохнуть от суеты города, находясь в его центре
Начало: На улице Дзержинского
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
2 000 за человека
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
🚲 На велосипеде
🚣‍♂️ На байдарках
Групповая
5 часов
8 отзывов
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
Взглянуть на регион с необычного ракурса и поближе познакомиться с его историей
Начало: В поселке Федотово Правдинского района
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
15 июня в 09:30
2 500 за человека
Впечатляющие ландшафты Косы. Зеленоградск. Сыроварня с замком Несельбек
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
12 отзывов
Впечатляющие ландшафты Косы. Зеленоградск. Сыроварня с замком Несельбек
Начало: Адрес вашего проживания и будет местом встречи
Расписание: В 9.00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000 за всё до 8 чел.
Знакомство с Калининградом на сапе
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Знакомство с Калининградом на сапе
Уникальная прогулка по городу с веслом в руке (с мая до конца октября)
Начало: на смотровой площадке Московский проспект 66
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3 500 за человека
Балтийский «Дикий Запад»: путешествие в Балтийск
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Балтийский «Дикий Запад»: путешествие в Балтийск
Начало: Я заберу Вас по любому адресу Калининграде
«Если вы не хотите возвращаться на пароме, то можете прокатиться на быстроходном катере и осмотреть Балтийск с моря»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 500 за всё до 4 чел.
ТРИ ГЛАВНЫХ ГОРОДА ПОБЕРЕЖЬЯ: Балтийск, Янтарный, Светлогорск
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
ТРИ ГЛАВНЫХ ГОРОДА ПОБЕРЕЖЬЯ: Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Начало: Ваш отель или по договоренности с гидом
«По желанию, мы можем совершить шикарную поездку на катере по всей морской гавани и увидеть военные корабли»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 11 900 за всё до 4 чел.
Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
6 отзывов
Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
Проплыть по реке Преголя на катере и полюбоваться видами Калининграда в сопровождении гида
Начало: На причале № 2 (Рыбная деревня)
«Часть речной прогулки проходит по водному маршруту, которым впервые российский император прибыл в Кенигсберг»
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
1 400 за человека
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
🚌 На автобусе
🚣‍♂️ На байдарках
скидка
10%
Групповая
7 часов
43 отзыва
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
Провести день весело и познавательно в окрестностях Калининграда на групповой автобусной экскурсии
Начало: В одной из 6 точек на выбор
Расписание: в среду и субботу в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
19331 740 за человека
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
🚗 На машине
🚣‍♂️ На байдарках
Мини-группа
6 часов
14 отзывов
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
Осмотреть кирху, где хранилась библия Мартина Лютера, проплыть по Лаве и навестить зловещую заброшку
Начало: На проспекте Мира
Расписание: во вторник в 09:00
25 июня в 09:00
23 июля в 09:00
4 000 за человека
Сап-тур на Куршскую косу
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Сап-тур на Куршскую косу
Проплыть на доске по Куршскому заливу и исследовать эко-тропы национального парка
Начало: в Зеленоградске
12 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 12 000 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка на яхте в Балтийске
🛥 На яхте
Фотопрогулка
1 час
6 отзывов
Фотопрогулка на яхте в Балтийске
Проплыть вдоль Балтийской косы и сохранить на память профессиональные снимки
Начало: У памятника Петру I в Балтийске
«По Калининградскому заливу под парусом»
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
14 000 за всё до 10 чел.
Обзорная прогулка на теплоходе по Калининграду
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
2 отзыва
Обзорная прогулка на теплоходе по Калининграду
«Экскурсия проводится, преимущественно, на теплоходе, однако организаторы оставляют за собой право заменить судно на маломерный прогулочный катер
Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 16:00
800 за человека
По морскому каналу на теплоходе
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
2 отзыва
По морскому каналу на теплоходе
«Экскурсия проводится, преимущественно, на теплоходе, однако организаторы оставляют за собой право заменить судно на прогулочный катер, если группа составляет менее 11 человек»
Расписание: Среда в 10:00
1 400 за человека
Рыбалка на Калининградском заливе с грамотным капитаном
🚤 На катере
Индивидуальная
7 часов
Рыбалка на Калининградском заливе с грамотным капитаном
Поймать судака или окуня на спиннинг с комфортабельного катера
«Рыбачить будем с катера «Волжанка 50 Fish»»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
12 000 за всё до 10 чел.
Морские экскурсии прогулки на парусной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Морские экскурсии прогулки на парусной яхте
Начало: Балтийск, Морской бульвар, д. 6
«Что вас ожидает:Предлагаем увлекательную морскую прогулку экскурсию на парусной яхте с выходом из Балтийска»
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
4 000 за всё до 8 чел.
Руины замка Таплакен и загадочный Велау
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Руины замка Таплакен и загадочный Велау
Отправиться в путешествие по нетуристическим локациям Калининградской области (в группе)
Начало: На улице Шевченко
13 июня в 08:30
20 июня в 08:30
2 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
    Огромное спасибо Антону за экскурсию! Материал подан легко, запоминающе, не загружал датами. Антон очень вежливый, культурный, обаятельный. Водитель профессионал, как
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    он выкручивал на таком большом автобусе! Очень довольно также ркчной прогулкой: пусть это и аудиогид, но рассказ интересный, весёлый, рассчитан на людей, которые приехали отдыхать. Еду с Вами в Янтарный и Светлогорск, до встречи!

  • А
    Александра
    5 июня 2024
    На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
    Добрый день! Хотелось бы поблагодарить прекрасную Арию и капитана яхты за чудесную морскую прогулку. Мы так все торопимся в ритме
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    обычной жизни, что 4 часа, проверенных под парусами, это своего рода релакс для души и тела. Отдельно хотелось бы поблагодарить Арию за то, как она умеет увлечь беседой, красиво накрыть на стол, быть внимательной ко всем участником прогулки, да и просто от одной ее улыбки становится тепло на душе. Однозначно рекомендую походить под парусами, опираясь на свои впечатления!!!

  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
    Залог успеха любой экскурсии это гид. И нам в этом смысле очень повезло с Акимом! Прекрасная подача материала, поставленная речь. Что де касается маршрута, хотелось бы немного больше Амалиенау
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
    Прекрасная экскурсия, советую всем, кто первый раз в Калининграде
  • С
    Сергей
    3 июня 2024
    По акватории Балтийска - на скоростном катере
    Рекомендую
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
    Самый лучший и эфективный способ ознакомиться с новым для вас городом это посмотреть на него со второго этажа на автобусной экскурсии с хорошим гидом, а потом еще и увидеть город с воды. Осталась очень довольна.
    Самый лучший и эфективный способ ознакомиться с новым для вас городом это посмотреть на него соСамый лучший и эфективный способ ознакомиться с новым для вас городом это посмотреть на него соСамый лучший и эфективный способ ознакомиться с новым для вас городом это посмотреть на него со
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия
    Всё прошло отлично, организованно, чётко, с экскурсоводом Евгением вам будет ООЧЕНЬ интересно!
  • Л
    Лилия
    2 июня 2024
    Сплав на байдарках по центру Калининграда
    Было очень круто! Интересно было посмотреть на город с воды и в целом покататься на байдарках. Организаторы клёвые ребята. На протяжении всего сплава фоткают, так что будет что показать друзьям:D
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Групповой байдарочный сплав «Водная дорога Кёнигсберга»
    Добрый день, экскурсия очень понравилась, гид Валерий интересно рассказывал и показывал, в следующий раз когда буду в Калининграде, обязательно приду на экскурсию повторно, для меня это был душевный отдых🔥🤗
    Добрый день, экскурсия очень понравилась, гид Валерий интересно рассказывал и показывал, в следующий раз когда будуДобрый день, экскурсия очень понравилась, гид Валерий интересно рассказывал и показывал, в следующий раз когда будуДобрый день, экскурсия очень понравилась, гид Валерий интересно рассказывал и показывал, в следующий раз когда будуДобрый день, экскурсия очень понравилась, гид Валерий интересно рассказывал и показывал, в следующий раз когда буду
  • В
    Вадим
    1 июня 2024
    Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия
    Евгений прекрасно рассказал о освобождении Пиллау советским воисками в мае 1945, о героизме наших солдат и офицеров. Об их подвиге. Я бы хотел больше услышать о истории земель которые 7 столетий принадлежат Пруссии. Здесь можно поподробней.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 36
  1. Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
  2. На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
  3. По акватории Балтийска - на скоростном катере
  4. Сплав на байдарках по центру Калининграда
  5. Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Водные развлечения" можно забронировать 40 экскурсий и билетов от 800 до 19 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 4493 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Водные экскурсии в Калининграде на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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