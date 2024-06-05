1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия по Калининграду с захватывающей речной прогулкой
Погрузитесь в историю и красоты Калининграда, объединив земные прогулки с речным путешествием на катере. Уникальный опыт гарантирован
Начало: В одном из 5 мест на выбор
«Речная прогулка на катере (по желанию за доплату)»
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1055950₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
Калининград, город на берегу Балтики, предлагает уникальные водные экскурсии. Присоединяйтесь к нам на яхте и наслаждайтесь красотой природы и романтикой
«Отправиться на морскую прогулку, чтобы сменить обстановку, насладиться природой Янтарного края, поплавать в море»
9 июня в 10:00
10 июня в 15:00
19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
По акватории Балтийска - на скоростном катере
На скоростном катере по Калининградскому каналу: военные корабли, старинные маяки и дюны Балтийской косы. Погружение в историю и природу Калининграда
Начало: Уже в Балтийске, куда вам нужно добраться самостоя...
«Прогулки проходят на комфортабельных скоростных катерах — они оснащены спасательными жилетами и имеют все нужные лицензии»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
3 400₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Групповая экскурсия на байдарках в Калининграде: порт и достопримечательности
Уникальная возможность увидеть Калининград с воды. Байдарочный сплав вдоль порта, Рыбной деревни и острова Канта. Безопасность и комфорт гарантированы
Начало: На набережной генерала Карбышева
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 100₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Ваш персональный день в Калининграде
Откройте для себя Калининград и его окрестности с экскурсией, спланированной под ваши интересы
Начало: На площади Победы
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 8 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России
Узнать о жизни города-форпоста на восточных границах Европы и рассмотреть сооружения былых эпох
Начало: По договоренности с гидом
«также возможна организация морской прогулки на катере по гавани Балтийска (около 2000 руб»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
11 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийск и Балтийская коса: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в уникальный мир Балтийска и Балтийской косы: от исторического центра до загадочных дюн и морских крепостей
Начало: В Калининграде
«На катере мы пройдем по живописной гавани, выйдем в открытое море и переправимся на Балтийскую косу»
10 июня в 09:30
1 июля в 09:30
10 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе
Прогулка на теплоходе по реке Преголе в Калининграде. Увидите ключевые достопримечательности города с воды, включая остров Канта и Музей мирового океана
Начало: На причале № 2 в Рыбной деревне
«На теплоходе «Самбия» вместимостью до 55 человек вы обогнете остров Канта, заглянете в порт, проплывете под мостами и осмотрите исторический флот Музея мирового океана»
Завтра в 12:00
9 июня в 16:00
800₽ за человека
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
Балтийск и Балтийская коса: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу морских сражений и первозданной природы на экскурсии в Балтийск и на Балтийскую косу
Начало: В одном из 8 мест в Калининграде на выбор
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
11 июня в 09:30
18771 690₽ за человека
Групповая
45 минут
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
Присоединяйтесь к групповому круизу по Калининграду, где вы увидите центр города, Кафедральный собор и Музей Мирового океана
Начало: Ул. Октябрьская, д. 6а, причал №2
«Приглашаем в небольшой теплоходный круиз вдоль набережных Калининграда»
Расписание: Ежедневно днем
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
800₽ за человека
скидка
20%
Групповая
9 часов
Куршская коса и замки: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Куршской косы и замков Калининграда: реликтовые леса, танцующий лес и крафтовый сыр
Начало: Калининград, ул. Шевченко, 2 к. 5
Расписание: Ежедневно с 8.30 до 17.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
42503 400₽ за человека
скидка
10%
Групповая
4 часа
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе
Рассмотреть главные достопримечательности города с суши и с воды на групповой экскурсии
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
«Прогулка на теплоходе «Самбия»»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
999900₽ за человека
Групповая
4 часа
Калининград: обзорная экскурсия и речная прогулка
Получите полное представление о Калининграде, объединив обзорную автобусную экскурсию и речную прогулку на катере
Начало: Отель Mercure и еще 4 места на выбор
«Об экскурсии Идеальное сочетание обзорной автобусной экскурсии и речной прогулки на катере»
Расписание: Ежедневно в 09:35 и в 14:00
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
950₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Калининград: остров Канта и прогулка на катере
Раскрыть секреты старинного острова и полюбоваться городом с воды
Начало: у Дома Советов
«Знакомство с Калининградом продолжится на борту прогулочного катера»
Завтра в 11:30
9 июня в 09:30
2 000₽ за человека
Круиз
7 часов
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
Погулять по старинным городкам, насладиться морским круизом и заглянуть на янтарную мануфактуру
Начало: По договоренности
«Или отправиться на скоростном катере в акваторию: увидеть город с воды и выйти в открытое море»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 340₽ за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Обзорная по Калининграду + прогулка на теплоходе
Начало: ТЦ «Акрополь», улица Проф. Баранова 34
«Изюминкой нашего путешествия станет увлекательная прогулка на гордости Калининградской навигации — теплоходе «Самбия»»
Расписание: Ежедневно 10:00
Завтра в 09:50
9 июня в 09:50
900₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Королевский Зеленоградск и исторические сокровища Калининграда
Откройте величие восточной Пруссии: от рыцарских замков до живописных курортов за один день
Начало: Шевченко 2
Расписание: 9.15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
43333 900₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с историей Калининграда на САПе
Начало: Московский проспект, 66
Расписание: Каждый день в 7:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
3 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Топ побережья Калининградской области Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Начало: 236006
«Мы посетим Балтийск и Балтийскую косу (доберемся на катере), Янтарный (янтарный карьер и янтарное производство), Светлогорск»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
Полюбоваться достопримечательностями с реки Преголи и услышать старые и новые истории города
Начало: у причала № 4 в Рыбной деревне
«Посмотрите на корабли-экспонаты Музея Мирового океана, зайдете в городской порт»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Групповой байдарочный сплав «Водная дорога Кёнигсберга»
Под шёпот волн и плеск весла отдохнуть от суеты города, находясь в его центре
Начало: На улице Дзержинского
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
2 000₽ за человека
Групповая
5 часов
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
Взглянуть на регион с необычного ракурса и поближе познакомиться с его историей
Начало: В поселке Федотово Правдинского района
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
15 июня в 09:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Впечатляющие ландшафты Косы. Зеленоградск. Сыроварня с замком Несельбек
Начало: Адрес вашего проживания и будет местом встречи
Расписание: В 9.00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с Калининградом на сапе
Уникальная прогулка по городу с веслом в руке (с мая до конца октября)
Начало: на смотровой площадке Московский проспект 66
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Балтийский «Дикий Запад»: путешествие в Балтийск
Начало: Я заберу Вас по любому адресу Калининграде
«Если вы не хотите возвращаться на пароме, то можете прокатиться на быстроходном катере и осмотреть Балтийск с моря»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
ТРИ ГЛАВНЫХ ГОРОДА ПОБЕРЕЖЬЯ: Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Начало: Ваш отель или по договоренности с гидом
«По желанию, мы можем совершить шикарную поездку на катере по всей морской гавани и увидеть военные корабли»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 11 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
Проплыть по реке Преголя на катере и полюбоваться видами Калининграда в сопровождении гида
Начало: На причале № 2 (Рыбная деревня)
«Часть речной прогулки проходит по водному маршруту, которым впервые российский император прибыл в Кенигсберг»
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
1 400₽ за человека
скидка
10%
Групповая
7 часов
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
Провести день весело и познавательно в окрестностях Калининграда на групповой автобусной экскурсии
Начало: В одной из 6 точек на выбор
Расписание: в среду и субботу в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
19331 740₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
Осмотреть кирху, где хранилась библия Мартина Лютера, проплыть по Лаве и навестить зловещую заброшку
Начало: На проспекте Мира
Расписание: во вторник в 09:00
25 июня в 09:00
23 июля в 09:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Сап-тур на Куршскую косу
Проплыть на доске по Куршскому заливу и исследовать эко-тропы национального парка
Начало: в Зеленоградске
12 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 12 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка на яхте в Балтийске
Проплыть вдоль Балтийской косы и сохранить на память профессиональные снимки
Начало: У памятника Петру I в Балтийске
«По Калининградскому заливу под парусом»
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
14 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1 час
Обзорная прогулка на теплоходе по Калининграду
«Экскурсия проводится, преимущественно, на теплоходе, однако организаторы оставляют за собой право заменить судно на маломерный прогулочный катер "»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 16:00
800₽ за человека
Групповая
3 часа
По морскому каналу на теплоходе
«Экскурсия проводится, преимущественно, на теплоходе, однако организаторы оставляют за собой право заменить судно на прогулочный катер, если группа составляет менее 11 человек»
Расписание: Среда в 10:00
1 400₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Рыбалка на Калининградском заливе с грамотным капитаном
Поймать судака или окуня на спиннинг с комфортабельного катера
«Рыбачить будем с катера «Волжанка 50 Fish»»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Морские экскурсии прогулки на парусной яхте
Начало: Балтийск, Морской бульвар, д. 6
«Что вас ожидает:Предлагаем увлекательную морскую прогулку экскурсию на парусной яхте с выходом из Балтийска»
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
8 часов
Руины замка Таплакен и загадочный Велау
Отправиться в путешествие по нетуристическим локациям Калининградской области (в группе)
Начало: На улице Шевченко
13 июня в 08:30
20 июня в 08:30
2 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Огромное спасибо Антону за экскурсию! Материал подан легко, запоминающе, не загружал датами. Антон очень вежливый, культурный, обаятельный. Водитель профессионал, как
- ААлександра5 июня 2024Добрый день! Хотелось бы поблагодарить прекрасную Арию и капитана яхты за чудесную морскую прогулку. Мы так все торопимся в ритме
- ООксана4 июня 2024Залог успеха любой экскурсии это гид. И нам в этом смысле очень повезло с Акимом! Прекрасная подача материала, поставленная речь. Что де касается маршрута, хотелось бы немного больше Амалиенау
- ИИрина4 июня 2024Прекрасная экскурсия, советую всем, кто первый раз в Калининграде
- ССергей3 июня 2024Рекомендую
- ТТатьяна3 июня 2024Самый лучший и эфективный способ ознакомиться с новым для вас городом это посмотреть на него со второго этажа на автобусной экскурсии с хорошим гидом, а потом еще и увидеть город с воды. Осталась очень довольна.
- ЕЕлена2 июня 2024Всё прошло отлично, организованно, чётко, с экскурсоводом Евгением вам будет ООЧЕНЬ интересно!
- ЛЛилия2 июня 2024Было очень круто! Интересно было посмотреть на город с воды и в целом покататься на байдарках. Организаторы клёвые ребята. На протяжении всего сплава фоткают, так что будет что показать друзьям:D
- ЮЮлия2 июня 2024Добрый день, экскурсия очень понравилась, гид Валерий интересно рассказывал и показывал, в следующий раз когда буду в Калининграде, обязательно приду на экскурсию повторно, для меня это был душевный отдых🔥🤗
- ВВадим1 июня 2024Евгений прекрасно рассказал о освобождении Пиллау советским воисками в мае 1945, о героизме наших солдат и офицеров. Об их подвиге. Я бы хотел больше услышать о истории земель которые 7 столетий принадлежат Пруссии. Здесь можно поподробней.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Водные развлечения»
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