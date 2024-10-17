Наш путь будет проходить по Калининградскому морскому судоходному каналу.
По пути вы сможете вблизи рассмотреть корабли Балтийского флота, судостроительные и судоремонтные заводы. А я расскажу вам об их истории и использовании в наши дни.
По пути вы сможете вблизи рассмотреть корабли Балтийского флота, судостроительные и судоремонтные заводы. А я расскажу вам об их истории и использовании в наши дни.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание водной прогулки
Калининградский морской судоходный канал — гидротехническое сооружение, основанное в 1901 году. Его протяжённость составляет 23 мили (43 км). На берегах расположен город Светлый и посёлок Взморье.
За время нашего путешествия вы увидите боевые корабли Балтийского флота, судоремонтные заводы в трёх городах, судостроительные заводы «Янтарь» и «Преголя», рыбзавод «За родину», речной и морской порты Калининграда.
Вы узнаете:
- О строительстве и использовании судоходного канала в наши дни
- Добыче и переработке рыбы в рыбколхозе «За родину»
- Самом большом заводе в Европе «Содружество Соя»
- Возможности постройки судов судостроительным заводом «Янтарь»
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 5 лет
- Маршрут начинается в Калининграде и заканчивается в Балтийске
- С вами поеду я или другой опытный капитан из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 1366 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Вячеслав. Я влюблённый в море коренной житель этих удивительных мест. Сейчас вместе с командой лучших друзей организую морские прогулки на комфортабельных скоростных катерах. Ждём вас. До скорой встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Владимир
17 окт 2024
Отлично прокатились на катере от пристани у Музея изобразительных искусств возле острова Канта до Балтийской косы! Прошли по реке Преголя, затем по судоходному каналу. Прошли порт, различные заводы и рыбзаводы,
Е
Евгения
21 сен 2024
Сама по себе идея прогулки от Калининграда до Балтийска - супер! Места, которые мы увидели, совершенно уникальны, неожиданны и очень интересны. С погодой очень повезло, было солнечно и тепло, видимость
Входит в следующие категории Калининграда
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