От Калининграда до Балтийска - на скоростном катере

Прогулка вдоль берегов рукотворного судоходного канала с гидом-капитаном
Наш путь будет проходить по Калининградскому морскому судоходному каналу.

По пути вы сможете вблизи рассмотреть корабли Балтийского флота, судостроительные и судоремонтные заводы. А я расскажу вам об их истории и использовании в наши дни.
4.5
2 отзыва
От Калининграда до Балтийска - на скоростном катере
От Калининграда до Балтийска - на скоростном катере
От Калининграда до Балтийска - на скоростном катере
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание водной прогулки

Калининградский морской судоходный канал — гидротехническое сооружение, основанное в 1901 году. Его протяжённость составляет 23 мили (43 км). На берегах расположен город Светлый и посёлок Взморье.

За время нашего путешествия вы увидите боевые корабли Балтийского флота, судоремонтные заводы в трёх городах, судостроительные заводы «Янтарь» и «Преголя», рыбзавод «За родину», речной и морской порты Калининграда.

Вы узнаете:

  • О строительстве и использовании судоходного канала в наши дни
  • Добыче и переработке рыбы в рыбколхозе «За родину»
  • Самом большом заводе в Европе «Содружество Соя»
  • Возможности постройки судов судостроительным заводом «Янтарь»

Организационные детали

  • Программа подойдёт взрослым и детям с 5 лет
  • Маршрут начинается в Калининграде и заканчивается в Балтийске
  • С вами поеду я или другой опытный капитан из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В порту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Владимир
17 окт 2024
Отлично прокатились на катере от пристани у Музея изобразительных искусств возле острова Канта до Балтийской косы! Прошли по реке Преголя, затем по судоходному каналу. Прошли порт, различные заводы и рыбзаводы,
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город Светлый. Заглянули даже в порту в заход, где стоял парусник Крузенштерн. Все это под неспешный рассказ Вячеслава. Затем изрядно покачались на волнах в Балтийском заливе. Штормило, так что пришлось сбросить скорость катера и крепко держаться, в то время как нос катера то принимал почти вертикальное положение, то опускался горизонтально, а интеллигентная супруга не стеснялась в выражениях от впечатлений:) Да и сам предпочитал не смотреть на ближайшие волны, а разглядывать горизонт:) Затем снова вошли в канал, прошли мимо военных кораблей близ Балтийска. Высадились по договоренности на Балтийскую косу, погуляли там пару часов, любуясь морским пляжем, руинами форта и золотой осенью на косе. Заброшенный аэродром смотрели в прошлый приезд, и в этот раз туда не заглядывали.
По совету Вячеслава купили карту Балтийской косы в музее Старый люнет. Действительно очень подробная, обозначены все интересные точки на косе, подробнее, чем в Яндекс Картах.
В Балтийск нас переправил обратно Вячеслав за очень умеренную дополнительную плату. Договорились позвонить ему, как вернемся на пристань для катеров на косе, и он, либо его коллеги нас заберут. Только подошли, только достал телефон позвонить - тут и катер Вячеслава уже подходит:)

Остались очень довольны прогулкой, всем рекомендуем!

Отлично прокатились на катере от пристани у Музея изобразительных искусств возле острова Канта до Балтийской косы!Отлично прокатились на катере от пристани у Музея изобразительных искусств возле острова Канта до Балтийской косы!Отлично прокатились на катере от пристани у Музея изобразительных искусств возле острова Канта до Балтийской косы!Отлично прокатились на катере от пристани у Музея изобразительных искусств возле острова Канта до Балтийской косы!Отлично прокатились на катере от пристани у Музея изобразительных искусств возле острова Канта до Балтийской косы!Отлично прокатились на катере от пристани у Музея изобразительных искусств возле острова Канта до Балтийской косы!Отлично прокатились на катере от пристани у Музея изобразительных искусств возле острова Канта до Балтийской косы!
Е
21 сен 2024
Сама по себе идея прогулки от Калининграда до Балтийска - супер! Места, которые мы увидели, совершенно уникальны, неожиданны и очень интересны. С погодой очень повезло, было солнечно и тепло, видимость
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превосходная.
Спасибо капитану Вадиму за точность, аккуратное и уверенное вождение, интересные рассказы.
Было бы неплохо организовать поудобнее высадку в Балтийске. У кого физическая форма не очень - финал с карабканьем на набережную немного напрягает.
Обратно из Балтийска такси Яндекс заказать сложно, лучше воспользоваться местным такси (мы ехали фирмой 666-444).

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