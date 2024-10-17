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город Светлый. Заглянули даже в порту в заход, где стоял парусник Крузенштерн. Все это под неспешный рассказ Вячеслава. Затем изрядно покачались на волнах в Балтийском заливе. Штормило, так что пришлось сбросить скорость катера и крепко держаться, в то время как нос катера то принимал почти вертикальное положение, то опускался горизонтально, а интеллигентная супруга не стеснялась в выражениях от впечатлений:) Да и сам предпочитал не смотреть на ближайшие волны, а разглядывать горизонт:) Затем снова вошли в канал, прошли мимо военных кораблей близ Балтийска. Высадились по договоренности на Балтийскую косу, погуляли там пару часов, любуясь морским пляжем, руинами форта и золотой осенью на косе. Заброшенный аэродром смотрели в прошлый приезд, и в этот раз туда не заглядывали.

По совету Вячеслава купили карту Балтийской косы в музее Старый люнет. Действительно очень подробная, обозначены все интересные точки на косе, подробнее, чем в Яндекс Картах.

В Балтийск нас переправил обратно Вячеслав за очень умеренную дополнительную плату. Договорились позвонить ему, как вернемся на пристань для катеров на косе, и он, либо его коллеги нас заберут. Только подошли, только достал телефон позвонить - тут и катер Вячеслава уже подходит:)



Остались очень довольны прогулкой, всем рекомендуем!