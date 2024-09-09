Экскурсии на фабрики и заводы в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Фабрики и заводы» в Калининграде, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
30 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Групповая экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» в Калининграде
Погрузитесь в историю пивоварни «Понарт» 1849 года, пройдите по её цехам и продегустируйте 8 сортов местного пива. Включено посещение музея и смотровой площадки
Начало: У пивоварни «Понарт»
«Вы услышите биографию её основателя и узнаете о зарождении завода на прусской земле»
Расписание: в среду и пятницу в 17:15, в субботу в 15:00
20 сен в 17:15
21 сен в 15:00
2 200 за человека
Вкусный Кёнигсберг
На автобусе
2 отзыва
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Вкусный Кёнигсберг
Частная сыроварня, шоколадная фабрика и руины старинного замка (в группе из Калининграда)
Начало: Напротив гостиницы «Калининград»
«Частная сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф»»
22 сен в 10:00
29 сен в 10:00
1 900 за человека
Фабрика марципана: экскурсия + мастер-класс
1.5 часа
Групповая
Фабрика марципана: экскурсия + мастер-класс
Познакомиться с производством, продегустировать разные вкусы и своими руками сделать конфеты
Начало: Индустриальный парк «Храброво»
«Поговорим о марципане, фабрике и тех традициях, которых мы придерживаемся»
Расписание: в будние дни в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    9 сентября 2024
    Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
    Ой, супер! Для любителей пива зайдет невероятно! История, рассказ о производстве пива, ну и конечно дегустация) пиво вкусное, все очень понравилось!
    Ой, супер! Для любителей пива зайдет невероятно! История, рассказ о производстве пива, ну и конечно дегустация) пиво вкусное, все очень понравилось!Ой, супер! Для любителей пива зайдет невероятно! История, рассказ о производстве пива, ну и конечно дегустация) пиво вкусное, все очень понравилось!
  • Т
    Татьяна
    1 сентября 2024
    Вкусный Кёнигсберг
    Хорошая легкая экскурсия на пол дня. Не перегружена историей. В замке прекрасный экскурсовод с чувством юмора. Сыры очень вкусные. По организации вопросов нет. Все четко по времени
  • А
    Алла
    1 сентября 2024
    Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
    Экскурсия впечатляет, уже не первый раз ездим на похожие экскурсии, и каждый раз поражает энтузиазм людей, которые восстанавливают из руин старинные производства. Пиво великолепно, особенно понравилось томатное) да необычно, но так же необычно вкусно)
  • Е
    Екатеина
    30 августа 2024
    Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
    Большое спасибо!! Замечательная экскурсия! Люди, настолько влюбленные в свое дело, гарантия прекрасного результата!!! Рекомендую всем знакомым!
  • М
    Маргарита
    27 августа 2024
    Вкусный Кёнигсберг
    Смс об орг моментах вечером в канун экскурсии приятно было получить! По дороге в Шаакен и обратно нам интересно рассказывала прекрасный
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    гид Татьяна, у неё нестандартная интересная подача истории. Ну и да: вкусные сыры под бокал вина, потрясающие локации для фото, интересная экскурсия, возможность по приятной цене закупить вкусные сувениры для близких, с пол чемодана примерно) А потом сам замок, где гид повел в пыточные подвалы, но провёл экскурсию тааак весело и прикольно, что не представляли о таком! Всему советуем!!!

    Смс об орг моментах вечером в канун экскурсии приятно было получить!Смс об орг моментах вечером в канун экскурсии приятно было получить!Смс об орг моментах вечером в канун экскурсии приятно было получить!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Фабрики и заводы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
  2. Вкусный Кёнигсберг
  3. Фабрика марципана: экскурсия + мастер-класс
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Остров Канта
  2. Куршская Коса
  3. Самое главное
  4. Амалиенау
  5. Танцующий лес
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Бранденбургские ворота
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в сентябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Фабрики и заводы" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 2 200. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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