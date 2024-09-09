1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Групповая экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» в Калининграде
Погрузитесь в историю пивоварни «Понарт» 1849 года, пройдите по её цехам и продегустируйте 8 сортов местного пива. Включено посещение музея и смотровой площадки
Начало: У пивоварни «Понарт»
«Вы услышите биографию её основателя и узнаете о зарождении завода на прусской земле»
Расписание: в среду и пятницу в 17:15, в субботу в 15:00
20 сен в 17:15
21 сен в 15:00
2 200₽ за человека
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Вкусный Кёнигсберг
Частная сыроварня, шоколадная фабрика и руины старинного замка (в группе из Калининграда)
Начало: Напротив гостиницы «Калининград»
«Частная сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф»»
22 сен в 10:00
29 сен в 10:00
1 900₽ за человека
1.5 часа
Групповая
Фабрика марципана: экскурсия + мастер-класс
Познакомиться с производством, продегустировать разные вкусы и своими руками сделать конфеты
Начало: Индустриальный парк «Храброво»
«Поговорим о марципане, фабрике и тех традициях, которых мы придерживаемся»
Расписание: в будние дни в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия9 сентября 2024Ой, супер! Для любителей пива зайдет невероятно! История, рассказ о производстве пива, ну и конечно дегустация) пиво вкусное, все очень понравилось!
- ТТатьяна1 сентября 2024Хорошая легкая экскурсия на пол дня. Не перегружена историей. В замке прекрасный экскурсовод с чувством юмора. Сыры очень вкусные. По организации вопросов нет. Все четко по времени
- ААлла1 сентября 2024Экскурсия впечатляет, уже не первый раз ездим на похожие экскурсии, и каждый раз поражает энтузиазм людей, которые восстанавливают из руин старинные производства. Пиво великолепно, особенно понравилось томатное) да необычно, но так же необычно вкусно)
- ЕЕкатеина30 августа 2024Большое спасибо!! Замечательная экскурсия! Люди, настолько влюбленные в свое дело, гарантия прекрасного результата!!! Рекомендую всем знакомым!
- ММаргарита27 августа 2024Смс об орг моментах вечером в канун экскурсии приятно было получить! По дороге в Шаакен и обратно нам интересно рассказывала прекрасный
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Фабрики и заводы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в сентябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Фабрики и заводы" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 2 200. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Калининграде на 2024 год по теме «Фабрики и заводы», 32 ⭐ отзыва, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь