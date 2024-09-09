читать дальше

гид Татьяна, у неё нестандартная интересная подача истории. Ну и да: вкусные сыры под бокал вина, потрясающие локации для фото, интересная экскурсия, возможность по приятной цене закупить вкусные сувениры для близких, с пол чемодана примерно) А потом сам замок, где гид повел в пыточные подвалы, но провёл экскурсию тааак весело и прикольно, что не представляли о таком! Всему советуем!!!