Прогулки на катере в Калининграде

Найдено 11 экскурсий в категории «На катере» в Калининграде, цены от 950 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
🚌 На автобусе
🚤 На катере
скидка
10%
Групповая
4 часа
657 отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду с захватывающей речной прогулкой
Погрузитесь в историю и красоты Калининграда, объединив земные прогулки с речным путешествием на катере. Уникальный опыт гарантирован
Начало: В одном из 5 мест на выбор
«Речная прогулка на катере (по желанию за доплату)»
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1055950 за человека
По акватории Балтийска - на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
30 минут
121 отзыв
По акватории Балтийска - на скоростном катере
На скоростном катере по Калининградскому каналу: военные корабли, старинные маяки и дюны Балтийской косы. Погружение в историю и природу Калининграда
Начало: Уже в Балтийске, куда вам нужно добраться самостоя...
«Прогулки проходят на комфортабельных скоростных катерах — они оснащены спасательными жилетами и имеют все нужные лицензии»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
3 400 за всё до 5 чел.
Балтийск и неизведанная Балтийская коса
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
7 часов
200 отзывов
Балтийск и Балтийская коса: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в уникальный мир Балтийска и Балтийской косы: от исторического центра до загадочных дюн и морских крепостей
Начало: В Калининграде
«На катере мы пройдем по живописной гавани, выйдем в открытое море и переправимся на Балтийскую косу»
10 июня в 09:30
1 июля в 09:30
10 800 за всё до 4 чел.
Весь Калининград с земли и воды: экскурсия на автобусе и кораблике
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
4 часа
1004 отзыва
Калининград: обзорная экскурсия и речная прогулка
Получите полное представление о Калининграде, объединив обзорную автобусную экскурсию и речную прогулку на катере
Начало: Отель Mercure и еще 4 места на выбор
«Об экскурсии Идеальное сочетание обзорной автобусной экскурсии и речной прогулки на катере»
Расписание: Ежедневно в 09:35 и в 14:00
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
950 за человека
Калининград: остров Канта и прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Калининград: остров Канта и прогулка на катере
Раскрыть секреты старинного острова и полюбоваться городом с воды
Начало: у Дома Советов
«Знакомство с Калининградом продолжится на борту прогулочного катера»
Завтра в 11:30
9 июня в 09:30
2 000 за человека
Топ побережья Калининградской области Балтийск, Янтарный, Светлогорск
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Топ побережья Калининградской области Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Начало: 236006
«Мы посетим Балтийск и Балтийскую косу (доберемся на катере), Янтарный (янтарный карьер и янтарное производство), Светлогорск»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
14 000 за всё до 4 чел.
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
Полюбоваться достопримечательностями с реки Преголи и услышать старые и новые истории города
Начало: у причала № 4 в Рыбной деревне
«Катер пройдет по реке Преголя мимо визитных карточек Калининграда: вы увидите Кафедральный собор и туристическую Рыбную деревню, проплывете вокруг острова Канта и под мостами — Медовым, Деревянным и Юбилейным»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000 за всё до 10 чел.
Балтийский «Дикий Запад»: путешествие в Балтийск
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Балтийский «Дикий Запад»: путешествие в Балтийск
Начало: Я заберу Вас по любому адресу Калининграде
«Если вы не хотите возвращаться на пароме, то можете прокатиться на быстроходном катере и осмотреть Балтийск с моря»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 500 за всё до 4 чел.
ТРИ ГЛАВНЫХ ГОРОДА ПОБЕРЕЖЬЯ: Балтийск, Янтарный, Светлогорск
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
ТРИ ГЛАВНЫХ ГОРОДА ПОБЕРЕЖЬЯ: Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Начало: Ваш отель или по договоренности с гидом
«По желанию, мы можем совершить шикарную поездку на катере по всей морской гавани и увидеть военные корабли»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 11 900 за всё до 4 чел.
Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
6 отзывов
Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
Проплыть по реке Преголя на катере и полюбоваться видами Калининграда в сопровождении гида
Начало: На причале № 2 (Рыбная деревня)
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
1 400 за человека
Рыбалка на Калининградском заливе с грамотным капитаном
🚤 На катере
Индивидуальная
7 часов
Рыбалка на Калининградском заливе с грамотным капитаном
Поймать судака или окуня на спиннинг с комфортабельного катера
«Рыбачить будем с катера «Волжанка 50 Fish»»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
12 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
    Огромное спасибо Антону за экскурсию! Материал подан легко, запоминающе, не загружал датами. Антон очень вежливый, культурный, обаятельный. Водитель профессионал, как
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    он выкручивал на таком большом автобусе! Очень довольно также ркчной прогулкой: пусть это и аудиогид, но рассказ интересный, весёлый, рассчитан на людей, которые приехали отдыхать. Еду с Вами в Янтарный и Светлогорск, до встречи!

  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
    Залог успеха любой экскурсии это гид. И нам в этом смысле очень повезло с Акимом! Прекрасная подача материала, поставленная речь. Что де касается маршрута, хотелось бы немного больше Амалиенау
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
    Прекрасная экскурсия, советую всем, кто первый раз в Калининграде
  • С
    Сергей
    3 июня 2024
    По акватории Балтийска - на скоростном катере
    Рекомендую
  • А
    Андрей
    30 мая 2024
    Балтийск и неизведанная Балтийская коса
    Это была восхитительная поездка! Красивые дороги, притом две разные "туда" и "обратно". Незабываемая поездка на катере в бухте базирования Балтийского
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    флота, пешая прогулка по Балтийской косе с посещением объектов времен Великой Отечественной войны, и, конечно, шикарное побережье Балтийского моря, где можно было расслабиться, отдохнуть и порелаксировать под шум волн, не особо ограничивая себя во времени. Отдельная благодарность гиду Виталию! Интересная и легкая подача материала, отменное чувство юмора, внимательность к клиентам и их пожеланиям. Человек не просто родился в Балтийске, он очень любит и знает свой город, свои места и готов поделиться этим с туристами. Благодарю этому и долгая поездка прошла незаметно и без напряжения, и мы сами прониклись огромной симпатией к Балтийску и Балтийской косе. Виталий, Вам еще раз спасибо и удачи в дальнейшем!

  • Я
    Яна
    29 мая 2024
    Весь Калининград с земли и воды: экскурсия на автобусе и кораблике
    Организация на высоте, все четко, понятно и интересно. Гид Антон умничка
  • М
    Маргарита
    29 мая 2024
    Весь Калининград с земли и воды: экскурсия на автобусе и кораблике
    Понравилась организация. Очень грамотный экскурсовод Антон. Спасибо большое за приятно и познавательно проведённое время.
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Весь Калининград с земли и воды: экскурсия на автобусе и кораблике
    Спасибо гиду Антону за экскурсию. Очень интересно и с юмором рассказывает! Сами бы многого не заметили и не увидели. Начали ориентироваться куда ещё сходить, посмотреть. Огромное спасибо! Оч. Рекомендую.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Балтийск и неизведанная Балтийская коса
    От всей души буду рекомендовать Виталия всем своим друзьям, потрясающий рассказчик, с хорошей подачей информации, с отличным чувством юмора. Нашей компании было супер удобно и комфортно. Огромное спасибо за подаренные эмоции и впечатления!
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  • М
    Марина
    24 мая 2024
    По акватории Балтийска - на скоростном катере
    Экскурсия очень интересная. Были вдвоём, всё прошло комфортно и познавательно. Капитан Вячеслав, он же гид- экскурсовод, был очень вежлив, интересно провёл экскурсию. Мы остались впечатлены и довольны. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На катере»

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  1. Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
  2. По акватории Балтийска - на скоростном катере
  3. Балтийск и неизведанная Балтийская коса
  4. Весь Калининград с земли и воды: экскурсия на автобусе и кораблике
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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