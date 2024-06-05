1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия по Калининграду с захватывающей речной прогулкой
Погрузитесь в историю и красоты Калининграда, объединив земные прогулки с речным путешествием на катере. Уникальный опыт гарантирован
Начало: В одном из 5 мест на выбор
«Речная прогулка на катере (по желанию за доплату)»
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1055950₽ за человека
Индивидуальная
30 минут
По акватории Балтийска - на скоростном катере
На скоростном катере по Калининградскому каналу: военные корабли, старинные маяки и дюны Балтийской косы. Погружение в историю и природу Калининграда
Начало: Уже в Балтийске, куда вам нужно добраться самостоя...
«Прогулки проходят на комфортабельных скоростных катерах — они оснащены спасательными жилетами и имеют все нужные лицензии»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
3 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийск и Балтийская коса: путешествие по историческим и природным сокровищам
Погрузитесь в уникальный мир Балтийска и Балтийской косы: от исторического центра до загадочных дюн и морских крепостей
Начало: В Калининграде
«На катере мы пройдем по живописной гавани, выйдем в открытое море и переправимся на Балтийскую косу»
10 июня в 09:30
1 июля в 09:30
10 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Калининград: обзорная экскурсия и речная прогулка
Получите полное представление о Калининграде, объединив обзорную автобусную экскурсию и речную прогулку на катере
Начало: Отель Mercure и еще 4 места на выбор
«Об экскурсии Идеальное сочетание обзорной автобусной экскурсии и речной прогулки на катере»
Расписание: Ежедневно в 09:35 и в 14:00
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
950₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Калининград: остров Канта и прогулка на катере
Раскрыть секреты старинного острова и полюбоваться городом с воды
Начало: у Дома Советов
«Знакомство с Калининградом продолжится на борту прогулочного катера»
Завтра в 11:30
9 июня в 09:30
2 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Топ побережья Калининградской области Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Начало: 236006
«Мы посетим Балтийск и Балтийскую косу (доберемся на катере), Янтарный (янтарный карьер и янтарное производство), Светлогорск»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
Полюбоваться достопримечательностями с реки Преголи и услышать старые и новые истории города
Начало: у причала № 4 в Рыбной деревне
«Катер пройдет по реке Преголя мимо визитных карточек Калининграда: вы увидите Кафедральный собор и туристическую Рыбную деревню, проплывете вокруг острова Канта и под мостами — Медовым, Деревянным и Юбилейным»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Балтийский «Дикий Запад»: путешествие в Балтийск
Начало: Я заберу Вас по любому адресу Калининграде
«Если вы не хотите возвращаться на пароме, то можете прокатиться на быстроходном катере и осмотреть Балтийск с моря»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
ТРИ ГЛАВНЫХ ГОРОДА ПОБЕРЕЖЬЯ: Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Начало: Ваш отель или по договоренности с гидом
«По желанию, мы можем совершить шикарную поездку на катере по всей морской гавани и увидеть военные корабли»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 11 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
Проплыть по реке Преголя на катере и полюбоваться видами Калининграда в сопровождении гида
Начало: На причале № 2 (Рыбная деревня)
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
1 400₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Рыбалка на Калининградском заливе с грамотным капитаном
Поймать судака или окуня на спиннинг с комфортабельного катера
«Рыбачить будем с катера «Волжанка 50 Fish»»
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Огромное спасибо Антону за экскурсию! Материал подан легко, запоминающе, не загружал датами. Антон очень вежливый, культурный, обаятельный. Водитель профессионал, как
- ООксана4 июня 2024Залог успеха любой экскурсии это гид. И нам в этом смысле очень повезло с Акимом! Прекрасная подача материала, поставленная речь. Что де касается маршрута, хотелось бы немного больше Амалиенау
- ИИрина4 июня 2024Прекрасная экскурсия, советую всем, кто первый раз в Калининграде
- ССергей3 июня 2024Рекомендую
- ААндрей30 мая 2024Это была восхитительная поездка! Красивые дороги, притом две разные "туда" и "обратно". Незабываемая поездка на катере в бухте базирования Балтийского
- ЯЯна29 мая 2024Организация на высоте, все четко, понятно и интересно. Гид Антон умничка
- ММаргарита29 мая 2024Понравилась организация. Очень грамотный экскурсовод Антон. Спасибо большое за приятно и познавательно проведённое время.
- ООльга28 мая 2024Спасибо гиду Антону за экскурсию. Очень интересно и с юмором рассказывает! Сами бы многого не заметили и не увидели. Начали ориентироваться куда ещё сходить, посмотреть. Огромное спасибо! Оч. Рекомендую.
- ЕЕлена27 мая 2024От всей души буду рекомендовать Виталия всем своим друзьям, потрясающий рассказчик, с хорошей подачей информации, с отличным чувством юмора. Нашей компании было супер удобно и комфортно. Огромное спасибо за подаренные эмоции и впечатления!
- ММарина24 мая 2024Экскурсия очень интересная. Были вдвоём, всё прошло комфортно и познавательно. Капитан Вячеслав, он же гид- экскурсовод, был очень вежлив, интересно провёл экскурсию. Мы остались впечатлены и довольны. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На катере»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "На катере" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 950 до 14 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2062 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Калининграде на 2024 год на катере, 2062 ⭐ отзыва, цены от 950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август