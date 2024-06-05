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флота, пешая прогулка по Балтийской косе с посещением объектов времен Великой Отечественной войны, и, конечно, шикарное побережье Балтийского моря, где можно было расслабиться, отдохнуть и порелаксировать под шум волн, не особо ограничивая себя во времени. Отдельная благодарность гиду Виталию! Интересная и легкая подача материала, отменное чувство юмора, внимательность к клиентам и их пожеланиям. Человек не просто родился в Балтийске, он очень любит и знает свой город, свои места и готов поделиться этим с туристами. Благодарю этому и долгая поездка прошла незаметно и без напряжения, и мы сами прониклись огромной симпатией к Балтийску и Балтийской косе. Виталий, Вам еще раз спасибо и удачи в дальнейшем!