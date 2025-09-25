Во время нашего путешествия вы узнаете всё о добыче, переработке и удивительных свойствах самого солнечного камня. Посещение самого западного города России – Балтийска, военно - морской базы Балтийского Флота.
Прогулка по историческому центру города: крепость Пиллау, маяк, Елизаветинский форт, набережная, памятник Петру I.
Описание экскурсии
В самой западной точке России вас ожидает пешеходная экскурсия по историческому центру города Балтийска, включающая внешний осмотр крепости Пиллау (Шведская крепость), памятника Петру I, действующего маяка знаменитого архитектора Шинкеля, православного Свято-Георгиевского морского собора (бывшая реформистская кирха), а также прогулка у Елизаветинского форта. Увидите и военные корабли, которые несут службу в Балтийском море. Посетим утопающий в зелени п. Янтарный с древней историей, тесно связанной с янтарём. Во время нашего путешествия вы узнаете всё о добыче, переработке и удивительных свойствах самого солнечного камня. Осмотрите основные достопримечательности Янтарного: Храм Казанской иконы Божией Матери, площадь мастеров, променад. Посёлок славится своим парком Беккера, прогулка по которому приятна в любое время года. Парк носит имя купца Морица Беккера, который в 1881 году купил прииск в Пальмникене (ныне Янтарный) и вместе со своим компаньоном Вильгельмом Штантином создал фирму «Штантин и Беккер», впервые поставив добычу янтаря на промышленную основу. Немецкий промышленник заложил парк 21 мая 1881 года на месте старинного усадебного сада, в котором росли липы, краснолистные буки, клёны яворы, дубы, каштаны, серебристые тополя, вязы и ясени. Сын Беккера привёз редкие деревья из Японии и Америки: багряник японский, лиственницу, ситхинскую ель, сосны Веймутова, а так же уникальное по своей красоте североамериканское Тюльпанное дерево, ставшее символом парка.
На питание отводится свободное время в п. Янтарный – 30-40 мин. (по желанию – питание взять с собой). ОБЯЗАТЕЛЬНО ПАСПОРТ РФ С СОБОЙ. Важная информация: При себе необходимо иметь паспорт РФ. Питание необходимо взять с собой.
По понедельникам и четвергам в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- П. Янтарный
- Храм Казанской иконы Божией Матери
- Площадь Мастеров
- Парк Беккера
- Г. Балтийск
- Крепость Пиллау (Шведская крепость)
- Памятник Петру I
- Действующий маяк архитектора Шинкеля
- Православный Свято-Георгиевский морской собор (бывшая реформистская кирха)
- Елизаветинский форт
Что включено
- Автобусный тур
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Питание и напитки
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Октябрьская, 57
Завершение: Ул. Октябрьская, 55 (автобусная остановка «Набережная ветеранов»)
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам и четвергам в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
- При себе необходимо иметь паспорт РФ. Питание необходимо взять с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
А
Антон
25 сен 2025
