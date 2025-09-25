В самой западной точке России вас ожидает пешеходная экскурсия по историческому центру города Балтийска, включающая внешний осмотр крепости Пиллау (Шведская крепость), памятника Петру I, действующего маяка знаменитого архитектора Шинкеля, православного Свято-Георгиевского морского собора (бывшая реформистская кирха), а также прогулка у Елизаветинского форта. Увидите и военные корабли, которые несут службу в Балтийском море. Посетим утопающий в зелени п. Янтарный с древней историей, тесно связанной с янтарём. Во время нашего путешествия вы узнаете всё о добыче, переработке и удивительных свойствах самого солнечного камня. Осмотрите основные достопримечательности Янтарного: Храм Казанской иконы Божией Матери, площадь мастеров, променад. Посёлок славится своим парком Беккера, прогулка по которому приятна в любое время года. Парк носит имя купца Морица Беккера, который в 1881 году купил прииск в Пальмникене (ныне Янтарный) и вместе со своим компаньоном Вильгельмом Штантином создал фирму «Штантин и Беккер», впервые поставив добычу янтаря на промышленную основу. Немецкий промышленник заложил парк 21 мая 1881 года на месте старинного усадебного сада, в котором росли липы, краснолистные буки, клёны яворы, дубы, каштаны, серебристые тополя, вязы и ясени. Сын Беккера привёз редкие деревья из Японии и Америки: багряник японский, лиственницу, ситхинскую ель, сосны Веймутова, а так же уникальное по своей красоте североамериканское Тюльпанное дерево, ставшее символом парка.

На питание отводится свободное время в п. Янтарный – 30-40 мин. (по желанию – питание взять с собой). ОБЯЗАТЕЛЬНО ПАСПОРТ РФ С СОБОЙ. Важная информация: При себе необходимо иметь паспорт РФ. Питание необходимо взять с собой.

