Калининградская область — поистине уникальный регион. Здесь сочетаются, казалось бы, несочетаемые вещи: самый западный город России, огромные залежи солнечного камня и развитая курортная сеть. Все это можно увидеть в рамках одной экскурсии, на которой вы посетите сразу три города — Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Наше путешествие по Балтийскому побережью обещает быть увлекательным и запоминающимся, полным удивительных открытий и впечатлений от красот природы и истории этого удивительного региона.

Самый западный город

Балтийск (бывший Пиллау) — самый западный город нашей страны. В нем мирно соседствуют военные корабли, упоительная северная природа и архитектурный микс из старых немецких и отечественных зданий. Вы узнаете историю одной из крупнейших на Балтике баз военно-морского флота Российской Федерации и много фактов о жизни города сегодня.

Янтарная столица

Янтарный (бывший Пальмникен) — столица янтаря, главного природного сокровища нашего региона. Вы познакомитесь с вехами истории Янтарного, его главными достопримечательностями, парками и пляжами и прогуляетесь по главным местам притяжения мировой янтарной столицы. А еще сможете своими глазами увидеть, как обрабатывают солнечный камень на янтарном производстве.

Старинный курорт

Завершится наше путешествие в главном курортном городе области — Светлогорске. Мы прогуляемся по главным улицам города, очаруемся виллами XIX века и сделаем ярчайшие фото у его визитной карточки — водонапорной башни 1907 года. В бывшем Раушене вы не только насладитесь уникальной архитектурой, но и вдоволь надышитесь балтийским морским воздухом. Обратите внимание! По субботам на экскурсиях с началом в 08:00 посещение янтарного производства НЕ предусмотрено. Вместо этого вы побываете в бастионе «Обертайх» 1860 года, где вас ждут комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана, экскурсия по Объекту #13 и свободное время для фотографий и осмотра уникальных музейных экспонатов. Важная информация: Для посещения Балтийска при себе необходимо иметь паспорт РФ.