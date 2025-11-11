Калининградская область — удивительный регион, в котором история переплетается с уникальной природой.
В рамках экскурсии вы посетите Балтийск, где мощь флота соседствует со старинными крепостями; Янтарный — мировую столицу солнечного камня с первоклассным пляжем; и курортный Светлогорск, напоминающий Швейцарию.
Описание экскурсии
Калининградская область — поистине уникальный регион. Здесь сочетаются, казалось бы, несочетаемые вещи: самый западный город России, огромные залежи солнечного камня и развитая курортная сеть. Все это можно увидеть в рамках одной экскурсии, на которой вы посетите сразу три города — Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Наше путешествие по Балтийскому побережью обещает быть увлекательным и запоминающимся, полным удивительных открытий и впечатлений от красот природы и истории этого удивительного региона.
Самый западный город
Балтийск (бывший Пиллау) — самый западный город нашей страны. В нем мирно соседствуют военные корабли, упоительная северная природа и архитектурный микс из старых немецких и отечественных зданий. Вы узнаете историю одной из крупнейших на Балтике баз военно-морского флота Российской Федерации и много фактов о жизни города сегодня.
Янтарная столица
Янтарный (бывший Пальмникен) — столица янтаря, главного природного сокровища нашего региона. Вы познакомитесь с вехами истории Янтарного, его главными достопримечательностями, парками и пляжами и прогуляетесь по главным местам притяжения мировой янтарной столицы. А еще сможете своими глазами увидеть, как обрабатывают солнечный камень на янтарном производстве.
Старинный курорт
Завершится наше путешествие в главном курортном городе области — Светлогорске. Мы прогуляемся по главным улицам города, очаруемся виллами XIX века и сделаем ярчайшие фото у его визитной карточки — водонапорной башни 1907 года. В бывшем Раушене вы не только насладитесь уникальной архитектурой, но и вдоволь надышитесь балтийским морским воздухом. Обратите внимание! По субботам на экскурсиях с началом в 08:00 посещение янтарного производства НЕ предусмотрено. Вместо этого вы побываете в бастионе «Обертайх» 1860 года, где вас ждут комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана, экскурсия по Объекту #13 и свободное время для фотографий и осмотра уникальных музейных экспонатов. Важная информация: Для посещения Балтийска при себе необходимо иметь паспорт РФ.
В 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Балтийск
- Янтарный
- Светлогорск
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги экскурсовода
- Посещение производства в Янтарном или бастиона «Обертайх»
Что не входит в цену
- Питание (можно брать с собой перекус)
Место начала и завершения?
ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова, 34
Когда и сколько длится?
Когда: В 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Для посещения Балтийска при себе необходимо иметь паспорт РФ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 1084 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
11 ноя 2025
Всё организовано в лучшем качестве! Больше всего понравился Светлогорск, красивый город, в котором можно остаться погулять и не возвращаться на экскурсионный лайнер. Рекомендую!
О
Оксана
9 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия. Посмотрели 3 прекрасных города. Узнали много нового. Нескучный программа. Всё советую эту экскурсию.
Л
Лариса
9 ноя 2025
Потрясающая природа Балтийского побережья,чистый воздух, чистые города, чистое побережье, прекрасные сопровождающие четвероногие и прекрасные лебеди- всё произвело на нас восторг и неизгладимое впечатление! Великолепный гид Светлана всё время нам с увлечением рассказывала о своём крае. Было очень приятно и интересно её слушать. Рекомендую
Г
Галина
7 ноя 2025
Очень понравилось
Е
Елена
7 ноя 2025
Экскурсия интересная, насыщенная и продолжительная.
A
Anton
4 ноя 2025
Отличная экскурсия. Гид Жанна прекрасно справилась с работой, но нужно ей выдать новый микрофон, текущий периодически теряет контакт.
М
Мария
4 ноя 2025
Экскурсия понравилась. Была непредвиденная ситуация,когда на косе было ДТП у двух машин и мы не смогли добраться до Балтийска, но не смотря на это, и гид и водитель сработали на 5!
Все понравилось.
Все понравилось.
С
Светлана
3 ноя 2025
К
Каменева
3 ноя 2025
В
Владислава
1 ноя 2025
Л
Лариса
31 окт 2025
Замечательный экскурсовод.
Т
Татьяна
31 окт 2025
Е
Елена
30 окт 2025
Увидели Балтийск, правда был дождь и очень ветренно и холодно. Далее переезд в янтарный. Экскурсия на производстве 5-10мин и потом покупки ювелирки, времени не хватило нормально покушать. Погулять па пляже и насладиться парком Морица Беккера, нужно больше времени. Далее Светлогорск, очень красивый курортный город, 1 ч с гидом и потом 1,5 ч свободного времени.
И
Ирина
30 окт 2025
Н
Надежда
30 окт 2025
Экскурсия понравилась, Балтийск нас встретил сильным дождем и ветром и немного испортил впечатление, казалось, что наше пребывание там чуть затянулось, хотелось скорее сбежать в автобус. А вот в Янтарном мне
