Это познавательная экскурсия ⛳ в самый западный город 🏙️ России, бывший немецкий город Пиллау, который за время своей истории 📖 был под контролем нескольких государств. Первые рыбацкие поселения на месте современного Балтийска появились в середине XIII столетия. Расскажем историю города — от поселения рыцарей, деревни Вограм, о Польско-Шведской войне и событиях Второй мировой. Ведь, официально история города ведет свой отсчет с 1626 года, когда шведы, захватившие город, начали строительство цитадели, где расположена главная и крупнейшая база военно-морского флота России на Балтийском море 🌊 посетим самые знаковые места, интереснейшие объекты города, среди которых: цитадель Pillau, фортификационные сооружения и военный аэродром для гидросамолётов Нойтиф, построенный в 1939 году, лютеранскую кирху, в настоящее время кафедральный собор Балтийского флота. Вы проникнитесь духом военно-морского города, памятники отважным героям штурма Пиллау, стены Шведской крепости, двухсотлетний маяк, величественные скульптуры Петра Великого и императрицы Елизаветы Петровны, вы узнаете историю Балтийска и осознаете его важность.