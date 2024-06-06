1 чел.
По популярности
Мини-группа
9 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта
Исследуйте культурное наследие и природную красоту Калининградской области в однодневной поездке
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Калининград: Путешествие к берегам Светлогорска и Янтарного
Исследуйте живописные уголки Калининградской области, вдохновляющие своей красотой и историей
Начало: Одна из 8 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
17661 590₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия по курортам Балтийского побережья
Погрузитесь в атмосферу приморских городков Янтарного и Светлогорска, узнайте об их истории и насладитесь отдыхом на лучших пляжах Калининграда
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
16661 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Погрузитесь в уникальное путешествие по Янтарному пути Калининграда, где каждый город раскроет свои тайны и красоты
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
14 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
11 часов
Популярное предложение
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
Узнать о добыче смоляного камня, полюбоваться необычной архитектурой и красотой побережья
Начало: У гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 3 600₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Светлогорску и Янтарному - История и Легенды
Откройте для себя уникальные уголки Калининградской области, исследуя исторические и природные богатства Светлогорска и Янтарного
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
1700015 300₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Балтийские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Найти солнечный камень на берегу моря и открыть секреты русской Швейцарии
Начало: На парковке здания Дома Советов
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2 750₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Балтийское побережье - в поисках сокровищ
Посетить Балтийск, Светлогорск, Янтарный, познакомиться с их историей и увидеть главные памятники
Начало: Пл. Центральная. Дом Советов
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
17 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
Получить яркое представление об истории и визитных карточках трех самобытных приморских городов
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
14 670₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Посетить живописные приморские города и раскрыть их самобытный характер
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
1600014 400₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Калининград: 5 городов за день - История и природа
Исследуйте культурное богатство Калининградской области, открывая для себя уникальные города с богатой историей и природой
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде (кроме южны...
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2000017 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Путешествие в замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный
За один день познакомиться с тремя брендами Балтийского побережья и отдохнуть в Филинской бухте
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
Проехать по янтарному маршруту Балтийского побережья и очароваться старинным курортным городком
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Калининград: история и красота приморья
Исследуйте жемчужины Калининградской области: узнайте тайны янтаря, военные традиции Балтийска и архитектуру Светлогорска
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1998317 985₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Янтарный и Светлогорск: легенды балтийского взморья
Исследуйте тайны янтаря и архитектурные шедевры Светлогорска, наслаждаясь индивидуальным подходом
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Приморская классика: истории трех городов
Погрузитесь в уникальные истории Светлогорска, Янтарного и Балтийска, открыв для себя культурное наследие Калининградской области
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
2000018 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия «Калининградский калейдоскоп»: Балтийск и др
Погрузитесь в историю и красоту самых живописных уголков Калининградской области, открывая тайны Балтийского моря
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
16 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Калининград: сокровища Янтарного и Светлогорска
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, исследуя янтарные просторы, исторические уголки и живописные бухты за один день
16 июня в 09:00
18 июня в 09:00
13 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по янтарному побережью
Узнать всё о солнечном камне в Светлогорске и Янтарном
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
11 740₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
История и главные достопримечательности приморских городов на автомобильной экскурсии
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Янтарная Ривьера: от Янтарного до Светлогорска с посещением сыроварни
Погрузитесь в мир янтаря и культуры Калининграда с экскурсией по Янтарной Ривьере. Уникальные достопримечательности и мастер-классы ждут вас
15 июня в 09:00
23 июня в 09:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Успеть всё! Большая обзорная экскурсия от Калининграда до окрестностей
За один день увидеть Калининград, Балтийск, Светлогорск, янтарное хранилище и замок Нессельбек
Начало: УЛ.А. Невского
10 июня в 14:00
18 июня в 08:00
14 950₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Групповая
9 часов
Популярное предложение
От порта до курорта: путешествие по историческим городам
Погрузитесь в историю и культуру самого западного уголка России, открывая тайны Балтийского побережья
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25552 300₽ за человека
скидка
10%
Групповая
9 часов
Путешествие по морским городам: история, архитектура, янтарь
Откройте три жемчужины Балтийского побережья: узнайте тайны Балтийска, красоту Светлогорска и секреты янтаря Янтарного
Начало: Шевченко 2, корпус 5 (Дом Советов)
Расписание: 8.30
Завтра в 08:15
9 июня в 08:15
от 37773 399₽ за человека
Групповая
8 часов
Расписание: Расписание: понедельник / среда / суббота в 09:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1 590₽ за человека
скидка
5%
Групповая
10 часов
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
Начало: Калининград, Шевченко 2 - к5 парк-г у Дом Советов
Расписание: Ежедневно 08.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 36003 420₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Уютное путешествие в Янтарный, Балтийск и Светлогорск в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу старой Европы, исследуя янтарные сокровища и балтийские красоты в уникальной экскурсии
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600₽ за человека
скидка
25%
Групповая
9 часов
Путешествие по жемчужинам Земланда: Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Откройте для себя красоту и историю побережья Балтийского моря в однодневной экскурсии по трём городам
Начало: Калининград, ул. Шевченко, 2 к. 5
Расписание: Ежедневно в 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
44003 300₽ за человека
Групповая
5 часов
9 июня в 09:45
11 июня в 09:45
от 1 690₽ за человека
Мини-группа
10 часов
«Янтарное кольцо»: уникальное путешествие по Балтийскому побережью
Откройте для себя красоту и историю Балтийского побережья в однодневной экскурсии по городам Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Начало: Центр Калининграда
Расписание: ежедневно 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 3 375₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальное путешествие: Светлогорск, Балтийск, Янтарный
Исследуйте уникальные города Калининградской области и их историю, культуру, природу за один день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:30
1500013 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Путешествие в Балтийск, Светлогорск и Янтарный в мини-группе
Проникнуться военно-морским духом бывшего Пиллау и узнать самое интересное о добыче солнечного камня
Начало: У Дома Советов в Калининграде
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Бухта и 4 города за 1день!! ☀: Балтийск, Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Начало: По договоренности
Расписание: 10:00 - 18:00 каждый день
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Балтийск, Янтарный, Светлогорск за один день
Начало: Шевченко д. 2
Расписание: Ежедневно в 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Лучшие локации побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск, Филинская бухта
Побывать на янтарной мануфактуре, увидеть курхаус и отыскать тюльпанное дерево (в группе)
Начало: На улице Шевченко 2к5
Расписание: в воскресенье в 08:00
9 июня в 08:00
16 июня в 08:00
3 000₽ за человека
Круиз
7 часов
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
Погулять по старинным городкам, насладиться морским круизом и заглянуть на янтарную мануфактуру
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
4 ГОРОДА за 1 ДЕНЬ: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный
Начало: Приеду за Вами на указанный адрес
Расписание: 10.00 свободные даты в расписании
15 июня в 09:00
17 июня в 09:00
7 000₽ за человека
скидка
10%
Групповая
7 часов
Янтарный, Светлогорск + посещение производства
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34 и еще 2 адреса
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
17001 530₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Янтарное кольцо - Балтийск Светлогорск Янтарный + Филинская бухта
Начало: Центр города. Гид уточнит накануне с 20-00 до 21-0...
Расписание: ежедневно
9 июня в 08:25
10 июня в 08:25
3 374₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Балтика за 1 день - Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск и Зеленоградск
Начало: Индивидуально, от места Вашего проживания
Расписание: В удобное Вам время с 8.30 до 11.00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
14 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная поездка в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
Начало: По договоренности по Вашему адресу в черте города
Расписание: По договоренности
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 1862514 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
8 часов
Фототур по Балтике: Балтийск, Светлогорск, Приморье и Янтарный
Посетить солнечный Янтарный, уютный Светлогорск, военно-морской Балтийск и бухту Приморья
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика
Военная, драгоценная и светская история края в путешествии по трем городам побережья
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 700₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Симфония Светлогорска: аудиоэкскурсия-спектакль по улицам города
Начало: Площадь перед вокзалом (улица Ленина, 33)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория6 июня 2024Моя поездка в Калининград получилась просто великолепной! Андрей вовремя приехал в место назначения и мы сразу отправились в путешествие по
- ННаталья5 июня 2024Я давно мечтала посетить Калининград и область, но всё откладывалось на потом. И вот мы решили и полетели с мужем
- ААся5 июня 2024Экскурсия очень насыщенная, прошла легко. Материал был изложен понятно и доступно, учитывались особенности всех участников. Нам с супругом было очень интересно и познавательно. Побывали во всех заявленных точках маршрута. Всем рекомендую от души.
- EElena5 июня 2024Сегодня были на этой экскурсии! Спасибо Богдану за интересный рассказ исторических фактов этих мест!!!
- ААлексей5 июня 2024Сказать что экскурсия понравилась, это не сказать ничего. Восторг, удовольствие, радость, вот неполный список эмоций, испытанных во время экскурсии. Про
- ЮЮлия4 июня 2024Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!
- ООльга4 июня 2024Интересная автомобильная экскурсия в Светлогорск и Янтарный была проведена для нашей большой компании из 6-ти взрослых. Юрий - прекрасный гид,
- ММихаил4 июня 2024Приятно видеть людей, которым нравится своё дело. Павел - профессионал. Отрабатывает экскурсию на 100%. Берите экскурсию даже не думая! Увидите
- ООксана4 июня 2024Экскурсия началась с опозданием на 30 минут по вине организаторов, но это время не было компенсировано увеличением продолжительности экскурсии, а просто в Светлогорске мы совсем не имели свободного времени, не говоря о заявленном часе. В остальном всё прошло хорошо
- ВВероника4 июня 2024Отличная экскурсия. Удобный мини автобус на 18 человек, нас было 12. В небольшой группе очень комфортно прошла экскурсия, никакой суеты,
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Балтийск, Янтарный, Светлогорск»
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