Балтийск, Янтарный, Светлогорск – экскурсии в Калининграде

Найдено 63 экскурсии в категории «Балтийск, Янтарный, Светлогорск» в Калининграде, цены от 990 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
198 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта
Исследуйте культурное наследие и природную красоту Калининградской области в однодневной поездке
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734 за человека
К курортам Светлогорск и Янтарный (с посещением янтарного производства)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
1368 отзывов
Калининград: Путешествие к берегам Светлогорска и Янтарного
Исследуйте живописные уголки Калининградской области, вдохновляющие своей красотой и историей
Начало: Одна из 8 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
17661 590 за человека
Групповая экскурсия по курортам Балтийского побережья
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
115 отзывов
Групповая экскурсия по курортам Балтийского побережья
Погрузитесь в атмосферу приморских городков Янтарного и Светлогорска, узнайте об их истории и насладитесь отдыхом на лучших пляжах Калининграда
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
16661 500 за человека
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
285 отзывов
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Погрузитесь в уникальное путешествие по Янтарному пути Калининграда, где каждый город раскроет свои тайны и красоты
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
14 000 за всё до 3 чел.
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
192 отзыва
Популярное предложение
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
Узнать о добыче смоляного камня, полюбоваться необычной архитектурой и красотой побережья
Начало: У гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 3 600 за человека
Нескучное путешествие в Светлогорск и Янтарный
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
17 отзывов
Путешествие по Светлогорску и Янтарному - История и Легенды
Откройте для себя уникальные уголки Калининградской области, исследуя исторические и природные богатства Светлогорска и Янтарного
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
1700015 300 за всё до 4 чел.
Балтийские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
🚗 На машине
Групповая
7 часов
82 отзыва
Балтийские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Найти солнечный камень на берегу моря и открыть секреты русской Швейцарии
Начало: На парковке здания Дома Советов
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2 750 за человека
Балтийское побережье - в поисках сокровищ
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
51 отзыв
Балтийское побережье - в поисках сокровищ
Посетить Балтийск, Светлогорск, Янтарный, познакомиться с их историей и увидеть главные памятники
Начало: Пл. Центральная. Дом Советов
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
17 340 за всё до 4 чел.
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
Получить яркое представление об истории и визитных карточках трех самобытных приморских городов
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
14 670 за всё до 4 чел.
Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Посетить живописные приморские города и раскрыть их самобытный характер
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
1600014 400 за всё до 3 чел.
Сокровища российской Прибалтики: 5 городов за 1 день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
61 отзыв
Калининград: 5 городов за день - История и природа
Исследуйте культурное богатство Калининградской области, открывая для себя уникальные города с богатой историей и природой
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде (кроме южны...
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2000017 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
32 отзыва
Путешествие в замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный
За один день познакомиться с тремя брендами Балтийского побережья и отдохнуть в Филинской бухте
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
18 000 за всё до 3 чел.
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
28 отзывов
Янтарный и Светлогорск: в поисках «северного золота»
Проехать по янтарному маршруту Балтийского побережья и очароваться старинным курортным городком
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - уникальные приморские города
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
60 отзывов
Калининград: история и красота приморья
Исследуйте жемчужины Калининградской области: узнайте тайны янтаря, военные традиции Балтийска и архитектуру Светлогорска
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1998317 985 за всё до 7 чел.
Янтарный и Светлогорск - легенды балтийского взморья
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
85 отзывов
Янтарный и Светлогорск: легенды балтийского взморья
Исследуйте тайны янтаря и архитектурные шедевры Светлогорска, наслаждаясь индивидуальным подходом
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850 за всё до 4 чел.
Приморская классика: Светлогорск, Янтарный, Балтийск
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
Приморская классика: истории трех городов
Погрузитесь в уникальные истории Светлогорска, Янтарного и Балтийска, открыв для себя культурное наследие Калининградской области
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
2000018 000 за всё до 4 чел.
4 в 1: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
57 отзывов
Экскурсия «Калининградский калейдоскоп»: Балтийск и др
Погрузитесь в историю и красоту самых живописных уголков Калининградской области, открывая тайны Балтийского моря
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
16 800 за всё до 4 чел.
Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
59 отзывов
Калининград: сокровища Янтарного и Светлогорска
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, исследуя янтарные просторы, исторические уголки и живописные бухты за один день
16 июня в 09:00
18 июня в 09:00
13 850 за всё до 4 чел.
Путешествие по янтарному побережью
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
56 отзывов
Путешествие по янтарному побережью
Узнать всё о солнечном камне в Светлогорске и Янтарном
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
11 740 за всё до 4 чел.
Путешествие в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
71 отзыв
Путешествие в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
История и главные достопримечательности приморских городов на автомобильной экскурсии
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Янтарная Ривьера: Янтарный, Светлогорск, Пионерский и сыроварня
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
46 отзывов
Янтарная Ривьера: от Янтарного до Светлогорска с посещением сыроварни
Погрузитесь в мир янтаря и культуры Калининграда с экскурсией по Янтарной Ривьере. Уникальные достопримечательности и мастер-классы ждут вас
15 июня в 09:00
23 июня в 09:00
13 340 за всё до 4 чел.
Успеть всё! Большая обзорная экскурсия от Калининграда до окрестностей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
48 отзывов
Успеть всё! Большая обзорная экскурсия от Калининграда до окрестностей
За один день увидеть Калининград, Балтийск, Светлогорск, янтарное хранилище и замок Нессельбек
Начало: УЛ.А. Невского
10 июня в 14:00
18 июня в 08:00
14 950 за всё до 3 чел.
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
9 часов
101 отзыв
Популярное предложение
От порта до курорта: путешествие по историческим городам
Погрузитесь в историю и культуру самого западного уголка России, открывая тайны Балтийского побережья
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25552 300 за человека
По морским городам: Светлогорск, Балтийск, Янтарный и Филинская бухта
скидка
10%
Групповая
9 часов
1081 отзыв
Путешествие по морским городам: история, архитектура, янтарь
Откройте три жемчужины Балтийского побережья: узнайте тайны Балтийска, красоту Светлогорска и секреты янтаря Янтарного
Начало: Шевченко 2, корпус 5 (Дом Советов)
Расписание: 8.30
Завтра в 08:15
9 июня в 08:15
от 37773 399 за человека
Янтарный, Светлогорск + посещение янтарного производства
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
995 отзывов
Янтарный, Светлогорск + посещение янтарного производства
Расписание: Расписание: понедельник / среда / суббота в 09:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1 590 за человека
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Групповая
10 часов
221 отзыв
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
Начало: Калининград, Шевченко 2 - к5 парк-г у Дом Советов
Расписание: Ежедневно 08.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 36003 420 за человека
Уютное путешествие в Янтарный, Балтийск и Светлогорск в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
145 отзывов
Уютное путешествие в Янтарный, Балтийск и Светлогорск в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу старой Европы, исследуя янтарные сокровища и балтийские красоты в уникальной экскурсии
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600 за человека
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - жемчужины Земланда, Филинская бухта
🚗 На машине
скидка
25%
Групповая
9 часов
340 отзывов
Путешествие по жемчужинам Земланда: Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Откройте для себя красоту и историю побережья Балтийского моря в однодневной экскурсии по трём городам
Начало: Калининград, ул. Шевченко, 2 к. 5
Расписание: Ежедневно в 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
44003 300 за человека
Экскурсия по городу-крепости Балтийску с обзором Балтийской косы
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
350 отзывов
Экскурсия по городу-крепости Балтийску с обзором Балтийской косы
9 июня в 09:45
11 июня в 09:45
от 1 690 за человека
«Янтарное кольцо» - Балтийск, Янтарный и Светлогорск, Филинская бухта
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
37 отзывов
«Янтарное кольцо»: уникальное путешествие по Балтийскому побережью
Откройте для себя красоту и историю Балтийского побережья в однодневной экскурсии по городам Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Начало: Центр Калининграда
Расписание: ежедневно 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 3 375 за человека
Яркое путешествие в Светлогорск, Балтийск и Янтарный
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
183 отзыва
Индивидуальное путешествие: Светлогорск, Балтийск, Янтарный
Исследуйте уникальные города Калининградской области и их историю, культуру, природу за один день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:30
1500013 500 за всё до 4 чел.
Путешествие в Балтийск, Светлогорск и Янтарный в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
119 отзывов
Путешествие в Балтийск, Светлогорск и Янтарный в мини-группе
Проникнуться военно-морским духом бывшего Пиллау и узнать самое интересное о добыче солнечного камня
Начало: У Дома Советов в Калининграде
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600 за человека
Бухта и 4 города за 1день!! ☀: Балтийск, Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
40 отзывов
Бухта и 4 города за 1день!! ☀: Балтийск, Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Начало: По договоренности
Расписание: 10:00 - 18:00 каждый день
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 500 за человека
Балтийск, Янтарный, Светлогорск за один день
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
20 отзывов
Балтийск, Янтарный, Светлогорск за один день
Начало: Шевченко д. 2
Расписание: Ежедневно в 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 000 за человека
Лучшие локации побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск, Филинская бухта
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
24 отзыва
Лучшие локации побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск, Филинская бухта
Побывать на янтарной мануфактуре, увидеть курхаус и отыскать тюльпанное дерево (в группе)
Начало: На улице Шевченко 2к5
Расписание: в воскресенье в 08:00
9 июня в 08:00
16 июня в 08:00
3 000 за человека
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
🚗 На машине
Круиз
7 часов
14 отзывов
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
Погулять по старинным городкам, насладиться морским круизом и заглянуть на янтарную мануфактуру
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 340 за всё до 3 чел.
4 ГОРОДА за 1 ДЕНЬ: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
61 отзыв
4 ГОРОДА за 1 ДЕНЬ: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный
Начало: Приеду за Вами на указанный адрес
Расписание: 10.00 свободные даты в расписании
15 июня в 09:00
17 июня в 09:00
7 000 за человека
Янтарный, Светлогорск + посещение производства
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7 часов
287 отзывов
Янтарный, Светлогорск + посещение производства
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34 и еще 2 адреса
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
17001 530 за человека
Янтарное кольцо - Балтийск Светлогорск Янтарный + Филинская бухта
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
93 отзыва
Янтарное кольцо - Балтийск Светлогорск Янтарный + Филинская бухта
Начало: Центр города. Гид уточнит накануне с 20-00 до 21-0...
Расписание: ежедневно
9 июня в 08:25
10 июня в 08:25
3 374 за человека
Балтика за 1 день - Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск и Зеленоградск
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Балтика за 1 день - Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск и Зеленоградск
Начало: Индивидуально, от места Вашего проживания
Расписание: В удобное Вам время с 8.30 до 11.00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
14 000 за всё до 3 чел.
Индивидуальная поездка в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
37 отзывов
Индивидуальная поездка в Светлогорск, Янтарный и Балтийск
Начало: По договоренности по Вашему адресу в черте города
Расписание: По договоренности
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 1862514 900 за всё до 4 чел.
Топ побережья Калининградской области Балтийск, Янтарный, Светлогорск
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Топ побережья Калининградской области Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Начало: 236006
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
14 000 за всё до 4 чел.
Фототур по Балтике: Балтийск, Светлогорск, Приморье и Янтарный
🚗 На машине
Фотопрогулка
8 часов
40 отзывов
Фототур по Балтике: Балтийск, Светлогорск, Приморье и Янтарный
Посетить солнечный Янтарный, уютный Светлогорск, военно-морской Балтийск и бухту Приморья
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика
Военная, драгоценная и светская история края в путешествии по трем городам побережья
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 700 за всё до 4 чел.
Симфония Светлогорска: аудиоэкскурсия-спектакль по улицам города
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Симфония Светлогорска: аудиоэкскурсия-спектакль по улицам города
Начало: Площадь перед вокзалом (улица Ленина, 33)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Главные места балтийского побережья за один день
    Моя поездка в Калининград получилась просто великолепной! Андрей вовремя приехал в место назначения и мы сразу отправились в путешествие по
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    Калининградской области на машине комфортабельном авто) В течение всей поездки гид рассказывал об истории Калининграда, об окружающих нас видах, отвечал на все вопросы от лица местного жителя Калининграда, и просто очень тепло и атмосферно знакомил с областью. Мы проехали по Куршской косе, посетили прекрасные, не туристические маршруты, помочили ноги в прекрасном море, погуляли по Зеленоградску, Светлогорску и заехали в Янтарный, насладиться прекрасными видами) Я в полном восторге от экскурсии! Всем очень советую Андрея как гида, особенно, если вы, как и я,впервые приезжаете в это прекрасное и чарующее место) Спасибо большое гиду за такую классную поездку:)

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Янтарная Ривьера: Янтарный, Светлогорск, Пионерский и сыроварня
    Я давно мечтала посетить Калининград и область, но всё откладывалось на потом. И вот мы решили и полетели с мужем
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    рейсом Москва - Калининград 😉Поездку спланировали на период нашего пребывания с 1 по 6 июня. Хотелось охватить максимально масштабно и побольше получить информации. Забронировали на Трипстер три разные экскурсии с гидом и два дня пешая прогулка по городу без гида. Ну для первого посещения очень даже вполне достаточно,чтоб лицезреть все прелести этого региона,по истине одного из красивейших мест нашей планеты. Одну из экскурсий для нас провёл Дмитрий. Это была потрясающая,познавательная и увлекательная поездка-прогулка. Некоторые места у нас повторялись с другими экскурсиями и Дмитрий без проблем скорректировал наш путь так, чтоб мы побывали там, где ещё не были. Его рассказы очень интересные и, кстати, можно отойти от темы и поговорить, как говорится "о личном") Узнали что-то новое, что-то вспомнили" со школьной парты", а некоторые исторические события вызвали эмоции по типу" вау! да ладно!")) Получили ли вы впечатления или нет во многом зависят от гида. Я однозначно рекомендую выбирать Дмитрия👌 От него вы не услышите фразу "загуглите" или "не знаю, Яндекс вам в помощь" и т. д. Обязательно посетите этот край хоть раз в жизни 🙌 вы получите незабываемые эмоции и не стирающиеся воспоминания, даже если нечаянно удалились фотки😉

  • А
    Ася
    5 июня 2024
    Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
    Экскурсия очень насыщенная, прошла легко. Материал был изложен понятно и доступно, учитывались особенности всех участников. Нам с супругом было очень интересно и познавательно. Побывали во всех заявленных точках маршрута. Всем рекомендую от души.
  • E
    Elena
    5 июня 2024
    Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день
    Сегодня были на этой экскурсии! Спасибо Богдану за интересный рассказ исторических фактов этих мест!!!
  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
    Сказать что экскурсия понравилась, это не сказать ничего. Восторг, удовольствие, радость, вот неполный список эмоций, испытанных во время экскурсии. Про
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    маршрут и реперные точки нашего путешествия можно говорить много, аналогичных маршрутов от других операторов достаточно много. Балтийск, прогулка на катере, Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск. Везде свои достопримечательности, радость для глаз и ушей, новые впечатления. Но отдельно хотелось бы остановится на нашем гиде, Евгении. Без него, возможно, впечатления были иными. Это просто потрясающий рассказчик, энциклопедическая кладезь исторических фактов про Калининградскую область, вежливый, внимательный к мелочам и тактичный человек. Он сделал нашу экскурсию незабываемым моментом пребывания в Калининграде. Однозначно рекомендовано к посещению. Отдельно стоит отметить, что наше путешествие проходило в мини-группе (8 чел.) на комфортабельном микроавтобусе. Везде можно подъехать, припарковаться, ждать других участников экскурсии долго не надо, в общем тоже рекомендую мини-группе. В итоге, все экскурсии только с Евгением!!! И в мини-группе!

    Сказать что экскурсия понравилась, это не сказать ничего. Восторг, удовольствие, радость, вот неполный список эмоций, испытанныхСказать что экскурсия понравилась, это не сказать ничего. Восторг, удовольствие, радость, вот неполный список эмоций, испытанных
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
    Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!
    Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!Отличная экскурсия, материал подан превосходно и очень интересно, в следующий раз только к Павлу!
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Янтарный и Светлогорск
    Интересная автомобильная экскурсия в Светлогорск и Янтарный была проведена для нашей большой компании из 6-ти взрослых. Юрий - прекрасный гид,
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    собеседник, знающий свое дело и любящий родной город. Он поведал нам интересные факты из истории города и области, показал интересные знаковые места, на которые необходимо обратить внимание. Очень понравилось, что Юрий аккуратно ведет машину, при этом не забывает рассказывать в микрофон, что очень удобно (хорошо слышно и на заднем сидении, шум трассы не мешает). Экскурсия прошла в спокойной дружелюбной обстановке. Нам очень понравилось. Стоит отметить и его чудесную рекомендацию про вкусный обед на берегу моря. Благодарим!

    Интересная автомобильная экскурсия в Светлогорск и Янтарный была проведена для нашей большой компании из 6-ти взрослыхИнтересная автомобильная экскурсия в Светлогорск и Янтарный была проведена для нашей большой компании из 6-ти взрослыхИнтересная автомобильная экскурсия в Светлогорск и Янтарный была проведена для нашей большой компании из 6-ти взрослыхИнтересная автомобильная экскурсия в Светлогорск и Янтарный была проведена для нашей большой компании из 6-ти взрослыхИнтересная автомобильная экскурсия в Светлогорск и Янтарный была проведена для нашей большой компании из 6-ти взрослыхИнтересная автомобильная экскурсия в Светлогорск и Янтарный была проведена для нашей большой компании из 6-ти взрослыхИнтересная автомобильная экскурсия в Светлогорск и Янтарный была проведена для нашей большой компании из 6-ти взрослыхИнтересная автомобильная экскурсия в Светлогорск и Янтарный была проведена для нашей большой компании из 6-ти взрослыхИнтересная автомобильная экскурсия в Светлогорск и Янтарный была проведена для нашей большой компании из 6-ти взрослыхИнтересная автомобильная экскурсия в Светлогорск и Янтарный была проведена для нашей большой компании из 6-ти взрослых
  • М
    Михаил
    4 июня 2024
    Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
    Приятно видеть людей, которым нравится своё дело. Павел - профессионал. Отрабатывает экскурсию на 100%. Берите экскурсию даже не думая! Увидите
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    то, до чего сами не доберётесь и другие не покажут. Экскурсия по времени и количеству объектов очень большая, но автобус комфортный, обед хороший, гид замечательный!

  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    К курортам Светлогорск и Янтарный (с посещением янтарного производства)
    Экскурсия началась с опозданием на 30 минут по вине организаторов, но это время не было компенсировано увеличением продолжительности экскурсии, а просто в Светлогорске мы совсем не имели свободного времени, не говоря о заявленном часе. В остальном всё прошло хорошо
  • В
    Вероника
    4 июня 2024
    Лучшие локации побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск, Филинская бухта
    Отличная экскурсия. Удобный мини автобус на 18 человек, нас было 12. В небольшой группе очень комфортно прошла экскурсия, никакой суеты,
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    все отлично слышно и видно. Галина эрудированный, интересный рассказчик и собеседник, без внимания никто не остался. В поселке Янтарный - очень вкусно и не дорого пооедали в столовой комбината.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Балтийск, Янтарный, Светлогорск»

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