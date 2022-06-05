Наш яркий, весенний экскурсионный тур на великий праздник Победы в гостеприимную Калининградскую область!

Узнаем о процессах формирования Косы, о борьбе человека с подвижными песками

Побываем в месте, которое до сих пор считается не разгаданной природной аномалией

Проникнемся прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века

Переедем на пароме в удаленный уголок области, где получим массу положительных впечатлений

Побываем на экскурсии, посвященной военной тематике и увидим самые значимые месте города

Программа тура по дням

1 день Экскурсия «Город-крепость»

Встреча на Ж/Д вокзале или в аэропорту, за доп. плату. Начало экскурсии в 13:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81). Экскурсия «Город-крепость». Экскурсия по Калининграду будет посвящена военной тематике. В этом городе, который строился как крепость, сохранилось множество зданий военного назначения. В наши дни многие из них служат вполне мирным целям и являются памятниками архитектуры. Во время трехчасовой обзорной экскурсии вашему вниманию будут представлены основные архитектурно-исторические достопримечательности: площадь Победы – Храм Христа Спасителя – Руины Королевского Замка – Кафедральный собор (XIV век) и могила И. Канта –набережная Петра Великого – историко-архитектурный комплекс «Рыбная Деревня» – Литовский вал – историко-культурный центр «Королевские ворота» – площадь Василевского – музей Янтаря – фортификационные и оборонительные сооружения (конец XIX века), «Старый Кёнигсберг» –пешеходная прогулка по улочкам старого города. 15:00 – 15:30 Переезд на Форт №11 Деннхоф. Настоящий немецкий форт, территория которого восстановлена и представляет собой музей фортификационной архитектуры под открытым небом на площади свыше 4900 квадратных метров. Во время экскурсии по уникальному сооружению вы осмотрите внутренние помещения форта, побываете во вращающейся «противоосколочной смотровой вышке», механизм которой сохранился и до сих пор готов к использованию! Много секретов и тайн хранит шедевр немецкой инженерии и по сей день «Музей Марципана» в Бранденбургских воротах – ароматная точка на туристической карте города. Музей расположен в историческом здании Бранденбургских ворот – это единственные из семи ворот Калининграда до сих пор выполняющие свою транспортную функцию. Сотрудники музея покажут точные копии архитектурных памятников Калининграда, выполненные из марципана. Также вас ждет мини-дегустация полезного лакомства. Окончание экскурсии в 17:30 у Кафедрального собора. * Желающие смогут посетить органный концерт в Кафедральном соборе, начало в 18:00.

2 день Эксклюзивная экскурсия «Нехоженными тропами"

Начало экскурсии в 11:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81) Эксклюзивная экскурсия «Нехоженными тропами". Балтийск и Балтийская коса – редкий маршрут, немногие туристы добираются в этот отдаленный уголок. Вас ждет переезд на пароме на Балтийскую косу – морской ветер, брызги соленых волн за бортом. Оставив автобус в Балтийске, вы доберетесь до Балтийской косы, где сможете увидеть: подвижные дюны, редкие растения и птиц, береговой форт и укрепления косыбывший Немецкий аэродром «Нойтиф» со специальной гаванью для взлета и посадки гидросамолетов, который использовался советскими войсками более 40 лет. Вы посетите музей «Старый Люнет» где узнаете о всех фортификационных сооружениях Балтийской косы, ознакомитесь с фотовыставкой, рассказывающей о военных событиях, проходивших на территории косы с апреля по май 1945 года. Услышите захватывающие истории о героизме поваров во время Великой Отечественной войны и о различиях немецких и советских полевых кухонь. Обед в ресторане города (включен в стоимость). Экскурсия по Балтийску – ранее закрытый город, крупнейшая база военно-морского флота в России – Балтийск имеет богатую историю. Прогулявшись по променаду города, вы сможете увидеть: памятник Петру I, который бывал в Балтийске дважды и его дочери Елизавете Петровне, которая присовокупила эти земли к территории Российской Империи в годы своего правления. Внешний осмотр: крепость Пиллау, действующий маяк знаменитого архитектора Шинкеля православный Свято-Георгиевский морской собор военные корабли, которые несут службу в Балтийском море. Именно на пляжах Балтийска часто находят любознательные путешественники кусочки янтаря Посетив Балтийск, вы сможете сделать отметку на своей карте путешествий в самой западной точке нашей огромной страны! Окончание экскурсии в 19:00 у гостиницы «Калининград».

3 день Экскурсия «Янтарное ожерелье»

Начало экскурсии в 10:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81). Экскурсия «Янтарное ожерелье». Вы отправитесь в Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей. У вас будет уникальная возможность увидеть огромный карьер янтарного комбината, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря. На смотровой площадке испытаете удачу "ловца янтаря", попробуете добыть кусочек янтаря в память о поездке в Янтарный Край. Сфотографироваться в рыцарских доспехах, загадать желание в янтарной пирамиде – все это тоже в списке возможных развлечений. И конечно же янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам! Также вас ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, который в 2019 году получил всемирный знак качества «Голубой Флаг». Переезд в Светлогорск. Обед по предварительной заявке в одном из ресторанов города (доп. плата). Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью улочек, которые сохранились с первой половины XX века практически без изменений. Прогулка по променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии на Балтику. Окончание экскурсии в 18:00 у гостиницы «Калининград».

4 день Экскурсия «Золотые дюны»