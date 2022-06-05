Россия - страна победителей. Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая

Наш яркий, весенний экскурсионный тур на великий праздник Победы в гостеприимную Калининградскую область

5
3 отзыва
Наш яркий, весенний экскурсионный тур на великий праздник Победы в гостеприимную Калининградскую область!
Россия - страна победителей. Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
Россия - страна победителей. Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
Россия - страна победителей. Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
Россия - страна победителей. Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
Россия - страна победителей. Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
Россия - страна победителей. Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
Россия - страна победителей. Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
Россия - страна победителей. Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
Россия - страна победителей. Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
Россия - страна победителей. Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
Россия - страна победителей. Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
Россия - страна победителей. Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
Россия - страна победителей. Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
Россия - страна победителей. Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
Россия - страна победителей. Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
Ближайшие даты:
07
мая

Что вас ожидает 🤩

Военный Калининград
Военный Калининград
Побываем на экскурсии, посвященной военной тематике и увидим самые значимые месте города
Балтийская коса
Балтийская коса
Переедем на пароме в удаленный уголок области, где получим массу положительных впечатлений
Янтарный карьер
Янтарный карьер
Увидим карьер янтарного комбината, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря
Светлогорск
Светлогорск
Проникнемся прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века
"Танцующий лес"
"Танцующий лес"
Побываем в месте, которое до сих пор считается не разгаданной природной аномалией
Куршская коса
Куршская коса
Узнаем о процессах формирования Косы, о борьбе человека с подвижными песками

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия «Город-крепость»

Встреча на Ж/Д вокзале или в аэропорту, за доп. плату.

Начало экскурсии в 13:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Экскурсия «Город-крепость».

Экскурсия по Калининграду будет посвящена военной тематике.

В этом городе, который строился как крепость, сохранилось множество зданий военного назначения.

В наши дни многие из них служат вполне мирным целям и являются памятниками архитектуры.

Во время трехчасовой обзорной экскурсии вашему вниманию будут представлены основные архитектурно-исторические достопримечательности: площадь Победы – Храм Христа Спасителя – Руины Королевского Замка – Кафедральный собор (XIV век) и могила И. Канта –набережная Петра Великого – историко-архитектурный комплекс «Рыбная Деревня» – Литовский вал – историко-культурный центр «Королевские ворота» – площадь Василевского – музей Янтаря – фортификационные и оборонительные сооружения (конец XIX века), «Старый Кёнигсберг» –пешеходная прогулка по улочкам старого города.

15:00 – 15:30 Переезд на Форт №11 Деннхоф.

Настоящий немецкий форт, территория которого восстановлена и представляет собой музей фортификационной архитектуры под открытым небом на площади свыше 4900 квадратных метров.

Во время экскурсии по уникальному сооружению вы осмотрите внутренние помещения форта, побываете во вращающейся «противоосколочной смотровой вышке», механизм которой сохранился и до сих пор готов к использованию!

Много секретов и тайн хранит шедевр немецкой инженерии и по сей день «Музей Марципана» в Бранденбургских воротах – ароматная точка на туристической карте города.

Музей расположен в историческом здании Бранденбургских ворот – это единственные из семи ворот Калининграда до сих пор выполняющие свою транспортную функцию.

Сотрудники музея покажут точные копии архитектурных памятников Калининграда, выполненные из марципана.

Также вас ждет мини-дегустация полезного лакомства.

Окончание экскурсии в 17:30 у Кафедрального собора.

* Желающие смогут посетить органный концерт в Кафедральном соборе, начало в 18:00.

Экскурсия «Город-крепость»Экскурсия «Город-крепость»Экскурсия «Город-крепость»
2 день
Эксклюзивная экскурсия «Нехоженными тропами&quot;

Начало экскурсии в 11:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81)

Эксклюзивная экскурсия «Нехоженными тропами".

Балтийск и Балтийская коса – редкий маршрут, немногие туристы добираются в этот отдаленный уголок.

Вас ждет переезд на пароме на Балтийскую косу – морской ветер, брызги соленых волн за бортом.

Оставив автобус в Балтийске, вы доберетесь до Балтийской косы, где сможете увидеть: подвижные дюны, редкие растения и птиц, береговой форт и укрепления косыбывший Немецкий аэродром «Нойтиф» со специальной гаванью для взлета и посадки гидросамолетов, который использовался советскими войсками более 40 лет.

Вы посетите музей «Старый Люнет» где узнаете о всех фортификационных сооружениях Балтийской косы, ознакомитесь с фотовыставкой, рассказывающей о военных событиях, проходивших на территории косы с апреля по май 1945 года.

Услышите захватывающие истории о героизме поваров во время Великой Отечественной войны и о различиях немецких и советских полевых кухонь.

Обед в ресторане города (включен в стоимость).

Экскурсия по Балтийску – ранее закрытый город, крупнейшая база военно-морского флота в России – Балтийск имеет богатую историю.

Прогулявшись по променаду города, вы сможете увидеть: памятник Петру I, который бывал в Балтийске дважды и его дочери Елизавете Петровне, которая присовокупила эти земли к территории Российской Империи в годы своего правления.

Внешний осмотр:  крепость Пиллау, действующий маяк знаменитого архитектора Шинкеля православный Свято-Георгиевский морской собор военные корабли, которые несут службу в Балтийском море.

Именно на пляжах Балтийска часто находят любознательные путешественники кусочки янтаря Посетив Балтийск, вы сможете сделать отметку на своей карте путешествий в самой западной точке нашей огромной страны!

Окончание экскурсии в 19:00 у гостиницы «Калининград».

Эксклюзивная экскурсия «Нехоженными тропами&quot;Эксклюзивная экскурсия «Нехоженными тропами&quot;Эксклюзивная экскурсия «Нехоженными тропами&quot;
3 день
Экскурсия «Янтарное ожерелье»

Начало экскурсии в 10:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Экскурсия «Янтарное ожерелье».

Вы отправитесь в Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.

У вас будет уникальная возможность увидеть огромный карьер янтарного комбината, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря.

На смотровой площадке испытаете удачу "ловца янтаря", попробуете добыть кусочек янтаря в память о поездке в Янтарный Край.

Сфотографироваться в рыцарских доспехах, загадать желание в янтарной пирамиде – все это тоже в списке возможных развлечений.

И конечно же янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам!

Также вас ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, который в 2019 году получил всемирный знак качества «Голубой Флаг».

Переезд в Светлогорск.

Обед по предварительной заявке в одном из ресторанов города (доп. плата).

Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью улочек, которые сохранились с первой половины XX века практически без изменений.

Прогулка по променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии на Балтику.

Окончание экскурсии в 18:00 у гостиницы «Калининград».

Экскурсия «Янтарное ожерелье»Экскурсия «Янтарное ожерелье»Экскурсия «Янтарное ожерелье»
4 день
Экскурсия «Золотые дюны»

Начало экскурсии в 09:00 у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект 81).

Экскурсия «Золотые дюны».

Вас ожидает путешествие в удивительный, хрупкий мир песчаной косы, шириной от 400 м до 4 км, отделившей Куршский залив от Балтийского моря.

Встреча с подвижными дюнами Куршской косы – это незабываемое путешествие в мир настоящей пустыни на берегу Куршского залива.

В программе запланирован подъем на смотровую площадку дюны Эфа – одной из высочайших дюн Европы.

Со смотровой площадки дюны открывается вид на уникальный пейзаж, напоминающий пустыню Сахару: величественные песчаные дюны, уходящие вдаль между морем и заливом.

Также вас ждет прогулка по загадочному Танцующему лесу, который выглядит как природная сказочная декорация.

Внимание: маршрут по "Танцующему лесу" закрыт на реконструкцию до весны 2022.

Станция кольцевания «Фрингилла».

На старейшей в России станции кольцевания птиц, академики РАН расскажут о своей увлекательной работе, покажут процесс кольцевания птиц.

Окончание экскурсии в 17:00 у гостиницы «Калининград» с заездом в аэропорт.

Экскурсия «Золотые дюны»Экскурсия «Золотые дюны»Экскурсия «Золотые дюны»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

ПроживаниеПитаниеСтоимость с человека в рублях

Отель «Параисо» 2*

(центральаня часть города)

Завтраки

континентальные

включены

21 900 одноместный

15 600 двухместный стандарт взрослый

14 900 двухместный стандарт детский

16 400 двухместный полулюкс взрослый

15 700 двухместный полулюкс детский

Отель "Альбертина" 2*

1 завтрак +300

руб./на месте

по меню

15 000 двухместный стандарт взрослый

14 300 двухместный стандарт детский

Отель "Калининград" 3*

(центр, место посадки)

Завтраки

шведский стол

включены

23 350 одноместный стандарт (без завтраков!!!)

22 900 двухместный студио-бизнес взрослый

22 300 двухместный студио бизнес детский

20 300 трехместный студио-бизнес взрослый,

19 600 трехместный студио-бизнес детский

*Детский до 17 лет (включительно). 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание (4 экскурсии)
  • Транспортное обслуживание (4 дня)
  • Проживание в выбранном отеле (3 ночи)
  • Обед в Балтийске
  • Входные билеты по программе
  • Трансфер в аэропорт 10.05
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Встреча / проводы в аэропорту – 1 000 рублей машина
  • Обед в Светлогорске – 450 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
5 июня 2022
Тур состоялся с 7 по 11 мая 2022 года. Поездка получилась увлекательной и информативной! Фактически удалось посмотреть всю Калининградскую область) Экскурсовод очень профессиональный, в меру строгий и дисциплинированный. Понравилось, что весь тур путешествовали в рамках одной группы. Большой плюс, что каждый день обходился без ранних подъёмов. Гостиница "Калининград", предложенная в туре, понравилась. Очень удачное расположение. Единственное, могу порекомендовать закреплять места в автобусе на этапе бронирования, чтобы у туристов не возникало конфликтных ситуаций из-за мест. Отдельная благодарность водителю! Уверена, что вернусь в Калининград ещё не раз!:)
Л
16 мая 2022
Спасибо большое за тур в Калининград. Нам всё понравилось!
И
13 мая 2021
Тур с 8 мая по 10 мая в Калининград приобретался удаленно, все общение с кураторами происходило по телефону и посредством электронной почты. Несмотря на это, все было организовано достаточно четко, была предоставлена вся информация, забронированы авиабилеты и номер в отеле.

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