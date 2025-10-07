Мои заказы

Шарм малых городов: Гвардейск, Знаменск, Железнодорожный, Правдинск

Малые города Калининградской области – это Фридланд, Гердауэн, Веллау. Все они были основаны в XII-XIII веках рыцарями Тевтонского ордена.

Столько столетий кануло, но сегодня в этих российских городах: Правдинск, Железнодорожный, Знаменск, все еще можно увидеть характерные черты орденских городов.
5
2 отзыва
Шарм малых городов: Гвардейск, Знаменск, Железнодорожный, Правдинск
Шарм малых городов: Гвардейск, Знаменск, Железнодорожный, Правдинск
Шарм малых городов: Гвардейск, Знаменск, Железнодорожный, Правдинск
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00

Описание экскурсии

Три города, застывшие во времени Эти города, словно страницы истории, застыли во времени, храня в себе отголоски прошлого. Кирпичные стены, узкие улочки, остатки крепостных валов – всё это напоминает о временах, когда здесь властвовали рыцари, а жизнь подчинялась строгим законам ордена. Пройдясь по Правдинску, бывшему Фридланду, можно увидеть величественную кирху Святого Георгия, возвышающуюся над городом. В Железнодорожном, некогда Гердауэне, сохранились остатки замка Тевтонского ордена, свидетельствующие о его былой мощи. Знаменск, бывший Веллау, до сих пор сохраняет планировку средневекового города, с его центральной площадью и радиально расходящимися улицами. Дух Восточной Пруссии Эти малые города Калининградской области – не просто географические точки на карте, а живые памятники истории. Они являются связующим звеном между прошлым и настоящим, напоминая о том, как тесно переплелись судьбы разных народов на этой земле. Несмотря на прошедшие столетия и смену политических режимов, в этих городах до сих пор ощущается дух Восточной Пруссии, её самобытность и уникальность. Они продолжают жить своей тихой и размеренной жизнью, притягивая туристов и исследователей, стремящихся прикоснуться к истории этого удивительного края.

Ежедневно в интервале с 09:00 до 11:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кирха св. Якоба
  • Заброшенная, психиатрическая больница Алленберг
  • Семиарочный мост
  • Кирха Гердауэн
  • Замок Гердауэн
  • Кирха Фридланд
  • Музей Патефонов
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер на автомобиле
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Место Вашего жительства
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в интервале с 09:00 до 11:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Александра
7 окт 2025
Светлана замечательный гид. Все понравилось
Е
Елена
20 авг 2025

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии из Калининграда

Дорогами Наполеона: Багратионовск, Правдинск и Железнодорожный
8 часов
78 отзывов
Групповая
Дорогами Наполеона: Багратионовск, Правдинск и Железнодорожный
Завтра в 09:00
15 ноя в 09:00
2500 ₽ за человека
Из Калининграда на восток: Черняховск и Гусев или Гвардейск
На автобусе
8 часов
81 отзыв
Групповая
Из Калининграда на восток: Черняховск и Гусев или Гвардейск
Начало: Г. Калининград, ул. Шевченко, д. 2 (паркинг)
Расписание: По вторникам в 10:00
13 ноя в 09:00
17 ноя в 09:00
2000 ₽ за человека
Путешествие на край Калининградской области
На машине
7 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на край Калининградской области
Увлекательное путешествие в прошлое Калининградской области: средневековые замки, кирхи и живописные пейзажи ждут вас
17 ноя в 09:00
18 ноя в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде