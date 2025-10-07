Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Малые города Калининградской области – это Фридланд, Гердауэн, Веллау. Все они были основаны в XII-XIII веках рыцарями Тевтонского ордена.



Столько столетий кануло, но сегодня в этих российских городах: Правдинск, Железнодорожный, Знаменск, все еще можно увидеть характерные черты орденских городов. 5 2 отзыва

Светлана Ваш гид в Калининграде Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 2 отзыва Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-4 человека На чём проводится На автомобиле Когда Ежедневно в интервале с 09:00 до 11:00 11 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00

Описание экскурсии Три города, застывшие во времени Эти города, словно страницы истории, застыли во времени, храня в себе отголоски прошлого. Кирпичные стены, узкие улочки, остатки крепостных валов – всё это напоминает о временах, когда здесь властвовали рыцари, а жизнь подчинялась строгим законам ордена. Пройдясь по Правдинску, бывшему Фридланду, можно увидеть величественную кирху Святого Георгия, возвышающуюся над городом. В Железнодорожном, некогда Гердауэне, сохранились остатки замка Тевтонского ордена, свидетельствующие о его былой мощи. Знаменск, бывший Веллау, до сих пор сохраняет планировку средневекового города, с его центральной площадью и радиально расходящимися улицами. Дух Восточной Пруссии Эти малые города Калининградской области – не просто географические точки на карте, а живые памятники истории. Они являются связующим звеном между прошлым и настоящим, напоминая о том, как тесно переплелись судьбы разных народов на этой земле. Несмотря на прошедшие столетия и смену политических режимов, в этих городах до сих пор ощущается дух Восточной Пруссии, её самобытность и уникальность. Они продолжают жить своей тихой и размеренной жизнью, притягивая туристов и исследователей, стремящихся прикоснуться к истории этого удивительного края.

Ежедневно в интервале с 09:00 до 11:00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Кирха св. Якоба

Заброшенная, психиатрическая больница Алленберг

Семиарочный мост

Кирха Гердауэн

Замок Гердауэн

Кирха Фридланд

Музей Патефонов Что включено Услуги гида

Трансфер на автомобиле Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Место Вашего жительства Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в интервале с 09:00 до 11:00 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.