Малые города Калининградской области – это Фридланд, Гердауэн, Веллау. Все они были основаны в XII-XIII веках рыцарями Тевтонского ордена.
Столько столетий кануло, но сегодня в этих российских городах: Правдинск, Железнодорожный, Знаменск, все еще можно увидеть характерные черты орденских городов.
Описание экскурсииТри города, застывшие во времени Эти города, словно страницы истории, застыли во времени, храня в себе отголоски прошлого. Кирпичные стены, узкие улочки, остатки крепостных валов – всё это напоминает о временах, когда здесь властвовали рыцари, а жизнь подчинялась строгим законам ордена. Пройдясь по Правдинску, бывшему Фридланду, можно увидеть величественную кирху Святого Георгия, возвышающуюся над городом. В Железнодорожном, некогда Гердауэне, сохранились остатки замка Тевтонского ордена, свидетельствующие о его былой мощи. Знаменск, бывший Веллау, до сих пор сохраняет планировку средневекового города, с его центральной площадью и радиально расходящимися улицами. Дух Восточной Пруссии Эти малые города Калининградской области – не просто географические точки на карте, а живые памятники истории. Они являются связующим звеном между прошлым и настоящим, напоминая о том, как тесно переплелись судьбы разных народов на этой земле. Несмотря на прошедшие столетия и смену политических режимов, в этих городах до сих пор ощущается дух Восточной Пруссии, её самобытность и уникальность. Они продолжают жить своей тихой и размеренной жизнью, притягивая туристов и исследователей, стремящихся прикоснуться к истории этого удивительного края.
Ежедневно в интервале с 09:00 до 11:00
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кирха св. Якоба
- Заброшенная, психиатрическая больница Алленберг
- Семиарочный мост
- Кирха Гердауэн
- Замок Гердауэн
- Кирха Фридланд
- Музей Патефонов
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер на автомобиле
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Место Вашего жительства
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в интервале с 09:00 до 11:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
7 окт 2025
Светлана замечательный гид. Все понравилось
Е
Елена
20 авг 2025
