Дорогами Наполеона: Багратионовск, Правдинск и Железнодорожный

Приглашаем в путешествие по местам боевой славы Калининградской области.

Мы вспомним такие судьбоносные исторические события, как Фридландское сражение и битву при Прейсиш-Эйлау, и посетим сразу несколько городов — Багратионовск, Правдинск и Железнодорожный. Будем рассматривать изящные кирхи, руины замка и средневековую архитектуру.
4.5
78 отзывов
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя15
ноя18
ноя19
ноя22
ноя25
ноя
Время начала: 09:00, 10:30

Описание экскурсии

Мы с вами окунемся в прошлое Калининградской области — в начало XIX века. Многие слышали и знают о таких событиях, как «Битва при Прейсиш-Эйлау» и«Фридландское сражение» — эти судьбоносные исторические события произошли на территории нашего региона. Мы посетим:
  • Багратионовск (бывший Прейсиш-Эйлау), в котором находится музей истории с экспозицией знаменитой битвы и сохранившийся форбург замка. Здесь же можно увидеть одну из красивейших кирх области — кирху Мюльхаузена (Святой Анны);
  • Правдинск (бывший Фридланд). Жемчужиной этого города является кирха Святого Георгия, с колокольни которой можно насладиться панорамным видом города;
Железнодорожный (бывший Гердауэн), старинные кварталы которого все еще хранят следы Средневековья: брусчатые улочки, фахверковые здания и причудливые пряничные домики. Если вы выберете экскурсию по пяти городам, то дополнительно посетите:.
Железнодорожный (бывший Гердауэн), старинные кварталы которого все еще хранят следы Средневековья: брусчатые улочки, фахверковые здания и причудливые пряничные домики. Если вы выберете экскурсию по пяти городам, то дополнительно посетите:.
• Железнодорожный (бывший Гердауэн), старинные кварталы которого все еще хранят следы Средневековья: брусчатые улочки, фахверковые здания и причудливые пряничные домики. Если вы выберете экскурсию по пяти городам, то дополнительно посетите:
  • Озёрск (бывш. Даркемен) — компактный, с сохранившейся исторической застройкой центральной части города. Здесь же расположена и действующая одна из старейших ГЭС в области.
  • Гусев (бывш. Гумбиннен) — его центральную площадь украшает храм Всех Святых. Увидите и скульптуру золотого ангела на стеле, Гумбинненского лося, а также архитектурные украшения города. Важная информация: Обратите внимание! Маршрут экскурсии в разные дни отличается: расширенная программа по 5 городам проводится в среду и субботу в 09:00. При себе необходимо иметь паспорт РФ.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Багратионовск
  • Правдинск
  • Железнодорожный
  • Озерск (при выборе билета «5 городов»)
  • Гусев (при выборе билета «5 городов»)
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги профессионального экскурсовода
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание! Маршрут экскурсии в разные дни отличается: расширенная программа по 5 городам проводится в среду и субботу в 09:00
  • При себе необходимо иметь паспорт РФ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на последних 30 из 78 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
4
13
3
5
2
1
2
E
Eлена
30 окт 2025
В
Валентина
19 окт 2025
Э
Эльвира
19 окт 2025
Очень хотелось побывать в данных местах, но увы… уже сидя в автобусе и проезжая по городу Калининград (выезд 10.30), сам водитель и гид были удивлены, что оказывается по техническим причинам
читать дальше

наш микроавтобус не может поехать на эту экскурсию! Но как этому были удивлены мы??!!!! Вся техническая причина видимо состояла в том, что наша группа набралась из 6 человек, и микроавтобус был наполнен не полностью! Но… нам сообщили, что нашу экскурсию перенесли на 12.00 и мы поедем с другой группой! А другая группа это огромный автобус, где более 50 человек! Естественно мы отказались и не поехали по двум причинам! Во 1х, мы расчитывали заранее свое время, и не планировали выезд на экскурсию в 12.00, для нас это уже поздно! Во 2х, есть разница?! группа в мини автобусе, и в автобусе 50 человек?! я думаю есть! Причем, за эти же деньги! Зная еще с вечера, что группа не собралась, можно было бы и вечером или утром сообщить всем о данных планах! Может и было бы возможно подкорректировать наши планы! Было крайне не приятно в сложившейся ситуации! Деньги вернули без проблем! Ездили с турагенством Янтарный Кенигсберг!

Н
Наталья
14 окт 2025
Все бегом. Не успел выйти из автобуса, экскурсовод уже там что то рассказывает. Ходили в «музей» в г. Багратионовск. Ну это больше на частную коллекцию похоже чем на музей, потеря
читать дальше

времени. Так, чтоб посмотреть местность из автобуса пойдет. Хотелось бы больше времени в г. Гусев, а не 15 мин. В конце повезли уже не помню в какой «Парк», вообще не понятно зачем. Ну я лучше бы в г. Гусеве прогулялась, чем на такое смотрела.

Ю
Юлия
9 окт 2025
S
Svetlana
1 окт 2025
Были 30.09.2025, нам достались потрясающие экскурсовод Ирина и водитель Дмитрий - огромное им спасибо! Гид очень увлеченная, горящая своим делом, желающая дать как можно больше информации гостям, рассказывает с упоением
читать дальше

и с чувством юмора. Городки по программе маленькие, не самые популярные туристические направления - но поездка получилась настолько атмосферной и душевной! Ирина по всему пути подсказывает интересные точки: сувениры, магазины, где купить самые лучшие сладости. Водитель был внимателен и заботлив, беспокоился постоянно, чтобы нам не было ни холодно, ни жарко в салоне, и супер комфортное аккуратное вождение. Рады были провести этот день с вами! С этим тандемом я бы с удовольствием съездила ещё

По самому маршруту больше всего впечатлили кирхи, и ещё по пути нам показали даже больше, чем было заявлено

Л
Липатова
28 сен 2025
Д
Диана
28 сен 2025
Интересная, познавательная экскурсия изамечателный экскурсовод Андрей. Нкуда не бежал, рассказ начинал, когда подходила вся группа, чтобы успели услышать все, это очень важно и говорит о его уважении к экскурсантам и любви к своей профессии
В
Вера
24 сен 2025
Отличный водитель, маленькая группа, неплохой маршрут. Было очень любопытно увидеть малые города области. Не понравилась экскурсовод. Много говорила, но не структурно, в местах достопримечательностей вообще периодически не рассказывала. Что смотреть
читать дальше

на руиниы, интересно было бы узнать больше о месте! Вместо времени посмотреть город, время на кафе, и надо выбрать. Неужели нельзя запланировать на полчаса больше? Порадовалась, что взяла с собой бутерброды и хоть что-то увидела вместо посещения местной столовой.

О
Оксана
19 сен 2025
Спасибо огромное за экскурсию! Великолепный гид! Великолепный водитель!
Живописные места! Архитектура!
Е
Елена
17 сен 2025
Очень интересный маршрут, все как всегда супер
Н
Наталья
9 сен 2025
Отличная позновательная экскурсия.
Благодаря опытному эррудированному экскурсоводу Чиклиненкову Валерию Сергеевичу, мы познакомились с малыми городами Калининградсаой области, эпохами: Рыцарства, Наполпона, Российской Империи, Великой Отечественной войны и до наших дней.
Описание боталий и реконструкций походов, все локонично было представлено нам экскурсантам.
Е
Екатерина
3 сен 2025
Очень много информации за один день
Е
Елена
1 сен 2025
Е
Елена
26 авг 2025
Спасибо. Все понравилось. Экскурсовод отличный.

Входит в следующие категории Калининграда

