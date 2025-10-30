Мы с вами окунемся в прошлое Калининградской области — в начало XIX века. Многие слышали и знают о таких событиях, как «Битва при Прейсиш-Эйлау» и«Фридландское сражение» — эти судьбоносные исторические события произошли на территории нашего региона. Мы посетим:

Багратионовск (бывший Прейсиш-Эйлау), в котором находится музей истории с экспозицией знаменитой битвы и сохранившийся форбург замка. Здесь же можно увидеть одну из красивейших кирх области — кирху Мюльхаузена (Святой Анны);

Правдинск (бывший Фридланд). Жемчужиной этого города является кирха Святого Георгия, с колокольни которой можно насладиться панорамным видом города;

Железнодорожный (бывший Гердауэн), старинные кварталы которого все еще хранят следы Средневековья: брусчатые улочки, фахверковые здания и причудливые пряничные домики. Если вы выберете экскурсию по пяти городам, то дополнительно посетите:.

