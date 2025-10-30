Приглашаем в путешествие по местам боевой славы Калининградской области.
Мы вспомним такие судьбоносные исторические события, как Фридландское сражение и битву при Прейсиш-Эйлау, и посетим сразу несколько городов — Багратионовск, Правдинск и Железнодорожный. Будем рассматривать изящные кирхи, руины замка и средневековую архитектуру.
Описание экскурсии
Мы с вами окунемся в прошлое Калининградской области — в начало XIX века. Многие слышали и знают о таких событиях, как «Битва при Прейсиш-Эйлау» и«Фридландское сражение» — эти судьбоносные исторические события произошли на территории нашего региона. Мы посетим:
- Багратионовск (бывший Прейсиш-Эйлау), в котором находится музей истории с экспозицией знаменитой битвы и сохранившийся форбург замка. Здесь же можно увидеть одну из красивейших кирх области — кирху Мюльхаузена (Святой Анны);
- Правдинск (бывший Фридланд). Жемчужиной этого города является кирха Святого Георгия, с колокольни которой можно насладиться панорамным видом города;
- Озёрск (бывш. Даркемен) — компактный, с сохранившейся исторической застройкой центральной части города. Здесь же расположена и действующая одна из старейших ГЭС в области.
- Гусев (бывш. Гумбиннен) — его центральную площадь украшает храм Всех Святых. Увидите и скульптуру золотого ангела на стеле, Гумбинненского лося, а также архитектурные украшения города. Важная информация: Обратите внимание! Маршрут экскурсии в разные дни отличается: расширенная программа по 5 городам проводится в среду и субботу в 09:00. При себе необходимо иметь паспорт РФ.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Багратионовск
- Правдинск
- Железнодорожный
- Озерск (при выборе билета «5 городов»)
- Гусев (при выборе билета «5 городов»)
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги профессионального экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! Маршрут экскурсии в разные дни отличается: расширенная программа по 5 городам проводится в среду и субботу в 09:00
- При себе необходимо иметь паспорт РФ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 78 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Eлена
30 окт 2025
В
Валентина
19 окт 2025
Э
Эльвира
19 окт 2025
Очень хотелось побывать в данных местах, но увы… уже сидя в автобусе и проезжая по городу Калининград (выезд 10.30), сам водитель и гид были удивлены, что оказывается по техническим причинам
Н
Наталья
14 окт 2025
Все бегом. Не успел выйти из автобуса, экскурсовод уже там что то рассказывает. Ходили в «музей» в г. Багратионовск. Ну это больше на частную коллекцию похоже чем на музей, потеря
Ю
Юлия
9 окт 2025
S
Svetlana
1 окт 2025
Были 30.09.2025, нам достались потрясающие экскурсовод Ирина и водитель Дмитрий - огромное им спасибо! Гид очень увлеченная, горящая своим делом, желающая дать как можно больше информации гостям, рассказывает с упоением
Л
Липатова
28 сен 2025
Д
Диана
28 сен 2025
Интересная, познавательная экскурсия изамечателный экскурсовод Андрей. Нкуда не бежал, рассказ начинал, когда подходила вся группа, чтобы успели услышать все, это очень важно и говорит о его уважении к экскурсантам и любви к своей профессии
В
Вера
24 сен 2025
Отличный водитель, маленькая группа, неплохой маршрут. Было очень любопытно увидеть малые города области. Не понравилась экскурсовод. Много говорила, но не структурно, в местах достопримечательностей вообще периодически не рассказывала. Что смотреть
О
Оксана
19 сен 2025
Спасибо огромное за экскурсию! Великолепный гид! Великолепный водитель!
Е
Елена
17 сен 2025
Очень интересный маршрут, все как всегда супер
Н
Наталья
9 сен 2025
Отличная позновательная экскурсия.
Благодаря опытному эррудированному экскурсоводу Чиклиненкову Валерию Сергеевичу, мы познакомились с малыми городами Калининградсаой области, эпохами: Рыцарства, Наполпона, Российской Империи, Великой Отечественной войны и до наших дней.
Описание боталий и реконструкций походов, все локонично было представлено нам экскурсантам.
Е
Екатерина
3 сен 2025
Очень много информации за один день
Е
Елена
1 сен 2025
Е
Елена
26 авг 2025
Спасибо. Все понравилось. Экскурсовод отличный.
