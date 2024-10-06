Нас ждут места боевой славы Калининградской области, где происходили судьбоносные исторические события — Фридландское сражение и битва при Прейсиш-Эйлау.
Мы побываем в Багратионовске, Правдинске и Железнодорожном, увидим их изящные кирхи, руины замка и причудливые пряничные домики.
Мы побываем в Багратионовске, Правдинске и Железнодорожном, увидим их изящные кирхи, руины замка и причудливые пряничные домики.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 12:00
Описание экскурсииВ ходе экскурсии мы с вами окунемся в прошлое Калининградской области — в начало XIX века. Многие слышали и знают о таких событиях, как «Битва при Прейсиш-Эйлау» и«Фридландское сражение» — эти судьбоносные исторические события произошли на территории нашего региона. Мы посетим три города:
- Багратионовск (бывший Прейсиш-Эйлау), где нас ждет обзорная экскурсия по городу, посещение музея истории с экспозицией знаменитой битвы и сохранившийся форбург замка. Увидим одну из красивейших кирх в области — кирху Мюльхаузена (Святой Анны);
- Правдинск (бывший Фридланд). Жемчужиной этого города является кирха Святого Георгия, с колокольни которой мы сможем насладиться панорамным видом города;
- Железнодорожный (бывший Гердауэн) — осмотрим часть замкового комплекса, прогуляемся по старинным кварталам, которые все еще хранят следы Средневековья: брусчатые улочки, фахверковые здания и причудливые пряничные домики.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3 889 ₽
|Пенсионный
|3 667 ₽
|Детский
|3 667 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Багратионовск
- Правдинск
- Железнодорожный
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги профессионального экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Билеты в музей истории: 300 рублей с человека.
Место начала и завершения?
Калининград, ул. Профессора Баранова, 34
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
6 окт 2024
Немного истории, восстановленные атмосферные😉 городки, хорошая погода и, как следствие, прекрасное настроение. Спасибо!
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