Сказки старого Кёнигсберга. Семейный тур в Калининградскую область

Сказки старого Кёнигсберга

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Новый год – семейный праздник.

Но как же бывает трудно сделать так, что бы и родителям и детям во время длинных праздников было одинаково хорошо и никому не приходилось жертвовать своими интересами.

Мы сделали это для вас! Именно в этом туре вы сможете провести новогодние каникулы всей семьей в увлекательном новогоднем путешествии, программа которого будет интересна и детям м взрослым.

Вас ждет семейный квест по городу, в котором вы станете участником волшебных историй и традиций Калининграда, познакомитесь со знаменитыми курортами Восточной Пруссии – Зеленоградском и Светлогорском, а в настоящем средневековом замке, вы все вместе сможете смастерить рождественские сувениры.
Сказки старого Кёнигсберга. Семейный тур в Калининградскую область
Сказки старого Кёнигсберга. Семейный тур в Калининградскую область
Сказки старого Кёнигсберга. Семейный тур в Калининградскую область
Сказки старого Кёнигсберга. Семейный тур в Калининградскую область
Сказки старого Кёнигсберга. Семейный тур в Калининградскую область
Сказки старого Кёнигсберга. Семейный тур в Калининградскую область
Сказки старого Кёнигсберга. Семейный тур в Калининградскую область
Сказки старого Кёнигсберга. Семейный тур в Калининградскую область
Сказки старого Кёнигсберга. Семейный тур в Калининградскую область
Сказки старого Кёнигсберга. Семейный тур в Калининградскую область
Сказки старого Кёнигсберга. Семейный тур в Калининградскую область
Сказки старого Кёнигсберга. Семейный тур в Калининградскую область
Сказки старого Кёнигсберга. Семейный тур в Калининградскую область
Сказки старого Кёнигсберга. Семейный тур в Калининградскую область
Сказки старого Кёнигсберга. Семейный тур в Калининградскую область
Сказки старого Кёнигсберга. Семейный тур в Калининградскую область
Сказки старого Кёнигсберга. Семейный тур в Калининградскую область
Сказки старого Кёнигсберга. Семейный тур в Калининградскую область
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

В поисках хранителей Кёнигсберга
В поисках хранителей Кёнигсберга
Вы пройдете по следам знаменитых духов Калининграда – хомлинов, сфотографируются с каждым из них и посетите мастерскую, в которой они появились на свет
Рыцарский замок Вальдау
Рыцарский замок Вальдау
Вам расскажут историю замка, дадут почувствовать себя настоящими рыцарями, угостят традиционным немецким напитком и испеченными брецелями
Волшебные курорты Балтики
Волшебные курорты Балтики
Прогуляетесь среди нарядных маленьких домиков, богато украшенных еловыми ветками, игрушками и огоньками
Секреты форта «Дёнхофф»
Секреты форта «Дёнхофф»
Вы познакомитесь с историей форта, а потом попадете в новогоднюю лабораторию где узнаете, что бывает, когда лед встречается с пламенем и согреете руки живым огнем

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград. Экскурсия по городу с поиском хомлинов и семейный квест

Прибытие в Калининградскую область.

Трансфер до гостиницы за доп. плату.

Заселение в гостиницу (расчетный час 14:00).

13:30 Экскурсия «В поисках хранителей Кёнигсберга» (маршрут: г. Калининград).

В конце декабря современный Калининград всегда превращается в Кёнигсберг, ведь на его улочках поселяется Дух Рождества!

Нарядные елочки, свечи, горящие в украшенных остролистом окнах, горячий глинтвейн, ароматные трдельники, шмыгающие в переулках коты и хомлины.

Все это он — волшебный рождественский Кёнигсберг.

Во время экскурсии гости познакомятся с историей и основными достопримечательностями Калининграда/Кёнигсберга в его рождественском убранстве.

Пройдут по следам волшебных духов города – хомлинов, сфотографируются с каждым из них и посетят мастерскую, в которой появились на свет эти озорные малыши.

А потом всю семью ждет квест в котором вы станете участником волшебных историй и традиций Кёнигсбергской рождественской мистерии.

19:30 Окончание экскурсии.

Прибытие в Калининград. Экскурсия по городу с поиском хомлинов и семейный квестПрибытие в Калининград. Экскурсия по городу с поиском хомлинов и семейный квестПрибытие в Калининград. Экскурсия по городу с поиском хомлинов и семейный квестПрибытие в Калининград. Экскурсия по городу с поиском хомлинов и семейный квестПрибытие в Калининград. Экскурсия по городу с поиском хомлинов и семейный квестПрибытие в Калининград. Экскурсия по городу с поиском хомлинов и семейный квест
2 день

Экскурсия в рыцарский замок Вальдау

10:00 Экскурсия «Рождественские истории в рыцарском замке» (маршрут: п. Низовье).

В этот день мы отправимся в гости к хозяевам самого настоящего рыцарского замка Вальдау, построенного еще в 13 веке.

Сейчас замок восстановлен, и там живет очень гостеприимная семья, которая полностью окунет вас в атмосферу рождественской сказки.

Вам расскажут историю замка, дадут почувствовать себя настоящими рыцарями и даже принять судьбоносное решение о судьбе ордена.

Взрослых обязательно угостят традиционным немецким напитком «Фарисей», а детей — только что испеченными брецелями.

Ещё вы все вместе сможете смастерить рождественские сувениры, которыми обменяетесь под нарядной ёлочкой.

А потом взрослых ждет интересная беседа о мифах и преданиях связанных с Тевтонским орденом, а детей просмотр рождественской сказки.

Волшебство дня, проведенного в древнем замке, еще долго не оставит вас.

14:00 Окончание экскурсии.

Экскурсия в рыцарский замок ВальдауЭкскурсия в рыцарский замок ВальдауЭкскурсия в рыцарский замок Вальдау
3 день

Экскурсия в Зеленоградск и Светлогорск

09:00 Экскурсия «Волшебный шар» (маршрут: г. Зеленоградск – г. Светлогорск).

Старинные курорты Кранц и Раушен, ныне Зеленоградск и Светлогорск, прекрасны в любое время года. Но их зимний наряд особенно чудесен.

Гуляя среди нарядных маленьких домиков, богато украшенных еловыми ветками, игрушками и огоньками, почти каждый человек ощущает себя попавшим в волшебный рождественский шар, где запахом чуда пропитано все пространство.

Прогулка по улицам Кранца – это невероятное эстетическое удовольствие, очарования которому придают местные разноцветные коты.

Но мы решили ещё усилить эффект и после любования котами вы направитесь общаться с такими же очаровательными совами в «Музей филинов и сов», где среди множества фигурок и игрушек обитают живые экспонаты этого уникального музея.

А после вас ждет волшебный Раушен, улицы которого возникли как будто прямиком из страниц увлекательной книги сказок, которую вам во время прогулки будет рассказывать наш штатный сказочник.

17:00 Окончание экскурсии.

Экскурсия в Зеленоградск и СветлогорскЭкскурсия в Зеленоградск и СветлогорскЭкскурсия в Зеленоградск и СветлогорскЭкскурсия в Зеленоградск и СветлогорскЭкскурсия в Зеленоградск и Светлогорск
4 день

Свободный день

Этот день вы можете провести на свое усмотрение, например прогуляться по Калининграду и насладиться новогодней атмосферой города.

Свободный день
5 день

Завершение программы. Экскурсия в форт №11 «Дёнхофф»

10:00 Экскурсия «Лёд и пламя Кёнигсберга» (маршрут: г. Калининград).

Старинный Кёнигсберг изначально строился как город-крепость.

Он весь был окружен фортификационными сооружениями, готовыми отразить любую угрозу. Но промчались годы и века и краснокирпичные стены фортов, из грозных крепостей превратились в иллюстрации для сказок.

Форт №11 «Дёнхофф», один из самых хорошо сохранившихся, является лучшим примером этого.

Метровой толщины стены частично утопают в земляном валу, который давно покрылся зеленой лужайкой, где пасутся кролики.

Во внутренних помещениях прячутся музейные экспозиции, уютные кофейни и Музей науки, в котором взрослые и дети поражаются чудесам, имеющим научное объяснение.

Во время этой экскурсии вы познакомитесь с историей форта Дёнхофф, а потом попадете в новогоднюю лабораторию где узнаете, что бывает, когда лед встречается с пламенем, согреете руки живым огнем и окунетесь в омолаживающее дыхание зимы.

Дети и взрослые увидят настоящие чудеса, которым обязательно найдется научное объяснение.

14:00 Окончание программы.

Завершение программы. Экскурсия в форт №11 «Дёнхофф»Завершение программы. Экскурсия в форт №11 «Дёнхофф»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Калининграда на выбор.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Отель/размещениеDBL/TWINDBL/TWIN +EXBSNGL

Доп. ночь в

DBL/DBL+EXB/SNGL

Гостиница «Пруссия» (завтраки за доп. плату)19 45518 29527 5801750/1500/3500
Гостиница «Академическая», 3* (завтраки за доп. плату)20 21019 06025 6401800/1590/2900
Гостиница «Ривер Сайд», 3* (завтраки за доп. плату)23 22522 16535 1202500/2170/5000
Гостиница «Золотая бухта», 3* (завтраки за доп. плату)24 09522 74536 8602750/2500/5500
Гостиница «Мартон Палас», 4* (с завтраком)28 59025 74043 3603495/2830/6490

Расшифровка размещения:

  • SNGL – одноместное;
  • DBL/TWIN – двухместное;
  • DBL/TWIN + EXB – двухместное + доп. место.

Варианты проживания

Гостиница «Пруссия» 3

4 ночи

Отель «Пруссия» расположен в тихом районе, в 5 км от центра Калининграда. В 10 минутах езды находятся Южный железнодорожный вокзал и международный автобусный терминал. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Во всех отдельных номерах гостиницы «Пруссия» есть телевизор с плоским экраном, чайник и ванная комната с душем. В наличии имеется также общий номер с телевизором. Во всех номерах предоставляются принадлежности для чая и кофе.

В ресторане отеля «Пруссия» сервируют по-домашнему приготовленные блюда русской кухни и блюда европейской кухни.

Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3

Гостиница «Академическая» 3

4 ночи

Отель «Академическая» располагается в Калининграде. Этот отель находится в 4 км от центра города. Рядом с отелем — Музей янтаря, Ботанический сад и Храм Христа Спасителя.

На территории работает бесплатный Wi-Fi. В номере вас будут ждать душ и телевизор. Любителям спорта подготовили тренажёрный зал. Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная, химчистка, индивидуальная регистрация заезда и отъезда, гладильные услуги и сейф.

Гостиница «Академическая» 3Гостиница «Академическая» 3Гостиница «Академическая» 3Гостиница «Академическая» 3Гостиница «Академическая» 3Гостиница «Академическая» 3Гостиница «Академическая» 3

Гостиница «Ривер Сайд» 3

4 ночи

Отель «Ривер Сайд» является частью современного городского комплекса отдыха и развлечений, расположенного в тихом и уютном месте Калининграда. Комплекс находится на закрытой территории в зеленой зоне, неподалеку от компактного квартала исторической застройки. До комплекса можно за 10 минут доехать на машине от центральной площади города, и всего за полчаса – из аэропорта.

В отеле 23 комфортабельных номера различной категории: 12 однокомнатных двухместных номеров категории «Twin», 2 номера категории «Twin SP», 6 двухкомнатных номеров «Junior Suite» с гостиной и спальней, 2 двухкомнатных номера категории «Suite» и 1 четырехкомнатный номер категории «Family Suite» с возможностью размещения до 8 человек. Все номера отеля оснащены телевизором, телефоном, ванной комнатой и Wi-Fi доступом в интернет.

К услугам гостей отеля «Ривер Сайд» ‒ банный комплекс с двумя банями, сауной, бассейнами и массажным салоном, кафе с европейской кухней, детская площадка и детский бассейн, парковка, услуги прачечной и химчистки. В летний сезон работают летние террасы, плавательные бассейны, а также водные развлечения.

Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3

Гостиница «Золотая бухта» 3

4 ночи

Отель расположен в Калининграде. К услугам гостей домашняя кухня, классические номера, бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.

Номера и номера-студио отеля «Золотая Бухта» оформлены в ярких тонах и оснащены телевизором и холодильником. В отеле «Золотая Бухта» сервируется континентальный завтрак.

В кафе можно заказать фирменные блюда русской кухни и блюда авторской кухни.

Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3

Гостиница «Мартон Палас» 4

4 ночи

Отель «Гостиница Мартон Палас Калининград» находится в Калининграде. Этот отель расположен в пешей доступности от центра города.

Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.

На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.

Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание в выбранной гостинице в Калининграде
  • Входные билеты по программе
  • Мастер-классы и квесты по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Трансфер: ж/д – отель – от 600 руб. /легковая машина, аэропорт – отель – от 1250 руб. /легковая машина
  • Завтраки в гостинице «Пруссия» – 400 руб.
  • Завтраки в гостинице «Академическая» – 400 руб.
  • Завтраки в гостинице «Золотая бухта» – 500 руб.
  • Завтраки в гостинице «Ривер Сайд» – 650 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Калининград
Важная информация

1. В день начала тура туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано место и время (местное!) сбора на экскурсии и организационное собрание.

2. Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 14:00, выселение до 12:00.

3. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

4. При заказе трансфера туристов встречают в аэропорту или ж/д вокзале с табличкой с указанием фамилии туриста.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Многодневные туры
5-дневные туры
Семейные

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