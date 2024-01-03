1 день

Прибытие в Калининград. Экскурсия по городу с поиском хомлинов и семейный квест

Прибытие в Калининградскую область.

Трансфер до гостиницы за доп. плату.

Заселение в гостиницу (расчетный час 14:00).

13:30 Экскурсия «В поисках хранителей Кёнигсберга» (маршрут: г. Калининград).

В конце декабря современный Калининград всегда превращается в Кёнигсберг, ведь на его улочках поселяется Дух Рождества!

Нарядные елочки, свечи, горящие в украшенных остролистом окнах, горячий глинтвейн, ароматные трдельники, шмыгающие в переулках коты и хомлины.

Все это он — волшебный рождественский Кёнигсберг.

Во время экскурсии гости познакомятся с историей и основными достопримечательностями Калининграда/Кёнигсберга в его рождественском убранстве.

Пройдут по следам волшебных духов города – хомлинов, сфотографируются с каждым из них и посетят мастерскую, в которой появились на свет эти озорные малыши.

А потом всю семью ждет квест в котором вы станете участником волшебных историй и традиций Кёнигсбергской рождественской мистерии.

19:30 Окончание экскурсии.