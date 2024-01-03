Сказки старого Кёнигсберга
Но как же бывает трудно сделать так, что бы и родителям и детям во время длинных праздников было одинаково хорошо и никому не приходилось жертвовать своими интересами.
Мы сделали это для вас! Именно в этом туре вы сможете провести новогодние каникулы всей семьей в увлекательном новогоднем путешествии, программа которого будет интересна и детям м взрослым.
Вас ждет семейный квест по городу, в котором вы станете участником волшебных историй и традиций Калининграда, познакомитесь со знаменитыми курортами Восточной Пруссии – Зеленоградском и Светлогорском, а в настоящем средневековом замке, вы все вместе сможете смастерить рождественские сувениры.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Экскурсия по городу с поиском хомлинов и семейный квест
Прибытие в Калининградскую область.
Трансфер до гостиницы за доп. плату.
Заселение в гостиницу (расчетный час 14:00).
13:30 Экскурсия «В поисках хранителей Кёнигсберга» (маршрут: г. Калининград).
В конце декабря современный Калининград всегда превращается в Кёнигсберг, ведь на его улочках поселяется Дух Рождества!
Нарядные елочки, свечи, горящие в украшенных остролистом окнах, горячий глинтвейн, ароматные трдельники, шмыгающие в переулках коты и хомлины.
Все это он — волшебный рождественский Кёнигсберг.
Во время экскурсии гости познакомятся с историей и основными достопримечательностями Калининграда/Кёнигсберга в его рождественском убранстве.
Пройдут по следам волшебных духов города – хомлинов, сфотографируются с каждым из них и посетят мастерскую, в которой появились на свет эти озорные малыши.
А потом всю семью ждет квест в котором вы станете участником волшебных историй и традиций Кёнигсбергской рождественской мистерии.
19:30 Окончание экскурсии.
Экскурсия в рыцарский замок Вальдау
10:00 Экскурсия «Рождественские истории в рыцарском замке» (маршрут: п. Низовье).
В этот день мы отправимся в гости к хозяевам самого настоящего рыцарского замка Вальдау, построенного еще в 13 веке.
Сейчас замок восстановлен, и там живет очень гостеприимная семья, которая полностью окунет вас в атмосферу рождественской сказки.
Вам расскажут историю замка, дадут почувствовать себя настоящими рыцарями и даже принять судьбоносное решение о судьбе ордена.
Взрослых обязательно угостят традиционным немецким напитком «Фарисей», а детей — только что испеченными брецелями.
Ещё вы все вместе сможете смастерить рождественские сувениры, которыми обменяетесь под нарядной ёлочкой.
А потом взрослых ждет интересная беседа о мифах и преданиях связанных с Тевтонским орденом, а детей просмотр рождественской сказки.
Волшебство дня, проведенного в древнем замке, еще долго не оставит вас.
14:00 Окончание экскурсии.
Экскурсия в Зеленоградск и Светлогорск
09:00 Экскурсия «Волшебный шар» (маршрут: г. Зеленоградск – г. Светлогорск).
Старинные курорты Кранц и Раушен, ныне Зеленоградск и Светлогорск, прекрасны в любое время года. Но их зимний наряд особенно чудесен.
Гуляя среди нарядных маленьких домиков, богато украшенных еловыми ветками, игрушками и огоньками, почти каждый человек ощущает себя попавшим в волшебный рождественский шар, где запахом чуда пропитано все пространство.
Прогулка по улицам Кранца – это невероятное эстетическое удовольствие, очарования которому придают местные разноцветные коты.
Но мы решили ещё усилить эффект и после любования котами вы направитесь общаться с такими же очаровательными совами в «Музей филинов и сов», где среди множества фигурок и игрушек обитают живые экспонаты этого уникального музея.
А после вас ждет волшебный Раушен, улицы которого возникли как будто прямиком из страниц увлекательной книги сказок, которую вам во время прогулки будет рассказывать наш штатный сказочник.
17:00 Окончание экскурсии.
Свободный день
Этот день вы можете провести на свое усмотрение, например прогуляться по Калининграду и насладиться новогодней атмосферой города.
Завершение программы. Экскурсия в форт №11 «Дёнхофф»
10:00 Экскурсия «Лёд и пламя Кёнигсберга» (маршрут: г. Калининград).
Старинный Кёнигсберг изначально строился как город-крепость.
Он весь был окружен фортификационными сооружениями, готовыми отразить любую угрозу. Но промчались годы и века и краснокирпичные стены фортов, из грозных крепостей превратились в иллюстрации для сказок.
Форт №11 «Дёнхофф», один из самых хорошо сохранившихся, является лучшим примером этого.
Метровой толщины стены частично утопают в земляном валу, который давно покрылся зеленой лужайкой, где пасутся кролики.
Во внутренних помещениях прячутся музейные экспозиции, уютные кофейни и Музей науки, в котором взрослые и дети поражаются чудесам, имеющим научное объяснение.
Во время этой экскурсии вы познакомитесь с историей форта Дёнхофф, а потом попадете в новогоднюю лабораторию где узнаете, что бывает, когда лед встречается с пламенем, согреете руки живым огнем и окунетесь в омолаживающее дыхание зимы.
Дети и взрослые увидят настоящие чудеса, которым обязательно найдется научное объяснение.
14:00 Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Калининграда на выбор.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Отель/размещение
|DBL/TWIN
|DBL/TWIN +EXB
|SNGL
Доп. ночь в
DBL/DBL+EXB/SNGL
|Гостиница «Пруссия» (завтраки за доп. плату)
|19 455
|18 295
|27 580
|1750/1500/3500
|Гостиница «Академическая», 3* (завтраки за доп. плату)
|20 210
|19 060
|25 640
|1800/1590/2900
|Гостиница «Ривер Сайд», 3* (завтраки за доп. плату)
|23 225
|22 165
|35 120
|2500/2170/5000
|Гостиница «Золотая бухта», 3* (завтраки за доп. плату)
|24 095
|22 745
|36 860
|2750/2500/5500
|Гостиница «Мартон Палас», 4* (с завтраком)
|28 590
|25 740
|43 360
|3495/2830/6490
Расшифровка размещения:
- SNGL – одноместное;
- DBL/TWIN – двухместное;
- DBL/TWIN + EXB – двухместное + доп. место.
Варианты проживания
Гостиница «Пруссия» 3
Отель «Пруссия» расположен в тихом районе, в 5 км от центра Калининграда. В 10 минутах езды находятся Южный железнодорожный вокзал и международный автобусный терминал. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Во всех отдельных номерах гостиницы «Пруссия» есть телевизор с плоским экраном, чайник и ванная комната с душем. В наличии имеется также общий номер с телевизором. Во всех номерах предоставляются принадлежности для чая и кофе.
В ресторане отеля «Пруссия» сервируют по-домашнему приготовленные блюда русской кухни и блюда европейской кухни.
Гостиница «Академическая» 3
Отель «Академическая» располагается в Калининграде. Этот отель находится в 4 км от центра города. Рядом с отелем — Музей янтаря, Ботанический сад и Храм Христа Спасителя.
На территории работает бесплатный Wi-Fi. В номере вас будут ждать душ и телевизор. Любителям спорта подготовили тренажёрный зал. Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная, химчистка, индивидуальная регистрация заезда и отъезда, гладильные услуги и сейф.
Гостиница «Ривер Сайд» 3
Отель «Ривер Сайд» является частью современного городского комплекса отдыха и развлечений, расположенного в тихом и уютном месте Калининграда. Комплекс находится на закрытой территории в зеленой зоне, неподалеку от компактного квартала исторической застройки. До комплекса можно за 10 минут доехать на машине от центральной площади города, и всего за полчаса – из аэропорта.
В отеле 23 комфортабельных номера различной категории: 12 однокомнатных двухместных номеров категории «Twin», 2 номера категории «Twin SP», 6 двухкомнатных номеров «Junior Suite» с гостиной и спальней, 2 двухкомнатных номера категории «Suite» и 1 четырехкомнатный номер категории «Family Suite» с возможностью размещения до 8 человек. Все номера отеля оснащены телевизором, телефоном, ванной комнатой и Wi-Fi доступом в интернет.
К услугам гостей отеля «Ривер Сайд» ‒ банный комплекс с двумя банями, сауной, бассейнами и массажным салоном, кафе с европейской кухней, детская площадка и детский бассейн, парковка, услуги прачечной и химчистки. В летний сезон работают летние террасы, плавательные бассейны, а также водные развлечения.
Гостиница «Золотая бухта» 3
Отель расположен в Калининграде. К услугам гостей домашняя кухня, классические номера, бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.
Номера и номера-студио отеля «Золотая Бухта» оформлены в ярких тонах и оснащены телевизором и холодильником. В отеле «Золотая Бухта» сервируется континентальный завтрак.
В кафе можно заказать фирменные блюда русской кухни и блюда авторской кухни.
Гостиница «Мартон Палас» 4
Отель «Гостиница Мартон Палас Калининград» находится в Калининграде. Этот отель расположен в пешей доступности от центра города.
Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.
На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание в выбранной гостинице в Калининграде
- Входные билеты по программе
- Мастер-классы и квесты по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Трансфер: ж/д – отель – от 600 руб. /легковая машина, аэропорт – отель – от 1250 руб. /легковая машина
- Завтраки в гостинице «Пруссия» – 400 руб.
- Завтраки в гостинице «Академическая» – 400 руб.
- Завтраки в гостинице «Золотая бухта» – 500 руб.
- Завтраки в гостинице «Ривер Сайд» – 650 руб
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Калининград
- Важная информация
1. В день начала тура туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано место и время (местное!) сбора на экскурсии и организационное собрание.
2. Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 14:00, выселение до 12:00.
3. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
4. При заказе трансфера туристов встречают в аэропорту или ж/д вокзале с табличкой с указанием фамилии туриста.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.