47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, солнечная и тёплая, что позволяет в полной мере насладиться природными красотами и историческими достопримечательностями. Май и сентябрь также подойдут для поездки, хотя может быть немного прохладнее, но зато меньше туристов. В остальные месяцы, несмотря на возможные погодные неудобства, экскурсия остаётся доступной, но стоит быть готовым к более холодной и ветреной погоде.

За один день вы проедете по живописным приморским поселкам, вдохнете свежий морской воздух и аромат хвои, посетите средневековый замок Шаакен, подниметесь на дюну Эфа, исследуете мистический Танцующий лес и прикоснетесь

к водной глади озера Чайка. По дороге увидите немецкий форт «Король Фридрих-Вильгельм III» и гостиницу-крепость Нессельбек. В замке Шаакен узнаете о жизни рыцарей и их участии в Крестовых походах, рассмотрите экспонаты музея инквизиции и пройдете посвящение в рыцари. В Танцующем лесу вас ждут причудливые деревья, а на дюне Эфа - великолепные панорамы. В поселках Рыбачий и Лесной сможете купить свежую рыбу и узнать историю местных селений

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Старинный форт, экологические тропы и занимательные истории

По дороге вы увидите немецкий форт «Король Фридрих-Вильгельм III» и современную гостиницу-крепость Нессельбек в средневековом стиле. Впечатлитесь белоснежными пляжами и заповедными лесами, спасающими узкую полоску суши от движущегося песка и соленого морского ветра. Узнаете историю и легенды Куршской косы и пройдете экологическими тропами к самым известным достопримечательностям заповедника.

Секреты замка Шаакен

Вы посетите основанный в XIII веке замок-крепость Шаакен-Лиске, где погрузитесь в атмосферу Средневековья и узнаете, кто такие рыцари, как они жили и с какой целью участвовали в Крестовых походах. Рассмотрите экспонаты музея инквизиции в подвальных помещениях и каминный зал с оружием, пройдете посвящение в рыцари и услышите от хозяев о тайнах и легендах замка.

Великолепные панорамы и необычные природные локации

В Танцующем лесу вы рассмотрите причудливые деревья и узнаете, почему их стволы закручиваются в спирали. Песчаная дюна Эфа впечатлит живописными ландшафтами, а смотровая площадка на высоте Мюллера подарит потрясающий вид на Балтийское море, Куршский залив и озеро Чайка.

Калейдоскоп приморских поселков

Вы увидите знаменитую турбазу Дюны, окруженную сосновым бором, и заедете в уютный поселок Рыбачий, где сможете купить свежую рыбу из коптильни и отдохнуть с прекрасным видом на залив. А в поселке Лесной не только прогуляетесь по морскому променаду, но и узнаете историю селения в местном музейном комплексе.

Организационные детали

Экскурсия для 1-4 человек пройдет на комфортабельном автомобиле с климат-контролем, для 4-6 человек на микроавтобусе Mercedes Benz Viano 3.0 CDI Long Ambiente 2014 г. в. Детали уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на косу — 600 рублей за автомобиль, 300 рублей с человека, детям до 18 лет бесплатно; музейный комплекс в поселке Лесной — 200 рублей с человека; входной билет в замок — 320 рублей/взрослый, 270 рублей/детям, до 5 лет бесплатно

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Дополнительные опции