47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен

Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии

Наталья
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Наталья – ваш гид
За один день вы проедете по приморским поселкам, насладитесь морским воздухом и запахом хвои, посетите замок Шаакен, подниметесь на дюну Эфа, исследуете мистический Танцующий лес и прикоснетесь к водной глади озера Чайка.
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии47 отзывов
4.62
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен

Что вас ожидает

Старинный форт, экологические тропы и занимательные истории
По дороге вы увидите немецкий форт «Король Фридрих-Вильгельм III» и современную гостиницу-крепость Нессельбек в средневековом стиле. Впечатлитесь белоснежными пляжами и заповедными лесами, спасающими узкую полоску суши от движущегося песка и соленого морского ветра. Узнаете историю и легенды Куршской косы и пройдете экологическими тропами к самым известным достопримечательностям заповедника.

Секреты замка Шаакен
Вы посетите основанный в XIII веке замок-крепость Шаакен-Лиске, где погрузитесь в атмосферу Средневековья и узнаете, кто такие рыцари, как они жили и с какой целью участвовали в Крестовых походах. Рассмотрите экспонаты музея инквизиции в подвальных помещениях и каминный зал с оружием, пройдете посвящение в рыцари и услышите от хозяев о тайнах и легендах замка.

Великолепные панорамы и необычные природные локации
В Танцующем лесу вы рассмотрите причудливые деревья и узнаете, почему их стволы закручиваются в спирали. Песчаная дюна Эфа впечатлит живописными ландшафтами, а смотровая площадка на высоте Мюллера подарит потрясающий вид на Балтийское море, Куршский залив и озеро Чайка.

Калейдоскоп приморских поселков
Вы увидите знаменитую турбазу Дюны, окруженную сосновым бором, и заедете в уютный поселок Рыбачий, где сможете купить свежую рыбу из коптильни и отдохнуть с прекрасным видом на залив. А в поселке Лесной не только прогуляетесь по морскому променаду, но и узнаете историю селения в местном музейном комплексе.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдет на комфортабельном легковом автомобиле с климат-контролем
  • Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на косу — 300 рублей за автомобиль, 150 рублей с человека, детям до 12 лет бесплатно; музейный комплекс в поселке Лесной — 200 рублей с человека

Дополнительные опции

  • Оплата за каждый дополнительный час экскурсии — 800 рублей
  • Возможна профессиональная фотосъемка на всем протяжении маршрута. Фотографии с цветокоррекцией высылаются в электронном виде. Стоимость фотосессии — 3000 рублей.
  • По пути можем посетить курортный город Зеленоградск. Детали уточняйте в личном сообщении.
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Меня зовут Наталья, я коренная калининградка в третьем поколении! Обожаю наш регион, увлечена фотографией и очень люблю путешествия. С радостью поделюсь своими знаниями и помогу сделать ваш отдых насыщенным красотами, впечатлениями и эмоциями. До встречи!
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47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Во-первый ещё раз, хочу выразить огромную благодарность Наталье! Это был самый чудесный 8 Марта в моей жизни. Экскурсия с Натальей прошла просто восхитительно! Она всегда была на связи с момента брони (я бронировала больше чем за месяц) отвечала на все возникающие вопросы. Показала и рассказала о волшебных красотах Косы и не только... Наталья профессионал, чувствует потребности клиентов. Не перегружает информацией, постоянно в диалоге и что особенно ценно за позитиве. Хотя наша экскурсия длилась 9 часов, время пролетело не заметно. Рекомендую посетить красоты Косы с Натальей! Уверена не пожалеете! Всем отличного отдыха!
10 марта 2020
Огромное спасибо за экскурсию! Нам все очень понравилось, было интересно, познавательно, к тому же увидели много красивых мест. Балтика бесподобна, конечно же!
10 марта 2020
Нужно начать отзыв с того, что при бронировании экскурсии обсуждаются разные варианты проведения, время и место. Учли время прилёта и гид Артём забрал нашу компанию прямо в аэропорту. С комфортом доехали, Артём построил удобный маршрут. На осмотр достопримечательностей время не ограничено, но нужно помнить, что каждый час сверх лимита оплачивается дополнительно. Невероятно повезло с погодой. 9 марта сияло солнце и прогулки были в удовольствие. Туристов было немного, нам никто не мешал и мы смогли сделать замечательные фотографии. От экскурсии все остались довольны. Время пролетело незаметно. Уставшие и довольные мы были доставлены прямо к дому. Благодарим Наталью и Артёма за прекрасную возможность побывать на Куршской косе!
8 марта 2020
Мы были на экскурсии 7 марта: двое взрослых и ребенок 9 лет. Наталья -внимательный гид: приехала вовремя, до этого была всегда на связи, быстро отвечала на возникающие вопросы, порекомендовала ресторан для обеда. Маршрут был продуманный. По дороге делали остановки, в пути гид постоянно что-то рассказывала. Для нас это был первый визит на Куршскую косу, получилось составить цельное представление о месте, его истории и особенностями. Рассказывает Наталья живо, интересно, не утомляет сухим перечислением дат и фактов, а дает развернутый рассказ. Спасибо за интересную и познавательную поездку!
Из пожеланий: в самом начале уточнить предлагаемые к посещению места и планируемую продолжительность экскурсии. Программа обширная, все интересно и везде хочется остановиться. Поэтому нужно рассчитывать свои силы.
2 марта 2020
Сказать, что нам очень понравилось-очень мало,чтобы описать те эмоции,которые мы получили на экскурсии. Это было великолепно!! Спасибо большое Наталье!!! Она разговаривала с нами(подростками) на одном языке, было комфортно, информация понятна.
2 марта 2020
Вы не пожалеете!!!
Хотим еще раз поблагодарить Наташу: интересно, познавательно и в то же время материал подается совсем не скучно. Учла все наши пожелания, чутко поняла что нам точно нужно, а что можно упустить (тк были ограничены по-времени).
Все показала, рассказала и к тому же Наташа прекрасный фотограф!!! Жалею, что не сделала фото как она на коленях в песке фотографирует нас))). Теперь летом и снова к ней!!!
19 февраля 2020
Эта одна из лучших экскурсий на которой мы были! Наталья не только интересно рассказывает, отвечает на вопросы, которые возникают по ходу Экскурсии, но и следует индивидуальному подходу к каждому, учитывая конкретные потребности каждого экскурсанта! Она открывает такие чудные места, запускает в сакральные места Калининградцев, открывает мир Красоты , сопровождая все увлекательным рассказом! Огромный плюс, что Наталья профессиональный фотограф: фотографии, которые делает она, просто волшебные; всегда подскажет какой ракурс взять, где отличная локация...
Я не просто рекомендую Экскурсии с Натальей, я сама к ней ни раз ещё обращусь!
13 февраля 2020
Наталья отличный гид! Очень интересно и непринуждённо рассказывает материал, в любой момент может ответить на вопрос. Экскурсия прошла в тёплой дружеской атмосфере. Нам все очень понравилось. Спасибо!
3 февраля 2020
Долго решалась ехать или нет, все же не сезон. В итоге решились, и были с супругом в восторге. Очень красивые пейзажи. Наталья прекрасный рассказчик, в компании с ней время пролетело не заметно и очень познавательно! Все организационные моменты на высоте. Спасибо.
9 января 2020
Экскурсия нам очень понравилась. Очень удобно для пожилых людей когда из дома забирают и обратно привозят к дому. Наталья ловко управляется с авто и мы без очередей за несколько часов смогли любоваться красотами Курской косы
Ещё 37 отзывов

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