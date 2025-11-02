47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Погрузитесь в атмосферу Средневековья и насладитесь красотой природы на индивидуальной экскурсии по Куршской косе и замку Шаакен
За один день вы проедете по живописным приморским поселкам, вдохнете свежий морской воздух и аромат хвои, посетите средневековый замок Шаакен, подниметесь на дюну Эфа, исследуете мистический Танцующий лес и прикоснетесь читать дальшеуменьшить
к водной глади озера Чайка. По дороге увидите немецкий форт «Король Фридрих-Вильгельм III» и гостиницу-крепость Нессельбек.
В замке Шаакен узнаете о жизни рыцарей и их участии в Крестовых походах, рассмотрите экспонаты музея инквизиции и пройдете посвящение в рыцари. В Танцующем лесу вас ждут причудливые деревья, а на дюне Эфа - великолепные панорамы. В поселках Рыбачий и Лесной сможете купить свежую рыбу и узнать историю местных селений
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, солнечная и тёплая, что позволяет в полной мере насладиться природными красотами и историческими достопримечательностями. Май и сентябрь также подойдут для поездки, хотя может быть немного прохладнее, но зато меньше туристов. В остальные месяцы, несмотря на возможные погодные неудобства, экскурсия остаётся доступной, но стоит быть готовым к более холодной и ветреной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Форт «Король Фридрих-Вильгельм III»
Гостиница-крепость Нессельбек
Замок Шаакен
Музей инквизиции
Танцующий лес
Дюна Эфа
Смотровая площадка на высоте Мюллера
Описание экскурсии
Старинный форт, экологические тропы и занимательные истории
По дороге вы увидите немецкий форт «Король Фридрих-Вильгельм III» и современную гостиницу-крепость Нессельбек в средневековом стиле. Впечатлитесь белоснежными пляжами и заповедными лесами, спасающими узкую полоску суши от движущегося песка и соленого морского ветра. Узнаете историю и легенды Куршской косы и пройдете экологическими тропами к самым известным достопримечательностям заповедника.
Секреты замка Шаакен
Вы посетите основанный в XIII веке замок-крепость Шаакен-Лиске, где погрузитесь в атмосферу Средневековья и узнаете, кто такие рыцари, как они жили и с какой целью участвовали в Крестовых походах. Рассмотрите экспонаты музея инквизиции в подвальных помещениях и каминный зал с оружием, пройдете посвящение в рыцари и услышите от хозяев о тайнах и легендах замка.
Великолепные панорамы и необычные природные локации
В Танцующем лесу вы рассмотрите причудливые деревья и узнаете, почему их стволы закручиваются в спирали. Песчаная дюна Эфа впечатлит живописными ландшафтами, а смотровая площадка на высоте Мюллера подарит потрясающий вид на Балтийское море, Куршский залив и озеро Чайка.
Калейдоскоп приморских поселков
Вы увидите знаменитую турбазу Дюны, окруженную сосновым бором, и заедете в уютный поселок Рыбачий, где сможете купить свежую рыбу из коптильни и отдохнуть с прекрасным видом на залив. А в поселке Лесной не только прогуляетесь по морскому променаду, но и узнаете историю селения в местном музейном комплексе.
Организационные детали
Экскурсия для 1-4 человек пройдет на комфортабельном автомобиле с климат-контролем, для 4-6 человек на микроавтобусе Mercedes Benz Viano 3.0 CDI Long Ambiente 2014 г. в. Детали уточняйте в переписке.
Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на косу — 600 рублей за автомобиль, 300 рублей с человека, детям до 18 лет бесплатно; музейный комплекс в поселке Лесной — 200 рублей с человека; входной билет в замок — 320 рублей/взрослый, 270 рублей/детям, до 5 лет бесплатно
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Дополнительные опции
Оплата за каждый дополнительный час экскурсии — 1500 рублей
Возможна профессиональная фотосъемка на всем протяжении маршрута. Фотографии с цветокоррекцией высылаются в электронном виде. Стоимость фотосессии — 10000 рублей.
По пути можем посетить курортный город Зеленоградск и посетить сыроварню «ШаакенДорф» с дегустацией сыров и шоколада. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 8129 туристов
Меня зовут Наталья, я коренная калининградка в третьем поколении! Обожаю наш регион, увлечена фотографией и очень люблю путешествия. С радостью поделюсь своими знаниями и помогу сделать ваш отдых насыщенным красотами, впечатлениями и эмоциями. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 81 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алиса
Уже несколько лет прошло, а всё с теплотой вспоминаю эту поездку! Нам очень понравилось)
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Светлана
Мы путешествуем с ребенком (3,5 года), поэтому выбирали индивидуальную экскурсию на автомобиле. Из всех экскурсий выбрали эту, и не пожалели. Нам очень понравилась экскурсия. Наш гид, Евгений, забрал нас прямо читать дальшеуменьшить
от дома, предоставил детское кресло для ребёнка. Во время экскурсии было очень интересно и познавательно. Евгений рассказал много всего интересного, отвечал на все наши вопросы, рассказал нам не только о Куршской косе и замке Шаакен, но и ещё много о чем. Посоветовал, куда ещё можно сходить с ребёнком и что посмотреть. Был очень внимательным и понимающим. При необходимости (сын просился в туалет) делал остановки. По окончании экскурсии привёз нас назад к нашему дому. Мы остались довольны. Всем рекомендуем посетить данную экскурсию.
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Вероника
Замечательная экскурсия, много интересного, помимо самой косы понравилась орнитологическая станция и обед в ресторане на косе. Огромное спасибо Наталье!
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Сергей
Сама экскурсия 4.01 понравилась, гид Дмитрий приятный собеседник и уверенный водитель. Осадочек небольшой остался от «динамического ценообразования» - от того, что изначально на сайте было, цена экскурсии увеличилась вдвое. Аргумент сайта - праздничные дни)) тогда бы на сайте сразу это учли…
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С
Сергей
Из всей моей короткой поездки в Калиниград, эта экскурсия - лучшее, что было за все время. Мы связались с гидом, выяснилось, что сама Наталья болела, но нам предоставили другого гида читать дальшеуменьшить
(которую так же звали Наталья, что забавно). На комфортабельном лексусе мы отправились в интересное путешествие, где с каждым часом становилось всё интереснее и более захватывающе. Заехали в Ниссельбек, потом экскурсия в Шаакен, потом двинули на саму Куршскую косу. Гид Наталья то говорила сама, то давала слово аудиогиду, благодаря чему энциклопедические знания аудиогида разбавлялись более личными и эмоциональными комментариями человека, который любит эти места. Остановились у моря - места очень красивые! Потом двинули на высоту Мюллера, какие же там виды! Далее нам организовали обед в трактире и далее путь в Танцующий Лес и потом на высоту Эфа. На обратном пути встретили лисицу =) ну а финалом стала еще одна остановка у моря, но уже в момент заката солнца. Словами такую красоту не передать! В общем все было здорово, нам понравилось.
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Т
Татьяна
Наталья подстроила под нас индивидуальный график экскурсии, что было очень удобно: мы все успели, заехали в Зеленоградск, насладились лесом, морем, побродили по старинному замку. Был очень комфортная машина, что конечно читать дальшеуменьшить
в зимний период важно. Очень интересно и увлекательно рассказывала, сопровождая красивыми фотографиями, вкусным местным колоритным обедом из свежей рыбы и конечно нереальная энергия Балтики. Были учтены все пожелания для комфортного времяпровождения, даже то, что нас отвезли в теплый туалет, чтобы не мерзнуть в холодном. Вроде мелочь, но именно из таких мелочей и складывается комфортная экскурсия. А после экскурсии нас еще и отвезли в аэропорт.
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