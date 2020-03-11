47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Старинный форт, экологические тропы и занимательные истории

По дороге вы увидите немецкий форт «Король Фридрих-Вильгельм III» и современную гостиницу-крепость Нессельбек в средневековом стиле. Впечатлитесь белоснежными пляжами и заповедными лесами, спасающими узкую полоску суши от движущегося песка и соленого морского ветра. Узнаете историю и легенды Куршской косы и пройдете экологическими тропами к самым известным достопримечательностям заповедника.

Секреты замка Шаакен

Вы посетите основанный в XIII веке замок-крепость Шаакен-Лиске, где погрузитесь в атмосферу Средневековья и узнаете, кто такие рыцари, как они жили и с какой целью участвовали в Крестовых походах. Рассмотрите экспонаты музея инквизиции в подвальных помещениях и каминный зал с оружием, пройдете посвящение в рыцари и услышите от хозяев о тайнах и легендах замка.

Великолепные панорамы и необычные природные локации

В Танцующем лесу вы рассмотрите причудливые деревья и узнаете, почему их стволы закручиваются в спирали. Песчаная дюна Эфа впечатлит живописными ландшафтами, а смотровая площадка на высоте Мюллера подарит потрясающий вид на Балтийское море, Куршский залив и озеро Чайка.

Калейдоскоп приморских поселков

Вы увидите знаменитую турбазу Дюны, окруженную сосновым бором, и заедете в уютный поселок Рыбачий, где сможете купить свежую рыбу из коптильни и отдохнуть с прекрасным видом на залив. А в поселке Лесной не только прогуляетесь по морскому променаду, но и узнаете историю селения в местном музейном комплексе.