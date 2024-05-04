Сухой гидрокостюм.

Спасательный жилет.

• Разминка, инструктаж. Организационные моменты:

Это активный отдых, который не требует специальной физической подготовки, но потребуется доля выносливости: протяженность маршрута около 5 км, а длительность сплава — 2-2,5 часа.

Наш экскурсовод в первую очередь инструктор по САП-бордингу, который поможет вам на протяжении всей прогулки.

Рекомендуем взять с собой головной убор, средства от солнца. Если погода испортится, наши сухие гидрокостюмы не дадут вам замерзнуть и промокнуть.

Что вас ожидает: Мы встанем на сапы и по реке Преголя отправимся к Медовому мосту. Поплывём вдоль ухоженной набережной, полюбуемся на величие Кафедрального собора и возьмём курс на Музей Мирового океана. Конечно, в гидрокостюмах заходить не будем, но вы послушаете о важнейших вехах развития Калининграда и достопримечательностях, которые будут видны то слева, то справа по борту. Минуя колоритную Рыбную деревню, мы отправимся к Высокому мосту и там завершим прогулку. По пути найдётся время и для фотосессии, и для приятного отдыха на речных волнах. Перед началом экскурсии мы обязательно проведём разминку и полный инструктаж. Даже если вы никогда не катались на сапе, мы быстро научим вас безопасно и правильно грести. Наши доски выдерживают до 130 кг, поэтому этот вид спорта доступен для всех. Для вашего удобства предоставляется: