Это уникальная экскурсия, во время которой мы изучим историю становления Кенигсберга от поселения Пруссов до современного Калининграда, путешествуя на САПе, как на машине времени.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30, 07:45
Что вас ожидает:
- Кафедральный собор
- Рыбная деревня
- Музей мирового океана
- Синагога
- Плавучий маяк
- Кенигсбергская биржа
- Корабли и подводная лодка
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Мы встанем на сапы и по реке Преголя отправимся к Медовому мосту. Поплывём вдоль ухоженной набережной, полюбуемся на величие Кафедрального собора и возьмём курс на Музей Мирового океана. Конечно, в гидрокостюмах заходить не будем, но вы послушаете о важнейших вехах развития Калининграда и достопримечательностях, которые будут видны то слева, то справа по борту. Минуя колоритную Рыбную деревню, мы отправимся к Высокому мосту и там завершим прогулку. По пути найдётся время и для фотосессии, и для приятного отдыха на речных волнах. Перед началом экскурсии мы обязательно проведём разминку и полный инструктаж. Даже если вы никогда не катались на сапе, мы быстро научим вас безопасно и правильно грести. Наши доски выдерживают до 130 кг, поэтому этот вид спорта доступен для всех. Для вашего удобства предоставляется:
- Сухой гидрокостюм.
- Спасательный жилет.
• Разминка, инструктаж. Организационные моменты:
- Это активный отдых, который не требует специальной физической подготовки, но потребуется доля выносливости: протяженность маршрута около 5 км, а длительность сплава — 2-2,5 часа.
- Наш экскурсовод в первую очередь инструктор по САП-бордингу, который поможет вам на протяжении всей прогулки.
- Рекомендуем взять с собой головной убор, средства от солнца. Если погода испортится, наши сухие гидрокостюмы не дадут вам замерзнуть и промокнуть.
Каждый день в 7:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кафедральный собор
- Рыбная деревня
- Музей мирового океана
- Синагога
- Плавучий маяк
- Кенигсбергская биржа
- Корабли и подводная лодка
Что включено
- Сухой гидрокостюм
- Спасательный жилет
- Разминка, инструктаж
- Экскурсия по реке Преголя
Что не входит в цену
- Солнцезащитные средства
- Питьевая вода
Место начала и завершения?
Московский проспект, 66
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 7:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Для комфортной прогулки необходимо взять с собой питьевую воду и головной убор
- Прогулки проводим с мая по октябрь включительно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Василий
4 мая 2024
Отличная водная прогулка, с интересными фактами о прибрежных районах Калининграда👍👍👍
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