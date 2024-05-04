Знакомство с историей Калининграда на САПе

Это уникальная экскурсия, во время которой мы изучим историю становления Кенигсберга от поселения Пруссов до современного Калининграда, путешествуя на САПе, как на машине времени.
5
1 отзыв
Знакомство с историей Калининграда на САПе
Знакомство с историей Калининграда на САПе
Знакомство с историей Калининграда на САПе
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30, 07:45

Что вас ожидает:

  • Кафедральный собор
  • Рыбная деревня
  • Музей мирового океана
  • Синагога
  • Плавучий маяк
  • Кенигсбергская биржа
  • Корабли и подводная лодка

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Мы встанем на сапы и по реке Преголя отправимся к Медовому мосту. Поплывём вдоль ухоженной набережной, полюбуемся на величие Кафедрального собора и возьмём курс на Музей Мирового океана. Конечно, в гидрокостюмах заходить не будем, но вы послушаете о важнейших вехах развития Калининграда и достопримечательностях, которые будут видны то слева, то справа по борту. Минуя колоритную Рыбную деревню, мы отправимся к Высокому мосту и там завершим прогулку. По пути найдётся время и для фотосессии, и для приятного отдыха на речных волнах. Перед началом экскурсии мы обязательно проведём разминку и полный инструктаж. Даже если вы никогда не катались на сапе, мы быстро научим вас безопасно и правильно грести. Наши доски выдерживают до 130 кг, поэтому этот вид спорта доступен для всех. Для вашего удобства предоставляется:
  • Сухой гидрокостюм.
  • Спасательный жилет.

• Разминка, инструктаж. Организационные моменты:

  • Это активный отдых, который не требует специальной физической подготовки, но потребуется доля выносливости: протяженность маршрута около 5 км, а длительность сплава — 2-2,5 часа.
  • Наш экскурсовод в первую очередь инструктор по САП-бордингу, который поможет вам на протяжении всей прогулки.
  • Рекомендуем взять с собой головной убор, средства от солнца. Если погода испортится, наши сухие гидрокостюмы не дадут вам замерзнуть и промокнуть.

Каждый день в 7:30

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кафедральный собор
  • Рыбная деревня
  • Музей мирового океана
  • Синагога
  • Плавучий маяк
  • Кенигсбергская биржа
  • Корабли и подводная лодка
Что включено
  • Сухой гидрокостюм
  • Спасательный жилет
  • Разминка, инструктаж
  • Экскурсия по реке Преголя
Что не входит в цену
  • Солнцезащитные средства
  • Питьевая вода
Место начала и завершения?
Московский проспект, 66
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 7:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Для комфортной прогулки необходимо взять с собой питьевую воду и головной убор
  • Прогулки проводим с мая по октябрь включительно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
В
4 мая 2024
Отличная водная прогулка, с интересными фактами о прибрежных районах Калининграда👍👍👍

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